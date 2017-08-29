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Несерьезные истории / Истории из жизни

Ночёвка у подруги

Однажды в пятницу вечером я пошла в гости к своей подруге (не той, что фигурирует в двух других моих историях) с ночевкой. То есть сперва мы сходили в школу, потом я пошла домой, пообедала, собрала кое-какие вещи и пошла к ней. Родители подруги в те выходные уехали на дачу, т. к. как раз начиналась весна, и надо было там всё убирать.
Мы поели, пообсуждали последние школьные дела, поиграли в приставку, в общем, потусовались и решили пойти разложиться ко сну и поболтать ещё на интересные нам темы. Так мы и сделали.

Около 23.00 приехал старший брат моей подруги - он живёт не в нашем городе (в Москве), а в Подмосковье, его жена была тогда беременная и поехала к своим родителям, а он гулял где-то с друзьями и решил переночевать у родителей. Он приехал очень пьяный, привёз с собой ещё пиво (к нему мы были равнодушны, т. к. тогда ещё не пили совсем) и очень много сухариков типа «3 корочки», этому мы несказанно обрадовались, но т. к. сами наелись уже, да и зубы почистили, то запланировали как мы полакомимся этими сухариками со всевозможными вкусами на следующее утро.

Брат подруги снял только верхнюю одежду и ботинки, дотащился до зала, упал лицом вниз на диван и моментально захрапел. А все эти пакеты с пивом и сухариками остались в коридоре. Вскоре мы с подругой тоже пошли спать.

Наутро мы проснулись и почти сразу вспомнили про сухарики и пьяного брата подруги.
Мы решили сделать чаю и взять сухарики, и поесть в постели или на кухне. Однако когда мы подошли к пакетам, обнаружилось, что пакет, где лежали сухарики, пуст! Причем всё пиво было на месте (мы запомнили, т. к. было 4 банки). На кухне на столе и в мусорке были пустые упаковки из-под сухариков, а на столе стояла огромная миска, а в ней только крошки!

Мы с подругой принялись размышлять, как такое могло получиться.
Для начала мы пошли в зал и увидели, что её брат спит ровно в такой же позе, как и когда он вчера отрубился, по-прежнему в одежде. Во всей квартире тоже не было никаких изменений, то есть мы как-то сразу поняли, что это не брат съел ночью сухарики, он как уснул - так и не просыпался. Мы стали думать, попили чай, ещё раз пошли к брату, подруга стала его будить. Тогда он сказал, во сне, видимо: "Во маразм - бежит с вилами, а без головы.". Мы решили его не трогать, пока сам не проснётся, и пошли доесть хоть крошки от сухариков! В общем, мы так и не поняли, кто это сделал, рассказали родителям, они только от нас отмахнулись, решили, что это всё-таки брат подруги съел ночью эти сухарики и просто не помнит, потому что был пьяный. Но почему он тогда пиво не выпил?!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 02:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 02:10 by lama_kateПросмотров: 996Комментарии: 11
+3

Ключевые слова: Подруга квартира ночь мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Вчера, 04:28
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (1882|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 846
Сухарики однозначно съел брат подруги. А что пиво не выпил - это действительно мистика.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#2 написал: Dashstrog
Вчера, 04:32
+6
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
А я думаю подруга не захотела делиться сухариками ,дождалась пока все уснут и спокойно сьела. Ничего мистического,просто кто-то врет. У меня так однажды дома деньги пропали из кошелька,когда в гостях близкие друзья были-вот ни на кого бы не подумала,но я сомневаюсь что барабашке были нужны?
Зарегистрирован: 13.02.2022
#3 написал: Arhip
Вчера, 05:30
+8
Группа: Комментаторы
Репутация: (1882|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 846
Цитата: Dashstrog
У меня так однажды дома деньги пропали из кошелька,когда в гостях близкие друзья были-вот ни на кого бы не подумала,но я сомневаюсь что барабашке были нужны?


