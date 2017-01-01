Лесное зло

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:14

Причина: Изменен раздел

Sanctius Просмотров: 232 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 03:14 by

Когда он проснулся, солнце уже садилось. Он всегда просыпался после заката. Его будило чутье, нечеловеческое чутье. Солнце он не любил. Это чувство нельзя было назвать ненавистью, он считал его своим врагом. Он давно это понял, многие не понимали, а он понял.Тело свело судорогой. Какое-то время он в конвульсиях бился на земле. "Сейчас пройдет, немного потерпи", - пульсировало в мозгу. Но накатывал очередной спазм. Голод, ужасный голод, звериное чувство, не поддающееся контролю. Он ждал его каждый раз после заката. Невыносимые, дикие муки.Боль стала отступать, в голове немного прояснилось. Ветер принес запах, от которого закружилась голова, от которого вновь свело в животе - пьянящий запах человеческой плоти. Расправив крылья, он взмыл в ночное небо навстречу ему. Ничтожным казалось расстояние, которое необходимо было преодолеть. Воображение страстно рисовало картины встречи, подпитанные воспоминаниями. Теплое и податливое тело, зачарованное сном. Нежная, такая мягкая шея, на которой пульсируют синеватые жилки, принося насыщение. Запах кожи и солоноватый привкус крови. Только ради этого стоило жить, только это являлось смыслом его серой и угрюмой жизни.Бесшумно, как тень, влетев в распахнутое окно, алчущими глазами он огляделся в поисках жертвы. Он летел на тепло в кромешной тьме, способный отыскать бледное человеческое тело. Гонимый голодом, одной лишь жаждой крови, он не испытывал жалости к ним. Они существовали лишь для того, чтобы стать пищей!Подлетев к спящему, он сделал всего один укус. Как приятно было ощущать тепло, а потом оно протекло внутрь, согревая каждую клетку его тела.Но вдруг человек пошевелился. Оказалось, что глубокий сон не полностью завладел им. Раздался громкий шлепок и еле слышный хруст маленьких косточек. Потирая рукой шею, человек произнёс:- Старуха, ты что, опять форточку закрыть забыла? Поднимай свои дряхлые кости и иди включи фумигатор. Завтра костылём буду твой склероз лечить, дура старая!

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