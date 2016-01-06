Магазин

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:19

Причина: Изменен раздел.

Алана Кир. Просмотров: 56 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:19 by

Ты сидела на работе и пила кофе. Не сказать, что он был очень хорошим, да и в принципе вкусным. Но со своей задачей, а именно - борьбой с сонливостью, на первый взгляд, вполне справлялся.Ход мыслей, который обычно напоминал скоростное шоссе, превратился в какую-то тягучую желеобразную субстанцию. Где-то на улице залаяли собаки. Да уж, а с виду и не скажешь, что стены здесь такие тонкие.Ты поёжилась от сквозняка и потеплее укуталась в кофту, которую отбила в честном утреннем бою у своего парня. От воспоминаний уголки губ сами собой поползли вверх. Хах, это действительно было довольно забавно и мило. Особенно ярко запомнился смех. Когда человек показывает тебе свои настоящие эмоции, это надолго откладывается в воспоминаниях, не важно, хороших или плохих.В соседнем отделе баба Нюра зашлась громким кашлем. Бедная. Ей бы дома сидеть и носки вязать да пирожки с оладушками печь. Чем там ещё занимаются старики? Хотя, глядя на эту бабку, сложно было представить её хлопочущей у плиты, готовящей выпечку своим любимым внукам. Она, скорее, походила на статуэтку, небрежно вырезанную из дерева. Угловатая, странно сгорбившаяся, худая и с кучей морщин. Старость взяла всё, что ей полагалась. Впалые глаза уже не сияли жизнью, скорее, они напоминали глубокий сероватый туман. Она никогда не здоровалась с тобой и не прощалась. Когда же ты завела об этом разговор со своей сменщицей Таней, та и вовсе махнула рукой. Мол, старушка, что с неё взять. Хотя бы не умалишённая, и проклятья за твоей спиной не шепчет, как некоторые.Танька была права. Но особо легче от этого не становилось.Кашель наконец прекратился. Твой взгляд упал на настенные часы, которые показывали без десяти девять. Рабочий день почти закончился, а это значит, что можно собираться домой. Хотя собираться - это сильно сказано. Касса уже была подсчитана, вся документация отправлена, рабочее место в порядке. Так что, переодевшись и закинув зарядку в сумку, ты направилась к выходу из своего отдела. Так как ключи от магазина в этот раз доверили вам, пришлось заговорить с необщительной соседкой.- Баб Нюр, мы закрываемся. Собирайтесь, я вас подожду.Не получив ответа (а ты разве надеялась что-то услышать?), ты закрыла рольставни и устало направилась к выходу. Хм, а может, всё-таки стоит заглянуть к Нюре? Вдруг она не услышала тебя? Где-то в глубине подсознания раздался тяжёлый вздох. "Как будто мне и так проблем мало". Но решение уже было принято. Ты завернула за угол, прямо в швейный отдел. Уже было открыв рот, чтобы что-то сказать, ты замерла в недоумении. Старушки на месте не оказалось. Ну не могла же она бесшумно выпорхнуть? Ты была в этом уверена, так как всего полчаса назад, проходя мимо, видела её на этом самом месте. Надо обойти магазин и найти её."И куда эта старая карга запропастилась перед самым закрытием?"Первым делом ты направилась в сторону комнаты отдыха персонала. Еще раз звать Нюру по имени не было смыла, с её-то слухом.Открыв дверь и зайдя в помещение, ты обнаружила, что старушки здесь нет. Развернувшись на небольшом каблуке, ты хотела пойти дальше и продолжить поиски. Но внезапно погас свет.По телу тут же пробежала холодная волна. Ты всегда боялась темноты, и с возрастом этот страх никуда не пропал. Кстати, есть довольно интересная гипотеза. Она заключается в том, что как только мы лишаемся возможности использовать по максимуму какой-либо из органов восприятия, другие начинают работать с удвоенной силой. Вот и сейчас, лишившись зрения, ты заметила, что твой слух обострился, и ты начала вслушиваться в окружающие звуки.Легкий треск от только что выключенных остывающих лампочек, шум от старого холодильника... ничего такого, из-за чего стоило беспокоиться. Верно? Выдохнув и собравшись с силами, ты нащупала телефон и включила фонарик. Не особо яркий свет, но хоть что-то. Ты осмотрелась по сторонам и зашагала на выход из этого треклятого магазина. Скорее всего, старушка уже сама вышла и ждёт тебя. В самом деле, не будет же она в темноте сидеть. Нужно будет звонить начальству, ведь если свет отключили, то как ставить магазин на сигнализацию? Ладно, разберешься, сперва надо выйти на свежий воздух, там и посветлее будет... С этими мыслями ты добрела до холла и... замерла. Потому что услышала....услышала цоконье каблуков? Не таких, как у тебя, такой звук издают шпильки, когда девушка опоздавыет, быстро перебирая ножками по кафелю. Цок-цок-цок. Но откуда здесь взяться этому звуку? Баба Нюра точно не может передвигаться с такой скоростью.- Эй! Здесь кто-то есть? Мы закрыты. Пожалуйста, пройдите к выходу.Ответа не последовало. Страх мигом куда-то исчез. Вместо него пришло лёгкое раздражение. Руки перестали подёргиваться от мелкой дрожи. Мало было тебе одной старушенции, так теперь еще и нерадивые покупатели, не следящие за временем, забегают. Ты дошла до главного входа и дёрнула ручку, но та не поддалась...