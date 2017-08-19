ТеньВоспоминания - катализатор всех эмоций,
Которые с упорством подавлял.
Как только позабыл - начнут колоться,
Тебе напомнив, с чем не совладал.
Не совладал со злобой ядовитой,
И зависти в себе лишь потакал.
А душу заменил другой, разбитой,
Забыв те плечи, что когда-то обнимал.
Теперь маяк - разбитый, одинокий,
На острове во тьме среди ветров.
И одиночество осело в монологе,
Что провести с собой ты не готов.
Ты так и остаёшься на распутье,
Меняя ночи, а за ночью - день.
Судьба твоя бежит по венам ртутью,
Ты настоящий? Или только тень?
Сегодня, 21:19 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 4Комментарии: 1
Ключевые слова: Тень одиночество судьба авторский стих