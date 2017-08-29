Русалка. Часть пятая. Финал

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Владимир Коун Просмотров: 35 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:33 by

Кладбище встретило меня предсказуемо враждебно. Благодаря непрекращающемуся ливню, землю под ногами развезло и каждый шаг по мрачной территории давался непросто. Ноги постоянно норовились поскользнуться и разъехаться в разные стороны. А богатое воображение с поистине больным удовольствием рисовало силуэты зловещих, отвратительных сущностей, затаившиеся между множеством крестов и надгробных плит. Терпеливо коротающих бесконечность в ожидании беззащитной жертвы. Кто-то из них сидел прямо на свежих насыпях, кровожадно провожая меня пустыми глазницами, а кто-то с тихим шелестом то и дело пробегал за спиной, вынуждая нервно оглядываться и испуганно вздрагивать от малейшего шума.Настолько дикого страха я никогда раньше не испытывал. Если честно, до сих пор не понимаю, как смог преодолеть нужное расстояние, не сойдя при этом с ума от неотступно-сопровождавших меня, страхов и видений, порождаемых собственным подсознанием. И отчасти поэтому, когда впереди на расстоянии метров ста, наконец, показались стены искомых развалин, я испытал громадное облегчение. Эффект от которого, правда, быстро померк. Потонув в ворохе воспоминаний недавно пережитого в данном месте, ужаса. Возбужденно всполошившись, они с неописуемой радостью туго стянули позвоночник мерзким, холодным шнуром, синхронно обдав остальное тело волной колючего озноба. Я приостановился, непроизвольно поежившись. Если бы вы только знали, как сильно мне не хотелось туда заходить…Так или иначе, позже я все же сделал первый шаг в полуразрушенное помещение. К счастью для меня, в его стенах не обнаружилось ни случайно-забредших животных, ни то, чего я боялся до дрожи в коленках - красноглазых, оживших мертвецов. Зато моим глазам предстала хоть и не кошмарная с виду, но довольно неприятная по своей сути, картина.В подвал затекала дождевая вода. Причем не единичными, случайно - завернувшими в развалины, ручейками. Совсем нет. Она неслась внутрь сплошным потоком из грязи и веток. Два дня назад, прежде чем покинуть это место, мы завалили пролом в полу разнообразным мусором. Первым, что попалось под руку. От обломков старых досок, до сухих веток. Никем до сих пор не тронутое, это «богатство» по-прежнему лежало там, где мы его оставили. И как раз под эту, наскоро сооруженную кучу, с охотой пробивалась новоявленная речка.Не теряя времени, я шустро разбросал хлам по сторонам, с опаской поглядывая внутрь. Оказалось, на данную минуту подвал уже частично заполнился водой. Более того, в отличие от прошлого раза, сейчас там было реально темно. Страх вновь противным комом подкатил к горлу. Неотрывно смотря в зияющий рваными краями, пролом в полу, я завис на некоторое время, всерьез размышляя о целесообразности продолжения задуманной миссии. Однако, довольно скоро пронзительное воспоминание о неподвижно-замерших родителях в покорёженном авто, вернуло мне некое подобие самообладания, чем отодвинуло большую часть страхов на задний план. Нервно сглотнув, я порылся в карманах, выискивая смартфон, и вскоре пространство передо мной осветилось полоской светодиодного излучения.Добрых минут пять я тупо подсвечивал дождевую воду, настраиваясь перед решающим шагом. Без конца убеждал себя, что могу это сделать, что другого выхода просто нет, и все, что мне сейчас остается, это поверить словам девушки-призрака, закрыть глаза и… прыгнуть.Но подумать, не значит сделать. Так что сеанс аутотренинга особо не помог. И хотя вниз я все-таки спустился, очевидно, сделал это не под влиянием самовнушения, а скорее от безысходности. Уровень воды к тому времени доходил мне уже до пояса. Уверенно поднимаясь, он откровенно угрожал затопить помещение полностью в ближайшие минут двадцать.