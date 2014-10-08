Бар "Распутье"

mad_billy Просмотров: 116 Комментарии: 2 +3 Вчера, 11:32 by

Снаружи сгустились сумерки. Окна домов погасли, и кроме фонарей в спальном районе остался лишь один источник света – призрачно-голубоватая вывеска «Распутье».Это был совсем не популярный клуб. В нём никогда не было много гостей, а часто он и вовсе пустовал. Но, каким-то образом, это заведение пребывало в полном благополучии, несмотря на крошечную прибыль.Вот и в эту ночь в тесном питейном зале была лишь одна живая душа. Старый бармен пребывал в танталовых муках, жадно ощупывая взглядом бутылку элитного бренди. Старик вздохнул и оглядел бар.Это было небольшое, но стильно обставленное помещение. Примерно до середины стены покрывали тёмные дубовые доски с элегантной резьбой в виде крыльев и рогов. Выше них начинались однотонные кроваво-красные обои. Над каждым столом – коих было десять – свисала лампа, оформленная в виде канделябра со свечами. Они давали мало света, но однозначно задавали особый тон заведения…Вдруг тишину нарушила тихая ругань. Старик повернулся к двери. Из места, где к двери присоединялась ручка, торчала… рука. Полупрозрачная, мускулистая, очевидно мужская рука. Но старик не был удивлён.- Войдите, - сказал он устало.Рука исчезла, а через несколько секунд сквозь дверь прошёл высокий силуэт. Это был молодой человек в дорогом костюме в клеточку. На голове у него была причудливая пижонская причёска, а ноги украшали лакированные туфли. Лишь одно портило впечатление. У гостя не было лица. Его заменила россыпь пулевых отверстий и кровоподтёков. Намётанным глазом бармен заметил, что стреляли очередями, с близи, из нескольких стволов, и выпустили не менее тридцати пуль. Уцелел лишь один глаз, да и тот едва держался в орбите.- Что привело вас сюда? – этот вопрос был сугубо риторическим.- Я… не знаю, - ответ был стандартным, так говорят все новоприбывшие.Почему-то бар притягивал только таких призраков – воров, бандитов, насильников, мафию… Впрочем, бармен прекрасно знал, почему так.Неловкой походкой юноша подошёл к барной стойке. Сесть он и не попытался, но сразу приметил бреди, ютившийся на стойке. Резким движением покойник попытался схватить её, но рука прошла сквозь и сжала лишь воздух.- Да твою ж! – другим движением он попытался сбить бутылку – тоже не вышло.- За этим вам не сюда, - заметил старик.Юноша вопросительно поднял на него единственный глаз. Старик кивнул и встал из-за стола. Он прошёл в центр зала и скрутил в рулон лежавший там ковёр. Под ним был большой железный люк.С неожиданной силой мужчина потянул его на себя и без труда откинул в сторону, открывая проход на винтовую лестницу, уходящую в темноту.- Спускайтесь, - бармен ухмыльнулся.В растерянности молодой бандит послушался и стал шагать по ступеням. Когда он преодолел первый круг, сверху донёсся хлопок. Люк закрылся, погрузив всё вокруг в кромешную тьму. Призрак вскрикнул и метнулся наверх. Вмиг он преодолел несколько кругов, но люка не было. Лестница лишь продолжалась вверх, хотя убиенный точно знал, что не спустился так глубоко.В бессильной ярости он забрался ещё выше, но это не принесло результатов. Лестница не имела конца. Теперь злость перешла в ужас. Ему казалось, что смерть будет самым страшным в его жизни, но он ошибся.От бессилия он осел на ступени и схватился за голову, как вдруг его осенило. Он ощупал свои волосы, затем израненное лицо, пошарил по карманам костюма. Неужели? Он снова мог осязать, не проходя сквозь предметы! Это было хоть что-то.Покачиваясь, призрак опёрся на стену и решил всё же послушать совет старика. Он начал спускаться.Пробираться ощупью по лестнице оказалось не так уж и трудно. Нужно было лишь подобрать темп ходьбы, чтобы не спотыкаться.Путь вниз был не долог. Примерно через полчаса за очередным поворотом показалось синеватое сияние. Призрак ускорился. За этим же поворотом лестница кончилась, и он оказался в коридоре со стеклянной дверью в конце. Над ней была вывеска “Бар «Распутье»”. Чуть ниже висела табличка “Живым дороги нет”.