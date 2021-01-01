На той стороне дороги

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:19

Parsifal Просмотров: 48 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:17 by

Он был уверен, что сегодняшнюю ночь они проведут вместе, но у девушки имелось на этот счет другое мнение. Если бы Андрей знал о нем заранее, то вряд ли стал бы так задерживаться. Не потому, что общество Леры его тяготило, а по более банальным причинам. Зазноба Андрея жила в квартале новостроек, который пока не мог похвастаться хорошим транспортным сообщением. Приближающаяся полночь вынуждала юношу поторапливаться, чтобы успеть на последний автобус. Вариант с такси отпадал сразу, так как неработающему студенту поездка была не по карману.Шел небольшой дождь. После нескольких дней жары он казался благословением. Воздух наполнился ароматом влажных листьев и цветов. Он был душистым, как дыхание ветерка, облетевшего луг. Близ одного из уличных фонарей на мокром асфальте тускнели расчерченные мелом классики.Спустя шагов пятьдесят юноша невольно обернулся. Нашел глазами окна Лериной квартиры. В одном из них горел свет. Андрею очень хотелось остаться с ней, он даже думал вернуться и сыграть ва-банк, но в конечном итоге не решился, опасаясь испортить отношения. Боялся показаться вульгарным мужланом, каких Лера терпеть не может.Он пялился на знакомый дом секунд десять, пребывая в каком-то сладком оцепенении. Однако усилившийся дождь помог вернуться к реальности. Андрей ускорился и даже перешел на легкий бег. Тротуар вывел его к широкой дороге, которая в будущем должна была стать оживленной артерией нового района. По одну ее сторону высились столбы многоэтажек, некоторые из которых пока еще оставались незаселенными. По другую – виднелись либо бетонные соты грядущих жилых комплексов, либо торчащие из вырытых котлованов железные штыри, вызывавшие у Андрея неприятные ассоциации.В голове смешалось многое. Злость на Леру за то, что не позволила ему остаться. И в то же время благодарность за часы, проведенные вместе, за ее мягкий голос, кажущийся «пушистым”, за эту милую привычку касаться мочки уха в задумчивости, а также за обращение «Дюшенька”, которое подобно заклинанию ввергало Андрея в сладкую истому, затуманивавшую разум. Ему было очень хорошо с Лерой. Однако в кадры этого романтичного диафильма-воспоминаний то и дело вкрадывались тревожные думы насчет возвращения домой. Опасения опоздать на единственный автобус, страх попасть в неприятности или заблудиться в незнакомом месте.Спящие башенные краны образовывали черные кресты на небосводе. Вокруг ни души, а улица разговаривала с юношей лишь шелестом дождевых капель. В этих звуках не было ничего кроме одиночества. Липкого и вязкого как нефть.Впереди, наконец, появился козырек остановки. А вместе с ним и сидящая на скамейке фигура. Оказавшись под навесом, парень сверился с расписанием, что размещалось на столбе с номером маршрута и убедился, что пришел вовремя. На заездном кармане, благодаря глубокой трещине в асфальте, уже успела образоваться порядочная лужа.Андрей облокотился на стенку павильона, с внешней стороны которой расползалась паутина трещин. Только сейчас его взгляд остановился на незнакомце, что был неподалеку. Долговязый мужчина в худи с накинутым на голову капюшоном вел себя тихо. Но стоило юноше отдышаться и прислушаться, как он понял, что сосед отнюдь не молчал. Он периодически шмыгал носом и обрывочно вздыхал.«Что ж, ладно,” — подумал Андрей. — «Главное, не привлекать внимание”. Но не успела эта мысль как следует осесть в его голове, как тип в капюшоне подал голос.— Простите меня, пожалуйста. Извините, если сильно вас отвлекаю. Мне очень неловко…, — плаксивой интонацией мямлил незнакомец. Андрей не проронил ни слова. Почему-то от реплики чужака по коже побежали мурашки. Возможно, к этому располагала атмосфера их встречи. Наступающая ночь. Дождь. Пустынная улица. Тем не менее слышалось в обращении к Андрею какая-то фальшь.— Простите меня, пожалуйста, — продолжил тот. — Но, у вас не найдется щипцов? — на последнем слове человек в капюшоне повернулся к юноше и посмотрел ему в лицо.Андрей едва удержался, чтобы не отшатнуться. Открывшаяся взору физиономия была отталкивающей. Незнакомец, кем бы он ни был, определенно попал в затруднительное положение. Об этом свидетельствовали фингал под правым глазом, щербатая гримаса, окаймленная посиневшими губами, а также тусклая кожа лица, напоминавшая мутное стекло. Но более всего удивляла голова, несоразмерно крупная для такого щуплого, пускай и длинного тела.— Вам нужен врач? — сказал юноша, пропустив мимо ушей фразу, с которой к нему обратились.— Щипцы, — протянул несчастный. — Очень пригодились бы щипцы.— У меня нет, к сожалению, — виновато ответил Андрей, стараясь не смотреть незнакомцу в глаза. Тот вдруг отвернулся и умолк.Где-то вдали прогремел гром. Дождь, и без того сильный, перешел в настоящий ливень. Вода падала с неба как из душевой лейки. Капли сливались в полупрозрачные прутья. Сплетаясь друг с другом, они образовывали завесу, за которой подрагивала размытая картинка мира.До прибытия автобуса оставалось каких-то шесть минут.— Вы простите меня, пожалуйста, — Андрей вновь услышал этот плаксивый голос. — Но мне, — мужчина зашелся в трубном кашле. — Очень нужны щипцы.— Нету у меня, — повторил юноша. — Может вызвать вам скорую?