Рубаха наизнанку

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:31 by

- Вань, сегодня Митрич-то придёт? Охота дослушать почему в лес можно рубаху наизнанку надевать. А то меня заставил переодеться, грабителей каких-то наплёл и драку, а дальше ничего не рассказал.- Ты больше его слушай, он врёт, как дышит, - пробасил Ванька Гора. – А придёт точно, я ему сказал, что сегодня уху варить будем. Как стемнеет, заявится. Кстати, что там с рыбой?- Шесть ершей всего. Жереха бы ещё поймать, хорошая уха бы вышла.- Хватит, добавится картоха и нормально будет.- Обожди!Тоненький звон колокольчика заглушали гудящие и звенящие в вечернем воздухе насекомые, но Серёга, привычный вслушиваться в тишину, его всё же распознал.Через несколько минут он принёс трепещущуюся серебристую рыбину.- Как по заказу, хоть небольшой, но жерех. Классная уха будет!Полкан с Найдой забегали вокруг, виляя хвостами, понимая, что им тоже что-нибудь перепадёт. Ванька цыкнул на них. Собаки присмирели, отошли в сторону и привычно растянулись на земле.- Колька, иди у речки рыбу почисти, пока совсем не стемнело.- Давай тут её обскоблю, - лениво отозвался Самохин.- Ага, а потом, как в прошлый раз, все в чешуе будем ходить. Иди уже, на вот, держи.Он подал товарищу небольшой складной ножик.- А я схожу воды в ключе наберу.Пока они отсутствовали, пришёл Митрич.- А где все? – спросил он парнишку, сидящего у костра.- Не подошли ещё.- Я тут несколько картошек, перец горошком притащил и луковку.Он положил всё на небольшой гладкий камень у костра.- О, гляжу, сильно ты ухи захотел, даже свои продукты приволок, - удивился Серёга.- А рыба где, не наловилась ещё? - повертев головой, поинтересовался дед.- Не клюёт сегодня, - со вздохом произнёс парень.Он решил подшутить над стариком.- Дык, ты точно хорошо все снасти проверил? Иди глянь. Рыба ведь может наживку заглотнуть, а потом возьмёт, да и притихнет, мы тут будем ждать – пока поймается, а она там – пока ты её вытащишь.В это время подошёл Колька.- Всё, почистил, внутренности в речку кинул, на прикорм.Митрич смекнул, что его разыграли и захихикал.Вернулся Ванька.Вскоре котелок уже висел над костром.- Дед, ты, пока варится, сказку-то закончишь? - спросил Серёга.- Какую? Я сказок не говорю, только, что было рассказываю, – оживился Митрич.- Про лес, рубаху навыворот, в общем, всё, что в прошлый раз обещал.- А-а-а, про это-то расскажу, конечно.Он уселся поудобнее, прищурился, словно припоминая, как там оно было, а потом заговорил:- Мы тогда с женой моей только пару годов как поженились. Она в ту пору хороша была… коса с кулак толщиной, румяная, хохотушка, смех переливчатый, звонкий…Дед вздохнул, глянул на парней и, поняв, что от него ждут не этого рассказа, продолжил:- Ну, да, про рубаху… Собрались мы осенью, значит, в лес по грибы. Я рубаху попроще надевать стал, которая залатана много раз, не в целой же идти туда. Вывёртывать начал, а жена меня остановила.Говорит, мол, оставь так, а то сглазит кто-нибудь, вернёмся без грибов. Примета есть такая, чтобы не сглазили, надо какую-то нательную вещь надеть шиворот-навыворот.А у нас могли, глазливые бабы в деревне имелись.Спорить я не стал, надо - так надо. Надел старую кофтёнку сверху и пошли мы.Грибов набрали, пора домой идти, а мы заблудились. Ходим кругами.- Митрич, хоть нам-то не ври, в нашем лесу и пятилетний ребёнок не заблудится, - возмутился Колька Самохин.- Дык, я сам был в немалом удивлении, ходим кругами, как телок вокруг столбика, а на тропинку выйти не можем.Тут моя милая и говорит, мол, кофту сними. Она мне тогда часто вязала, большая мастерица по этому делу была. Я снял, а она давай хохотать, звонко, заразительно так, как только она умела. Пальцем на меня показывает – «растяпа, наизнанку рубаху надел»!Попытался сказать, что сама велела, а теперь смеёшься, а она мне одними глазами показывает – молчи. Тут по лесу ветерок поднялся, зашумело всё, листья зашуршали, словно смешки с разных сторон послышались, а потом больше, прямо деревья ходуном заходили, затрещали, будто катается кто-то и хохочет.Гляжу, а тропинка - вот она, в конце её даже деревню видно немного. Мы корзины подхватили, да бегом из леса побежали.Только дома мне жена объяснила, что бывает, так шутит леший, а про рубаху это она на ходу придумала, чтобы отвлечь его, надевал-то я её от сглаза. С тех пор так в лес и хожу, в память о ней, царствие ей небесное, - сказал Митрич, глядя куда-то в небо, на звёзды.Потом он потёр руку об руку и спросил:- И чего сидим-то, уха, поди, готова уже?Парни рассмеялись и начали собирать «на стол» на старом расстеленном покрывале нехитрую еду: нарезав большими ломтями хлеб, налив в эмалированные миски уху, а в кружки понемногу первача для аппетита.Автор - Лана Ленц.

Ключевые слова: Рыбалка ночь Митрич рассказ примета уха рубаха лес грибы

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