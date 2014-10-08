Ван Хельсинг и Змей-Горыныч

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 158 Комментарии: 7 +3 Вчера, 21:17 by

Kinigos сидела дома, пила пиво и читала сообщения на разных форумах. Внезапно окно разлетелось от сильного удара, и в окно вломилось трехголовое чудовище.- Ты кто? – спросила Kinigos.- Я Змей Горыныч, только что прилетел с миграцией с юга, пролетел сотни километров, жрать хочу жутко, а тут тебя увидел и решил подкрепиться, – сказали хором все три головы.- Это ты меня сожрать решил? – спросила Kinigos, запуская приложение «Вызов Ван хельсинга онлайн».«Ван Хельсинг прибудет к вам через 2 минуты».- Да, так и решили, – сказала средняя голова. – Правая голова съест голову (прости за тавтологию), левая ноги, а я тело.- А можно мне ножку? - спросила правая голова.- Заткнись! – крикнули на нее две другие головы.Тут раздался звонок в дверь.- Гости пришли, можно я открою?- Добавка пришла! Открывай, конечно! – ответила средняя голова.- А можно мне ножку? – спросила правая.Kinigos открыла дверь.- Я Arhip. В смысле Ван Хельсинг.- Заходите, там Змей Горыныч беспредельствует.Arhip вошел в квартиру и наставил на Горыныча арбалет.- Ну и что нам сделаешь? Одну голову может и подстрелишь, но две другие тебя в пепел превратят.- А можно мне ножку? – спросила правая голова.- Заткнись, – крикнули на него одновременно две головы, Kinigos и Arhip.- У меня арбалет многозарядный. А вам, чтобы огонь выдохнуть как минимум пять секунд надо. Успею всех перестрелять, – ответил Ван ХельсингГорыныч приуныл.- А может договоримся как-то?- И как?- Да вот этот недавно бизнесмена съел какого-то, – Горыныч дал лапой по голове правой голове. (Простите за тавтологию)Голова закашлялась и отрыгнула дипломат.Дипломат упал на пол, застежки расстегнулись, и оттуда вывалились пачки денег.- Ну я не знаю, надо подумать, – ответил Ван Хельсинг, распихивая деньги по карманам. – Нет, маловато будет.- А может мы тебе шашлыком угостим? Прямо сейчас слетаем и привезем? – спросила средняя голова.- Ты шашлык будешь? – спросил Arhip у Kinigos- Да, не откажусь.- Тогда я быстро, – пообещал Змей Горыныч и вылетел в окно.Вернулся он, таща барана, от которого распространялся вкусный запах шашлыка.- Вот, сами поймали, сами пожарили и еще пивка вам прихватили, – сказал Горыныч.Arhip достал две тарелки, отрезал от барана пару кусков, положил себе и Kinigos, разлил пиво по кружкам.- Вы где его взяли? – спросил Arhip, прожевывая мясо и запивая его пивом.- На птицеферме, – ответил Горыныч- И откуда на птицеферме баран?- Откуда мы знаем? Пасся там. Ненормальный баран, наверное.Ван Хельсинг разлил еще пива по кружкам.- Ну может мы полетим? - спросила средняя голова. – Нам в гнездо надо.- Летите, - махнул рукой Ван Хельсинг и съел еще кусок баранины.- А можно мы то, что осталось от барашка, заберем?- Забирайте.Средняя голова схватила тушку барана пастью, и Горыныч вылетел в окно.- А можно мне ножку? – спросила правая голова.Arhip налил еще пива.- А Змеи Горынычи разве не в норах живут? - удивилась Kinigos и глотнула еще пива.- Да эти Горынычи такие все загадочные, – ответил Ван Хельсинг и нарезал баранины по тарелкам.

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