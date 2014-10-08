Ван Хельсинг и Змей-Горыныч

Ван Хельсинг и Змей-ГорынычKinigos сидела дома, пила пиво и читала сообщения на разных форумах. Внезапно окно разлетелось от сильного удара, и в окно вломилось трехголовое чудовище.
- Ты кто? – спросила Kinigos.
- Я Змей Горыныч, только что прилетел с миграцией с юга, пролетел сотни километров, жрать хочу жутко, а тут тебя увидел и решил подкрепиться, – сказали хором все три головы.
- Это ты меня сожрать решил? – спросила Kinigos, запуская приложение «Вызов Ван хельсинга онлайн».
«Ван Хельсинг прибудет к вам через 2 минуты».
- Да, так и решили, – сказала средняя голова. – Правая голова съест голову (прости за тавтологию), левая ноги, а я тело.
- А можно мне ножку? - спросила правая голова.
- Заткнись! – крикнули на нее две другие головы.
Тут раздался звонок в дверь.
- Гости пришли, можно я открою?
- Добавка пришла! Открывай, конечно! – ответила средняя голова.
- А можно мне ножку? – спросила правая.
Kinigos открыла дверь.
- Я Arhip. В смысле Ван Хельсинг.
- Заходите, там Змей Горыныч беспредельствует.
Arhip вошел в квартиру и наставил на Горыныча арбалет.
- Ну и что нам сделаешь? Одну голову может и подстрелишь, но две другие тебя в пепел превратят.
- А можно мне ножку? – спросила правая голова.
- Заткнись, – крикнули на него одновременно две головы, Kinigos и Arhip.
- У меня арбалет многозарядный. А вам, чтобы огонь выдохнуть как минимум пять секунд надо. Успею всех перестрелять, – ответил Ван Хельсинг
Горыныч приуныл.
- А может договоримся как-то?
- И как?
- Да вот этот недавно бизнесмена съел какого-то, – Горыныч дал лапой по голове правой голове. (Простите за тавтологию)
Голова закашлялась и отрыгнула дипломат.
Дипломат упал на пол, застежки расстегнулись, и оттуда вывалились пачки денег.
- Ну я не знаю, надо подумать, – ответил Ван Хельсинг, распихивая деньги по карманам. – Нет, маловато будет.
- А может мы тебе шашлыком угостим? Прямо сейчас слетаем и привезем? – спросила средняя голова.
- Ты шашлык будешь? – спросил Arhip у Kinigos
- Да, не откажусь.
- Тогда я быстро, – пообещал Змей Горыныч и вылетел в окно.
Вернулся он, таща барана, от которого распространялся вкусный запах шашлыка.
- Вот, сами поймали, сами пожарили и еще пивка вам прихватили, – сказал Горыныч.
Arhip достал две тарелки, отрезал от барана пару кусков, положил себе и Kinigos, разлил пиво по кружкам.
- Вы где его взяли? – спросил Arhip, прожевывая мясо и запивая его пивом.
- На птицеферме, – ответил Горыныч
- И откуда на птицеферме баран?
- Откуда мы знаем? Пасся там. Ненормальный баран, наверное.
Ван Хельсинг разлил еще пива по кружкам.
- Ну может мы полетим? - спросила средняя голова. – Нам в гнездо надо.
- Летите, - махнул рукой Ван Хельсинг и съел еще кусок баранины.
- А можно мы то, что осталось от барашка, заберем?
- Забирайте.
Средняя голова схватила тушку барана пастью, и Горыныч вылетел в окно.
- А можно мне ножку? – спросила правая голова.
Arhip налил еще пива.
- А Змеи Горынычи разве не в норах живут? - удивилась Kinigos и глотнула еще пива.
- Да эти Горынычи такие все загадочные, – ответил Ван Хельсинг и нарезал баранины по тарелкам.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:17
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:17 by ArhipПросмотров: 158Комментарии: 7
Ключевые слова: Окно квартира гости авторская история