Оранжевое дерево

Оранжевое деревоСолнце на край опускается ниже и ниже.
Рыжее древо роняет на землю листочки.
Каждый опавший из листьев – день прожитой жизни.
Ночь восходящей луной ставит жирную точку.
Ветер судьбу поторопит – простая наука.
Дворник минувшие дни подгребает с окурком.
Каждый опавший из листьев – похож друг на друга.
Но спустя время один замелькает пурпурным.
Кажется, их очень много на древе осталось.
Хватит на то, чтобы выстроить лиственный замок.
Или хотя бы - ковёр, если их очень мало.
Ветер судьбу поторопит – пустой полустанок.
Каждый опавший из листьев – единственно важный.
Солнце на хмурых глазах застывает улыбкой.
Чёрное древо когда-то смеялось оранжем.
Листья лежат на асфальте упавшей гвоздикой.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16 by johnny-max-cageПросмотров: 11Комментарии: 1
Ключевые слова: Дерево жизнь листья смерть авторский стих