Несмотря на то, что я давно промок насквозь, вода все равно показалась жутко прохладной. Стиснув зубы, дрожащей не то от холода, не то от страха, а, может, от всего вместе, рукой, я осветил фонариком пространство перед собой, в поисках искомого отверстия. И должен заметить, в свете одинокого луча, дыра в стене выглядела куда более зловеще, чем в прошлый раз. Под воздействием ее внутренней пустоты, ноги сделались ватными. В глазах внезапно поплыло. Страх перед ужасным существом в мешке принялся терзать меня со свежими силами. Я, конечно, понимал, что стоять на месте смысла нет. Что пришел сюда не за этим. Да только продрогшее, уставшее тело подчиняться категорически отказывалось. Отчего, продолжая стоять на одном месте, я лишь нерешительно мялся и тупо пялился в зияющее бездной, отверстие.Неожиданно, но вполне отчетливо я ощутил позади себя чье-то присутствие. Не было сомнений, что-то или кто-то прямо сейчас передвигался в воде прямо у меня за спиной. Застыв словно каменное изваяние, я осторожно скосил взгляд в том направлении. И словно отвечая, рядом со мной пробежали крохотные волны. Наверное, стоило сразу оглянуться и осветить фонарем пространство за спиной. Но я словно забыл, как двигаться. Затаил дыхание, и абсолютно не шевелясь, силился унять мелкую дрожь, полностью охватившую тело, пока нечто, медленно приближающееся сзади, не толкнулось в итоге мне в спину.Испуганно вскрикнув, я рефлекторно отскочил в сторону, всколыхнув водную массу и, лишь чудом сохранил устойчивость, под ее давлением. Луч света заплясал по стенам подвала, то тут, то там вырывая из темного пространства отдельные участки. Демонстрируя отсутствие в помещении кого-либо, кроме меня. Да пару-тройку деревянных обломков, мерно колышущихся на поверхности на расстоянии вытянутой руки.Основательно выругавшись и отдышавшись, я только потом заметил, что напор прибывающей воды заметно вырос. Ее уровень поднялся почти по грудь, и теперь дальнейшее промедление всерьез угрожало моей жизни. Я крепко стиснул смартфон, вытянул вперед руку и, шумно выдохнув, сделал два шага в направлении жуткой пещеры. «Просто залезу внутрь!» - скомандовал сам себе. - «Схвачу чертов мешок и пулей назад. Ни один мертвец не успеет опомниться!»Требовалось преодолеть от силы метра четыре, может чуть больше. И пока, борясь с сопротивлением водяной толщи, я усердно двигался вперед, поймал себя на мысли, что наличие воды в чем-то даже кстати. Проще будет дотащить мешок до пролома. Если верить видению, помимо останков неизвестного существа, внутри должны были покоиться еще и магические цепи. Значит, общий вес жуткого груза, скорее всего, серьезно превышал мои физические возможности. А в воде, как известно, все становится в разы легче. Единственное, открытым оставался вопрос, как действовать дальше? Как поднять мешок наверх? И вот тут, честно говоря, я терялся…Мои размышления резко прервались, когда прямо в центре проема что-то еле заметно мелькнуло. Раз! И исчезло…Мне только живности внутри не хватало для полного счастья! Уровень стресса в организме и без того зашкаливал. А теперь, после неприятного открытия, вдобавок появилось и тянущее чувство в груди. Как бы намекая, что экстремальная ситуация чересчур затянулась…Превозмогая жуткую оторопь, я сделал следующий шаг.Реакцию ждать не пришлось. Из темноты послышался странный, хрипловато-щипящий звук… смахивающий на дыхание тяжело-больного.Вот черт! Так значит, в прошлый раз мне не причудилось. Она действительно там! Не переставая светить фонариком, я сильнее вытянул руку, и крепко сжал смартфон, до рези напрягая глаза.В тоже время, из отверстия в стене послышались судорожные царапания когтями, будто крыса прокладывала себе путь сквозь каменную породу. А еще через секунду в свете фонаря показались кривые, жилистые пальцы. С уродливыми, местами обломанными, забитыми грязью, ногтями. Они появились сначала с левого края проема, а затем и с правого. Завидев нечеловеческие конечности, я понял, что продолжать оставаться в проклятом месте больше не в силах, и инстинктивно попятился назад.Безобразные пальцы хаотично двигались, сжимаясь и распрямляясь, как если бы их хозяин желал размять затекшие конечности. Но как только я сделал первые шаги, они цепко обхватили края проема и напряглись. Дряхлая кожа натянулась, проявились суставы, и стало вполне очевидно, что кто бы ни был внутри, прямо сейчас он собирается вылезти наружу. В подтверждение моим мыслям из кромешной тьмы отверстия показался широкий плавник, венчающий неправдоподобно-большой, рыбий хвост. Да еще и частично-обмотанный железными цепями. Медленно сползая в воду, тот постепенно выбирался из стены, открывая моему взору жутко худое, иссохшееся, женское тело. Наполовину скрытое, облепившими его, черными как смоль, волосами. Их было так много, что я не сразу сообразил, когда из подземного плена показалась голова. Высвободившись, женщина-рыба, подняв в воздух сноп брызг, быстро скользнула в воду, погрузившись в нее по горло. После медленно повернула на меня, скрытое агатовыми локонами, лицо, и замерла в таком положении.Как только наши взгляды встретились, мне показалось я перестал дышать. Непосредственно ее глаз видно не было, но я явно чувствовал, как они буравят меня, источая практически осязаемую ненависть. Впав в самый настоящий ступор, и испытывая поистине первобытный страх, я, будто под гипнозом, мог лишь смотреть в ответ, не в силах сдвинуться с места.Вскоре из-под воды показались костлявые руки. Существо подняло их над поверхностью, одновременно вытягивая в моем направлении, и широко растопырила пальцы. Вместе с этим, в том месте, где под волосами скрывались глазницы, злобно вспыхнули две ярко-красные точки. Приоткрыв рот, кошмарная женщина издала громкий клекот, вроде крика морских птиц, и стремительно бросилась ко мне.Истошно завопив, я с силой ударил руками по воде, рассчитывая оттолкнуться от ее толщи. Но вместо спасительного бегства, лишь потерял равновесие, и неуклюже опрокинулся на спину. Оказавшись под водой, я запаниковал и бездумно замолотил руками, безуспешно хватаясь за жидкость, в попытках вернуть себе устойчивость.В суматохе не заметил, как выронил телефон. Аппарат камнем пошел ко дну, а его ускользающий свет стремительно поглотился темнотой. Оказавшись в полном мраке, я растерялся еще больше.Паника усилилась. Я даже забыл о монстре, плавающем где-то рядом. Мог думать лишь об одном - вдохнуть.Скорее!Пожалуйста!Всего один глоток!Молотя руками и ногами, я с трудом удерживал в легких остатки воздуха. А они, издеваясь, все равно протискивались сквозь плотно-сжатые губы, поднимаясь вверх роем маленьких пузырьков. Диафрагма против воли вздрагивала, подчиняясь рефлекторному позыву на вдох. И продлись эта мука еще хотя бы мгновенье, я бы не выдержал. Вдохнул. Неважно что. Пускай даже воду. Но именно тогда, словно отозвавшись на мою мольбу, кто-то грубо схватил меня за одежду и бесцеремонно потащил наверх…Спустя десяток секунд уже ощущал под собой твердую поверхность. Грудная клетка ходила «ходуном», жадно хватая очередную порцию свежего воздуха. В то время как я, вытирая лицо мокрым рукавом ветровки, тщетно старался разглядеть своего спасителя. Неужели это…Прямо передо мной, на корточках, сидел ни кто иной, как мой брат Сашка! Взволнованный, злой… но это был он!Повинуясь спонтанному порыву, я метнулся к нему и крепко сжал в объятиях.- Ты просто не представляешь, как я рад тебя видеть! – быстро затараторил ему на ухо, не сдерживая слез радости.Брат опешил, но не отстранился. Поколебался немного и, аккуратно положив руки мне на спину, робко обнял.- Знаешь, братишка, - еле слышно прошептал он, вместо распиравших его, ругательств, - ты все-таки большой мастер жестить. Я так-то чуть коня не двинул, когда твою куртку под водой увидел. Ты вообще, на кой черт туда полез?!Затем он мягко отстранил меня и следующие несколько секунд мы молча смотрели друг другу в глаза. Которые, к слову сказать, были у обоих на мокром месте. У Сашки от страха за мое здоровье, и мою жизнь. А у меня, наоборот, от переполнившего счастья, что он здесь, что нашел, спас меня. Именно тогда, когда я больше всего в этом нуждался…- Андрюх, пожалуйста, объясни, что с тобой происходит. Чем тебе помочь? Иначе у меня крышу сорвет нафиг…Я кивнул, и уже было открыл рот, собираясь рассказать о просьбе Кати, как вдруг…Длинная, жилистая рука, с потемневшей от времени, кожей, резко взметнулась из-под воды и, схватив брата за шиворот, грубым, обратным движением утащила растерявшегося парня вниз.