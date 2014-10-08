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Творческие истории

Воздух и вода. Окончание

Начало

– Ну да, дочь. Ты чего так возбудился? Таблетки забыл принять? Мы дочь не видели, она у бабушки с дедушкой уже год как.

– По словам матери?

– По словам матери.

Я задумался. Итак, дочь. Вот оно как!

Полиция не искала дочь – она не нужна в этом расследовании.

Но почему мать не заявила об исчезновении дочери?

Потому что боялась, ответил я сам себе. Сначала боялась бывшего, потом, когда узнала о его смерти, боялась… кое-кого другого.

– Жека, а эта жена не показалась тебе… ну, нервозной, что ли?

– Показалась, Игорек, показалась, – не скрывая раздражения ответил мой друг. – Я бы на тебя посмотрел, если твоего бывшего мужа… то есть жену… нашли бы мертвой при странных обстоятельствах! Может, ты закончишь трахать мой мозг и скажешь, что случилось?

– Скажу! – Я прямо подскакивал на месте от восторга пополам со страхом. – Скажу, дорогой! Ты свободен сейчас? Встретимся, и я сейчас тебе такое расскажу! Только не говори, что я окончательно свихнулся на своей работе! У меня есть доказательства. И будет еще больше доказательств!

Жека помолчал, прикидывая.

– Что-нибудь навру шефу, – наконец сказал он. – Заеду примерно через час. Жди.

Когда он подъехал на своей потрепанной “Девятке”, я уже десять минут как торчал у подъезда. Нетерпеливо я забрался в тесный салон и выложил всё как на духу.

– Это ёбаный пиздец, – резюмировал Жека, когда я закончил рассказ. – Ты точно не бухой?

Вместо ответа я дыхнул на него.

– Не бухой, – сказал Жека. – Хотя хрен вас знает, какими веществами вы там у себя упарываетесь…

– Да не упарываемся мы. Я сам в шоке!

– Мда, если б это был не ты, я бы с тобой совсем по-другому поработал…

– Ты свои ментовские приколы при себе оставь! Ты понимаешь, что происходит? Наш графоман уловил мысли этой девушки! После обеда он застыл, таращился в стенку! Вот тогда-то через четвертое измерение до него долетели чужие мысли, и он их аккуратно записал, да еще грамотней, чем на то способна пятнадцатилетняя девочка!

– Значит, через четвертое измерение, да? – скучным голосом спросил Жека. – Ну ладно. Допустим. Твой псих – телепат. А эта девушка, которая укокошила семерых человек, – супергёрл?

– Вот это я не знаю, – озадачился я. – Она как-то изменилась там, у реки. Превратилась во что-то другое. Я перерыл интернет. В древних славянских сказаниях рассказывается о вилах – умерших девушках, которые умеют летать, как птицы, и плавать, как рыбы.

– А зачем ей убивать людей? Летала бы себе, как рыба, и плавала, как птица.

– Ты не врубился? – удивился я, но у Жеки была каменная физиономия. – Эти пятеро козлов ее изнасиловали!

Брови Жеки поползли вверх.

– То есть как?..

– Она испугалась вида секса. Это первое. Она говорит о темных воспоминаниях, когда плавает голая. Это второе. Она уверена, что пятеро заслуживают наказания. Это третье.

– И она пришла к речке из не очень далекого места… – добавил Жека. Он смотрел в зеркало заднего вида и морщил лоб. Вся его сдержанная ирония по поводу моего рассказа куда-то подевалась. Видимо, обилие точных деталей заставили его серьезно задуматься. – Этот скот Емельянов приперся с компанией к бывшей женушке, разбуянился и изнасиловал падчерицу. Его дружки воспользовались моментом. У падчерицы поехала крыша, и она одной прекрасной ночью ушла из дома куда глаза глядят. А потом…

Он глянул на меня.

– Не, – сказал он. – Фантастика какая-то!

– Можно убедиться, фантастика это или нет, – тихо сказал я.

– Как?

– Поехали туда. На речку. В то райское местечко. Точнее, в точку между местом смерти семерых и трассой. Там должен расти большой кедр.

Жека долго молчал, двигал желваками. Затем спросил:

– И что там найдем?

Голос его слегка сорвался, и я понял, что он испуган. Суровый мужик Жека, опер, гроза бандитов и воров, боится.

Признаться, я тоже боялся. Но желание разобраться в этом деле пересиливало страх.

Я не ответил, продолжая выжидательно смотреть на друга. Тот пожал плечами.

– Поехали!

