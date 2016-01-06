Романтическая история в нескольких чатах

Летяга Просмотров: 70 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 10:19 by

Чат №1Рыцарь: Привет, красотка!Принцесса: Это кто?Рыцарь: Всегда мечтал познакомиться с тобой, о прекраснейшая принцесса!Принцесса: Хм...Рыцарь: Не уделишь ли минутку своего внимания?Принцесса: Я знакомлюсь только вживую :-РРыцарь: Так выйди на балкон! Вот он я, внизу.Принцесса: А ты знаешь, что меня охраняет ужасный дракон? Сейчас как съест тебя!Рыцарь: Я его победю, то есть побежу... В общем, отрублю голову. А ещё лучше, спускайся и я увезу тебя отсюда. Умчимся в закат на быстроногом коне.Принцесса: Даже не знаю...Чат №2Дракон: Ну что? Пора?Принцесса: Погоди, он вроде симпатичный.Дракон: Все они такие, на первый взгляд. Давай я его «Ам!», и всё.Принцесса: Да мы ещё толком не познакомились!Дракон: А у меня время второго завтрака, между прочим.Принцесса: Там печеньки есть, в шкафу. И кастрюля борща в холодильнике.Дракон: Ладно, подожду полчаса.Принцесса: :—*Чат №1Рыцарь: У меня замок, с башенками. И парк с розами.Принцесса: С родителями живёшь?Рыцарь: С папой.Принцесса: Тю!Рыцарь: Он у меня король. Старенький, но добрый. Я после него трон займу.Принцесса: А ты, наверное, пятый сын, да?Рыцарь: Я единственный наследник, честно. Да и какая разница? Я же тебя люблю!Принцесса: Ты сейчас серьёзно?Рыцарь: Как твой портрет увидел — сразу влюбился.Чат №2Дракон: Ну что? Уже пора?Принцесса: Не мешай. У меня серьёзные отношения наклёвываются. Говорит, любит меня.Дракон: Все они так говорят.Принцесса: Этот, кажется, по-настоящему.Дракон: Врёт. Давай я его съем.Принцесса: Стоять! Ты, значит, съешь, а мне ещё год здесь куковать, пока следующий до башни доберётся.Дракон: Ну, смотри сама. Если что, я рядом.Чат №1Рыцарь: Выходи за меня.Принцесса: Так сразу?Рыцарь: А чего тянуть?Принцесса: Дракона совсем не боишься? Вдруг съест?Рыцарь: Ты обо мне будешь плакать? Тогда не страшно.Чат №3Дракон: Ну что?Рыцарь: Уговариваю.Дракон: Ты давай настойчивее, она решительных любит.Рыцарь: Я стараюсь.Дракон: Старается он. Вот как сейчас вылезу, что делать будешь?Рыцарь: Эй! Мы так не договаривались.Дракон: Пять минут у тебя.Чат №1Рыцарь: Быстрее, Принцесса! Я уже слышу шаги дракона!Принцесса: Бегу, мой принц!Чат №2Принцесса: Эй, помедленнее! Я собраться не успею!Дракон: Ты чемодан позавчера сложила.Принцесса: Подглядывал?Дракон: Не отвлекайся, а то сбежит твой рыцарь.Принцесса: Не сбежит. Я его уже очаровала.Чат №3Дракон: Заводи коня, она спускается.Рыцарь: Спасибо, дружище!Дракон: Не за что.Чат №4Дракон: Готово. Свадьба послезавтра.Король (папа принцессы): Ура!Король (папа рыцаря): Слава богу!Дракон: Оплату переводите на карту драко-банка по номеру телефона, для Визериона Горыновича Ж.Король (папа принцессы): перевёл.Король (папа рыцаря): тоже перевёл.Дракон: Брачное агентство «Горына и сыновья» всегда к вашим услугам.(с)Александр «Котобус» Горбов из книги "Таблетка от понедельника"

Ключевые слова: Дракон принцесса рыцарь рассказявка

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