Судьба

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 163 Комментарии: 0 +2 Вчера, 15:11 by

- Дед, ты сегодня - прямо красавец, постригся что ли? – спросил Ванька Гора, едва Митрич подошёл к костру.- Маша, соседка, с утра мне космы обкорнала, спасибо ей, а то зарос, как пёс шершнатый.- Какой? Что за слово такое?- Лохматый, значит, так мой дед всегда говорил. Мария хотела ещё вчера меня постричь. Но не судьба, то одно её отвлекало, то другое, то вдруг ножницы пропали.Сегодня - другое дело, всё как по маслу, и ножницы на видном месте лежат, хоть вчера мы вместе всюду искали, но их не увидели.- Митрич, а ты чего, в судьбу что ли веришь?- Как в неё не верить, когда жизнь постоянно мою веру подтверждает.Тут к костру подошёл Серёга Петров.- Ребята, сегодня картоху печь будем, а рыбку поесть, наверное, не судьба. То ли ондатра кругами ходит, пугает её, то ли что другое, но ни одной поклёвки.- Вот! – обрадовано произнёс дед, - говорю же, судьба существует.Серёга улыбнулся.- Ничего, я позже проверю, может ондатра уйдёт, наловлю, ещё не было дня, чтобы я пустой с реки уходил.- Кто из вас прав, - подключился к беседе Колька Самохин, - утром выясним. Но, думаю, всё-таки Серёга, у него с рыбой свои отношения, видно слово хитрое знает. А что ты дед про то, что «жизнь существование судьбы подтверждает» говорил?- Многое случалось. Вот, например, помните, тётку Варвару Терентьеву?Парни переглянулись и помотали головами.- Вы серьёзно, что ли? Она от магазина через дом жила, продала его несколько лет назад, в город к дочке уехала. Ну, внук к ней каждое лето ещё приезжал - Олежка.- А-а-а, - в унисон протянули парни, – все её тётя Варя звали, а не по фамилии.- Да, так и есть, взять меня, так по имени и фамилии мало кто помнит, в основном по отчеству кличут. В общем, у Вари есть в городе сестра, Лена, давно учиться уехала, там прижилась, замуж вышла, сына родила.Так вот, приезжали они с мужем, сразу как поженились, к Варваре погостить. Ленка замуж-то выскочила рано, ещё девятнадцати не было, по залёту. Парень попался хороший (тёзка твой, Колька), женился, всё честь по чести, молодым однокомнатную квартиру отдали (там раньше бабушка его жила, её родители к себе забрали).- Дед, не тяни, я уже запутался в родне тётки Варвары, - проворчал Самохин.- Потерпи, к самой сути подхожу, - ответил Митрич. – У нас в ту пору цыганский табор стоял недалеко от деревни. Их женщины по домам ходили: гадали, попрошайничали, бывало и подворовывали. Дошли и до Варвариной ограды.Дала им Варя всего понемногу: яиц свежих, огурцов да картошки-морковки… а одна из цыганок шепнула ей на ухо, мол, ты извини за такую неприятную правду, не знаю кто тебе этот парень, что в дом сейчас вошёл, только беречься ему надо, смерть над ним кружит, голову сорвать ладится. Рано или поздно она его получит, такова его судьба, не жилец.И ушли.Варвара сестре слова цыганки передала, но только не в тот год.Молодые в город вернулись, а тут повестка, в армию Колю призывают.Он честно пошёл служить, жене писал, что при штабе где-то, чтобы не переживала, беременная ведь, нельзя ей волноваться, а на самом деле он в Афганистан попал.Тогда душманы нашим парням, кого в плен захватят, головы отрезали для устрашения. Страшная смерть. Узнай про это Ленка, точно бы не доносила своего малыша.Но, к счастью, не знала, когда время пришло, родила. Назвала в честь отца, Николай Николаевич, значит.- И что случилось с ним в армии? – не выдержал Серёга.- Ничего. Отслужил, приехал домой, сыну порадовался.- Ну и где судьба?- Дослушай, не спеши! – строго ответил дед.Парень кивнул и замолчал.- Как вернулся Ленкин муж, рассказал где служил и жене, и родителям. А она ему - про предостережение цыганки, сестра к тому времени ей уже это сообщила.Все решили, что прошла его судьба стороной, не отрезали душманы голову, наверняка именно об этом цыганка говорила.А на другой день, в пятницу, Коля с другом поехали за продуктами на рынок, чтобы закупить продукты, а в субботу его возвращение из армии отметить.На дороге не справился с управлением водитель фуры, ехавшей по встречке, неожиданно развернуло её, парни на полном ходу под прицеп и въехали. Друг отделался ушибами, а Николаю голову оторвало. Вот так-то. Душманы не смогли, так дома судьба настигла.Ребята были потрясены рассказом.- Да уж, видно есть она, дед, судьба эта, - наконец, произнёс Колька Самохин.- Такое совпадением точно не назовёшь, - подтвердил его слова Серёга.А рыбы он в эту ночь так и не наловил, наверное, всё-таки, ондатра всю распугала.Автор - Лана Ленц.

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