Пачка соли

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 113 Комментарии: 0 +3 Вчера, 20:36 by

- Митрич, что это у тебя? – удивился Ванька Гора, увидев, что старик пришёл со свёртком.- Ничего особенного, всего-то пачка соли, - неохотно ответил тот.- У нас, вон, соль, в спичечном коробке, тебе чего мало её что ли?- Мало, - буркнул дед.Подошли Серёга с Колькой и тоже удивились, отчего это Митрич столько соли приволок.- Расскажу, только, хорошо не подумав, на смех не поднимайте. Сегодня, Серёга, аккуратнее у реки будь, да и от костра, ребята, постарайтесь отходить с оглядкой. День такой.- Дед, не томи, какой такой день? – спросил Колька Самохин с усмешкой.- Двадцать седьмое июля, день смерти Васьки Рыкова. Гадкий был мужик, подлый, проклинали его все, вот и допроклинались. Пусть бы покоился, раз помер, а то бродит теперь, души губит в этот день. На его похоронах люди причитали, мол, «ни дна ему, ни покрышки», а это ж про гроб, где лежать покойничку суждено.Так и вышло, схоронили, а он стал появляться то тут, то там. В прошлом году и в позапрошлом, и в остальные, кто-то обязательно умирал.Сперва те, кто его проклял, потом их дети в ход пошли, а сейчас уже и у внуков черёд подошёл.Чаще, конечно, старики умирали от страха. Шутейное ли дело, покойного Василия лицо в лицо увидать. Коли сердце слабое, разве ж оно выдержит.Вот и хочу круг из соли сделать, а Серёге в карман её насыпать, если что, пусть к нам бежит, а в того ирода окаянного солью кидает, поскольку боятся этого всякие там привидения.Парни рассмеялись.- Дед, ну ты даёшь. Привидения, если и существуют, они же, как бы, пустотелые, напугать может быть и ухитрятся, а убить-то точно не смогут, - возразил Серёга Петров.- Серёжа, вы, помнится, в голос твердили, что упырей не бывает, пока сами не увидели. Про своих беспомощных привидениев ты в сказках что ли прочитал? Они ведь тоже разные бывают, одни, как дымка, других от человека не всегда отличишь. Я думаю, чем они злее, тем сильнее, а может ещё по какой причине, я в этом не особый знаток. Только увидите сегодня мужика в куртке с капюшоном, лучше не спрашивайте кто таков, а бегом дуйте сюда, к огню поближе.- А ты, Митрич, значит, будешь таким охотником за привидениями, порвёшь тут его, как Тузик грелку? - смеясь, спросил Колька.Все развеселились и забыли, про что говорил дед, кто-то рассказал анекдот, кто-то про то, как бабка Мухина за своей козой по всей деревне гонялась, так почти до утра и прохохотали.Только Серёга Петров, проверив в очередной раз удочки, вернулся бледным. Он сначала делал вид, что дует на картошку, после через силу улыбался, пытаясь выглядеть, как обычно.Митрич это заметил и промолчал, поняв, что не зря потихоньку, пока никто не видел, парню соль в карман насыпал.Поскольку Сергей пришёл, а не прибежал, старик сделал вывод, что Васька приходил не по его душу, но тот Рыкова точно видел.Рассказал Серёга про это только на другую ночь.- Я гляжу, стоит мужик в капюшоне, как ты, дед, и говорил. Первое о чём подумал, что он тоже к речке пришёл, налимов половить. А тут луна из-за тучи вышла. Глянул я на того рыбака, а он насквозь просвечивает. Вам рассказывать не стал: до конца сам себе не поверил.- К костру это потустороннее создание не подходило, а потому лошадей и собак не потревожило, - сделал вывод Митрич, - выходит, не мы ему были нужны.- А я слышал, в Кудрино вчера бабка померла, может, он туда шёл? – предположил Ванька.- Может и туда, а может, просто совпадение, сама старушка померла, а этот просто появился по привычке. Раз просвечивать стал, значит потихоньку пропадёт вовсе, привидения тоже на земле только свой срок отгулять могут, ни больше ни меньше. В любом случае, запомните это число и будьте осторожнее, пока подальше отсюда не уедете.Автор - Лана Ленц.

Ключевые слова: Митрич сверток соль день смерти покойник привидение

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