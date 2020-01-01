Часы прадеда

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:59

Причина: Изменен раздел.

lenaevseeva Просмотров: 139 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:59 by

Уже темнело. Андрей шёл по заброшенному кладбищу, и ворошил опавшие, сухие листья, только что сломанной веткой. Погода на удивление стояла хорошая, несмотря на начало ноября. Снега ещё не было, но воздух уже был морозным. - Да где я их потерял? Вслух крикнул Андрей. - потерял. Протяжно ответило эхо. Жуть. Подумал Андрей про себя. Он обошел уже все доступные места, вокруг тропинки, и нечего. Он часто ходил этой дорогой с работы, тропинка через старое кладбище, сокращала путь на половину. Местные обходили это место стороной. Андрей не то, чтобы был бесстрашным смельчаком, просто он не верил во всякую потустороннюю ерунду. Об этом месте в поселке разное рассказывают. Говорят что покойники бродят, мужика там нашли, на старой могилке. Кто-то говорил, что спился он, от алкоголя и сгорел. Кто-то говорил, что призрак бабки его уморил. Ходит она по кладбищу и жертву ищет. А слухи ходили, что нашли его без глаз. Но Андрей конечно верил в первый вариант, а глаза? Так вороны и выклевали, труп там неделю лежал, а может больше. Да конечно все это байки. Андрею 45 лет, и он верит только в факты, двадцать лет работая оперативником в большом городе, его уже не чего, не могло напугать, так он думал до не давних событий. Но вот как он мог потерять часы, именные часы прадеда. В 1943 году прадед погиб, а где похоронен, так и не узнали. И принесли тогда бабуле отца завёрнутые в старый платочек часы, все что осталось от её мужа. А кто передал и какие-то подробности о пропаже или смерти прадеда ему не известны. Потеря часов, так терзала Андрея, мучила ночами, сны странные снились. Что он по кладбищу старому бродит и выйти не может. Конечно часы могли найти, а если он потерял их вовсе не здесь. А если? ... Сколько "если", столько же вопросов. Андрей давно уволился со службы, и переехал в поселок. Его родители давно умерли, и оставили ему не большое наследство, маленький домик с садом. Жены и детей у него не было, поэтому в городе его нечего не держало. Андрей продал квартиру, на эти деньги отремонтировал домик в поселке. Купил старенькую девятку и устроился на местную фабрику, охранником. Андрей любил ходить пешком, для здоровья полезно. Все бы хорошо, живи да, радуйся. Уже и женщину заприметил на фабрике, но всё не решался к ней подойти. Но после потери часов Андрей потерял покой. В своё время, поездил Андрей по стране, где он только не жил, но часы всегда были при нём, "как талисман". Посёлок маленький, и конечно Андрей, профессионал своего дела, сразу начал поиски. Но увы, они не увенчались успехом. Люди здесь простые и честные, если бы кто нашёл, то вернули бы сразу. И вот опять, идя с работы по старому кладбищу, он надеется на чудо. Хруст веток. Андрей обернулся, огляделся вокруг, никого. Опять хруст и шаги сзади. Он резко обернулся, да нет никого. Что за чертовщина? Андрей ускорил шаг, тот невидимый тоже ускорил шаг. Андрею казалось, что он слышит даже чье-то дыхание. Он побежал, давно он так не бегал. Выбежал за забор кладбища, и присел на корточки. Сердце готово уже выпрыгнуть из груди. Вокруг никого не было. Может быть показалось. Отдышался он, и пошёл домой. Только он вошёл в дом, зазвонил телефон. Странно, номер не определен. - Андрей, я твои часы нашёл. Хотел отдать, а ты убежал. Сказал незнакомый мужской голос. - Да, хорошо. Где увидимся? Спросил Андрей. - А где ты их потерял, туда и приходи. Сказал незнакомец и отключился. Жутковато как-то, вроде надо радоваться, часы нашлись, а на душе тревожно. Андрей задумался, опять на кладбище идти. И перезвонить не получилось, он позвонил своему оператору, и там ему сказали, что последний звонок на его номер, был звонок от напарника с работы. Офигеть просто, как же так, открыл журнал звонков, и правда, последний звонивший был напарник с работы. Часа два назад звонил. Что за чертовщина происходит? Стоял, держа телефон в руке, размышлял Андрей. Но часы ему были очень дороги, он накинул куртку и отправился на кладбище. Заходя в старую и ржавую калитку Андрей осветил все фонариком. Никого. Тихо и темно, ещё и холодно. Андрей накинул капюшон куртки и тихонько, освещая все вокруг фонариком, пошёл по тропинке. Слева он услышал хруст веток, Андрей посветил туда, никого. Только лёгкий ветерок понёс куда-то в сторону сухие листья. Вот дурак, точно чьи-то шуточки, подумал Андрей, и хотел вернуться. Опять хруст веток, ветер подул уже сильней, и какое-то "лёгкое цунами", сметая все листья вокруг, всё дальше летело от Андрея. Он пошёл следом, освещая фонариком это "чудо природы". Пробираясь через сухие кустарники, дальше и дальше. Андрей шёл, стараясь не наступать на старые могилы. Он уже не надеялся на встречу с незнакомцем. А может он что-то напутал? Может звонивший незнакомец имел в виду вовсе не кладбище. Или вообще ему никто не звонил. Пробираясь в непонятном направлении думал Андрей. И вдруг что-то блеснуло, он направил фонарик на небольшую кучу листьев. Часы! Это были его часы, часы его прадеда. Как они там оказались? Андрей посвятил вокруг, поднял часы. Гравировка с обратной стороны, "Тихомирову Ивану Федоровичу. За боевые заслуги. 1942 год. " Андрей положил часы во внутренний карман куртки и уже хотел вернуться, как обратил внимание на деревянный крест. Крест почти провалился в землю, но что-то в нём заинтересовало Андрея. Он положил фонарик на землю и аккуратно начал доставать крест. На кресте было что-то нацарапано, Андрей посветил фонариком и кое-как разобрал надпись, "Тихомиров Иван. 1943 год" - Прадед? - Здесь что похоронен прадед? Сказал вслух Андрей. - Прадед. Повторило эхо. Ну и ну, странная череда событий. Как здесь могли оказаться часы? Андрей не был в этом конце кладбища, поправляя крест на могиле, думал Андрей. Чудеса да и только. Лёгкий, морозный ветерок обдувал лицо, и словно пух полетели снежинки. - А вот и снег. Вслух сказал Андрей. - Снег. Опять повторило эхо. Андрей улыбнулся. Завтра, всё завтра. Надо памятник заказать и могилку в божеский вид привести, направляясь домой, думал Андрей.

Ключевые слова: Кладбище прадед часы авторская история

Другие, подобные истории: