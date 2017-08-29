Ночёвка у подруги

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 02:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

lama_kate Просмотров: 996 Комментарии: 11 +3 Вчера, 02:10 by

Однажды в пятницу вечером я пошла в гости к своей подруге (не той, что фигурирует в двух других моих историях) с ночевкой. То есть сперва мы сходили в школу, потом я пошла домой, пообедала, собрала кое-какие вещи и пошла к ней. Родители подруги в те выходные уехали на дачу, т. к. как раз начиналась весна, и надо было там всё убирать.Мы поели, пообсуждали последние школьные дела, поиграли в приставку, в общем, потусовались и решили пойти разложиться ко сну и поболтать ещё на интересные нам темы. Так мы и сделали.Около 23.00 приехал старший брат моей подруги - он живёт не в нашем городе (в Москве), а в Подмосковье, его жена была тогда беременная и поехала к своим родителям, а он гулял где-то с друзьями и решил переночевать у родителей. Он приехал очень пьяный, привёз с собой ещё пиво (к нему мы были равнодушны, т. к. тогда ещё не пили совсем) и очень много сухариков типа «3 корочки», этому мы несказанно обрадовались, но т. к. сами наелись уже, да и зубы почистили, то запланировали как мы полакомимся этими сухариками со всевозможными вкусами на следующее утро.Брат подруги снял только верхнюю одежду и ботинки, дотащился до зала, упал лицом вниз на диван и моментально захрапел. А все эти пакеты с пивом и сухариками остались в коридоре. Вскоре мы с подругой тоже пошли спать.Наутро мы проснулись и почти сразу вспомнили про сухарики и пьяного брата подруги.Мы решили сделать чаю и взять сухарики, и поесть в постели или на кухне. Однако когда мы подошли к пакетам, обнаружилось, что пакет, где лежали сухарики, пуст! Причем всё пиво было на месте (мы запомнили, т. к. было 4 банки). На кухне на столе и в мусорке были пустые упаковки из-под сухариков, а на столе стояла огромная миска, а в ней только крошки!Мы с подругой принялись размышлять, как такое могло получиться.Для начала мы пошли в зал и увидели, что её брат спит ровно в такой же позе, как и когда он вчера отрубился, по-прежнему в одежде. Во всей квартире тоже не было никаких изменений, то есть мы как-то сразу поняли, что это не брат съел ночью сухарики, он как уснул - так и не просыпался. Мы стали думать, попили чай, ещё раз пошли к брату, подруга стала его будить. Тогда он сказал, во сне, видимо: "Во маразм - бежит с вилами, а без головы.". Мы решили его не трогать, пока сам не проснётся, и пошли доесть хоть крошки от сухариков! В общем, мы так и не поняли, кто это сделал, рассказали родителям, они только от нас отмахнулись, решили, что это всё-таки брат подруги съел ночью эти сухарики и просто не помнит, потому что был пьяный. Но почему он тогда пиво не выпил?!

Ключевые слова: Подруга квартира ночь мистика авторская история

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