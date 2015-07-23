Сказки Бабушки Летяги. Новый Год
Сказки Бабушки Летяги. Новый Год.
Темнело.
Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"
- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.
- Ты опять заведешь нас непонятно куда, и нас снова кто-то съест? - испугалась Kinigos.
- Да уже пришли. Сегодня будем водить хоровод вокруг елки.
- Так тут нет елки - огляделся по сторонам Estellan - Ой, есть. Обалдеть!
- А долго хоровод водить будем?
- До утра. А сейчас позовите Снегурочку.
- А она нас не покусает? - спросила Tigger Power.
- Не покусает. Главное дайте ей выпить из фляги. Вон они – по всей елке развешаны.
-Сне-гу-роч-ка! - закричали все хором.
- Да тут я, не орите – раздалось сверху, и с баобаба упала Баба Клава.
Поднявшись, она отобрала у Летяги флягу и сделала большой глоток.
- Детишки! Поздравляю вас с Новым Годом! Слушайтесь бабушку Летягу. Следите, что бы ее фляга всегда была полна! А сейчас вы будете водить хоровод вокруг елочки и читать стишки, только сперва я сниму с нее вот эти украшения.
Баба Клава сняла с елки фляги и одну положила под баобаб.
- Это Дедушке Морозу. Если он придет, что вряд ли – он еще с прошлого года не протрезвел. – пояснила Снегурочка, затем забралась на баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из фляги.
- Эй, мою флягу верни! – закричала Летяга и забралась следом.
- С Новым Годом - раздался вдруг чей-то голос.
- Это кто? – спросила Летяга и сделала глоток из фляги.
- Это я, Бешенный Квадроцикл!
- Детишки, налейте из фляжки Бешенному Квадроциклу – Распорядилась Баба Клава и тоже глотнула.
- Так тут нет квадроцикла, - огляделся по сторонам Estellan.
- Ну если появится – налейте.
Летяга с Бабой Клавой чокнулись флягами.
А Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power стали водить хоровод.
- С Новым Годом - раздался вдруг чей-то голос.
- Это кто? – спросила Летяга и сделала очередной глоток.
- Это я, Психованный Троллейбус!
- Детишки, налейте из фляжки Психованному Троллейбусу! – Распорядилась Баба Клава и тоже глотнула.
- Так тут нет троллейбуса - огляделся по сторонам Estellan.
- Ну если появится – налейте. И не отвлекайтесь, продолжайте водить хоровод.
Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power продолжили водить хоровод и читать стишок:
Маленькой елочке холодно зимой,
Зае…Задолбалися тащить мы елочку домой,
Много на елочке шариков цветных.
Половина пиз.. Краденых, только пять моих.
Будем вокруг елочки водить хоровод.
Круто набухаемся мы на Новый Год!
- Молодцы детишки – похвалила Баба Клава и они с Летягой глотнули из фляг.
- С Новым Годом - раздался вдруг чей-то голос.
- Это кто? – спросила Летяга и сделала очередной глоток.
- Это я, Глупый Экскаватор!
- Детишки, налейте из фляжки Глупому Экскаватору, – распорядилась Баба Клава и тоже глотнула.
- Так тут нет экскаватора, - огляделся по сторонам Estellan.
- Ну если появится – налейте.
Тут Баба Клава не удержалась и упала с ветки.
- Детишки, закиньте меня обратно. Подняться не могу – попросила она и опять глотнула.
Все дружно подняли Бабу Клаву и стали закидывать на баобаб.
В первый раз она чуть-чуть не долетела до ветки. Во второй – ударилась о ветку и упала обратно. В третий раз ее через баобаб перебросили. Получилось только с четвертого, и Баба Клава уселась рядом с Летягой. Они выпили.
- С Новым Годом - раздался вдруг чей-то голос.
- Это кто? – спросила Летяга и сделала очередной глоток.
- Это я, Похотливая Электричка!
- Иди отсюда, Похотливая Электричка! Ты детей плохому научишь, – закричала Баба Клава. – Детишки, не разговаривайте с Похотливой Электричкой!
- Так тут нет электрички, - огляделся по сторонам Estellan.
- Ушла уже - успокоились Летяга с Бабой Клавой и выпили еще.
А детишки продолжили водить хоровод и читать стишок:
Дед Мороз живёт в лесу,
Возле старой ёлки.
Поклоняются ему
Барсуки и волки.
От щедрот души холодной,
На прокорм лесных зверей,
Он морозит ночью тёмной
Заблудившихся людей.
- Молодцы детишки – похвалила Баба Клава, и они с Летягой глотнули из фляг.
- С Новым Годом - раздался вдруг чей-то голос.
- Это кто? – спросила Летяга и сделала очередной глоток.
- Это я, Загадочный Холодильник
- Иди отсюда, Загадочный Холодильник – Сказала Летяга – Не морозь меня!
- Не морозь меня и Тыгдымского коня! – Добавила Баба Клава и тоже глотнула. – Детишки, прогоните холодильник.
- Так тут нет холодильника, - огляделся по сторонам Estellan.
- Шустрый какой. Уже убег. Детишки, а вы хорошо вели себя в прошлом году?
- Плохо – честно сказала Kinigos – только Arhip вел себя хуже всех!
- Молодцы – похвалила Баба Клава и они с Летягой глотнули в очередной раз. – Под елочкой для вас лежат подарки. На каждом написано имя, кому он. Разбирайте!
- С Новым Годом - раздался вдруг чей-то голос.
- Это кто? – спросила Летяга и сделала очередной глоток.
- Это я, Тыгдымский Конь! Замерз.
- Детишки, налейте из фляжки Тыгдымскому Коню, для сугреву. – Распорядилась Баба Клава и тоже глотнула.
- Так тут нет Тыгдымского Коня – выглянул из-под елки Estellan.
- Ну нет так нет. Все получили подарки?
- Да, получили. Спасибо! – закричали все хором.
- Только тут еще какой-то подарок. Канистра какая-то. Кому он? Написано «АИ-92». Это кто такой? – Спросил Архип.
- А это праздничный фейерверк! Полейте из этой канистрочки елочку.
- Сейчас…….Готово!
Баба Клава достала охотничью спичку и зажгла ее, чиркнув по подошве валенка.
- А теперь: Елочка – гори! – торжественно сказала она и бросила спичку вниз.
- Ура!!! – закричали все.
- И запомните детишки : Пьянству бой, но перед боем надо выпить! – сказали хором Летяга с Бабой Клавой, опять глотнули из фляг, обнялись, упали с ветки и крепко заснули.
Светало...
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:20
Сегодня, 13:20 by ArhipПросмотров: 75Комментарии: 7
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