Моя трактовка фильма "Матрица"

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:04

swandance Просмотров: 47 Комментарии: 2 0 Вчера, 16:04 by

Немного отвлечемся от темы. Человек - это горшок с землей, в которой цветок. Горшок - физическое тело. Земля - сам человек (дух). Цветок - душа человека. Человек - это дух, а не душа.В фильме "Матрица" показывают, как Нео просыпается в капсуле с физ.раствором. Эта капсула - биополе человека. Когда от его головы и спины отстегиваются шланги, это отстегиваются вампирические магические привязки к его чакрам, через которые отнимают всю его личную силу.Действие в матрице происходит в материальном мире, а когда Нео находится без виртуальной реальности, - это астрал. Эти два мира перепутаны, на самом деле, магические способности есть в астрале, а в материальном мире матрицы их почти нет.Машины - это духи-хранители системы (Вселенной). У них есть разум, но нет чувств, поэтому их называют машинами.Когда Нео в первый раз встречает Серафа, он видит исходящий от него золотой свет, значит, охранник Пифии - это святой. Сама Пифия по-английски в сценарии называется Оракул - это база данных компании Oracle.Примечателен факт, что перед переходом в реальный мир Нео прикасается к зеркалу, как Алиса в стране чудес. В первой версии сценария фильма "Матрица: Революция" Нео после уничтожения города машин оказывается снова в кресле у Архитектора, который говорит ему, что он в Матрице снова. Значит, и Зион - это часть Матрицы, а реальный мир не второй, а третий. Это Матрица в Матрице.Здесь стоит упомянуть, что в древнеславянских (или древнеарийских) текстах упоминается три мира, а не два: 1) материальный мир; 2) астрал - средний мир; 3) ментал - духовный мир.В этой связи предлагаю вам посмотреть ещё один фильм про симуляцию реальности, "Тринадцатый Этаж". Там как раз и описана симуляция внутри симуляции, а позже показана и реальность, но, когда мы видим экран, сворачивающийся в точку, мы понимаем... что реальная реальность, и то - не последняя.Переход в реальный (или предреальный) мир описан в одной из книг Карлоса Кастанеды, не буду говорить, какой, это вы должны найти и понять сами, иначе не оцените того, что получили.Напоследок хочу заметить, что все способы восполнения сил всех чакр позвоночного столба и головы вы хорошо должны знать, потому что они есть в вашей повседневной жизни и описаны на многих психологических и эзотерических сайтах в гугле, по теме "восстановление биополя".Не останавливайтесь на достигнутом и всегда в ваших духовных практиках стремитесь вперед.После чтения этого эссе рекомендую прочесть и другой мой рассказ, "Гармонизм".Жду ваших комментариев.

Ключевые слова: Реальность действительность астрал ментал матрица чакры дух душа тело мироздание авторская история

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