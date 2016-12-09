Идентификация принцессы

Летяга Просмотров: 177 Комментарии: 1 +2 Вчера, 09:20 by

— Вот, господин Дракон, самая прекрасная принцесса нашего города.— Да?Ящер близоруко прищурился, всматриваясь в принцессу.— Что-то непохожа на самую прекрасную.— Не извольте сомневаться! Лучшие люди города выбрали её как “мисс элегантность”.— Ммм… Серьёзно? Так ведь она это… — Дракон замялся, — толстая, простите. Сама себя шире!— У нас такие стандарты красоты. Этот, как его, бодипозитив. Вы против? Может, вам костлявая вобла нужна?Дракон засопел и покачала головой.— А почему косоглазит?— Это она вам глазки строит.— Да? Ну, не знаю…Ящер обошёл принцессу по кругу, наклонился к бургомистру и тихо спросил.— А почему у неё борода?— Мода такая. Что вы придираетесь по мелочам, а? Мы к вам со всей душой, лучшую девушку города, принцессу, а вы нос воротите.— Да непохожа она на принцессу!Дракон отодвинулся от прекрасной жертвы.— Вот ни капельки непохожа! Толстая, бородатая, руки в мозолях. Это вообще мужик, похоже!— Мы не поняли, — бургомистр и толпа горожан надвинулась на дракона, — вы нас обидеть хотите? Какая разница, как она выглядит? Она идентифицирует себя как прекрасная принцесса, значит принцесса. Вопросы есть?— Ну-у-у… — дракон почесал лапой в затылке, — кажется, я раздумал брать с вас дань принцессой. Аппетита нет совершенно.— Нет уж, положено, значит бери. Не хочется ему. А отчётность? Обязан взять!— Отчётность я подпишу, будем считать, что взял за этот год.— А девушка? Она ждала, готовилась. Одних лент на десять золотых купила…Через час, расписавшись за пять лет налога и выплатив сто золотых “на красоту”, дракон улетел. При этом облегчённо вздыхал и, оборачиваясь на лету, крестился лапой.— Деньги, — пробасила “принцесса”.— Вот, прошу, — бургомистр протянул мешочек.Варвар, идентифицирующий себя как принцесса, взял деньги, улыбнулся, показав жёлтые прокуренные зубы и вскочил на коня.— Ещё прилетит — вызывайте. Всегда к вашим услугам.Бургомистр облегчённо вздохнул и вытер лоб шелковым платком. Он ещё не знал, что открыл ящик Пандоры. В следующем месяце его ждал дракон, считающий себя принцессой, рыцарь, считающий себя драконом, и мошенник, идентифицирующий себя как бургомистр. Но отыгрывать назад было поздно.(с) Александр Котобус Горбов

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