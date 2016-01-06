Романтическая история в нескольких чатах

Романтическая история в нескольких чатахЧат №1
Рыцарь: Привет, красотка!
Принцесса: Это кто?
Рыцарь: Всегда мечтал познакомиться с тобой, о прекраснейшая принцесса!
Принцесса: Хм...
Рыцарь: Не уделишь ли минутку своего внимания?
Принцесса: Я знакомлюсь только вживую :-Р
Рыцарь: Так выйди на балкон! Вот он я, внизу.
Принцесса: А ты знаешь, что меня охраняет ужасный дракон? Сейчас как съест тебя!
Рыцарь: Я его победю, то есть побежу... В общем, отрублю голову. А ещё лучше, спускайся и я увезу тебя отсюда. Умчимся в закат на быстроногом коне.
Принцесса: Даже не знаю...
Чат №2
Дракон: Ну что? Пора?
Принцесса: Погоди, он вроде симпатичный.
Дракон: Все они такие, на первый взгляд. Давай я его «Ам!», и всё.
Принцесса: Да мы ещё толком не познакомились!
Дракон: А у меня время второго завтрака, между прочим.
Принцесса: Там печеньки есть, в шкафу. И кастрюля борща в холодильнике.
Дракон: Ладно, подожду полчаса.
Принцесса: :—*
Чат №1
Рыцарь: У меня замок, с башенками. И парк с розами.
Принцесса: С родителями живёшь?
Рыцарь: С папой.
Принцесса: Тю!
Рыцарь: Он у меня король. Старенький, но добрый. Я после него трон займу.
Принцесса: А ты, наверное, пятый сын, да?
Рыцарь: Я единственный наследник, честно. Да и какая разница? Я же тебя люблю!
Принцесса: Ты сейчас серьёзно?
Рыцарь: Как твой портрет увидел — сразу влюбился.
Чат №2
Дракон: Ну что? Уже пора?
Принцесса: Не мешай. У меня серьёзные отношения наклёвываются. Говорит, любит меня.
Дракон: Все они так говорят.
Принцесса: Этот, кажется, по-настоящему.
Дракон: Врёт. Давай я его съем.
Принцесса: Стоять! Ты, значит, съешь, а мне ещё год здесь куковать, пока следующий до башни доберётся.
Дракон: Ну, смотри сама. Если что, я рядом.
Чат №1
Рыцарь: Выходи за меня.
Принцесса: Так сразу?
Рыцарь: А чего тянуть?
Принцесса: Дракона совсем не боишься? Вдруг съест?
Рыцарь: Ты обо мне будешь плакать? Тогда не страшно.
Чат №3
Дракон: Ну что?
Рыцарь: Уговариваю.
Дракон: Ты давай настойчивее, она решительных любит.
Рыцарь: Я стараюсь.
Дракон: Старается он. Вот как сейчас вылезу, что делать будешь?
Рыцарь: Эй! Мы так не договаривались.
Дракон: Пять минут у тебя.
Чат №1
Рыцарь: Быстрее, Принцесса! Я уже слышу шаги дракона!
Принцесса: Бегу, мой принц!
Чат №2
Принцесса: Эй, помедленнее! Я собраться не успею!
Дракон: Ты чемодан позавчера сложила.
Принцесса: Подглядывал?
Дракон: Не отвлекайся, а то сбежит твой рыцарь.
Принцесса: Не сбежит. Я его уже очаровала.
Чат №3
Дракон: Заводи коня, она спускается.
Рыцарь: Спасибо, дружище!
Дракон: Не за что.
Чат №4
Дракон: Готово. Свадьба послезавтра.
Король (папа принцессы): Ура!
Король (папа рыцаря): Слава богу!
Дракон: Оплату переводите на карту драко-банка по номеру телефона, для Визериона Горыновича Ж.
Король (папа принцессы): перевёл.
Король (папа рыцаря): тоже перевёл.
Дракон: Брачное агентство «Горына и сыновья» всегда к вашим услугам.
(с)Александр «Котобус» Горбов из книги "Таблетка от понедельника"
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Сегодня, 10:19 by ЛетягаПросмотров: 70Комментарии: 2
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