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Творческие истории

Романтическая история в нескольких чатах

Чат №1

Рыцарь: Привет, красотка!

Принцесса: Это кто?

Рыцарь: Всегда мечтал познакомиться с тобой, о прекраснейшая принцесса!

Принцесса: Хм...

Рыцарь: Не уделишь ли минутку своего внимания?

Принцесса: Я знакомлюсь только вживую :-Р

Рыцарь: Так выйди на балкон! Вот он я, внизу.

Принцесса: А ты знаешь, что меня охраняет ужасный дракон? Сейчас как съест тебя!

Рыцарь: Я его победю, то есть побежу... В общем, отрублю голову. А ещё лучше, спускайся и я увезу тебя отсюда. Умчимся в закат на быстроногом коне.

Принцесса: Даже не знаю...



Чат №2

Дракон: Ну что? Пора?

Принцесса: Погоди, он вроде симпатичный.

Дракон: Все они такие, на первый взгляд. Давай я его «Ам!», и всё.

Принцесса: Да мы ещё толком не познакомились!

Дракон: А у меня время второго завтрака, между прочим.

Принцесса: Там печеньки есть, в шкафу. И кастрюля борща в холодильнике.

Дракон: Ладно, подожду полчаса.

Принцесса: :—*



Чат №1

Рыцарь: У меня замок, с башенками. И парк с розами.

Принцесса: С родителями живёшь?

Рыцарь: С папой.

Принцесса: Тю!

Рыцарь: Он у меня король. Старенький, но добрый. Я после него трон займу.

Принцесса: А ты, наверное, пятый сын, да?

Рыцарь: Я единственный наследник, честно. Да и какая разница? Я же тебя люблю!

Принцесса: Ты сейчас серьёзно?

Рыцарь: Как твой портрет увидел — сразу влюбился.



Чат №2

Дракон: Ну что? Уже пора?

Принцесса: Не мешай. У меня серьёзные отношения наклёвываются. Говорит, любит меня.

Дракон: Все они так говорят.

Принцесса: Этот, кажется, по-настоящему.

Дракон: Врёт. Давай я его съем.

Принцесса: Стоять! Ты, значит, съешь, а мне ещё год здесь куковать, пока следующий до башни доберётся.

Дракон: Ну, смотри сама. Если что, я рядом.



Чат №1

Рыцарь: Выходи за меня.

Принцесса: Так сразу?

Рыцарь: А чего тянуть?

Принцесса: Дракона совсем не боишься? Вдруг съест?

Рыцарь: Ты обо мне будешь плакать? Тогда не страшно.



Чат №3

Дракон: Ну что?

Рыцарь: Уговариваю.

Дракон: Ты давай настойчивее, она решительных любит.

Рыцарь: Я стараюсь.

Дракон: Старается он. Вот как сейчас вылезу, что делать будешь?

Рыцарь: Эй! Мы так не договаривались.

Дракон: Пять минут у тебя.



Чат №1

Рыцарь: Быстрее, Принцесса! Я уже слышу шаги дракона!

Принцесса: Бегу, мой принц!



Чат №2

Принцесса: Эй, помедленнее! Я собраться не успею!

Дракон: Ты чемодан позавчера сложила.

Принцесса: Подглядывал?

Дракон: Не отвлекайся, а то сбежит твой рыцарь.

Принцесса: Не сбежит. Я его уже очаровала.



Чат №3

Дракон: Заводи коня, она спускается.

Рыцарь: Спасибо, дружище!

Дракон: Не за что.



Чат №4

Дракон: Готово. Свадьба послезавтра.

Король (папа принцессы): Ура!

Король (папа рыцаря): Слава богу!

Дракон: Оплату переводите на карту драко-банка по номеру телефона, для Визериона Горыновича Ж.

Король (папа принцессы): перевёл.

Король (папа рыцаря): тоже перевёл.

Дракон: Брачное агентство «Горына и сыновья» всегда к вашим услугам.


(с)Александр «Котобус» Горбов из книги "Таблетка от понедельника"
Источник.

Сегодня, 10:19 by ЛетягаПросмотров: 70Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Дракон принцесса рыцарь рассказявка

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:27
+1
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Комментариев: 2 582
Чудесно! Добрая история, прочитанная сегодня, подняла настроение)))good
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 12:59
0
Онлайн
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 354
Ухахашечка) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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