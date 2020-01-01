Почему русалки людей топят?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 105 Комментарии: 0 +3 Вчера, 20:27 by

После того, как Ванька Гора проверил лошадей, Серёга снасти, а Колька принёс дров, чтобы после не искать их по темноте, все уселись у костра, поджидая Митрича.Старик не заставил себя долго ждать.Сегодня он пришёл, напевая себе под нос какую-то незатейливую песенку. Сразу было заметно, что дед в хорошем настроении.- Что, Митрич, ты сегодня весёлый такой, пенсию принесли?- Не-е-е, рано ещё. Продал старый самовар какому-то чудику из города. Он хорошие деньги дал, целых две тысячи! Теперь я - богатей!- А вдруг тот самовар дороже стоил?- Какая разница сколько он стоил, всё равно валялся ненужный. А мужик этот сказал, что искал именно такой. Я свой век доживу, все наши с бабкой пожитки всё равно на помойку выкинут, кому они нужны, пускай хоть этот самовар порадует кого-то, да и мне пригодится копеечка нежданная. Сегодня в магазин немного не успел, а завтра с меня пряники и конфеты к чаю.А как сегодня с рыбкой, Серёжа?- Мелкой мало успел поймать, здоровая ходит, слышал, как хвостом по воде шарахнула. Там килограммов шесть, если не больше, боюсь, снасти попортит, если не уйдёт, - ответил парень.- Ничего, новые удочки настрогаешь, ивняк у берега пока ещё не перевёлся, - успокоил его Митрич.- Да, это понятно, крючки жалко, новые нацепил.- Точно, чего я не подумал-то, я ж теперь при деньгах, - всполошился дед, - подарю тебе крючки, только скажи какие надо.«Хорошо хоть этот чудик спиннинг купить не надумал», - поворчал про себя Серёга.- Не надо, у нас в магазине нужных мне крючков нет, в город поеду, сам куплю. Может быть, мои никто ещё и не откусит. Покружит рыбина да уйдёт, а может, на закидушку сядет, там и леска хорошая, и крючок крепкий, колокольчик услышу, успею вытащить, пока она бед не натворит. Раз завтра пряников обещал, то вот их и принеси.- Серый, а если это не щука? - хитро прищурившись, произнёс Колька.- Думаешь сом?- А если – русалка?Самохин развеселился, поняв, что застал своего собеседника врасплох.- Дурень ты, - беззлобно ответил Сергей, несильно толкнув приятеля в плечо.Все засмеялись, поскольку шутка удалась.- Мне вот всегда было интересно, - продолжил Колька начатую тему, - если все утопленники становятся русалками, то почему они не кишат в реках? Их тут должно быть больше, чем рыбы.- А и правда, почему? - спросил Ванька, - разговоры про плохую экологию тут не прокатят, они ведь неживые уже.Все парни отчего-то разом посмотрели на Митрича.- Ребята, я ж не специалист по этим делам, - смущённо ответил старик.Было приятно, что парнишки глядят на него, как на знатока, но в ответ он мог им предложить лишь свои догадки, да слухи, которые на достоверность никогда не претендовали.- Думаю, тут не всё так просто. Слышал как-то, не помню уже от кого, что русалками становятся женщины, которые утопились из-за обмана в любви. А ежели сдуру какая-то в воду с концами сигануть решила, так только себе хуже сделала, такая даже в русалки не годится.Представьте, парень не знал, что девка его любит (или любил, но не её), потом женился на другой, а она в реку с горя… Он-то тут разве виноват, ведь не обещал ничего.- Парней русалов не бывает, что ли?- Нет, тут природа намудрила, отчего-то они только дамского фасону. Когда говорят про парней, мол, тоже русалками делаются, - врут. Они просто утопленники, пропащие души.- А чего тогда русалки людей топят? - поинтересовался Колька.- Дык, ясное дело, чего… отомстить обидчику хотят и отмучиться, наконец-то.- Но тогда почему топят всех подряд, а не только этих своих обидчиков?- Вот тут ты, Коленька, неправ. Бывает, что люди просто тонут, ногу там судорогой свело или ещё по каким причинам… а тут всё по-честному. Если русалка не успеет наказать виновника, помер или уехал, тогда мстит потомкам или родственникам. Она и топит-то не просто так со злости, чтобы от русалочьей жизни освободиться, ей необходимо отомстить.Я видел мультики про русалочку, ещё при СССР, так там полное враньё. Пеной она стала только после того, как обидчика своего убила, а иначе никак. Раз там принца приплели, значит он был сыном или внуком её обидчика. Сам-то этот парень её, когда она ещё в человеческом облике была, не обманывал, не знал даже. В общем, понапутали всё, как всегда, слышали звон, да не знают, где он.- А кто не может отомстить, тем как быть? - спросил Иван.- Те будут русалками до поры, пока все до единой их косточки песком станут. Долго, в общем, - ответил дед. – Когда в воду кидаются, об этом не думают, а после мучаются, не лучше, чем при жизни. Шило на мыло меняют, глупые.- Хорошо, что мы от гнева русалок защищены, никого никогда не обманывали, - подытожил Колька.- Не зарекайся, - напомнил Митрич, - за себя только говорить можешь, а где гарантии, что не натворил делов твой отец, дед, дядя или троюродный брат? Чем ты только слушал, дурень! Так что осторожность, ребята, никогда не помешает.Автор - Лана Ленц.

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