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Творческие истории

Рубаха наизнанку

Рубаха наизнанку


- Вань, сегодня Митрич-то придёт? Охота дослушать почему в лес можно рубаху наизнанку надевать. А то меня заставил переодеться, грабителей каких-то наплёл и драку, а дальше ничего не рассказал.

- Ты больше его слушай, он врёт, как дышит, - пробасил Ванька Гора. – А придёт точно, я ему сказал, что сегодня уху варить будем. Как стемнеет, заявится. Кстати, что там с рыбой?

- Шесть ершей всего. Жереха бы ещё поймать, хорошая уха бы вышла.

- Хватит, добавится картоха и нормально будет.

- Обожди!

Тоненький звон колокольчика заглушали гудящие и звенящие в вечернем воздухе насекомые, но Серёга, привычный вслушиваться в тишину, его всё же распознал.

Через несколько минут он принёс трепещущуюся серебристую рыбину.

- Как по заказу, хоть небольшой, но жерех. Классная уха будет!

Полкан с Найдой забегали вокруг, виляя хвостами, понимая, что им тоже что-нибудь перепадёт. Ванька цыкнул на них. Собаки присмирели, отошли в сторону и привычно растянулись на земле.

- Колька, иди у речки рыбу почисти, пока совсем не стемнело.

- Давай тут её обскоблю, - лениво отозвался Самохин.

- Ага, а потом, как в прошлый раз, все в чешуе будем ходить. Иди уже, на вот, держи.

Он подал товарищу небольшой складной ножик.

- А я схожу воды в ключе наберу.

Пока они отсутствовали, пришёл Митрич.

- А где все? – спросил он парнишку, сидящего у костра.

- Не подошли ещё.

- Я тут несколько картошек, перец горошком притащил и луковку.

Он положил всё на небольшой гладкий камень у костра.

- О, гляжу, сильно ты ухи захотел, даже свои продукты приволок, - удивился Серёга.

- А рыба где, не наловилась ещё? - повертев головой, поинтересовался дед.

- Не клюёт сегодня, - со вздохом произнёс парень.

Он решил подшутить над стариком.

- Дык, ты точно хорошо все снасти проверил? Иди глянь. Рыба ведь может наживку заглотнуть, а потом возьмёт, да и притихнет, мы тут будем ждать – пока поймается, а она там – пока ты её вытащишь.

В это время подошёл Колька.

- Всё, почистил, внутренности в речку кинул, на прикорм.

Митрич смекнул, что его разыграли и захихикал.

Вернулся Ванька.

Вскоре котелок уже висел над костром.

- Дед, ты, пока варится, сказку-то закончишь? - спросил Серёга.

- Какую? Я сказок не говорю, только, что было рассказываю, – оживился Митрич.

- Про лес, рубаху навыворот, в общем, всё, что в прошлый раз обещал.

- А-а-а, про это-то расскажу, конечно.

Он уселся поудобнее, прищурился, словно припоминая, как там оно было, а потом заговорил:

- Мы тогда с женой моей только пару годов как поженились. Она в ту пору хороша была… коса с кулак толщиной, румяная, хохотушка, смех переливчатый, звонкий…

Дед вздохнул, глянул на парней и, поняв, что от него ждут не этого рассказа, продолжил:

- Ну, да, про рубаху… Собрались мы осенью, значит, в лес по грибы. Я рубаху попроще надевать стал, которая залатана много раз, не в целой же идти туда. Вывёртывать начал, а жена меня остановила.

Говорит, мол, оставь так, а то сглазит кто-нибудь, вернёмся без грибов. Примета есть такая, чтобы не сглазили, надо какую-то нательную вещь надеть шиворот-навыворот.

А у нас могли, глазливые бабы в деревне имелись.

Спорить я не стал, надо - так надо. Надел старую кофтёнку сверху и пошли мы.

Грибов набрали, пора домой идти, а мы заблудились. Ходим кругами.

- Митрич, хоть нам-то не ври, в нашем лесу и пятилетний ребёнок не заблудится, - возмутился Колька Самохин.

- Дык, я сам был в немалом удивлении, ходим кругами, как телок вокруг столбика, а на тропинку выйти не можем.

Тут моя милая и говорит, мол, кофту сними. Она мне тогда часто вязала, большая мастерица по этому делу была. Я снял, а она давай хохотать, звонко, заразительно так, как только она умела. Пальцем на меня показывает – «растяпа, наизнанку рубаху надел»!

Попытался сказать, что сама велела, а теперь смеёшься, а она мне одними глазами показывает – молчи. Тут по лесу ветерок поднялся, зашумело всё, листья зашуршали, словно смешки с разных сторон послышались, а потом больше, прямо деревья ходуном заходили, затрещали, будто катается кто-то и хохочет.

Гляжу, а тропинка - вот она, в конце её даже деревню видно немного. Мы корзины подхватили, да бегом из леса побежали.

Только дома мне жена объяснила, что бывает, так шутит леший, а про рубаху это она на ходу придумала, чтобы отвлечь его, надевал-то я её от сглаза. С тех пор так в лес и хожу, в память о ней, царствие ей небесное, - сказал Митрич, глядя куда-то в небо, на звёзды.

Потом он потёр руку об руку и спросил:

- И чего сидим-то, уха, поди, готова уже?

Парни рассмеялись и начали собирать «на стол» на старом расстеленном покрывале нехитрую еду: нарезав большими ломтями хлеб, налив в эмалированные миски уху, а в кружки понемногу первача для аппетита.

Автор - Лана Ленц.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:31
Сегодня, 10:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 7Комментарии: 0
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Ключевые слова: Рыбалка ночь Митрич рассказ примета уха рубаха лес грибы

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