Юнец хмыкнул и толкнул дверь…Первое, что он увидел, было самым неожиданным. Прямо за дверью висел огромный портрет. Старый мужчина с чёрными, как уголь, волосами, злобно смотрел на входящего, почёсывая того же цвета бороду. Остолбенев, бандит не сразу понял, кто перед ним. Он точно видел его где-то, но никак не мог вспомнить где. Тут он заметил табличку под картиной. Мафиози наклонился, чтобы прочитать её. Она гласила, - «Это бар был основан в 1917 году. Спасибо, старый ведун».Это никак не прояснило ситуацию, да и не об этом сейчас стоило беспокоиться. Постаравшись забыть о жутком портрете, он огляделся по сторонам.Вторым, что настигло мафиози в этом странном месте, была музыка. Спокойный медленный джаз доносился, словно из ниоткуда. Оглядевшись, гость увидел столы вдоль стен. Все они была заняты. За ними сидели такие же призраки, как он, но с совершенно разными увечьями.За первым столом от двери он с испугом обнаружил пару обугленных скелетов. Они играли в карты и о чём-то болтали, будто в этом не было ничего необычного. Компанию им составляла початая бутылка мутного пойла и два гранёных стакана. Вдруг один из них с хрустом оглянулся на человека в костюме.- Третьим будешь? – предложил он, достав из-под стола ещё один стакан.- Нет, спасибо, - бросил тот, стремительно удалившись.Он пошёл меж столов в поисках свободного места. Ему было необходимо присесть, чтобы осознать всё происходящее.Его уже начала поглощать паника, когда среди изуродованных трупов померещилось знакомое лицо. Он встал и пригляделся. За одним из столов сидел грузный мужчина в вымокшей рубашке. Синее лицо разбухло, глаза выпучились, но в нём ещё узнавались знакомые забавные черты.- Пётр Григорьевич? – мафиози склонился над столом.- Да… - протянул хряк. – А вы?- Это же я, Иван! Помнишь, мы ещё твой первый бизнес воротили!- А-а-а! Припоминаю! Садись скорее!Иван бухнулся напротив старого друга. Тот снова принялся обгладывать рёбра, огромная гора которых лежала на блюде перед ним. Товарищ скромно стянул одно и стал есть. Оно оказалось довольно вкусным, что слегка подняло настроение и разрядило обстановку.- А ты тут как очутился-то? – Пётр швырнул обглоданную гость под стол.- Связался не с теми людьми. Хотел продать небольшую партию гашиша, как в старые добрые, но им не понравилась цена. Они вычислили моё предприятие, приватизировали его, а меня вывезли в лес и расстреляли. Вот как-то так. А ты?- Та же история. Хотел открыть казино. Открыл. Через три дня какая-то шишка проиграла полтора миллиона, а ещё через три дня я узнал, что такое бетонные ботинки, - он демонстративно закинул на другой стул измазанную цементом ногу.- Да, классический сюжет. И давно ты здесь? Уже ведь два года прошло!- Два года? Ха! Значит, я совсем потерял счёт времени. Хотя с такими отличными закусками это не удивительно.- И ты тут только жрёшь? – Иван ухмыльнулся остатками рта.- А что мне? Когда твоё тело раздулось от воды и обглодано рыбами, других развлечений не остаётся, - он вдруг оглянулся. – Ой, что же это мы с тобой без дела сидим. Милочка! – прикрикнул он.Издали послышался стук каблуков. Вскоре к столу подскочила официантка. Это была молодая девушка с мертвенно бледным лицом. Её шею оплетал пурпурный синяк.- Подай ка нам с другом водочки да закуски побольше принеси!Девица записала заказ и ушла. Не прошло и пяти минут, как она вернулась с огромным подносом. Главное место на нём занимал пузырь и две стопки. Их окружало восемь блюд с самыми разными закусками: от сырокопчёных колбас до сушёных морепродуктов. Это выглядело многообещающе.Друзья налили себе по рюмке и чокнулись за встречу. Настроение сразу поднялось.- Ну и что у вас тут есть кроме выпивки? – спросил Иван, привольно откинувшись к перегородке, отделявшей столики друг от друга. – Или здесь все только свою смерть обмывают?- Ну… развлечений тут много. Нужно лишь поискать. Бар – лишь первый этаж, - Пётр с причмокиванием обгладывал сушёную воблу. – Сейчас эту бутылочку раздавим, да пойдём!Сказано – сделано. Водка кончилась быстро. Иван пил жадно и торопливо – уж больно хотелось ему разведать это место. Даже его собственная смерть уже не казалась ему такой уж трагедией. Как только кончились закуски, столь желанная экскурсия началась.- Ну… - толстяк поднялся из-за стола. – В путь.Они покинули насиженное место и продолжили углубляться в коридор со столиками. На ходу Иван рассматривал посетителей. Были они целым цирком уродов разной степени безобразности. Кому-то посчастливилось отделаться аккуратным пулевым отверстием во лбу. Кто-то не был таким счастливчиком и теперь с трудом глотал пищу через зверски изрезанное горло. Встречались здесь и те, кого, судя по виду, освежевали заживо.Но самым удивительным стал один посетитель, сидевший примерно через пятнадцать столиков от начала пути. За столом, закинув ноги на стол, сидело обезглавленное тело в тюремной робе. Обритая голова лежала на столе и беззаботно потягивала пиво через трубочку. При виде новичка покойник лишь вздёрнул брови и улыбнулся, будто приветствуя старого коллегу.Встречались здесь и знакомые лица, попадавшиеся Ивану в криминальных сводках и некрологах. Все, как на подбор: насильники, грабители, взяточники, наркоторговцы и прочий нелегальный сброд. Впрочем, Иван был в такой компании не впервые.Постепенно что-то стало меняться. Мафиози заметил это не сразу, но вскоре это бросилось в глаза. Мебель старела. Точнее, устаревал стиль. В начале это был вполне современный бар в красно-бурых тонах, затем он постепенно сменился обстановкой, напоминающей столовую советских времён – зелёная краска на стенах, металлическая мебель и прочее. На этом процесс не остановился. Вскоре бар приобрёл вид заведения века девятнадцатого – деревянная обивка стен, мебель того же толка.Менялись и посетители. Здесь они все были одеты в стиле своего времени, будто на съёмках исторического фильма. И здесь было так же много покалеченных трупов. У кого-то грудь была продавлена колесом телеги. У кого вскрыт череп неким тяжёлым предметом. Судя по виду, это были такие же бандиты и разбойники, как и в остальном баре. Они лишь изредка поглядывали на гостей из будущего, с трудом отрываясь от деревянных кружек и блюд с перепелами, осётром и прочими деликатесами.Тут коридор неожиданно оборвался. Он вывел друзей в круглую комнату, ярко освещённую хрустальной люстрой. Напротив был другой проход, за которым коридор продолжался. Приглядевшись, Иван понял, что коридор тут закольцовывался – дальше интерьер снова становился новее и новее.- Ты куда смотришь? – Пётр хлопнул его по плечу и указал в другую сторону. – Туда нам надо!По правую руку от них был ещё один проход. Они вмиг оказались прямо у него. За ним была ещё одна винтовая лестница, уходившая вниз. Вприпрыжку Пётр полетел вниз по ступеням, словно брошенный воздушный шарик. Кто бы мог подумать, что он мог передвигаться с такой лёгкостью.Иван последовал за ним, вскоре снова очутившись в кромешной темноте. Через несколько минут спуска свет показался вновь. Лестница кончилась, и узкий коридор вывел их в другое помещение.Сразу на входе по ушам ударил треск и громкая музыка. Яркое мелькание заставило даже мёртвые глаза болеть. Оттого Иван не сразу разглядел, где они оказались. Это было казино.Стройные ряды одноруких бандитов ожидали свою жертву. Более безобидные игрища вроде бильярда или воздушного хоккея не знали отдыха от посетителей. Огромные очереди стояли к каждому автомату. Кажется, в этом заведении час-пик был круглые сутки.У дверей была небольшая касса. Тощий парень с огромной дырой в груди ожидал посетителей. Он без лишних слов протянул им по пять фишек, напоминающих покерные. Но функция у них была несколько иная.С трудом найдя свободный автомат, Пётр занял его и закинул одну фишку в слот. С характерным звуком автомат махнул ручкой. Барабан закрутился под задорную мелодию, предвещая выигрыш. Как только последнее колесо встало, зазвучал короткий победный гимн – выпало три зелёных бутылки. Тут же из небольшого ящичка сбоку аппарата выпал пластиковый стаканчик, полный абсента. С нескрываемым удовольствием толстяк осушил его и стал выбивать новый приз.Друг последовал его примеру и нашёл себе развлечение – автомат напротив. Он выдавал кое-что поинтереснее выпивки. После первой же партии в лоток перед грудью игрока выпал кустарно выполненный блистер с таблетками. Надписи на обратной его стороне говорили сами за себя. Недолго думая, Иван закинулся. Перед глазами поплыло, свело ноги, но в целом ощущение было приятным. Это было несравнимо с любыми другими веществами, которые он успел попробовать за свою недолгую жизнь. И это стало отличной мотивацией играть дальше.