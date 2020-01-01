Шиворот-навыворот

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:23 by

Деду Митричу страсть как нравилось ходить в ночное с местными парнями. Они его то брагой, то первачом баловали, сигаретками угощали, а он им за это рассказывал про старую жизнь. Что из тех историй было правдой, а что он нет, судить никто бы не взялся, уж больно складно умел врать старик.- Серёга, - ворчал дед, - ты опять футболку наизнанку надел? Иди сюда, поколочу тебя легонько, а то жди неприятностей.- Дед, ты ж говорил, что хорошо надевать вещи навыворот, - отшучивался парень.Он действительно поторопился и не заметил, что не вывернул футболку.- Глупый! Это когда в лес идёшь – хорошо, а ежели случайно не той стороной нацепил – битым будешь. Иди, говорю, подшлёпну разок, да переоденешься.- Ну уж нет. Комары сожрут.Он запахнул старую ветровку, как будто комары уже собирались напасть.- Так у костра же... иди хоть побью.Серёга подошёл, не поленился, присел рядом, а Митрич несильно стукнул его несколько раз по спине.- Ну хоть так. Мы однажды со Степаном Тютиным тоже по молодости коней пасли, как вы. Не столько их было, как сегодня, поменьше, но всё-таки…Он, дурень, тогда, как Серёжка, не схотел переодевать рубаху (косоворотка назывались), которую наизнанку надел. Мы пуговки-то под горло редко застёгивали, в основном натягивали через голову.- И что? – поинтересовался Колька Самохин, - ничего же не случилось?- Да, как сказать, - сощурив глаза, ответил дед, явно намекая, что продолжение к этим словам имеется, да только он их просто так не расскажет.- И что случилось-то? - спросил Колька.- Ничего не случилось, - хмыкнул Ванька, - это он Серёгу поддеть так решил, раз тот переодеть футболку не захотел. Сейчас что-нибудь сбрешет.- Раз я брешу, тогда вообще ничего не скажу, - обиделся Митрич.Парни поняли, что могут остаться без очередной истории и наперебой стали извиняться, мол, это к слову пришлось, что на самом деле они ему всегда верят.Деду налили из котелка горячего чая, Колька нашёл в кармане карамельку, которая там лежала несколько дней, отчего фантик стал слегка потёртым, и протянул её Митричу.От этого нехитрого угощения старик расплылся в улыбке.- Ну, ладно, слушайте. В общем, мы тогда так же костерок разожгли. Кони рядом, погода ясная…- Дед, не томи, - перебил Серёга. Ты сейчас полчаса будешь про звёзды, комаров и про прочую дребедень рассусоливать. Давай ближе к делу.- А я и говорю, - продолжил Митрич, отхлебнув чай. - Его Доча то и дело уши поднимала, словно прислушиваясь к чему-то. Дочей Стёпка собаку свою звал, она его и впрямь любила, как родная, без памяти. Я его просил тогда, выверни рубаху, но он тоже, как наш Серёга, ни в какую.А потом Доча зарычала и приподнялась, встала, как охотничья, в стойку. Она, пока Стёпка команду не даст, с места не двигалась, умная была до жути.Он проверить пошёл, что и как, мы с собакой у костра остались. Товарищ мой за пригорок зашёл и нет его, и нет. Я окликнул. Тихо.Доча сидит вся на нервах, а пойти к нему не может, хозяин велел ждать. Показалось мне, что там возня какая-то… Побежал, а двое Степана мутузят… повалили, рот зажали…Я с разбегу одного откинул, тут Стёпка Дочу и кликнул. А она, надо сказать, не маленькая собачка была, волков давила за милу душу.В общем, прогнали мы пришлых. Они хотели коня увести, да не вышло.Вот и не вывернул рубаху мой напарник, а всё равно снять пришлось, чтобы кровь в речке замыть.- Совпадение, - проворчал Серёга.- Может и так, да бережёного Бог бережёт, - ответил Митрич.- Ну, ладно, переодену, только ради тебя дед, но ты обещай рассказать про то, зачем специально надевали вещи шиворот-навыворот, когда в лес шли.Он снял ветровку, стянул футболку и, моментально вывернув её, снова натянул всё на себя.- Не вопрос, если бражки плеснёте.- Вот же хитрый ты, Митрич, - сказал Колька Самохин, - выгоду свою не упустишь.Парни засмеялись, но деда угостили.Автор - Лана Лэнц.

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