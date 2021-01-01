Ботинки 2.0

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Две недели спустя…

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:36

Марк Адам Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:36 by

Митя был невысоким и пухлым парнем, на его широком лице всегда играла добродушная улыбка. Дружелюбный характер всегда толкал Митю на помощь другим, в этом смысле он был, как говорится, безотказным. Что частенько и эксплуатировали окружающие, поскольку слово «нет» напрочь отсутствовало в Митином лексиконе.Вот и сейчас он подменял своего сменщика Леху, позвонившего в последний момент. Сказал, мол, мама заболела, и нужно срочно ехать к ней в Серпухов. Ну как тут не помочь товарищу? Мама – это святое.Ночные смены были самой непыльной работой в морге, да и некоторые санитары грешили присваиванием вещей своих «клиентов», что неплохо компенсировало небольшие зарплаты. Наличка, часы, украшения – все это добро чаще всего загадочным образом исчезало именно в темное время суток. Митина честность не позволяла участвовать в подобных делах, что на первое время служило поводом для подозрений со стороны коллег – вдруг, побежит стучать начальству. Однако, время шло, Митя стал своим в доску, и его законопослушность не вызывала ничего, кроме редких подколов. Со временем и они сошли на нет.Однако сейчас Мите было очень стыдно. На прошлой неделе он впервые за два года работы в морге украл вещь покойника. И, теперь трясся как осиновый лист, боясь, что об этом узнают все вокруг. Самое смешное – Митя похитил старые полуразвалившиеся ботинки, убитые настолько, что на одном подошва была наполовину оторвана. Снял прямо с привезенного в его смену тела. Какой-то бедолага погиб на пожаре, а обувь его чудесным образом уцелела, хоть и выглядела так, словно в ней было совершено пешее кругосветное путешествие.Теперь они лежали у него дома в глубине шкафа, завернутые в черный непрозрачный пакет. Зачем? Ответить на это вопрос Митя не мог, чувствуя себя круглым идиотом. Пару раз, он порывался выкинуть их, но что-то каждый раз останавливало его. Казалось, в голове звучал чужой голос. Присвистывающий шепот, ранее заставивший его снять ботинки с обгоревшего мертвеца. Вместе с обгоревшей плотью, кусками сплавившейся с внутренней частью обуви. Этот голос пугал Митю до смерти, но поделать с этим он ничего не мог. Трудно бороться с голосами в голове. А идти к психиатру, значило лишиться работы…Часы показывали два ночи, когда в здание морга вошли двое мужчин. Здоровенные плечистые амбалы в спортивных костюмах.«Бандиты какие-то... Ох, не к добру это…», - подумал Митя.- Дмитрий Фролов?- Да, а что такое?- С вами хотят побеседовать. Давайте-ка выйдем на воздух.- Я вообще-то на смене. Кто со мной хочет поговорить? Это какая-то ошибка.Ответ Митя нашел, а точнее увидел в чернеющей глубине пистолетного дула, направленного на его лоб. Как в тумане, пошатываясь на враз ставших ватными ногах, он проследовал за неприятными посетителями на улицу. На небольшой парковке у морга было пусто, только у противоположного края стоял ритуальный черный микроавтобус.«И, как назло, никого нет…»Боковая дверь автомобиля отъехала в сторону. В открывшийся проем один из бугаев впихнул Митю. На одном из сидений вальяжно развалился худощавый мужик, куривший длинную темную сигарету. Его холодные колючие глаза сверлили насквозь.- Здрасьте, - выдавил из себя Митя.- И тебе не хворать. Деньги принес? – ответил незнакомец неприятным дребезжащим голосом. – Деньги принес?- Де…деньги? Какие еще деньги? Вы меня с кем-то пу…путаете.- Хорош блеять, дебил! Твой дружок сказал, что деньги у тебя.- Какой дружок? – заикаясь, пробормотал Митя.- Вместо которого ты сейчас работаешь.- Вы про Леху?- Именно. Не такой уж ты оказывается и идиот, каким кажешься на первый взгляд.- Но я ничего не знаю ни про какие деньги.- Речь про шестьсот тысяч, которые этот ублюдок нам должен.- А я-то здесь причем?- Притом, что твой приятель перевел стрелки на тебя, мол, передал бабки тебе. И что ты будешь вместо него этой ночью в морге. Так вот, повторю вопрос – где мое бабло?- У меня их нет! Правда! Он ничего не говорил ни про какие деньги. Сказал, что мама заболела, попросил подменить. И все!- Слушай сюда, придурок! Мне плевать на твое нытье. Либо ты находишь шестьсот тысяч, либо своего хитрожопого друга. Усек? Завтра в десять вечера мы еще раз встретимся, и, не дай Бог, ты решишь сбежать или кинуть меня. Тогда пострадает твоя семья. Ты же не хочешь, чтобы с твоей дочкой случилась беда?- Но…- Никаких но! Завтра в десять вечера. На этом месте! – с этими словами незнакомец сунул Мите в руку листок бумаги. Постучал в дверь фургона. – Вали отсюда. И, если не хочешь стать лежачим пассажиром, не пытайся меня кинуть.Митю выволокли за шиворот из машины и толкнули в направлении морга.- Катись, поц, - прошипел сквозь зубы один из бандитов. – Завтра свидимся.Когда Митя вернулся со смены домой, жена с дочкой еще спали. Поставив на плиту чайник, он сел на кухонный табурет и сгорбился над столом. Казалось, что все произошедшее ночью – страшный сон. Лехин телефон не отвечал.- Каким же нужно быть уродом, чтобы так подставить? - пробормотал Митя. – Что мне теперь делать?- Хватит ныть, жирный, - прошипели прямо у него над ухом.Митя вскочил с табуретки как ошпаренный.- Кто здесь?- Здесь? Категорически никого. Просто ты окончательно поехал. Ладно, шучу. Давай-ка сыграем в игру?- Ка…какую еще игру?- Холодно – горячо. Выиграешь, и я тебе помогу. Договорились?- Э-э…В ту же секунду невидимый собеседник выбил табурет из-под Мити, и он плюхнулся на пол.- Не тупи, жиртрест! Выбора у тебя все равно нет. Знаешь, что сделают с твоей женой и дочкой эти уроды? Могу показать, если хочешь.Мозг Мити словно взорвался изнутри потоком образов. Некоторые из них, действительно касались его семьи, и были ужасны настолько, что начало мутить.- Хватит, умоляю!Видения исчезли, оставив Митю на четвереньках, хватающим воздух широко открытым ртом.- Ну как? Убедился?- Прошу… хватит…- Вот и ладушки. А теперь – играем. Правила, думаю, тебе известны?- Да… хорошо…Митя вышел с кухни в коридор.- Теплее.Повернул в спальню.- Холодно-холодно. Как у славян в преисподней.Развернувшись, он подошел к шкафу.- Тепло.Открыл дверцу.- Ой, горячо!Начал копаться в вещах.- Горячо! Кипяток! Жара! – надрывался голос в голове.Рука наткнулась на сверток, в котором лежали украденные ботинки.- Ай, малаца! Нашел! Не зря два года в ПТУ провел, умен, как академик.- И что дальше.- Дальше – расслабься и получай удовольствие от процесса, - усмехнулся незримый собеседник.По указанному адресу оказался пустырь в соседнем спальном районе. Митя приехал на десять минут раньше и стоял, прижимая к груди черный пакет.Время тянулось мучительно долго. Наконец, с дороги свернул уже знакомый черный микроавтобус, и, потушив фары, поехал в его сторону.Остановившись в паре метров, фургон остановился, и из него вылезла уже знакомая Мите троица. Они неторопливо подошли к нему.- Принес? Молодец! – криво усмехнувшись, произнес главный, глядя на сверток. – А говорил нету. Давай-ка сюда поскорее, денежки счет любят.Митя как в замедленном кино протянул пакет.«Боже, на что я только рассчитывал? Меня же сейчас убьют!»Главарь, развернув пакет, заглянул внутрь. Улыбка сползла с его лица от увиденного содержимого.- Это что?! Ты, мать твою, издеваешься?!С этими словами он вытряхнул содержимое пакета на землю. Амбалы за его спиной заржали.- Андрей Викторович, он, походу, реально дебил, - произнес один, доставая из-за ремня пистолет, - Ну что, кончаем его?- Погоди, Сереж. Слушай, кретин, ты, я смотрю, любишь шутки шутить? Ошибся адресом, за такое тебя прямо здесь порешат. А потом я доберусь до твоей женушки и дочки. Ох, и повеселимся же мы с парнями. Раз ты принес эти калоши – одевай, в них тебя и зароем.Митя послушно сел прямо на землю и начал переобуваться. Голос в голове пропал.«Что же я натворил?»Пальцы не слушались, а глаза заслоняли слезы.«Они же найдут их…»С горем пополам Митя натянул ботинки.- На колени, падаль, - процедил главный бандит.Митя послушно встал на колени.- Соскучился, поди? - задорно произнес знакомый голос в голове. – Я решил сделать небольшую театральную паузу, для накала страстей, так сказать. Ну что, погнали?Мир вокруг выцвел, став черно-белым. Бандиты исчезли, вместо них маячили тени. Пустырь исчез вместе с окружающими домами, и вокруг, насколько хватало глаз, тянулась выжженная растрескавшаяся земля.- Эх, вот я и дома, - мечтательно произнес голос. – Ты не против немного пойти прогуляться?Митя послушно шагал вперед.