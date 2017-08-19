Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Тень

Воспоминания - катализатор всех эмоций,
Которые с упорством подавлял.
Как только позабыл - начнут колоться,
Тебе напомнив, с чем не совладал.

Не совладал со злобой ядовитой,
И зависти в себе лишь потакал.
А душу заменил другой, разбитой,
Забыв те плечи, что когда-то обнимал.

Теперь маяк - разбитый, одинокий,
На острове во тьме среди ветров.
И одиночество осело в монологе,
Что провести с собой ты не готов.

Ты так и остаёшься на распутье,
Меняя ночи, а за ночью - день.
Судьба твоя бежит по венам ртутью,
Ты настоящий? Или только тень?
Сегодня, 21:19 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 4Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Тень одиночество судьба авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:49
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1 159
Комментариев: 8 446
Да уж, с такой судьбой, похожей на тень, одиночество не лучший выбор.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.