Сказки Бабушки Летяги. Новый Год

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:20

Arhip Просмотров: 75 Комментарии: 7 +5 Сегодня, 13:20 by

Темнело.Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.- Ты опять заведешь нас непонятно куда, и нас снова кто-то съест? - испугалась Kinigos.- Да уже пришли. Сегодня будем водить хоровод вокруг елки.- Так тут нет елки - огляделся по сторонам Estellan - Ой, есть. Обалдеть!- А долго хоровод водить будем?- До утра. А сейчас позовите Снегурочку.- А она нас не покусает? - спросила Tigger Power.- Не покусает. Главное дайте ей выпить из фляги. Вон они – по всей елке развешаны.-Сне-гу-роч-ка! - закричали все хором.- Да тут я, не орите – раздалось сверху, и с баобаба упала Баба Клава.Поднявшись, она отобрала у Летяги флягу и сделала большой глоток.- Детишки! Поздравляю вас с Новым Годом! Слушайтесь бабушку Летягу. Следите, что бы ее фляга всегда была полна! А сейчас вы будете водить хоровод вокруг елочки и читать стишки, только сперва я сниму с нее вот эти украшения.Баба Клава сняла с елки фляги и одну положила под баобаб.- Это Дедушке Морозу. