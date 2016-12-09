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Стихи

Оранжевое дерево

Солнце на край опускается ниже и ниже.
Рыжее древо роняет на землю листочки.
Каждый опавший из листьев – день прожитой жизни.
Ночь восходящей луной ставит жирную точку.

Ветер судьбу поторопит – простая наука.
Дворник минувшие дни подгребает с окурком.
Каждый опавший из листьев – похож друг на друга.
Но спустя время один замелькает пурпурным.

Кажется, их очень много на древе осталось.
Хватит на то, чтобы выстроить лиственный замок.
Или хотя бы - ковёр, если их очень мало.
Ветер судьбу поторопит – пустой полустанок.

Каждый опавший из листьев – единственно важный.
Солнце на хмурых глазах застывает улыбкой.
Чёрное древо когда-то смеялось оранжем.
Листья лежат на асфальте упавшей гвоздикой.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16 by johnny-max-cageПросмотров: 11Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Дерево жизнь листья смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 10:44
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Всегда кажется, что еще много осталось)) +++++++
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