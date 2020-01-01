Мужик на подводе

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 112 Комментарии: 0 +3 Вчера, 20:23 by

- Ребята, а я ведь кое-что вспомнил сегодня, забыл бы про это напрочь, кабы не вчерашняя история, которую мне Галина про свою подружку рассказала, - едва подойдя к костру, заявил Митрич.- И тебе, дед, здрасьте, - засмеявшись, ответил Ванька Гора. – Поди бегом бежал досюда, чтобы не забыть.- Дык, чего ж ты хочешь, память уже сдаёт. Теперь ваша очередь запоминать, что расскажу, а потом детям да внукам, чтоб спали крепче, вместо сказок применять.- Ага, от твоих сказок скорее не уснёшь, а поседеешь.- Это не только мои. Ту историю, что я для вас сегодня припас, мне бабушка моя рассказывала, а про то, что моя старуха с Максимова холма возвращалась, да про упыря, которого мы тут сожгли, это уже вам принадлежат. Ваши дети однажды свои добавят. Так копилка и пополнится.Картошечка-то допеклась уже или недавно в жар закинули?- Перед тем, как ты, Митрич, подошёл, - ответил Ванька.- Подождать, значит надо, а я редиски принёс, Полинка тёть Машина, грядку с ней продёргивала, вот и мне перепало чуток. Иду, она мне, мол, иди сюда, дед. Я к калитке подошёл, а она мне во какой пучок вручила, даже помыла её, прежде, чем отдать. Редисочка одна к одной, вся крепенькая, сочная, в соль макать вприкуску к картохе будет самое то.Старик положил пучок на накрытый газетой пенёк, служивший столом.Со стороны речки подошёл Серёга Петров.- О, и Митрич уже тут. Сегодня рыбу жарить будем, с вечера отлично шла, я несколько хороших щучек поймал.Затем, взяв с газеты редиску и обмакнув в крупную соль, насыпанную в спичечный коробок, парень засунул её в рот.- А кто редиску притащил? Вкусная, хрустящая.- Так, дед и принёс, - ответил Колька, тоже прихватив с газеты парочку штук.- Кушайте, ребятки, мне не оставляйте, я всё равно уже не грызун с моими зубами, картошку обожду, да расскажу вам, что пообещал, пока помню.Эту историю слышал от бабушки давным-давно, когда я ещё мальцом был. Однажды они с подружкой пошли в другую деревню, и как-то так вышло, что заплутали. Дорога вроде прямая, заблудиться негде, шагай себе да шагай, а девчата неожиданно вышли к какой-то речке. Неглубокая такая речушка, но незнакомая, такой на их пути быть не должно, а дело к вечеру уже, солнышко скоро на закат отправится. Ещё и дождик, как назло, собраться решил, небо тучки стали затягивать, над водой туман забелел.Видят, с того берега в их сторону направляется мужик на подводе, но туманно и далеко ещё, путём его не разглядеть.Они обрадовались, решили, как ближе подъедет, дорогу у него спросят, по темноте-то, ещё и в дождик блуждать кому ж охота.Тут, словно на ухо им кто шепнул, мол, схоронитесь за кустами, вдруг нехороший это человек, лучше промокнуть, чем погибнуть (тогда часто разбойничали в наших краях, про то потом как-нибудь вам тоже расскажу).Они, как сговорились, одновременно притихли, спрятались за раскидистыми прибрежными кустами.И не зря.Как тот мужик ближе подъехал, вдруг солнышко из-за туч выглянуло, осветило всё лишь на одну на минутку.Этого девчатам хватило.Глянули, кто на подводе сидит, и глаза по жабьи от удивления повыпучивали.У мужика того на голове рога оказались. Одна бы могла подумать, что ей поблазнилось, да только обе разом видели.Переглянулись они и даже дышать от страха перестали пока он не проехал.Потом вспомнили, что им местная знахарка как-то говорила, мол, встретится нечистый, не бойтесь, а про себя прошепчите «Далеко иду, велик мешок несу, не подарки, не гостинцы, а колюч чертополох. Он меня защитит, от беды оградит, от нечистой силы да от морока колдовского освободит. Слово моё крепко, а вера в него тверда».Только когда говоришь это, надо и впрямь верить в сказанное, а то сгинуть можно.Они и прошептали эти слова.Туман над речкой заметался, как живой, вода забурлила. Тучи с неба словно ветром сдуло, солнышко всё в рыжий закатный цвет окрасило.Огляделись девчата, а речки-то уже и нет, стоят они на дороге в сторону Максимова холма, совсем рядом с деревней.Развернулись подружки, да бегом домой побежали. А впредь, когда куда-то шли, настоящий чертополох в карман клали, говорят с ним надёжнее, сложнее человека с пути сбить.- Дед, ты картошку-то в угольки не преврати, доставай уже, а то я уже одну рыбину почти сжёг! Отвлёкся на твою историю, - воскликнул, хлопнув себя рукой по коленке, Серёга.Он подскочил, убирая рыбу на газету.Все у костра оживились.А через некоторое время, когда всё было съедено, Колька Самохин вдруг произнёс:- Эти девчонки рога у мужика видели, подружка Галинина тоже подобное увидела… получается, существует такое на самом деле? Нет, я пока сам не увижу, ни за что не поверю.- Кто ж знает, - задумчиво ответил Митрич, - вот, ты, Коль, микроба видел?- Кого? – не поняв, к чему клонит старик, переспросил парень.- Микроба. Может, про них тоже врут? Я никогда не видел, микробов этих, а вот покемонов у Лёшки, Ленкиного сына, и на плакате, и по его компьютеру видел, выходит, покемоны есть, а микробов нет?- Вот так-то, Колька, уделал тебя дед, - подытожил Ванька Гора.И парни громко рассмеялись.Автор - Лана Ленц.

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