- Нет! – истошно закричал я, безуспешно выпрыгивая вперед, в надежде ухватить брата за ноги.Пальцы сжали пустоту. Обдав меня обильными брызгами, тело брата исчезло в мутной воде, практически полностью заполнившегося, подвала. Не раздумывая, я ринулся следом. Видимость под водой была нулевая, но я вполне отчетливо ощущал борьбу рядом с собой. И сразу принялся размахивать руками наугад, рассчитывая случайно коснуться Саши. Вцепиться и вырвать из лап монстра. Необдуманная затея сыграла со мной злую шутку. Воздух в легких закончился даже быстрее, чем в прошлый раз. Когда я это понял, было поздно. Запаниковав, я замолотил ладонями по гладкой поверхности досок над головой, судорожно нащупывая рваный край их надломленной части. А обнаружив, стрелой метнулся в проем, делая глубокий вдох. Где-то совсем рядом по-прежнему шла скрытая от глаз, борьба. Я чувствовал всем телом, как неистово колыхается вода от резких движений ее участников.Нечто твердое проплыло рядом, еле заметно дотронувшись до ноги. Интуитивно я выбросил руку по направлению его движения, и моментально сжал пальцы. Ухватившись, как оказалось, за звенья металлической цепи. Та натянулась, робко дернулась, а затем с силой потащила меня обратно в воду. Я чудом успел вдохнуть, прежде чем вновь оказался лишен этой возможности. На интуитивном уровне схватил цепь второй рукой. Пространство вокруг мгновенно озарилось ярким светом. Заставляя пораженно выпучить глаза. Металл в моих руках буквально сиял, освещая белым заревом практически все внутреннее пространство затопленного подвала. Непроизвольно раскрыв рот от шока, я чуть не выдохнул, сдержавшись лишь в последний момент.Следом пришло понимание, что светится вовсе не цепь, а надписи на ее поверхности. Более того, теперь я мог видеть, как на другом конце билась в истерике самая настоящая русалка. Озерная дева с пепельно-русыми волосами из моего видения. С той лишь разницей, что сейчас обмотанным цепью было не все ее тело, а только хвост. И сейчас она всеми силами старалась его освободить. Женщина то неистово дергала цепь, желая порвать, то безуспешно билась в стены, заставляя каменную плитку трескаться и лопаться, оседая на дно мелкой крошкой.С видом загнанного в ловушку зверя, русалка металась из стороны в сторону, в поисках выхода. Билась от стены, об пол, врезалась в деревянный настил сверху. Не прекращая и не останавливаясь до тех пор, пока окончательно не стряхнула с себя последние кольца цепи.Все это время, рыская глазами по освещенной зоне, я стремился отыскать брата. Но чем ниже опускалась цепь, тем слабее источался свет, за пределами которого вода была слишком мутная…Переживая за брата, я ненадолго выпустил русалку из виду. А когда снова посмотрел в ее сторону, обнаружил, что теперь она остановилась и смотрит прямо на меня. Ее волосы вновь почернели. В кроваво-красных глазах плясал поистине дьявольский огонь, не суля мне ничего хорошего.Рыбий хвост плавно изгибался, позволяя хозяйке держаться в воде на одном уровне. Не выпуская меня из виду, она сначала вытянула руки в стороны. А затем открыла рот и издала такой жуткий визг, что я непроизвольно зажмурился, ощутив резкую боль в ушах. Следом, одновременно с ее воплем, в мою сторону понеслась волна воды, с силой впечатывая меня в стену. Мощнейший удар буквально вышиб из легких последние остатки воздуха. Рефлекторно я сделал новый вдох, хватанув приличную порцию мутной воды, и начал кашлять, захлебываясь. Уже теряя сознание, я успел заметить, как русалка молнией взметнулась вверх, увлекая за собой широкий столб воды.Когда очнулся, обнаружил, что лежу на влажной земле. А после, почувствовал нестерпимый позыв, вынудивший меня повернуться на бок, отхаркивая попавшую внутрь легких, воду. Удивительно, но дождь до сих пор продолжался. Более того, его интенсивность нисколько не снизилась. По-прежнему завывал штормовой ветер, и периодически сверкали молнии. Облокотившись на трясущиеся от усталости, локти, я приподнялся. Ранее полуразрушенный склеп теперь представлял собой груду камней, разбросанных на значительном расстоянии друг от друга. Как если бы мощный взрыв разорвал его изнутри. И хотя в это было сложно поверить, но, похоже, я оказался наверху по той же причине.