Под действием препаратов время пролетело незаметно. Казалось, Иван перепробовал все доступные здесь развлечения не один раз прежде, чем эффект прошёл. Как ни странно, о нём не осталось ни единого напоминания, хотя, будь Иван живым, организм бы явно не сказал ему «спасибо» за такую вечеринку.Пётр, тоже вопреки всему трезвый, как стёклышко, ещё не наигрался. Только придя в себя, он поволок друга дальше – к двери в конце игрального зала. Протолкнувшись сквозь орды игроков, охваченных азартом и дурманом, они шмыгнули за неё, оказавшись на очередной лестнице, увлёкшей их в глубины мира.На этот раз путь был долог – добрых часа два они считали ступени, пока впереди не показалась новая дверь. Она была большая, с резными узорами, и явно таила за собой нечто ещё более невероятное, чем выпивка и игры. Открыв её, друзья в этом лишь убедились…Это был уже не коридор, а целый зал. Чтобы охватить его взором, не хватало глаз. Лишь титанические колонны позволяли хоть как-то оценить масштаб, но и потолок, подпираемый ими, нельзя было разглядеть. Зал освещали громадные люстры на толстых цепях, уходивших во тьму.Но самое примечательное виднелось уже отсюда. В центре зала стоял самый настоящий трон. Большой, с позолотой и драгоценными камнями, на колоссальном каменном пьедестале. Вокруг него сновали девушки в откровенных нарядах разных времён. Это были такие же израненные, пусть и более опрятные покойницы. Кому-то исполосовали лицо, кого-то удавили. «Продажные», - догадался Иван.На троне восседал человек необычного вида. Это был глубокий старик в чёрном одеянии. На шее у него висел перевёрнутый крест. В бородатом лице Иван без труда узнал основателя заведения. Старый колдун, кажется, даже не заметил гостей. Он жадно хлебал вино из большого золотого кубка, а другой рукой придерживал сидевшую на коленях девицу. Та время от времени подливала ему пойло из бутыли очень древнего вида.Весь пол зала был устлан коврами и покрывалами со вполне очевидной целью. Зал полнился женщинами. Тысячами женщин. Они, словно живое море, волновались и мелькали, так и маня погрузиться в свои воды. И гости не отказались.Спустившись по мраморным ступеням, Иван и Пётр тут же были окружены блудницами на любой вкус. Во всём этом раздолье глаза разбегались, но выбор облегчало одно – количество никто не ограничивал. И они вступили в эту толпу, предвкушая необычайные удовольствия…Только спустя много часов Иван был выкинут из толпы. Как только иссякли его силы, женщины потеряли к нему всякий интерес. Вскоре рядом с ним бухнулась грузная туша Петра. Утопленник улыбался во весь рот, едва дыша.- Ух, ну и ну! Сейчас бы ещё бахнуть, и вообще будет хорошо!Он с трудом соскрёбся и направился обратно в толпу.- Ты куда? – Иван лишь больше раззадорился.- В бар. А куда ещё? – он неловко поправил расстегнутую рубашку.- А там что? – спросил мужчина, вскинув руку в направлении стены.Проход на следующий уровень этого чудесного места был совсем неподалёку от них. В похотливом порыве они и не заметили, как пересекли весь гигантский зал. Проход выглядел несколько иначе, чем все предыдущие. Это были большие ворота, украшенные мраморными горгульями и демонами. Они были настежь открыты. За ними была полная темнота.- Ой, туда не стоит. Бог его знает, что там! – Пётр заторопился.- Неужели тебе не интересно?- Нет, - отрезал толстяк, теряясь в кавалькаде тел.Этот момент немного разочаровал Ивана, но не удивил. Пётр всегда настороженно относился ко всему неизвестному. Если бы не эта его черта, он бы оказался здесь гораздо раньше. «Впрочем, не обязательно ему везде со мной шататься», - Иван хмыкнул и смело пошагал к готическим вратам, - «Если на первых трёх этажах такое, то там, поди, рай», - подумал он с усмешкой…С каждым шагом мраморные врата манили его всё больше и больше. Он чувствовал прохладное дуновение и смутный сладкий запах, исходившие из-за них. Он переступил порог и вскоре скрылся во тьме.В тусклом свете из зала удовольствий он увидел очередную лестницу, ведущую вниз. Она была прямой, и в самом её низу виднелось пятно красного света. Она распалило любопытство в уме бандита, не свойственное ему прежде.