Дорогу недавно отремонтировали, и пятьдесят километров мы преодолели за каких-то полчаса. Припарковались на обочине и пешком двинулись сквозь редкий лесок. Жека уже был в этих краях при расследовании, но каждый раз ходил по тропинке, которая делала дугу в сторону юга. На сей раз мы поперлись напрямик по бездорожью.

День выдался безветренным, солнечным, жарким. В прозрачном воздухе носились стрекозы и мошкара. Я попытался представить, каково это – летать в горних высях, пропитанных светом и радостью?

Мы нашли ее в ложбине между гигантским кедром и плотным кустарником. Неудивительно, что никто не заметил ее раньше: мы с трудом пробирались по изрытой земле, покрытой ветками и камнями.

Небольшой скелет, принадлежащий девочке-подростку, лежал в позе эмбриона. Никаких признаков плоти – в лесу плоть не залеживается. Сохранились волосы – длинные, темно-каштановые. Наверное, при жизни они были прекрасны. И привлекали не только восхищенных ценителей красоты, но и гнусных тварей…

Жека, тяжело дыша, снял фуражку.

– С-суки, – процедил он чуть слышно. – Какие суки!

Я встал рядом. Откуда-то я понимал, что Жека поверил мне на все сто процентов. Поверил во всю эту безумную историю сильнее, чем я сам.

– Мать молчала о ее исчезновении, вероятно, ее запугал муженек, – прошептал я. – Она понимала, что если заявит о пропаже, факт изнасилования всплывет с большой долей вероятности. И тогда бандит Емельянов с дружками успеет ее порешить раньше, чем его посадят. Он ее сильно запугал. Так что собственная шкура для матери оказалась дороже дочери.

Жека кивнул, долго молчал. Потом спросил:

– Как ты сказал? Вила?

– Ага.

– Значит, она стала вилой, вот оно как! Она умерла здесь – то ли от истощения, то ли сердце не выдержало, несмотря на возраст. И сама этого не заметила… – Внезапно он повернулся ко мне. – Что будем делать?

– В смысле? – опешил я.

– Ты понимаешь, как нам трудно будет объяснить всё это? Это же голимая мистика! Еще нас заподозрят, не дай бог. Я нашу систему знаю. Им лишь бы крайнего найти и закрыть дело, а после хоть трава не расти.

– И что делать?

Он поджал губы. Обвел глазами небо в обрамлении деревьев.

– Если мы с тобой не свихнулись на пару, если всё это правда, она до сих пор где-то здесь… Летает.

Я против воли поглядел наверх и поежился.

– И собирается играть с людьми, – чуть слышно сказал я.

– Надо ее похоронить, – твердо сказал Жека. – С молитвами. Я знаю пару. Надеюсь, упокоится.

Я со страхом покосился на кости.

– И не будем никуда сообщать?

– Если сообщим, останки возьмут на экспертизу. Будут мурыжить их до последнего. А вдруг виле это не понравится? Ты хочешь, чтобы с тобой поиграли, как с этими семью мразями? К тому же все преступники на том свете, справедливость восстановлена. И матери можно не сообщать, не заслужила.

– А где…

– Прямо здесь, на берегу реки. Ей нравится это место. У меня есть саперная лопата и брезент. Что ты на меня смотришь? Да, я мент. Но еще и человек.

Решительность Жеки подействовала на меня благотворно. Сумасшедшая во всех смыслах ночь без сна и все эти события малость исказили мое восприятие реальности. Я уже не сомневался в том, что мистика – самая обычная часть мира. Жека был прав. Нам надо было упокоить вилу.

Мы похоронили ее на берегу реки в неглубокой могиле. Тщательно замаскировали ее камнями и травой. Прочитали все молитвы, которые помнили, нещадно перевирая слова. Каждую секунду я ожидал, как из спокойной глади воды поднимется юная обнаженная дева с гривой темно-каштановых волос и заставит нас испытать запредельную боль…

Но никто не появился. Но я чувствовал невидимый взгляд. Или это расшалилось воображение?

Мы еще некоторое время стояли над могилой несчастной девушки, ставшей вилой. Молчали, думали каждый о своем. Не знаю, о чем думал Жека, а я размышлял о том, до чего удивителен наш мир.

А еще я желал этой девочке мира и добра. Чтобы она, где бы ни оказалась в своем необычном путешествии, была счастлива.

Чтобы в ее теперешнем существовании всегда были воздух и вода.



Автор - Runny.
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Сегодня, 11:28 by ЛетягаПросмотров: 141Комментарии: 1
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Ключевые слова: Смерть расследование психиатрия месть

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 19:47
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Таки дочитал. Интересное творчество.
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