У одной моей знакомой на крышке высоченного шкафа хранились 3 пачки купюр по 5 тысяч. Однажды ее муж зависал с друзьями, выпивка кончилась, друг поставил табуретку и наощупь нашел одну пачку, достал одну купюру (друзья это видели) и они пошли за добавкой.
Спустя некоторое время его жена полезла за деньгами, но они пропали.
Облазили все. Денег нет. В итоге друзей по милициям затаскали, потом друг развелся с женой и перессорился со всеми друзьями.
Спустя несколько лет жена решила сделать перестановку в квартире. И выяснилось - когда ее муж клал пачку обратно он слишком близко придвинул ее к стене. В итоге все пачки провалились в щель между шкафом и стеной, но до пола не долетели - застряли посредине. А он даже не заметил. Но на домового даже никто и не думал.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 07:21
+3
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 857
Хорош братец, ещё и лунатит по пьяни negative. А что не выпил, так хватило и так уже через край, иначе бы из ушей полилось crazy
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 08:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (94|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 282
Пьянство приумножает беды и страдания, уменьшает силу и реакцию, катастрофически увеличивает риски потери не только ценностей, но и морали вместе с жизнью. Подавляющее большинство преступлений совершается на почве опьянения.
На фоне этого есть скромный эффект от приёма алкоголя, он повышает аппетит. Брательник среди ночи поднялся с трудом и съел все сухарики.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Jako tako
Вчера, 11:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (210|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 043
Прямо битва за сухарики.
К чему столько мелких подробностей, я честно говоря, не поняла.
Сам купил сухарики, сам съел ночью (с пивом). Значит может себе позволить. Мистика условна.
Оставлю без оценки.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#7 написал: Tigger power
Вчера, 12:11
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2887|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 902
Цитата: Arhip
Облазили все. Денег нет. В итоге друзей по милициям затаскали, потом друг развелся с женой и перессорился со всеми друзьями

К деньгам нужно относится уважительно, у всего должно быть свое место, оба раздолбаи похоже))
По истории про сухарики ноу коментс, шедеврально
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#8 написал: Mandor
Вчера, 19:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (434|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 515
Жор напал ночной. Восстал с угару, сухари заточил и уснул дальше. )
Делов то )))
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#9 написал: NEMO 1
Вчера, 23:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (275|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 582
Цитата: Arhip
Цитата: Dashstrog
У меня так однажды дома деньги пропали из кошелька,когда в гостях близкие друзья были-вот ни на кого бы не подумала,но я сомневаюсь что барабашке были нужны?


У одной моей знакомой на крышке высоченного шкафа хранились 3 пачки купюр по 5 тысяч. Однажды ее муж зависал с друзьями, выпивка кончилась, друг поставил табуретку и наощупь нашел одну пачку, достал одну купюру (друзья это видели) и они пошли за добавкой.
Спустя некоторое время его жена полезла за деньгами, но они пропали.
Облазили все. Денег нет. В итоге друзей по милициям затаскали, потом друг развелся с женой и перессорился со всеми друзьями.
Спустя несколько лет жена решила сделать перестановку в квартире. И выяснилось - когда ее муж клал пачку обратно он слишком близко придвинул ее к стене. В итоге все пачки провалились в щель между шкафом и стеной, но до пола не долетели - застряли посредине. А он даже не заметил. Но на домового даже никто и не думал.

В вашей истории Архип мистики больше))), просто дурак не увидит, а умный не спросит)))...
По вопросу алкоголя скажу словами старого еврея - придумали мудрые люди, да вот дуракам досталось. Всё хорошо когда оно в тему и к месту. В жизни человеческой просто так ничего не происходит, правда это уже другая история.....
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:11
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Публикаций: 45
Комментариев: 3 164
Чёта пива захотелось. Пойду найду и выпью. С греночками воронцовскими. Завидуйте мне.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#11 написал: Arhip
Сегодня, 00:19
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Репутация: (1882|0)
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Комментариев: 1 846
Цитата: Баба Клава
Чёта пива захотелось. Пойду найду и выпью. С греночками воронцовскими. Завидуйте мне.

Завидую. У меня нет греночек weary
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
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