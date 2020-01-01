Упырь

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 69 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:25 by

- Привет всем. Не ждали? - дед Митрич подошёл к костру. - А я тебе, Серёга, червячков накопал. Держи.Он подал парню старую банку из-под кильки в томате.- Уха в прошлый раз отменная была.- Спасибо, - ответил Сергей, принимая «подарок».- Чаёк-то уже заварили?Дед вдохновенно потёр руки одну о другую, словно муха, сидящая на краю стола.Парни давно привыкли к его появлению, едва начинало смеркаться, скорее удивились бы, если бы старик не пришёл, возможно даже проверить, что с ним случилось, сбегали.Все сидели, потягивали чай, ели хлеб с кусками свиной тушёнки и ждали очередной байки, когда кони вдруг испуганно заржали…- Волки, что ли? – предположил Ванька Гора. – Но собаки-то не лают.Только сейчас все обратили внимание на Полкана с Найдой. Они жались друг к другу и дрожали, тихонько повизгивая.- Не понял! Эй, кто там? – крикнув, подскочил Иван.Вдалеке на фоне ясного неба маячила тёмная фигура.- Эй, мужик, отойди от коней, стрелять буду.Тут он, конечно, приврал, не из чего ему было стрелять.Фигура развернулась и медленно направилась к костру. Это оказался бомж, одетый в рваньё и вонючий настолько, что ребята зажали носы. Пахло так, словно он месяц спал в яме с гнилой картошкой, обложившись протухшим мясом.К самому костру «гость» не подошёл, встав поодаль, поэтому лица было не рассмотреть.Мужик протянул руки и начал что-то мычать, членораздельной его речь было точно не назвать.Найда поднялась со своего места и медленно, словно под гипнозом, пошла к нему. Полкан почти завыл.Все были в шоке и смотрели на эту картину, как заворожённые, боясь пошевелиться.В этот момент опомнившийся Митрич схватил металлическую миску, в которой до этого была тушёнка, и, зачерпнув в неё угли из костра, метнул их в незнакомца, который вспыхнул, словно промасленный факел, и моментально сгорел.Найда очнулась и, словно ничего не произошло, вернулась на место.Парни застыли, не понимая, что же произошло.Отошли только через пару минут и одновременно посмотрели на Митрича.Тот пил чай, всем видом показывая, что не испугался, только руки подрагивали, выдавая истинное положение вещей.- Упырь, - со знанием дела констатировал старик. – К коню он подойти поначалу не решился бы, сильное животное, а вот человека или собаку загрызть мог. Потом сил бы набрался, когда кровушки бы попил, тогда нам всем вместе с ним было бы не совладать.- Кому сказать – не поверят, - прошептал Колька Самохин. – Но люди так точно не горят! А ты, дед, откуда знал, что делать?- О, это случилось давно, когда я был ещё молодым и красивым, - начал рассказ Митрич, - может, не самым красивым, конечно, но молодым точно. Только поженились мы тогда с моей бабкой. Вечером, едва стемнело, слышу наш пёс на цепи, Милок, подвывает, прямо, как Полкан сегодня.Осень была уже, ночами холодало, мы с вечера печку маленько подтопили, чтобы высушить лук, который моя жена в косы вязала. Сейчас его в старый капроновый чулок бабы пихают, да и всё, а раньше за подсохшие хвосты сплетали и вешали у печи – досушивали.Вышел, значится, я на крылечко, глянуть, что с собакой, а за калиткой такой же бомж, только тогда слова этого не было.Милок изо всех сил тянется на его зов, да цепь мешает уйти.За мной моя молодая жена на улицу выскочила, едва увидела за калиткой этого, побежала в дом, а выбежала уже с углями в совке. Так, как сегодня, всё тогда и произошло.Не она, так вся деревня была бы в опасности. Это существо как тёплой крови попьёт, сильнее делается. Такие твари бывало целые деревни уничтожали за ночь. Хорошо, что он к нам на двор сперва сунулся.Угли из очага - первое против них средство.- Так у нас же не очаг, - усомнился Серёга Петров.- Раз вы чай готовили на костре, значит, очаг, хоть и временный. Сработало же.- Пацаны, - глухо произнёс Ванька, - давайте кружки, пока не выпьем, так всех и будет мелкой дрожью колотить. А потом, дед, расскажешь подробнее всё, что знаешь.- Конечно, - обрадовался Митрич, подставляя кружку. – Всё, что знаю, расскажу!Автор - Лана Ленц.

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