Какого чёрта? Ведь ключи были только у тебя.Твой взгляд тут же пробежался по панели сигнализации. Лампочки не мигали. Действительно, она же не должна работать, света-то не... Погоди-ка минутку. Если свет отрубили, то почему работает холодильник? Ты же его слышала, верно? Значит, кто-то выключил свет и закрыл дверь? Нет, всё равно пазл не складывается. Тогда кто цокал в темноте? У кого могли быть запасные ключи? Ладно, нужно решать проблемы по мере их возникновения. Включить свет, открыть дверь и по новой обойти магазин. Но чувство самосохранения подсказывало, что перед тем, как идти к выключателям, лучше открыть дверь. Мало ли что. Ты нащупала ключи в кармане и уже было поднесла их к замочной скважине, как вдруг почувствовала чей-то взгляд на себе. Как будто точку в спине прожигают. Сердце пропустило пару ударов, ты на автомате повернула голову, чтобы удостовериться в своей безопасности, и увидела её.Она выглядывала из своего отдела. Нет, это уже была не Нюра. Лицо бабки неестественно вытянулось, вместо глаз образовались впадины, а беззубый рот пополнился рядами, да, именно рядами острых и больших зубов. Вместо же тела...вместо тела было что-то мохнатое, похожее на паука, кончики лап которого походили на заострённые копья.Раз...два...три....Сколько ты ещё собираешься играть в гляделки с этой тварью? Ты ткнула ключём в скважину, и этот звук прозвучал для существа как сигнал к наступлению. Оно быстро начало приближаться к тебе. К своему ужасу, ты поняла, что промахнулась, и второго шанса уже нет, нужно бежать. Опрометью ты кинулась в сторону, стараясь двигаться как можно скорее. Извини, но физика работает немного не так. Да, ты быстро набрала скорость, особо не ощущая, как напряглось всё твоё тело, но чем дальше ты бежала, тем сильнее ощущала, как сердце соскакивает с ритма, дыхание сбивается, и мышцы начинает тянуть...Говорят, в критических ситуациях человеческое тело способно на феноменальные вещи. Тебе повезло, эта теория сработала. За долю секунды ты долетела до своего отдела, умудрилась с первого раза открыть ключом рольставни, забежать и даже закрыть их обратно. Внезапная догадка будто стрелой пронзила тебя . Ты медленно подняла голову. Да, шкафы, ограждающие тебя от соседних отделов, не доходили до потолка. И эта тварь, скорее всего, сможет пробраться сверху. Думай. Чем можно защититься? Зажигалки у тебя не было, все ножи лежат в другом помещении. Посмотри в угол! Да, туда, где лежит весь ненужный рабочий инвентарь. Стальная труба для вешалки. Не особо длинная, но как импровизированное оружие вполне сойдёт. Хватай скорее! Быстрым движением ты вытянула её из кучи хлама и, замерев, прислушалась. Тихо. Где она? Может, прямо рядом, за шкафом? Стоит и прислушивается, подгадывает момент для нападения. Выжидает, когда можно будет выйти и, пронзив тебя остриём лапы, начать вгрызаться в трепыхающеся тело. А может, оно пьёт кровь? Тогда твои органы останутся на месте, просто в высушенном теле. Вопьётся в артерию и будет вытягивать из тебя жизнь, в глазах потемнеет и...Цок-цок, цок-цок. Она медленно двигалась в твою сторону. Оставалась пара метров до твоего отдела. Чёрт, и почему у вас нет запасного выхода?! К горлу резко подкатил ком. Надо молчать. Только попробуй хотя бы задышать громче, и оно тут же поймёт, где ты! Выровняй дыхание. Успокойся. В ушах звенит. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ты должна выжить.Паучиха остановилась. Казалось, что ты видела её взгляд через ставни. Пусть у неё и нет зрачков...Цок-цок,цок-цок.Она...прошла дальше? Она тебя не заметила? Какое везение! Надо срочно бежать к выходу и попытаться открыть дверь. Второго шанса не будет. И какими бы ватными твои ноги ни были, нужно действовать прямо сейчас. Не зная, правильное ли решение ты принимаешь, ты сняла обувь и стала красться к выходу. Медленно ты повернула ключ и начала поднимать ставни. Тебе же повезёт, и они не издадут лишних звуков? Подняв их настолько, чтобы можно было пролезть, ты с осторожностью высунула голову. Твари нигде не было. Видимо, она ушла в дальние отделы. Выскользнув из своего убежища, ты быстрым тихим шагом пошла к спасительному выходу. Вот он, ты уже рядом, осталась пара шагов.Цок-цок.Сука! Тебе даже не нужно поворачиваться, чтобы понять, что она за тобой. В два прыжка ты добралась до двери и повернула ключ, но, увы... монстр оказался быстрее и, занеся свои лапы, попытался тебя ударить. Уворот, и тебе удалось избежать удара. Тело реагирует быстрее, чем мозг. Ты занесла трубу и с такой силой ударила тварь по затылку, что та упала. Не дожидаясь, пока она перевернётся, ты начала протыкать её трубой снова и снова, преимущественно целясь в голову. Тёмно-красная кровь разлеталась во все стороны, попадая и на тебя. Паучиха кричала получеловеческим голосом и пыталась перевернуться, но твои удары становились всё сильнее и сильнее. Наконец-то оно затихло. Ты с отвращением оглядела мёртвое тело, достала из месива трубу и, в последний раз повернув ключ в замке, вышла на улицу. Никого нет. Лишь фонари освещают твоё перемазанное кровью лицо, да ветер холодит необутые ноги.

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