Торопливо стуча туфлями по ступеням, он стал спускаться, лишь бы поскорее узнать, какие запретные радости скрываются там. Второпях юнец совсем потерял над собой контроль. Он вдруг оступился и последний десяток ступеней миновал кубарем. Благо, призрачное тело не чувствовало боли. Он подорвался к источнику света и вдруг замер.Перед ним были двери из рубина. Сквозь их замысловатые кристальные узоры били лучи красного света. Ручки дверей были выполнены из золота и скованны цепью. Она сияла, словно раскалённая. Скреплял её замок без скважины, исписанный странными символами. Бандит пытался их изучить, но закорючки ни о чём ему не говорили.Полный безрассудства, он схватился за цепь и потянул её на себя. Не поддалась. Тогда он взял замок и резко дёрнул. Тоже не помогло. Жажда узнать, что находилось за дверью, не давала ему покоя. Он яростно кинулся на двери, терзая цепь. Он упёрся ногами в рубиновую громаду и стал с остервенением тянуть звенья на себя. Жажда сменилась безумием. Он уже не думал ни о чём, кроме двери и загадочного света за ней.И вот, наконец, цепь звякнула. Одно из звеньев лопнуло. Громко матерясь, Иван отлетел назад, приложившись спиной о ступень. Обдало жаром, будто его засунули головой в печь. Чуть придя в себя, он закричал во всё горло. Предвкушение сменилось ужасом…По ту сторону двери пылало пламя. Чёрный дым, причиняющий боль одним своим запахом, полностью закрывал обзор. Из его пелены доносились ужасные крики, словно тысячи душ страдали в унисон.Вдруг сквозь дым что-то завиднелось. Порог переступила человеческая фигура. Это было существо почти двухметрового роста. Оно было полностью обнажено. Бледную кожу покрывали глубокие шрамы. На груди зияло клеймо «Malum Proditor». На тощем, напоминающем череп, лице играла победоносная улыбка из сотен острых зубов. Бездонные чёрные глаза с аппетитом рассматривали любопытного гостя.Иван попытался отползти, но демон в одно движение схватил его за ногу когтистой рукой. Он потащил его за собой, в огонь, будто тот ничего не весил.Только пламя коснулось его, как одежда сгорела, а кожа стала обугливаться. И на этот раз боль ощущалась. Иван заорал в мучении. В тот же миг из бесконечного пожара возникли другие твари. Разных размеров и форм, невероятно уродливые и страшные, они рвались к выходу, втаптывая грешника в пылающую почву.Бес заволок его в пламя полностью. Огонь обдавал всё его тело, проникал внутрь. Очень скоро грешник уже не мог кричать – лишь облака раскалённого пепла вылетали из его рта.А тем временем демоны всех мастей уже добрались до третьего этажа. Они ворвались в зал многотысячной армией. С садисткой радостью и хищным азартом они бросались на всё, что видели. Женщины, мужчины – исключений не было ни для кого. Их хватали и тащили обратно, к вратам, прямиком в Преисподнею. Туда, где им самое место.Лишь одного человека они обходили вниманием. Древний колдун беззаботно восседал на своём троне. Он искренне смеялся над всем происходящим. Над блудницами, коих демоны уже делили меж собой. Над грешниками, коим отрывали ноги, чтобы они не могли убежать. Над демонами, чьи причудливые образы вызывали лишь смех в воспалённом старческом мозге. Ведун ликовал.Демоны живой рекой добрались до самого верха, опустошая все залы на своём пути. Никому не удалось избежать жатвы. Легче всего было тем, кто не сопротивлялся. Бесы взваливали их на плечи и тащили в свою обитель. Тех же, кто отбивался, бежал или прятался, пытали. Их расчленяли и потрошили, пережёвывали и глотали целиком. Огромное удовольствие демонам доставляло то, что их новые «игрушки» не могут умереть. Их ожидала целая вечность зверских «игр».Всё это действо произошло за считанные минуты. Собрав всех и каждого, адское войско покинуло владения колдуна. Проводив последних из них, старик остался у ворот. Он взялся за сатанинский крест на шее, и разбитая цепь, словно змея, оплелась вокруг дверных ручек. На ней не осталось ни следа повреждений.Довольный старик вернулся в свой зал. Он сел на свой трон и стал ждать, когда его царство снова наполнится грешными душами. Дань Аду была уплачена. Его снова ожидала сотня-другая лет в полном блаженстве, пока очередной дурак не решит открыть ворота и «покормить» обитателей огненной бездны…

Ключевые слова: Призраки ад грехи авторская история

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