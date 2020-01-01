"Пукемоны"

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:32

Сделано_в_СССР Просмотров: 59 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:32 by

Быстро стемнело. Ночь оказалась холодной, так что никто не пожалел, что на всякий случай прихватил из дома куртку.- Мать сказала, что заморозки будут, они с отцом помидоры с огурцами плёнкой накрывали весь вечер, видать, не ошиблась, - задумчиво произнёс Ванька Гора, протягивая руки к костру, – видно прогноз глянула.- Нам, старикам, прогноз без надобности, Вань. Природа подскажет, да косточки, что ноют к ненастью. Я, вон, и без прогнозов фуфайку надел, знал, что похолодает.Вы, ребята, сейчас живёте в такое время, когда люди ничего не замечают и ни во что уже не верят. Напридумывали себе всяких пукемонов и другие глупости, а про то, что на самом деле существует, совсем не знаете.На лицах ребят появились улыбки. Они догадались, что старик заходил к соседке, Ленке Марковой. Её сын, Лёшка, обожает покемонов, все стены картинками с ними увешаны. Скорее всего пацан ещё и мультик деду показал.- Это у тебя, Митрич, пукемоны, когда супа горохового наешься, а те, про которых говоришь, называются покемоны.- Да какая разница, если они ненастоящие. Нарисованные картинки и всё. Это только Наталья Поликупшина, когда мультики смотрит, до сих пор считает, что там люди переодетые. Пытался ей, глупой, объяснить, так без толку, говорит, что я - старый дурак, ничего не понимаю.Парни засмеялись. Все в деревне знали, что бабка Поликупшина давно впала в детство, она могла и не такое отчебучить. Наверное, Митрич единственный воспринимал её всерьёз.- Зря ржёте, как кони, - беззлобно возмутился дед. – Это сейчас она, что дитя малое, а когда-то первой красавицей была. Все наши парни о ней мечтали, да что там наши, из города не раз сваты приезжали, не глядя на то, что сынок, Женька, у неё уже имелся, вот только напрасно, всем от ворот поворот был. Так ни за кого и не пошла.- А чего отказывала-то? – поинтересовался Серёга Петров. – Ей жить стало бы проще, да и дядь Жене был бы отец.- Тут такое дело, она всю жизнь одного любила, потому замуж ни за кого больше не пошла. Они поженились, а муж её где-то через неделю взял, да и потонул. Всю жизнь она о нём страдала, а сейчас, видать, Господь смилостивился и забрал у неё память. Она теперь считает себя девочкой, а сына с невесткой своими родителями. Над ней все смеются, а она верит, что любят её все, радуются, когда видят. Может так оно и лучше, устала Натальина душа страдать.Митрич на секунду задумался, видно, решая, стоит ли говорить то, о чём он много лет молчал. Но потом решился.- А я ведь видел её мужа, уже после того, как тот утонул. Его сразу не смогли найти. Кабы не я, так в воде и остался бы. Его к кустам отнесло, вон туда.Дед махнул рукой на берег, заросший тальником вниз по реке.- Там и близко не подойти к воде, как же тебя-то, дед, туда занесло? – спросил Колька Самохин.- Тогда может не было таких зарослей, времени-то много прошло, - предположил Ванька.Дед помотал головой.- Не-е-е, такие же непролазные дебри были. С этим делом одна странность произошла, расскажи мне кто про такое, поди, не поверил бы.Мы с ребятами часто после работы к реке ходили ополоснуться, баню топить каждый день - дров не напасёшься. А в этот вечер я что-то припозднился, сейчас и не помню из-за чего, в общем, все уже к тому времени по домам от реки разошлись.Быстро ополоснулся, намылил волосы, смывать пену стал... Смыл, подымаю голову, а чуть поодаль - Наташкин муж стоит, пальцем на заросший берег тычет. Я в ту сторону посмотрел, куда он показывал, потом снова на него глянул… а его и след простыл, словно не было никогда.Тут меня такой страх обуял, что я из воды выскочил, вещи свои схватил и бегом от речки рванул, трусы на ходу натягивая. Так по деревне почти голый и бежал, только пятки сверкали.А утром сказал мужикам, что мы ещё не посмотрели у зарослей, мол, утопленника могло туда течением отнести.Решили глянуть, ведь в этом месте и впрямь не искали. Прорубили проход к воде, там этого бедолагу и обнаружили. Хоть схоронили парня по-человечески, а то бы так и остался в реке.- Это твоё подсознание так пошутило, думал, наверное, что там не поискали, вот и померещилось, - предположил Серёга.- А я считаю, что не показалось ему, ведь в упыря мы тоже бы не поверили, если бы сами не увидели, - задумчиво произнёс Ванька, - нифига мы не знаем про то, что может быть, а что нет.Потом подмигнул Митричу и спросил:- Может и пукемоны где-то водятся, как думаешь, дед?Все захохотали.- Сам ты, Ванька, пукемон! – деланно проворчал старик, едва сдерживая смех. – Лучше плесни первача всем чуток, изнутри погреться, а то холодрыга сегодня, прямо насквозь пробирает.Автор - Лана Ленц.

Ключевые слова: Митрич ночь покемоны деревня утопленник призрак прорубь похороны

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