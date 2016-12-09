Оранжевое дерево

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:16

johnny-max-cage Просмотров: 11 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:16 by

Солнце на край опускается ниже и ниже.Рыжее древо роняет на землю листочки.Каждый опавший из листьев – день прожитой жизни.Ночь восходящей луной ставит жирную точку.Ветер судьбу поторопит – простая наука.Дворник минувшие дни подгребает с окурком.Каждый опавший из листьев – похож друг на друга.Но спустя время один замелькает пурпурным.Кажется, их очень много на древе осталось.Хватит на то, чтобы выстроить лиственный замок.Или хотя бы - ковёр, если их очень мало.Ветер судьбу поторопит – пустой полустанок.Каждый опавший из листьев – единственно важный.Солнце на хмурых глазах застывает улыбкой.Чёрное древо когда-то смеялось оранжем.Листья лежат на асфальте упавшей гвоздикой.

Ключевые слова: Дерево жизнь листья смерть авторский стих

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