Осмыслить произошедшее до конца я не успел. За спиной послышался знакомый голос. Точнее это был отчаянный крик, перекрывающий бурю. Узнав его хозяйку, я моментально забыл обо всем.- Мама, прошу тебя! Остановись!Обернувшись на голос, я застал ужасающую картину. Посреди четырех столбов воды, в прямом смысле вращающихся прямо в воздухе, парила женщина с рыбьим хвостом. Ее длинные, черные волосы развивались в разные стороны, словно наэлектризованные. Рыбий хвост, оканчивающийся широким плавником, еле заметно изгибался. А костлявые, непропорционально-длинные руки прижимали к груди бесчувственное тело моего брата. Сашкина голова была откинута назад, глаза закрыты, а вдоль шеи, из рваной раны, разбавляясь дождевой водой, струились алые ручейки крови. Прямо перед чудовищем, на расстоянии десятка метров, на коленях стояла заплаканная Катя.- Нет… - в отчаянии прошептал я, пробуя поднять обессиленное тело. – Умоляю… Не надо!Мой шепот получился тихим и слабым, но монстр услышал. Взгляд красных глаз молниеносно метнулся в мою сторону, и русалка, ощерив зубастую пасть, огласила округу душераздирающим воплем гнева.- Пожалуйста, мама! – еще громче закричала Катя. Завидев меня, она вскочила на ноги и, разведя руки в стороны, спиной попятилась в мою сторону. – Я прошу тебя! Не делай этого. У этих ребят нет вины перед тобой. Они всего лишь хотели помочь. Они не заслужили твоей кары!Черноволосая женщина посмотрела на дочь. Глаза ее продолжали полыхать гневом, но одна рука при этом, призывно вытянулась в ее направлении. Катя с желанием ринулась навстречу, но, наткнувшись на невидимую преграду, отскочила назад и упала. Упрямо поднявшись, она предприняла новую попытку. Но и в этот раз, ее буквально отдернуло от матери, отбрасывая на значительное расстояние. Как если бы невидимый охотник набросил ей на шее удавку и с силой одернул.Русалка завизжала громче прежнего, остервенело заметавшись в воздухе. Четыре столба воды закружились вокруг в хаотичном танце, постепенно сливаясь с ней в общий торнадо. И когда это произошло, прогремел оглушительный хлопок. Тысячи мелких капель в один миг рассеялись по округе, а черноволосая женщина исчезла вместе с братом.Прибывая в настоящем ужасе, я несмело посмотрел на Катю, медленно поднимающуюся на ноги. Ее выражение лица было потерянным, а каждое движение, несомненно, давалось с большим трудом. Более того, она постепенно исчезала, с каждой следующей секундой становясь все более прозрачной.«Озеро – это портал… »«Что-то держит меня внутри цепкой хваткой… »Откуда-то со стороны донеслись ее последние слова.- Что-то держит… что-то держит… - начал я повторять одно и то же, точно умалишенный. – Могила – это тюрьма… нечто держит меня… Стоп! Конечно же! Как я сразу не догадался?! Шест!Не колеблясь, я бросился к ее могиле, а когда оказался рядом, внимательно изучил надгробие. Вот он! На левом верхнем углу плиты имелся большой скол, демонстрировавший спрятанный внутри плиты, металлический прут. Я понятия не имел каким образом его поместили внутрь. Но предположив первое, что пришло в голову - попросту склеили две половины - принялся судорожно оглядываться. Нужно было во чтобы то ни стало разбить чертов камень. Я надеялся, что если освобожу ее дочь, то женщина из озера обязательно отпустит моего брата.Мои глаза метались из стороны в сторону с дикой скоростью, и вскоре я заметил совсем рядом крупный булыжник, частично выглядывающий из-под помятой травы. Обрадовавшись подходящей находке, я не раздумывая ринулся к нему. Камень оказался довольно увесистым. Я подбросил его пару раз, убеждаясь в этом, и остался доволен.В несколько размашистых шагов я вернулся к надгробию, и, не колеблясь, поднял камень над головой. Вложив всю силу, на которую еще были способны уставшие руки, опустил его на покосившуюся плиту. В ответ вдоль предплечий неприятно прострелила отдача. Каким-то чудом я не выронил свое орудие, и с большим трудом устоял на ногах. Осточертевший дождь застилал глаза, постоянно норовясь затечь в рот, тем самым жутко отвлекая. Мне постоянно приходилось смахивать с лица воду и часто отплевываться.Перед тем, как ударить во второй раз, я широко расставил ноги, увеличивая устойчивость. После вновь занес булыжник над головой и…Бам!К моей безграничной радости, от плиты отскочил небольшой кусок. Но и камень я не удержал, неловко выпустив из рук. Булыжник упал в стороне, лишь по счастливой случайности не травмировав мне ногу. Интуитивно убирая ее в сторону, я, потерял равновесие, и грузно повалился в месиво из воды, травы, песка и грязи. От переполнившего меня, напряжения, появилась отдышка. Давно перестав обращать внимание на мокрую одежду, я уселся прямо в луже и стал жадно хватать мокрый воздух, настойчиво восстанавливая дыхание перед следующей попыткой.В тот момент закружилась голова, а глаза принялись против воли закрываться. Сказывалась дикая усталость. Пришлось напомнить себе, зачем я здесь. Где-то там, в объятьях жуткого монстра умирал мой брат. Время шло на секунды и позволить себе отдохнуть я просто не имел права.В третий раз над головой взмыл десятикратно потяжелевший булыжник.Бам!Глубокий вдох. Выдох.Бам!Пальцы рук практически перестали чувствовать, грозясь отпустить камень в любой момент.Бам!Ну же! Я могу это сделать! У меня получится!Бам!Ноги не выдержали, и подкосились. Стремительно сместившийся центр тяжести спровоцировал новое падение в жижу из земли и песка. Шумно выдохнув, я беспомощно распластался в грязи. Мои руки мелко тряслись от перенапряжения, не в состоянии даже сжать пальцы, не то чтобы ухватить что-нибудь.Только не вздумай сейчас сдаваться! Вспомни о брате! О родителях! Кричал мозг, в то время как остальное тело умоляло его заткнуться.Слезы отчаяния сами по себе покатились по раскрасневшимся щекам. Не видя другого выхода, я начал орать, заставляя организм искать дополнительные ресурсы.Превозмогая усталость, поднялся. Ноги сильно дрожали, но я упорно тянул трясущиеся руки к камню. Непослушными, ватными пальцами пробуя оторвать булыжник от земли. Тяжелый. Почему он такой тяжелый?!Не вышло. Меня хватило на минуту, а затем я рухнул обратно в грязь, более не в силах сдерживать напряжение одеревеневших мышц. «Не могу. Больше не могу, - пронеслось в голове, - Саша… Сашка… прости меня…»Мне начало казаться, что я умираю. Не осталось сил ни шевелиться, ни говорить, ни даже думать… медленно теряя сознание, я лежал в грязи и тупо смотрел в одну точку перед собой. Мне было настолько плохо, что я не заметил, как за, застилавшей глаза, пеленой, мрачное небо вдруг ярко осветилось свежими росчерками молний. То здесь, то там они рьяно принялись озарять пространство вокруг. Мелькали, будто выстрелы неведомого оружия. Ровно до тех пор, пока одна из них не угодила прямиком в покосившуюся надгробную плиту рядом со мной. Что-то острое обжигающе коснулось щеки, заставив вскрикнуть от боли и машинально отвернуться. Я прижал руку к травмированному месту, и почувствовал, как к стекавшим по лицу, дождевой воде и слезам, прибавилась еще и струйка теплой жидкости. Похоже, меня зацепил шальной осколок. Плевать. Жаль только, что не убил…Сноп искр, вызванный мощным ударом, разлетелся в разные стороны, щедро осыпав красно-белыми каплям все вокруг. Включая мою, насквозь мокрую, одежду. А столб из дыма и пыли на время скрыл надгробную плиту Катиной могилы…В какой-то момент, я, все еще морщась от щиплющего ощущения, обернулся и замер, не сводя ошарашенного взгляда с того места, где еще недавно стояла неприступная глыба. Дым быстро рассеивался, впитываясь дождевыми каплями, уносящими его напрямую во влажную почву. И теперь я отчетливо видел, что непосредственно самой плиты больше не существует. От удара молнии она раскололась на три части. А на ее месте возвышался только металлический прут, словно змеей по всей длине окаймленный странными надписями на древнеславянском языке.