Самозабвенно напевал его невидимый собеседник.- Эх, талантливый парень этот Левка. Хозяин в нем не ошибся – могет парень! Ты давай топай, не отвлекайся. Полный вперед!И Митя шел. Над пустынным горизонтом зависло черное солнце. А Митя шел. Когда впереди замаячила какая-то постройка, голос сказал: «Почти пришли».Здание шевелилось, стены его слагались не из кирпичей или досок, а из живых людей. Они стонали, извиваясь подобно змеям, но не могли освободиться. Лишенные волос и век, истощенные и обожженные. Глаза у Мити расширились от ужаса.- Стильно, не правда ли? Заходи - не бойся, выходи – не плачь.Дверь была из кожи, ободранной с человеческих лиц. Капли крови стекали частыми каплями, падая на землю, они испарялись с громким шипением. Дрожащими пальцами, Митя прикоснулся к двери, и она открылась перед ним настежь.Внутри помещения царил мрак, только слышно было какое-то шуршание на полу, да и сама его поверхность шевелилась. Когда Митины глаза привыкли к темноте, он увидел, что все пространство вокруг занимали люди. Они лежали на полу, объятые похотью, и предавались дикой оргии. Мужчины и женщины двигались как единое целое. Тела их блестели от капель пота, а лица… лиц не было. Словно их стерли.- Ох, Митька. Да ты у нас шалунишка! Разве мама не учила тебя, что подглядывать нехорошо? – с издевкой рассмеялся голос. – Нам дальше. Уже почти пришли.Идти в некоторых местах приходилось прямо по телам, но их обладатели были настолько увлечены процессом, что не обращали ни малейшего внимания, хотя ботинки оставляли на их коже следы похожие на страшные ожоги.Выйдя в следующую комнату, перед Митей открылась длинная пустая зала, в центре которой стоял огромный вытянутый стол. На дальнем его конце сидел некто, низко опустив голову вниз. Вблизи стало видно, что человек этот огромен ростом, а лицо его опущено в блюдо, наполненное дымящейся пузырящейся жидкостью, похоже на расплавленную смолу.- Булькает как твой чайник. Он-то нам и нужен. Не забудь поздороваться, Мить. У нас здесь бестактность не в почете.С каждым шагом, пузыри в миске поднимались чаще, а звуки становились громче. Внезапно, резким движением сидящий поднял голову, огласив комнату жутким воплем, от которого закладывало уши. Он был лишен глаз и носа, и только огромная воронка рта зияла на большую часть его лица, покрытого смолой.- Быстрее! Хватай нож! – завопил голос.Митя рванулся вперед, хватая с поверхности стола кривое лезвие. Монстр перед ним начал подниматься, нависая словно гора. Огромная пасть продолжала истошно вопить, а руки потянулись вперед, слепо шаря вокруг.- Режь скорее! – скомандовал невидимка. – Чтобы кровь попала в его миску!Митя изо всех сил полоснул ножом по внутренней части ладони. Кровь хлынула на стол, часть ее попала прямо в смолу, кипящую на тарелке. В ту же секунду, чудовище бросилось к столу, опустило пасть к блюду и начало высасывать содержимое, оглушительно чавкая.Земля под ногами начала дрожать. Стены рушились, а потолок проседал. Митя, пытаясь защититься, закрыл голову руками…- На колени, падаль.Открыв глаза, Митя обнаружил, что находится на пустыре, а один из бандитов целится в него. Но что-то было не так…За спинами уголовников возвышался незримый силуэт. Огромная тень того, кто пришел в этот мир по дороге из крови. Митиной крови. Правда, для него она была лишь легкой закуской.Трясущаяся рука направила пистолет на второго здоровяка. Тот с удивлением посмотрел на товарища.- Серега, ты чего? Что за прикол? Мочи его…Говорившего прервал выстрел. Он осел на землю, хрипя простреленным легким. Получив еще пару пуль в грудную клетку, он затих окончательно. Стрелявший угловатыми неестественными движениями приставил пистолет снизу к своему подбородку. Глаза, остекленевшие от ужаса, в последний раз посмотрели на Митю. Палец спустил курок. Кровь и мозги брызнули во все стороны фонтаном, орошая багряным цветом жухлую траву вокруг.Главарь стоял в оцепенении, с ужасом глядя на своих мертвых подчиненных. Его обувь начала дымиться, а затем вспыхнула ярким огнем. Перебираясь выше, пламя охватило бандита, вмиг превратив человека в горящую спичку. Он упал на землю, катался по ней и истошно выл, пытаясь сбить пламя. Но безуспешно. Митя видел, как с лица несчастного сходит пузырями обуглившаяся кожа, обнажая кости черепа и зубы. Чувствовал отвратительную сладковатую вонь горящего человеческого мяса и паленых волос. Бедняга умирал долго. Несколько мучительных минут агонии. Пока, наконец, не затих, догорая с задорным потрескиванием.