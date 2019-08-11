Петля в небо

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 16:36

Варух Просмотров: 117 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 16:36 by

Петля в небо.- Нечего и гадать, - сказал майор,- бытовой суицид на почве депрессии. В семье полная задница: мать со дня на день умрет - рак, отец - алкоголик, сестра таскается с мужиками. Они у меня давно на карандаше, а раздули, религия, сектанты – бред. Всё, в судмед, там они лучше нас знают, что сделать.Тело аккуратно начали вынимать из петли. Понятые смотрели с нескрываемым ужасом на труп молодого парня. Майор подошел ко мне:- Повешенные всегда имеют нетоварный вид,- усмехнулся он.- Угу, - промычал я в ответ.- Ты уж извини, что потревожили. Ты у нас специалист по всем этим деструктивным объединениям считаешься, а тут информация прошла, вроде висельник этот с сектой связался. Думали, сатанисты там всякие, жертвоприношения. Ну, сам своими глазами видишь, просто задолбало парня, он всю семью тянул, работал, еще успевал в универе учиться. Видимо, психика сбой дала.Я, как человек, занимающий в своем городе странную должность эксперта по делам религии и этике, периодически вызывался на места преступлений и давал заключения, если был минимальный намек на тему веры. Попал на эту службу несколько лет назад только по чистой случайности, перебиваясь до нее случайными заработками. Мне казалось, что вряд ли кому-то нужен специалист с дипломом духовной семинарии и светского религиоведа, но, однажды просматривая сайты с предложениями о работе, наткнулся на объявление, что администрация ищет человека с теологическим образованием.Майор начал собираться. Я подошел к нему и попросил разрешения еще немного остаться, в надежде найти хоть какой-то намек на связь с сектами.- Валяй! Сержант Дронов, завтра ко мне с отчетом, - выходя, сказал он.Хлипкая дверь захлопнулась. Мать повешенного причитала. Отец орал песни в пьяном угаре, не понимая ничего. Сестра, вернувшаяся из очередного притона, молча смотрела на тело брата. Понятые сидели на диване. Эксперты лениво доделывали свою работу.Я еще раз решил осмотреть комнату: обои с васильками, какая-то картина на стене, кровать, шкаф, пара стульев, стол. Поводив глазами по книжным полкам, увидел Библию. Открыл и полистал страницы, заметил подчеркнутые жирной линией цитаты. Рядом стояло еще две книги по древним верованиям финно-угорских и скандинавских племен. Меня поразило количество закладок в них.- А можно мне Библию и эти книги взять? Хочу портрет, так сказать, психологический составить, - поинтересовался я у сержанта.- Бери, ему точно не пригодятся, - пробурчал он в ответ.В квартире делать мне больше было нечего.***Прошло две недели. Вечером я решил зайти к майору и узнать про то, как идет расследование. Он рассказал, что дело закрыто.- Суицид на почве аномии, плюс в крови нашли следы легких наркотиков. В общем, чего и следовало ожидать.- Странно, - начал размышлять я, - вот действительно с одной стороны всё просто, а с другой – история эта детективная. Почему он просто не сбежал от своего семейства?- Да все просто, не мудри, достала его жизнь. У меня каждый год один-два таких появляется, - сухо ответил он.- Возможно.- Слушай, конец рабочего дня, давай по грамульке? - предложил майор.Сославшись на свои неотложные дела и пообещав в другой раз обязательно выпить с ним, я попрощался.Придя домой, вновь стал изучать книги, что забрал из квартиры повесившегося, пытаясь найти намеки на причины самоубийства на религиозной почве. Сегодня после встречи с майором, я все больше и больше отбрасывал от себя мысль о мистическом мотиве суицида. Смущало меня одно: в его Библии были отмечены истории, касающиеся восхождения на небо: лестница Иакова, чудесное восхищение пророка Илии, Вознесение Христа. Он явно загорелся этой тематикой. Оставался один вопрос, для чего?***Через три месяца я по рабочим делам оказался в том районе, где произошел суицид. Проходя мимо дома повесившегося, невольно посмотрел на окна квартиры и удивился, заметив новые стеклопакеты. После небольших колебаний, мне захотелось зайти. Уже поднимаясь, в подъезде, поймал себя на мысли, а вдруг сменились хозяева и они сделали ремонт.Позвонил. Дверь мне открыла его мать. На больного человека она была совершенно не похожа, с учетом того, что когда был у них последний раз, говорили о приближающейся смерти. Удивительно, она меня вспомнила, не интересуясь целью визита, пригласила попить чаю. Войдя, я был поражен, вся квартира претерпела грандиозные изменения и из убитой хрущевки превратилась в хорошее жилье с прекрасным ремонтом.Видя нескрываемое удивление в моих глазах, сама начала рассказ.- Вы знаете, со смертью сына всё поменялось буквально через неделю, - быстро заговорила она.- И как я понял – в лучшую сторону, – попытался пошутить я.- Конечно! Муж бросил пить. Дочка в институте восстановилась. Я пошла на поправку, врачи на консилиуме руками развели, мол, невозможно такое.- А финансы откуда, если не секрет?- Дело случая. В супермаркете на сдачу взяла лотерейный билет и, представьте, выиграла очень приличную сумму! Хотите верьте, хотите - нет, резко жизнь поменялась. Видимо, сын за нас на том свете молится.Допив чай и поблагодарив хозяйку, побежал домой. Мне показалось, что загадка этой смерти решена.***Изучая книги суицидника, как раз дошел до одного поверья, бытующего у финно-угров. Там собственное удавление считалось неким религиозным ритуалом, священным актом. Оно создавало некую связь, протянутая веревка как символ, соединяющий небо и землю. В итоге, семья повесившегося получала здоровье и процветание. Перечитав еще раз этот отрывок, я закрыл книгу. Понятно, что метафизика и юриспруденция никогда не поймут друг друга. Дело под каким-то номером навсегда останется в архивах как бытовой суицид на почве аномии.С майором мы встретились только через полгода. Я зашел для проведения очередной экспертизы. Он напомнил о моем обещании. После двух рюмок, я заговорил про историю с самоубийством. Майор не только вспомнил его, но и отметил благосостояние семьи.- Вот, блин, как такое возможно? Вздернулся и сразу так поперло, объясни, богослов? – сделав ударение на втором слоге, спросил он.- Не знаю. Возможно, жертвенность всегда имеет корень боли и одновременно искупления. Наверно, стоило этого всего? Ведь повешение одного человека поменяло всю его семью, - ответил я.- Ладно, давай, не чокаясь, за него, Царство ему Небесное!- сказал майор,- может и за нас там когда-нибудь словечко замолвит.

Ключевые слова: Семья смерть библия мистика авторская история

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