Радостно вскрикнув от охватившего меня, восторга, я будто обрел крылья и бросился к нему. Обхватил железяку двумя руками, и с силой, насколько позволяли измученные руки, потащил вверх, мечтая как можно скорее выдернуть проклятую палку из земли. Не поддалась. Я несколько раз ударил по ней ногой, расшатывая в разные стороны, и попробовал еще раз. Зараза! Не сдвинулась и на миллиметр. Нетерпеливо я повторно обстучал шест по кругу. Затем ухватился вновь. Секунд десять руки напрягались впустую, но после, когда я, вцепившись мертвой хваткой, буквально завопил от отчаяния, прут вдруг еле заметно пошевелился, а еще через мгновенье окончательно поддался и выполз наружу. Не веря глазам, несколько мгновений я ошарашенно изучал металлический стержень у себя в руках, но осознав, что сделал, отбросил в сторону. Тяжело поднявшись, спотыкаясь и прихрамывая, я посеменил обратно к озеру так быстро, как только мог.Спустя около двадцати минут, буквально валясь с ног от усталости, я добрался до его берега. Ливень к этому времени прекратился. Покрапывал легкий дождик, а грозовые тучи постепенно растворялись на посветлевшем небе. Окружающая меня природа медленно приходила в себя, оставляя в прошлом последствия разбушевавшейся стихии.Постепенно приближаясь ближе, я все четче осознавал, что мои ожидания не оправдались. Ни на поверхности озера, ни рядом с берегом, не было и следа разгневанной русалки, Кати или моего старшего брата. Отказываясь принимать поражение, я мотал головой, с маниакальным рвением озираясь по сторонам. Но, несмотря на это, в поле моего зрения оставались лишь роща и безмятежная гладь озера, слегка тревожимая затихающим ветром.Старательно отгоняя прочь мысли относительно судьбы брата, я продолжал неосознанно брести в направлении озера, пока, в конечном итоге, не замер у его границы. В тот момент мой взгляд остекленел. Прямо передо мной, мерно покачиваясь в такт накатывающим волнам, спиной верх, покоилось тело брата.Не веря своим глазам, я измождено опустился на колени, не отрывая взгляда от ужасной картины. Сердце замерло. Я перестал дышать. Казалось, из меня выбили воздух точным, коротким ударом.«Как же так?! Этого не может… не должно быть! Я же все сделал… освободил… Я же освободил?!»Запустив пальцы рук в волосы, я с силой сжал кулаки. Хотелось сделать себе больно, забыться, хотя бы на миг вырвать ужасную картину из памяти. Хотелось орать, рыдать, грызть землю… но эмоций не осталось. Одни судорожные вздрагивания измученного детского организма. Мечтающего провалиться в черную тьму бездонного пространства и падать, падать… а лучше потеряться… остаться в снах, в воспоминаниях, где он по-прежнему был рядом…В какой – то момент на плечо легла чья-то рука. Но, медленно сгорая от горя, я ее даже не почувствовал.- Эй, шкет? Ты там в порядке?Изумленно вздрогнув, я нерешительно поднял голову. Это же ее голос…Не спеша, будто боясь спугнуть собственное наваждение, я повернулся в сторону звука. Катя стояла рядом, и как всегда прищурившись, весело улыбалась.- Ты зачем сырость развел? Не мужское это дело. Прекращай давай, пока никто не заметил.Лишившись дара речи, я уставился на девушку с глупым видом. Оказалось, погода уже окончательно наладилась, тучи полностью рассеялись, и, наконец, позволили солнечному свету добраться до земли, щедро заливая ее своим теплом. Девушка стояла в ярких лучах и, казалась, отражала их нежное касание. Это было нечто поразительное. Я с трудом различал ее силуэт в настолько слепящем свете. Одежда на девушке отсутствовала, но практически все ее тело, за исключением лица и груди, покрывалось чем-то блестящим, сверкающим на солнце, словно до блеска натертая сталь.- Катя… ты все еще здесь? Значит, я не справился…- Вовсе нет. Теперь мы свободны. И все это благодаря тебе. Только тебе, шкет…Не переставая добродушно улыбаться, она стала отдаляться в сторону озера. Причем не шла, а откровенно парила в воздухе. Непосредственно рядом с границей воды, девушка послала мне воздушный поцелуй, и по привычке озорно подмигнула. Затем развернулась лицом к водной глади, и полетела над поверхностью озера в направлении его центра. Где ее уже ждала другая женщина.Странно… не заметил, когда она появилась…Озаренная такой же яркой аурой, не позволяющей разглядеть ни как она выглядит, ни во что одета, она словно легкое облако, парила над водой.