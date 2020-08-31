Кровавые координаты из 1997-го. Пропажи детей. Часть 1

Новость отредактировал Летяга - 9-11-2024, 09:55

Причина: Стилистика автора сохранена

Яна Юровская Просмотров: 308 Комментарии: 2 +1 9-11-2024, 09:55 by

Сколько лет уже прошло, а я всё ещё с ужасом вспоминаю девяностые годы. Годы, когда я работал в милиции и нёс службу за жалкие копейки, изо дня в день общаясь с психами и маргиналами, что поступали к нам в участок чуть ли не каждый час. Но именно 1997 год запомнился мне отныне навсегда, ибо я до сих пор несу последствия за все те ошибки, которые суждено было совершить за прошедшие годы службы.А начался этот год, как бы это обыденно, может, для крупных городов не было, с пропажи детей. Но эти пропажи, в отличие от всех других, были самыми массовыми и постоянными со времён похождений «Потрошителя из лесополосы». Так странность ещё заключалась и в том, что дети исчезали буквально из своих квартир, почти под самым носом у родителей. Взломов дверей, окон ни в одном случае не наблюдалось, а потом, спустя несколько дней, в детских комнатах обнаруживали маленькие отрезанные пальцы. Пальцы всегда располагались на кроватях, на белых платках, все десять штук.Убийца был невероятно умён и хладнокровен. Он никогда не оставлял после себя улик. Хотя сначала мы даже сперва подозревали самих родителей в этом грязном деле, ибо других, хоть как-то причастных к подобному, просто не было.Так, вся эта бесовщина продолжалась около полугода. Квартиры многоэтажных серых панелек превратились в тюрьмы, под надзором взрослых были все комнаты и даже туалеты с ванными. Паника и страх заставляла объявлять многих комендантские часы для своих деток во избежание самых страшных последствий. Может быть, это всё могло продлиться и дольше, не знаю. Но однажды, 31 октября, несколько простых горожан стали слышать по радио (а конкретно на волне «87.9») детские голоса, что по очереди диктовали странный набор цифр. Эта трансляция продлилась около суток, после чего резко прервалась, и музыка вновь приняла своё привычное вещание, как и раньше.Нам удалось записать на кассету голоса, ибо цифры, что диктовались из раза в раз, повторялись в одном и том же порядке почти каждый час. В итоге мы пришли к выводу, что это были координаты. Координаты одного места, где, возможно, и произошёл перехват радиоэфира, и где, возможно, могли удерживаться и дети, на протяжении уже очень долгого времени.Мы быстро определили место, и это оказалась старая больница, что закрылась ещё в 1990-м. Выехав туда, мы ничего не нашли, и только спустя два дня подростки, что любили прибухивать на заброшенных объектах, случайно открыли в подвале потайную дверь, по приколу ударив по стене заржавелой монтировкой. Там же и было обнаружено тело восьмилетней девочки в большой пластиковой коробке, в которой была проделана пара дыр для капельниц. Как потом мы выяснили, неизвестный подсоединял к венам детей трубки, чтобы целыми литрами выкачивать их кровь. Зачем? Мы этого не знаем и по сей день. К счастью, девочка была жива, но в ходе допроса она говорила крайне странные, непонятные вещи, которые вводили нас лишь в недоумение.- Таня, так ты помнишь человека, который похитил тебя? Описать его сможешь?- Конечно, кот Матроскин хотел познакомить меня с почтальоном Печкиным. Я очень хотела побывать у них в деревне Простоквашино. Я просто не могла отказать Матроскину.- О чём это ты? Хочешь сказать, что тебя похитил…- Да. Он постучался ко мне в окно, и я прыгнула вслед за ним. Забрав мои пальцы на правой руке, он обещал оставить меня в Простоквашино навсегда, но теперь я здесь, и я очень сожалею, что снова вернулась в этот мир. Я не хочу больше жить, дяденька милиционер. Не хочу!Девочка Таня (которую я опрашивал в тот вечер) умерла через несколько часов от остановки сердца. Даже её нам спасти не удалось. И это меня вводит в тоску и по сей день. Восьмилетний ребёнок приказал долго жить, но такая смерть для молодого организма, для меня она казалась в чём-то неестественной. Мистической, что ли. От полного отчаяния мы даже решили допросить ещё живых создателей мультфильма и непосредственно всех работающих людей в полуживых цехах «Союзмультфильма». Результат, как можете догадаться, был также никчёмен. А потом прошло ещё какое-то время, и похищения резко прекратились.Городская жизнь для простых людей вновь вернулась в привычное русло, словно ничего и не было за последние месяцы от слова совсем. А я до сих пор не могу выкинуть из головы слова девочки Тани. Почему она называла похитителя котом Матроскиным? А может, безумец вводил детям запрещённые препараты? Ведь как ещё объяснить это всё? В том числе и как объяснить то, что на местах пропажи не было никаких признаков насилия и погрома? Получается, что он никого за собой не вёл, все шли за ним сами. Но как же, чёрт побери, ему удавалось уводить детсадовцев из многоквартирных домов? Как?! А впрочем, это уже не имеет смысла. Так я, по крайней мере, думал. Ведь прошлое, даже самое ужасное и неприятное, имеет свойство повторяться.Сейчас 2024 год. Я уже давно на пенсии и в браке имею двух девочек. Однако развивающаяся паранойя о прошлом, поганые мысли о тех временах стали наполнять мой немолодой мозг именно сейчас, в этом году. Ведь сегодня утром, пока девочки отправились в школу, я решил также с рассветом сделать ряд домашних дел перед днём рождения самой младшей. Но одно лишь смс на Ватсапе от старшенькой уничтожило все мои планы.««Папа, феечка Флора хочет забрать нас с собой в обмен на наши с Катей пальцы. Мы тебя очень любим, поэтому не ищи нас! Прощай…»Да, эти мрази добрались и до моих детей, а все новостные сводки нашего города только и делают, что снова говорят об очередных пропажах несовершеннолетних. Но я закончу то, что не закончил в 97-м. Мы обязательно с вами встретимся, дочки. Ждите меня, и я приду за вами! В каком бы безумном мире вы сейчас ни находились! Просто ждите!

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