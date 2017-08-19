Тень

Девятихвостый Лис Просмотров: 4 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 21:19 by

Воспоминания - катализатор всех эмоций,Которые с упорством подавлял.Как только позабыл - начнут колоться,Тебе напомнив, с чем не совладал.Не совладал со злобой ядовитой,И зависти в себе лишь потакал.А душу заменил другой, разбитой,Забыв те плечи, что когда-то обнимал.Теперь маяк - разбитый, одинокий,На острове во тьме среди ветров.И одиночество осело в монологе,Что провести с собой ты не готов.Ты так и остаёшься на распутье,Меняя ночи, а за ночью - день.Судьба твоя бежит по венам ртутью,Ты настоящий? Или только тень?

Ключевые слова: Тень одиночество судьба авторский стих

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