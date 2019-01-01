Гадалка из склепа

Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 10:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 104 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 10:57 by

До 17-ти лет жил я в селе. Был (да и сейчас есть) у меня друг Митя. Он жил тогда в соседней деревушке. Как-то он рассказал мне о предании, о котором услышал от своей бабушки. Будто есть между нашими селами, в лесу, старинное заброшенное кладбище, где хоронили помещиков и дворян. На этом кладбище остались даже склепы (тогда было модно иметь семейные склепы). В одном из них похоронена помещица Рыжовская. При жизни она была гадалкой. Но и после смерти якобы может предсказывать судьбу людям.Для того, что бы узнать, какая доля тебя ждет, нужно прийти к могиле помещицы, преподнеся ей ее любимые цветы – белые лилии. Прочитать определенный заговор. Потом, не оглядываясь и ни с кем не разговаривая, идти домой в одиночестве. По пути кто-то обязательно должен встретиться. Или же человек что-то найдет. По найденному предмету или встреченному человеку и можно судить о своей дальнейшей жизни. Я посмеялся над этим преданием. Но Митя всерьез загорелся узнать свою судьбу. Чтобы не было страшно, попросил меня пойти с ним. Я решил, что тоже погадаю на судьбу. А чего зря топать? Вооружились мы фонариками и отправились в путь. Искали заброшенное кладбище долго. Нашли. Отыскали полуразрушенный склеп, где покоится помещица. Зашли в него. Положили цветы на пол и прочитали заговор.Честно признаться, было жутковато, но в душе я не верил, что смогу узнать свою судьбу, считал все эти действия какой-то детской игрой. Как и положено, с кладбища по домам мы возвращались поодиночке. За час с небольшим я дошел до своего села. Не доходя до дома буквально метров 300, увидел, что за деревянным столиком, около одного из домов, сидит мужчина. Он окликнул меня. Я насторожился. Потом узнал голос. Это был дядя Гриша из соседнего села.Он несколько раз приезжал к моему отцу по рабочим делам. Подошел, спросил, что в ночной час дядя Гриша делает у нас в селе и почему сидит за столиком один. Он уклонился от ответа, а затем предложил сыграть с ним в карты. Я вежливо отказался и пошел домой. Приглашал Гришу с собой, но он не захотел, сославшись на какие-то дела.Утром я рассказал отцу, что видел ночью Гришу. Он сказал, что не мог я его видеть, так как тот в прошлом году умер. И вот тут-то мне стало по-настоящему страшно. Побежал я к Митьке. Он рассказал, что, когда подошел к своему дому, увидел около забора маленькую девочку. Она сказала, что потерялась и боится идти одна домой. Она объяснила, что живет в соседнем селе. Митя повел ее домой. Двери открыла взволнованная мать девочки. Она поблагодарила Митю за то, что привел дочку домой, и в знак благодарности дала ему чугунок с пирожками.Когда Митя вернулся домой, открыл чугунок. Кроме пирожков нашел внутри колечко золотое. Утром он решил сходить и вернуть его женщине, думая, что оно попало в чугунок случайно. Но в соседнем селе того дома не нашел. Поспрашивал людей. Но никто ничего об этой женщине с ребенком не знал.Прошло время. Сейчас я стал настоящим игроманом и ничего сделать с этим не могу. Играю в карты постоянно. Часто проигрываю деньги, причем крупные суммы. Из-за этого от меня ушла жена, забрав сына. Митька стал успешным ювелиром, живет хорошо, не бедствует. Вот вам и предсказание! А я не верил.Автор - неизвестен.

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