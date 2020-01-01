Максимов холм

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:50 by

- Шутки шутками, – шёпотом произнёс Митрич, - а бывало, что не возвращались оттуда, кто пошёл проверять, или приходили сами не свои, но это давно было, с полвека молчал Максимов холм.- Ага, такие, как ты, дед, когда выпьешь?Засмеялись парни.- Тоже сам не свой! Вот так ты и видишь всё, про что потом рассказываешь, все свои чудеса!- Да, ну вас, дурней! Я ж не придумываю ничего. Остерегаю вас, чтобы лишний раз не рисковали, так целее будете.Прошлой ночью, к примеру, моя старуха приходила. Корову подоила, молоко, как обычно, по крынкам разлила и обратно на Максимов холм подалась. Любила она Зорьку нашу, всё переживала, что я не умею как надо корову доить.- Опять брешет, - засмеялся Ванька Гора, - бабка твоя померла в прошлом году, как могла с холма прийти?- Не зубоскаль, - цыкнул дед. – Хотите на то молоко, которое в крынках, посмотреть? Я не выливал его ещё. Ну, кто смелый?Пара человек поднялись от костра, готовые следовать хоть к чёрту на рога. Во-первых, что им грозит в обветшалом домике деда? Во-вторых, они прекрасно понимали, что Митрич врёт, но за его счёт можно прослыть смельчаками.- Не, так не пойдёт. Комаров кормить за здорово живёшь не интересно, - ухмыльнувшись, произнёс Ванька.Комары действительно облепляли с ног до головы, стоило отойти от костра.Сам он пойти не мог, табун оставлять нельзя, неровен час, кто пугнёт, кони разбегутся, собирай потом до полудня, а то и волки могут пошалить, хоть давно и не наведывались.- Дед, когда там парни не найдут ничего в доказательство твоих слов, так ты должен будешь лягуху живьём съесть. Как тебе такой уговор? Не передумал до деревни топать? Брешешь ведь!- А мне чего передумывать, я-то знаю, что не вру, а брешут твои Полкан с Найдой, да и то не брешут, а предупреждают, мол, дурень ты, Ванька. Вишь спят к огню поближе, потому как тихо, в порядке всё, а что случись, живо подскочут.А лягуху, да запросто, ежели самогону плеснёте, и так съем вам на потеху. Чего не съесть-то? Вона, французы, едят и нахваливают, а я чё хужее, что ли? Под первачок и лягуха – закуска.Они ушли. Вернулись через час, как и предполагалось.Ванька, пока ждал, подготовился. То ли была у него лягушка в банке из-под кваса с вечера, то ли парень умудрился изловить попрыгушку пока они ходили, но он был во всеоружии.- Ну чё, дед, самогонку наливать?- И нам налей, - пробасил Колька Самохин.Только сейчас Ванька заметил какие у его друзей бледные лица.- Чего там? – спросил он.Ответил ему Колька только после того, как выпил.- Молоко чёрное.Ванька засмеялся.- Специально дед насыпал туда сажи или краской какой разбодяжил, чтобы вас напугать, а вы и сдрейфили.- Мы тоже так думали, - отозвался Серёга Петров. – Тоже смеялись, пока он нам корову не показал.- И что там с коровой? – вяло поинтересовался Иван.- Лежит в стайке, всё вымя исцарапано, словно рысь подрала.- Завтра ветеринар из соседней деревни должен приехать, если не сможет полечить, приколоть Зорьку придётся, – договорил за него дед.Все минут пять молча пили, потом ещё долго курили, словно боялись говорить.- Потому я с вами и попросился в ночное, - продолжил Митрич, - боязно одному дома. Хоть и отжил уже свой срок и знаю, что они дважды не приходят, а всё равно боязно.Они и раньше возвращались, когда я молодой был, кто-то сразу, кто-то год-два спустя, даже с войны мёртвые приходили двое в сорок третьем и один в сорок пятом, царствие им небесное. А в последнее время не слышно было о таком, лет пятьдесят, не меньше, думал, кончилось всё.Ванька, так до конца и не поверивший друзьям, спросил:- А что на том холме? Слышал, скотину там не пасут, потому что змей полно?- Не врут, - подтвердил Серёга. – Я в том году ездил, хотел глянуть ягоду, на склоне клубника должна быть крупная, поспеть могла тоже рано…Он затянулся горьким дымом, а потом добавил:- Только руку протянул, хотел сорвать ягодку в траве (а она там есть, не буду врать), штук пять гадюк на меня одновременно зашипели, морды из травы высунули, глаза блестят... Я руку тихонько убрал и сам убрался восвояси.- Митрич, а чего ты не сказал в деревне никому?- Зачем? Всё равно, кто ничего про то не знает, вот, как вы, к примеру, так мне никогда не поверят, посмеются только, а старики, кто знает, так им и рассказывать не надо. Я молоко оттого и не вылил, хотел было рассказать соседям, да потом передумал. И что это за штука такая необъяснимая происходит, не спрашивайте, сам не знаю, только на Максимов холм не ходите ребята, себе дороже.- А чего холм этот Максимовым называют?- Был один дурачок, Максимкой звали, он на холм уходил таким, как вы, а пришёл ненормальным. Вы же его застали, дед Максим, Кузин, тот что помер три года назад. Так потом холм в его честь и прозвали, как с холма болезным вернулся, прежде просто плохим местом величали.Иван налил всем ещё понемногу первача из банки, а пока пили, незаметно отпустил лягушку.Автор - Лана Ленц.

Ключевые слова: Митрич Максимов холм старуха корова спор черное молоко лягуха

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