Судьба
- Дед, ты сегодня - прямо красавец, постригся что ли? – спросил Ванька Гора, едва Митрич подошёл к костру.
- Маша, соседка, с утра мне космы обкорнала, спасибо ей, а то зарос, как пёс шершнатый.
- Какой? Что за слово такое?
- Лохматый, значит, так мой дед всегда говорил. Мария хотела ещё вчера меня постричь. Но не судьба, то одно её отвлекало, то другое, то вдруг ножницы пропали.
Сегодня - другое дело, всё как по маслу, и ножницы на видном месте лежат, хоть вчера мы вместе всюду искали, но их не увидели.
- Митрич, а ты чего, в судьбу что ли веришь?
- Как в неё не верить, когда жизнь постоянно мою веру подтверждает.
Тут к костру подошёл Серёга Петров.
- Ребята, сегодня картоху печь будем, а рыбку поесть, наверное, не судьба. То ли ондатра кругами ходит, пугает её, то ли что другое, но ни одной поклёвки.
- Вот! – обрадовано произнёс дед, - говорю же, судьба существует.
Серёга улыбнулся.
- Ничего, я позже проверю, может ондатра уйдёт, наловлю, ещё не было дня, чтобы я пустой с реки уходил.
- Кто из вас прав, - подключился к беседе Колька Самохин, - утром выясним. Но, думаю, всё-таки Серёга, у него с рыбой свои отношения, видно слово хитрое знает. А что ты дед про то, что «жизнь существование судьбы подтверждает» говорил?
- Многое случалось. Вот, например, помните, тётку Варвару Терентьеву?
Парни переглянулись и помотали головами.
- Вы серьёзно, что ли? Она от магазина через дом жила, продала его несколько лет назад, в город к дочке уехала. Ну, внук к ней каждое лето ещё приезжал - Олежка.
- А-а-а, - в унисон протянули парни, – все её тётя Варя звали, а не по фамилии.
- Да, так и есть, взять меня, так по имени и фамилии мало кто помнит, в основном по отчеству кличут. В общем, у Вари есть в городе сестра, Лена, давно учиться уехала, там прижилась, замуж вышла, сына родила.
Так вот, приезжали они с мужем, сразу как поженились, к Варваре погостить. Ленка замуж-то выскочила рано, ещё девятнадцати не было, по залёту. Парень попался хороший (тёзка твой, Колька), женился, всё честь по чести, молодым однокомнатную квартиру отдали (там раньше бабушка его жила, её родители к себе забрали).
- Дед, не тяни, я уже запутался в родне тётки Варвары, - проворчал Самохин.
- Потерпи, к самой сути подхожу, - ответил Митрич. – У нас в ту пору цыганский табор стоял недалеко от деревни. Их женщины по домам ходили: гадали, попрошайничали, бывало и подворовывали. Дошли и до Варвариной ограды.
Дала им Варя всего понемногу: яиц свежих, огурцов да картошки-морковки… а одна из цыганок шепнула ей на ухо, мол, ты извини за такую неприятную правду, не знаю кто тебе этот парень, что в дом сейчас вошёл, только беречься ему надо, смерть над ним кружит, голову сорвать ладится. Рано или поздно она его получит, такова его судьба, не жилец.
И ушли.
Варвара сестре слова цыганки передала, но только не в тот год.
Молодые в город вернулись, а тут повестка, в армию Колю призывают.
Он честно пошёл служить, жене писал, что при штабе где-то, чтобы не переживала, беременная ведь, нельзя ей волноваться, а на самом деле он в Афганистан попал.
Тогда душманы нашим парням, кого в плен захватят, головы отрезали для устрашения. Страшная смерть. Узнай про это Ленка, точно бы не доносила своего малыша.
Но, к счастью, не знала, когда время пришло, родила. Назвала в честь отца, Николай Николаевич, значит.
- И что случилось с ним в армии? – не выдержал Серёга.
- Ничего. Отслужил, приехал домой, сыну порадовался.
- Ну и где судьба?
- Дослушай, не спеши! – строго ответил дед.
Парень кивнул и замолчал.
- Как вернулся Ленкин муж, рассказал где служил и жене, и родителям. А она ему - про предостережение цыганки, сестра к тому времени ей уже это сообщила.
Все решили, что прошла его судьба стороной, не отрезали душманы голову, наверняка именно об этом цыганка говорила.
А на другой день, в пятницу, Коля с другом поехали за продуктами на рынок, чтобы закупить продукты, а в субботу его возвращение из армии отметить.
На дороге не справился с управлением водитель фуры, ехавшей по встречке, неожиданно развернуло её, парни на полном ходу под прицеп и въехали. Друг отделался ушибами, а Николаю голову оторвало. Вот так-то. Душманы не смогли, так дома судьба настигла.
Ребята были потрясены рассказом.
- Да уж, видно есть она, дед, судьба эта, - наконец, произнёс Колька Самохин.
- Такое совпадением точно не назовёшь, - подтвердил его слова Серёга.
А рыбы он в эту ночь так и не наловил, наверное, всё-таки, ондатра всю распугала.
Автор - Лана Ленц.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:11
Вчера, 15:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 163Комментарии: 0
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