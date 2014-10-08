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Творческие истории

Ван Хельсинг и Змей-Горыныч

Kinigos сидела дома, пила пиво и читала сообщения на разных форумах. Внезапно окно разлетелось от сильного удара, и в окно вломилось трехголовое чудовище.
- Ты кто? – спросила Kinigos.
- Я Змей Горыныч, только что прилетел с миграцией с юга, пролетел сотни километров, жрать хочу жутко, а тут тебя увидел и решил подкрепиться, – сказали хором все три головы.
- Это ты меня сожрать решил? – спросила Kinigos, запуская приложение «Вызов Ван хельсинга онлайн».
«Ван Хельсинг прибудет к вам через 2 минуты».
- Да, так и решили, – сказала средняя голова. – Правая голова съест голову (прости за тавтологию), левая ноги, а я тело.
- А можно мне ножку? - спросила правая голова.
- Заткнись! – крикнули на нее две другие головы.
Тут раздался звонок в дверь.
- Гости пришли, можно я открою?
- Добавка пришла! Открывай, конечно! – ответила средняя голова.
- А можно мне ножку? – спросила правая.
Kinigos открыла дверь.
- Я Arhip. В смысле Ван Хельсинг.
- Заходите, там Змей Горыныч беспредельствует.
Arhip вошел в квартиру и наставил на Горыныча арбалет.
- Ну и что нам сделаешь? Одну голову может и подстрелишь, но две другие тебя в пепел превратят.
- А можно мне ножку? – спросила правая голова.
- Заткнись, – крикнули на него одновременно две головы, Kinigos и Arhip.
- У меня арбалет многозарядный. А вам, чтобы огонь выдохнуть как минимум пять секунд надо. Успею всех перестрелять, – ответил Ван Хельсинг

Горыныч приуныл.
- А может договоримся как-то?
- И как?
- Да вот этот недавно бизнесмена съел какого-то, – Горыныч дал лапой по голове правой голове. (Простите за тавтологию)
Голова закашлялась и отрыгнула дипломат.
Дипломат упал на пол, застежки расстегнулись, и оттуда вывалились пачки денег.
- Ну я не знаю, надо подумать, – ответил Ван Хельсинг, распихивая деньги по карманам. – Нет, маловато будет.
- А может мы тебе шашлыком угостим? Прямо сейчас слетаем и привезем? – спросила средняя голова.
- Ты шашлык будешь? – спросил Arhip у Kinigos
- Да, не откажусь.
- Тогда я быстро, – пообещал Змей Горыныч и вылетел в окно.
Вернулся он, таща барана, от которого распространялся вкусный запах шашлыка.
- Вот, сами поймали, сами пожарили и еще пивка вам прихватили, – сказал Горыныч.

Arhip достал две тарелки, отрезал от барана пару кусков, положил себе и Kinigos, разлил пиво по кружкам.
- Вы где его взяли? – спросил Arhip, прожевывая мясо и запивая его пивом.
- На птицеферме, – ответил Горыныч
- И откуда на птицеферме баран?
- Откуда мы знаем? Пасся там. Ненормальный баран, наверное.
Ван Хельсинг разлил еще пива по кружкам.
- Ну может мы полетим? - спросила средняя голова. – Нам в гнездо надо.
- Летите, - махнул рукой Ван Хельсинг и съел еще кусок баранины.
- А можно мы то, что осталось от барашка, заберем?
- Забирайте.
Средняя голова схватила тушку барана пастью, и Горыныч вылетел в окно.
- А можно мне ножку? – спросила правая голова.

Arhip налил еще пива.
- А Змеи Горынычи разве не в норах живут? - удивилась Kinigos и глотнула еще пива.
- Да эти Горынычи такие все загадочные, – ответил Ван Хельсинг и нарезал баранины по тарелкам.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:17
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:17 by ArhipПросмотров: 158Комментарии: 7
+3

Ключевые слова: Окно квартира гости авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 23:38
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 554
Кроме пива ничего нет? Хотя бы рюмочкой водочки побаловались, плодово-ягодное сгодится тоже.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#2 написал: Arhip
Сегодня, 00:56
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1906|0)
Публикаций: 94
Комментариев: 1 913
Цитата: Kreisleiter13
Кроме пива ничего нет? Хотя бы рюмочкой водочки побаловались, плодово-ягодное сгодится тоже.


У нее еще вишневая настойка есть и самогон.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 05:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (361|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 610
Горыны милый, даже жалко стало. Ну хоть тушка ему перепала.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#4 написал: Kinigos
Сегодня, 05:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (361|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 610
Цитата: Arhip
вишневая настойка есть и самогон.

С последнего похода три нетронутых пузыря коньяку стоят и последнее из колониальных запасов - бутыль текилы.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#5 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 06:36
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 554
Цитата: Arhip
Цитата: Kreisleiter13
Кроме пива ничего нет? Хотя бы рюмочкой водочки побаловались, плодово-ягодное сгодится тоже.


У нее еще вишневая настойка есть и самогон.

Я так понимаю с таким набором к "разврату" готовы. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#6 написал: Arhip
Сегодня, 07:06
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1906|0)
Публикаций: 94
Комментариев: 1 913
Цитата: Kinigos
Цитата: Arhip
вишневая настойка есть и самогон.

С последнего похода три нетронутых пузыря коньяку стоят и последнее из колониальных запасов - бутыль текилы.


Я не понял. Почему они без дела стоят? Безобразие. Их надо срочно брать и выпивать.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#7 написал: Kinigos
Сегодня, 07:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (361|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 610
Цитата: Arhip
Цитата: Kinigos
Цитата: Arhip
вишневая настойка есть и самогон.

С последнего похода три нетронутых пузыря коньяку стоят и последнее из колониальных запасов - бутыль текилы.


Я не понял. Почему они без дела стоят? Безобразие. Их надо срочно брать и выпивать.

Я никак не могу понять когда это ,, срочно,, наступает, когда его час.

Цитата: Kreisleiter13
Цитата: Arhip
Цитата: Kreisleiter13
Кроме пива ничего нет? Хотя бы рюмочкой водочки побаловались, плодово-ягодное сгодится тоже.


У нее еще вишневая настойка есть и самогон.

Я так понимаю с таким набором к "разврату" готовы. smile

Набор для благопристойной распущенности.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
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