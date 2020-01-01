Почему русалки людей топят?
После того, как Ванька Гора проверил лошадей, Серёга снасти, а Колька принёс дров, чтобы после не искать их по темноте, все уселись у костра, поджидая Митрича.
Старик не заставил себя долго ждать.
Сегодня он пришёл, напевая себе под нос какую-то незатейливую песенку. Сразу было заметно, что дед в хорошем настроении.
- Что, Митрич, ты сегодня весёлый такой, пенсию принесли?
- Не-е-е, рано ещё. Продал старый самовар какому-то чудику из города. Он хорошие деньги дал, целых две тысячи! Теперь я - богатей!
- А вдруг тот самовар дороже стоил?
- Какая разница сколько он стоил, всё равно валялся ненужный. А мужик этот сказал, что искал именно такой. Я свой век доживу, все наши с бабкой пожитки всё равно на помойку выкинут, кому они нужны, пускай хоть этот самовар порадует кого-то, да и мне пригодится копеечка нежданная. Сегодня в магазин немного не успел, а завтра с меня пряники и конфеты к чаю.
А как сегодня с рыбкой, Серёжа?
- Мелкой мало успел поймать, здоровая ходит, слышал, как хвостом по воде шарахнула. Там килограммов шесть, если не больше, боюсь, снасти попортит, если не уйдёт, - ответил парень.
- Ничего, новые удочки настрогаешь, ивняк у берега пока ещё не перевёлся, - успокоил его Митрич.
- Да, это понятно, крючки жалко, новые нацепил.
- Точно, чего я не подумал-то, я ж теперь при деньгах, - всполошился дед, - подарю тебе крючки, только скажи какие надо.
«Хорошо хоть этот чудик спиннинг купить не надумал», - поворчал про себя Серёга.
- Не надо, у нас в магазине нужных мне крючков нет, в город поеду, сам куплю. Может быть, мои никто ещё и не откусит. Покружит рыбина да уйдёт, а может, на закидушку сядет, там и леска хорошая, и крючок крепкий, колокольчик услышу, успею вытащить, пока она бед не натворит. Раз завтра пряников обещал, то вот их и принеси.
- Серый, а если это не щука? - хитро прищурившись, произнёс Колька.
- Думаешь сом?
- А если – русалка?
Самохин развеселился, поняв, что застал своего собеседника врасплох.
- Дурень ты, - беззлобно ответил Сергей, несильно толкнув приятеля в плечо.
Все засмеялись, поскольку шутка удалась.
- Мне вот всегда было интересно, - продолжил Колька начатую тему, - если все утопленники становятся русалками, то почему они не кишат в реках? Их тут должно быть больше, чем рыбы.
- А и правда, почему? - спросил Ванька, - разговоры про плохую экологию тут не прокатят, они ведь неживые уже.
Все парни отчего-то разом посмотрели на Митрича.
- Ребята, я ж не специалист по этим делам, - смущённо ответил старик.
Было приятно, что парнишки глядят на него, как на знатока, но в ответ он мог им предложить лишь свои догадки, да слухи, которые на достоверность никогда не претендовали.
- Думаю, тут не всё так просто. Слышал как-то, не помню уже от кого, что русалками становятся женщины, которые утопились из-за обмана в любви. А ежели сдуру какая-то в воду с концами сигануть решила, так только себе хуже сделала, такая даже в русалки не годится.
Представьте, парень не знал, что девка его любит (или любил, но не её), потом женился на другой, а она в реку с горя… Он-то тут разве виноват, ведь не обещал ничего.
- Парней русалов не бывает, что ли?
- Нет, тут природа намудрила, отчего-то они только дамского фасону. Когда говорят про парней, мол, тоже русалками делаются, - врут. Они просто утопленники, пропащие души.
- А чего тогда русалки людей топят? - поинтересовался Колька.
- Дык, ясное дело, чего… отомстить обидчику хотят и отмучиться, наконец-то.
- Но тогда почему топят всех подряд, а не только этих своих обидчиков?
- Вот тут ты, Коленька, неправ. Бывает, что люди просто тонут, ногу там судорогой свело или ещё по каким причинам… а тут всё по-честному. Если русалка не успеет наказать виновника, помер или уехал, тогда мстит потомкам или родственникам. Она и топит-то не просто так со злости, чтобы от русалочьей жизни освободиться, ей необходимо отомстить.
Я видел мультики про русалочку, ещё при СССР, так там полное враньё. Пеной она стала только после того, как обидчика своего убила, а иначе никак. Раз там принца приплели, значит он был сыном или внуком её обидчика. Сам-то этот парень её, когда она ещё в человеческом облике была, не обманывал, не знал даже. В общем, понапутали всё, как всегда, слышали звон, да не знают, где он.
- А кто не может отомстить, тем как быть? - спросил Иван.
- Те будут русалками до поры, пока все до единой их косточки песком станут. Долго, в общем, - ответил дед. – Когда в воду кидаются, об этом не думают, а после мучаются, не лучше, чем при жизни. Шило на мыло меняют, глупые.
- Хорошо, что мы от гнева русалок защищены, никого никогда не обманывали, - подытожил Колька.
- Не зарекайся, - напомнил Митрич, - за себя только говорить можешь, а где гарантии, что не натворил делов твой отец, дед, дядя или троюродный брат? Чем ты только слушал, дурень! Так что осторожность, ребята, никогда не помешает.
Продолжение следует...
Автор - Лана Ленц.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:27
Вчера, 20:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 105Комментарии: 0
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