- Тринадцать апостолов! Что за беспорядки? – воскликнул кто-то за спиной у Мити.Обернувшись, он увидел, что через пустырь к нему идет незнакомец. Высокий и стройный, одет он был в дорогой серый костюм. Худое лицо, гладко зачесанные назад темные волосы. Левый глаз был серого цвета, а правый – зеленого. Под мышкой держал приоткрытый кожаный портфель.- Дмитрий Анатольевич, ну что же вы тут такое творите? – произнес мужчина приятным баритоном. – Ну, разве так можно? Нашумели, надымили, еще и костры жжем в неположенных местах. Да и шашлык бы я вам готовить точно не доверил – вы беспощадно пережариваете мясо.С этими словами он слегка толкнул сожженное тело носком ботинка.- Я.… Это… Ну… - промычал Митя.- Крайне познавательно, - ответил незнакомец, иронично изогнув одну бровь. – Вы не знали, что разговаривать с обувью дурной знак? Особенно с проклятой.- С о… обувью? Вы о чем?- Ну, вы же взрослый разумный человек, а пошли на поводу у каких-то потертых тапок!- Позвольте внести поправку, мессир – я вообще-то представляю собой дорогую итальянскую обувь. Из натуральной, заметьте, кожи, – вклинился невидимый голос. – Я же служил вам верой и правдой, а вы… Вы променяли меня на бездушный кожзам!- Ладно, хватит бубнить. Натворил ты дел, а мне расхлебывать. Милейший, вы не против небольшого обмена? – произнес незнакомец, обращаясь к Мите.- Что?- Ясненько. У человека ступор. Что ж, бывает. Разувайтесь, милейший. Вашей обуви пора возвращаться в ад.Митя покорно плюхнулся задом на землю и начал стаскивать ботинки. Те, на прощание, пощекотав его шнурками, соскользнули со ступней и подлетели к своему хозяину. Внезапно, подошвы раздвинулись, и ботинки, ощерившись двумя рядами острых зубов, набросились на обувь таинственного незнакомца, разрывая их на куски в приступе ярости. Куски летели во все стороны. Пара мгновений, и мужчина остался стоять босиком.- Ну, и к чему вся эта безвкусная театральщина? – спросил он. – Мне вообще-то холодновато здесь.- Пардон, мессир.С этими словами ботинки стали сливаться со ступнями, и за пару секунду вернулись на свое место, самостоятельно завязав шнурки.- Другое дело. А то развел тут мелодраму. Так-с, молодой человек. Вам же я предлагаю небольшой бартер, - произнес незнакомец, протягивая свой портфель.Митя послушно взял его, прижав обеими руками к груди. Мужчина похлопал его по плечу, и, заглянув в глаза, произнес:- Ты, главное дочку береги, она у тебя такой ведьмой вырастет, что закачаешься. Будешь гордиться. Ладно, нам пора.Развернувшись, он пошел куда-то в темную глубь пустыря.- И купи своей Ксюхе нормальные сандалии, нищеброд, - раздался голос ботинок. – А то бабе на улицу летом выйти стыдно! И сумочку! Сумочку обязательно подбери под сандалии. Только все кожаное, жмот несчастный…С этими словами незнакомец исчез вместе со своей своенравной обувью. А Митя остался стоять возле трех трупов, один из которых продолжал тлеть. Трясущимися руками открыл портфель. Внутри лежали плотные пачки денег. Митя посчитал – шестьсот тысяч…Митя сидел на кухне и пил чай с женой, когда забежала дочь, и, запрыгнув к отцу на колени, сунула ему в руки рисунок.- Папочка, смотри, я дядю Лешу нарисовала с твоей работы, - радостно прошепелявила она.Митя не успел посмотреть на рисунок, из-за раздавшегося в прихожей звонка мобильника. Не выпуская листа из рук, он пошел отвечать на телефон.Звонил Петрович – самый «старичок» среди санитаров.- Алло. Что такое?- Митька, ты прикинь, Леха то наш… уж не знаю, что случилось…- Да что стряслось, Петрович? Можешь сказать по-человечески?- Повесился бедолага. Говорят, белку словил.- Ни хрена себе…- Ты вечером приедешь, тогда перетрем. Надо бы скинуться коллективом, помочь там…, у него же нет никого из родни.- А мать?- Ты что, Мить. Мать у него померла лет десять назад… Ладно, давай. Не расстраивайся особо – все под Богом ходим.Митя стоял, слушая гудки в трубке. И смотрел на рисунок дочери. Сверху было коряво написано: «Дядя Леша». На листе бумаги был изображен человечек, от шеи которого тянулась к потолку прямая линия…… главное дочку береги, она у тебя такой ведьмой вырастет, что закачаешься. Будешь гордиться…

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