Раскрыв объятия, женщина радостно встречала летящую к ней, сияющую от счастья, Катю. А когда девушка приблизилась вплотную и обняла ее, мягко склонила голову, нежно прижав к груди. В движениях женщины сквозило столько искренней, материнской любви, что на миг я забыл как дышать. Неотрывно любуясь щемящим сердце, зрелищем.Спустя некоторое время, женщина отстранилась. Перевела на меня ласковый взгляд и, выдержав недолгую паузу, благодарно кивнула. После еще раз посмотрела в глаза дочери, и вместе они полетели вверх. Улыбаясь, не отрывая друг от друга глаз, пока не замерли в метрах шести от уровня воды. Там, на высоте, женщина требовательно подняла вверх руку. Тело Саши тотчас самопроизвольно перевернулось, разворачиваясь лицом к небу. А дальше случилось невероятное. Вода сама понесла тело брата к берегу. Подчиняясь внутреннему порыву, я вскочил на ноги, устремившись навстречу.Волна аккуратно вынесла Сашу на берег и тихо отступила, оставляя бездыханное тело на влажном песке. Я осторожно склонился над ним и, приподняв голову, бережно уложил к себе на колени.Глаза брата были закрыты, а посиневшее лицо выглядело ужасно. Раньше мне не приходилось видеть мертвых людей, и, наверное, поэтому его предсмертное выражение лица тогда отпечаталось в памяти на всю жизнь. Я осторожно смахнул с него остатки воды и, едва касаясь, ласково провел ладонью по волосам. Мой брат. Мой братишка…Под влиянием нового приступа горя я позабыл, что все еще не один. И по этой причине повторно вздрогнул, когда Катин голос зазвучал вновь. Машинально моргнув пару раз, смахивая набежавшие слезы, я перевел взгляд в ее сторону.- Мама благодарна тебе. – Буквально пропела девушка чарующим голосом. – Она хочет преподнести тебя дар. Какой именно, ты скоро узнаешь. А сейчас пришло время прощаться, шкет. Как у вас принято говорить – не поминай лихом! И не волнуйся о последствиях, никто, включая твоих близких, даже не вспомнит об этом.С этими словами мать и дочь резко взмыли вверх, до самых крон деревьев, развернулись в воздухе, и сверкающей молнией устремились вниз, разбивая водное зеркало, разбрасывая в стороны веер сверкающих на солнце, брызг.Нас с братом окатило с ног до головы. Но не совсем обычной водой, а чем-то очень теплым…хотя нет, неправильно… чем-то волшебным…Спустя миг, лицо брата изменило цвет. Мертвенная синева исчезла, а на щеках заиграл здоровый румянец. Рана на шее затянулась и, закашлявшись, Сашка машинально перевернулся на бок, отхаркивая попавшую в легкие, воду. Тихонько постанывая, он немного приоткрыл глаза.- Привет. – Тяжело прошептал брат, обнаружив перед собой мою ошеломленную физиономию.- Привет. – Ответил я, буквально задыхаясь от нахлынувшего мощной лавиной, счастья.- Что случилось? Почему мы здесь? И от чего у меня ощущение, будто по ребрам Камаз проехал?Я не ответил. Просто глупо улыбался, безотрывно наблюдая за тем, как жизнь постепенно возвращается в его тело.- Одежда почему мокрая? – не унимался Сашка, удивленно оглядывая себя с ног до головы. – Малой, что за ерунда? Не помню вообще ничего…- Ты тонул, я тебя спас. – Кратко пояснил я.- Я? Тонул? – брат зыркнул с недоверием. – А ты, вот так запросто, прыгнул и спас меня?Совладать с придурковатой улыбкой на устах не было никакой возможности, и я лишь повторно кивнул.- Мистика какая-то. Ты же на воде еле держишься. Реально не догоняю, - прохрипел он, силясь подняться. Но, внезапно, замер. Резко став серьезным, он пристально посмотрел мне в глаза и предупредил, - вот что, малой. Уверен, память вернется. Но, на тот случай, если то, что ты сказал, окажется правдой… никому об этом не рассказывай, ок? Потому как пока что я еще в нашей семье старший брат.Припечатал он и пристально посмотрел на меня. Правда не смог выдержать серьезный вид и пяти секунд. Забавно хрюкнув, Сашка весело рассмеялся, по-доброму подмигнул мне, и небрежно растормошил влажные волосы. Намекая, что просто пошутил. После тяжело поднялся на ноги, оперся на меня одной рукой, и мы, придерживая друг друга, не спеша поковыляли к дому.- Не буду… - тихо прошептал я, довольно улыбаясь.КОНЕЦ.

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