— Просто, — собеседник начал исследовать руками свое тело, словно пытаясь определить его границы. Затем, схватив нижний край кофты, оголил грудь.— У меня в животе заноза, — сбиваясь на плач, буркнул мужчина. — Она очень мешает.Около пупка расползалось лиловое пятно. Оно выглядело как чернильная клякса на пепельном холсте кожи. В центре — бугорок, увенчанный острием шипа.— Посмотрите! — лязгающий крик бедолаги царапнул ухо. — Может, сможете вытащить?!— Я вам ничем не смогу помочь, — извинительным тоном резюмировал Андрей, отдалившись на шаг.— Просто, — и вновь приступы кашля. — Я больше не могу нести это бремя. Хочу найти кого-нибудь другого. Это очень тяжело. Всякий раз, когда я даю слабину, оно берет верх и происходит что-то ужасное. Согласившись однажды, я…я.., не думал, что всё это будет взаправду. Это должно было быть шуткой, розыгрышем, хохмой. Никто не принимает всерьез незнакомца, который представляется…Андрей вытащил телефон, изображая невозмутимое безразличие. Испытывая дискомфорт, он мысленно подгонял водителя, чтобы тот поторапливался и прибыл как можно скорее.Следующая минута прошла в молчании. Казалось, незнакомец успокоился. Перестал всхлипывать. Украдкой за ним наблюдая, юноша заметил, что сосед по остановке нервно чешет пальцы. Вскоре вытащил из кармана толстовки горсть конфет и принялся по одной закидывать в рот. В воздухе повеяло приторным, химозным яблоком.— Хотите? — Андрею протянули руку. На грязной ладони горкой лежали цветные пастилки без упаковки.— Нет, благодарю.- Никто ничего не узнает, - беззаботно сказал мужчина. От былой печали не осталось и следа. — И Лера тоже.Юноша вздрогнул. Может ему показалось?- Впрочем, как хотите, — все предложенные сласти тут же упали в осклабившуюся пасть. На контрасте с опухшим от ударов лицом, улыбка выглядела гротескно жутковатой. — Как думаете, кто отсюда уедет раньше, вы или тот другой, на противоположной стороне? — продолжил незнакомец, жуя и чавкая.Андрей посмотрел на остановку через дорогу. Она располагалась чуть правее от своей сестры - близнеца. Первые мгновения юноша вообще никого не видел за стеной дождя. Но вскоре на той стороне начали вырисоваться силуэты двух человек. Один сидел на краю скамейки. Другой стоял в паре метров от него, держа в руках что-то святящееся. Возможно смартфон.«Ну, я хотя бы тут не один,” — подумал с облегчением юноша. Однако возникшая мысль сменилась другой. «Парень через дорогу одет в те же цвета, что и я.” Почесав затылок, Андрей заметил, что парень, стоящий почти напротив, сделал тоже самое.Тут юноше стало не по себе. Он перевел взгляд на соседа. Тот мял руки и не переставал громко жевать.«Где этот чертов автобус?!” — хотелось закричать Андрею. Но вместо этого он, словно загипнотизированный, смотрел на противоположную сторону дороги. Сквозь беспрерывный ливень сложно было разглядеть детали. «Разве мало людей в джинсовых куртках и со светлыми волосами?” — успокаивал он себя. Но это получалось плохо, так как помимо человека, походившего на самого Андрея, настораживал сидящий подле него тип. Всё в нем напоминало этого странного субъекта с занозой. Юноша пытался убедить себя, что это просто обман зрения, и что нельзя делать выводы по расплывчатому черному пятну, коим был человек на той остановке. Но что-то не позволяло отпустить тревожные мысли, усмирить фантазию и нарастающее смятение.В каком-то странном порыве Андрей опустился вниз, проверяя завязаны ли у него шнурки. Не спуская глаз с остановки, он наблюдал, как фигура в джинсовой куртке повторила его движения, но с задержкой в несколько секунд. У Андрея бешено забилось сердце. Он ощутил иррациональный страх. Подобное испытывал лишь единожды, когда в глубоком детстве, спрятавшись от старшего брата в шкафу, принял упавший рукав старой маминой дубленки за лапу чудовища.Но сейчас Андрею далеко не пять лет. Почему же так страшно? Он встал, уверенный, что и это действие будет скопировано. Но случилось кое-что другое. Парню в джинсовой куртке помешали повторить за Андреем. Человек, которого можно было бы принять за того самого плаксу со странной занозой, человек, мирно сидевший на той стороне дороги, вдруг упал на четвереньки и набросился на ничего не подозревающего юношу. Капюшон слетел. И единственное, что удалось разглядеть Андрею — это сизое круглое пятно, коим очевидно была голова нападавшего. В мгновение ока она утратила округлую форму, став более вытянутой. Жертва отбивалась как могла, но быстрые руки (или лапы?) царапающими движениями рвали ее на куски. Сполохи чего-то красного возникали вокруг и тут же гасли в дождливом сумраке.Стараясь унять дрожь, Андрей, как бы невзначай, взглянул на соседа в худи. Его можно было принять за спящего, но на самом деле он бодрствовал. Неустанно чесал руки и чавкал, выдыхая приторный смрад проглоченных яблочных пастилок.И тут он засмеялся. Сперва тихо, но потом все громче и громче. Издевательское ржание заглушило шум дождя и едва не парализовало Андрея. Разум отключился, а на место него пришла паника.Юноша что было мочи рванул прочь. Нырнул в объятия дождя. Бежал, не оглядываясь.Он не слышал ничего кроме смешков незнакомца, которые отскакивая от стенок черепа, множились эхом в голове.Он не видел ничего, кроме тротуара перед собой, замутненного завесой ливня.Но если бы Андрей обернулся, то заметил бы свет автобусных фар, прорезающих мглу.

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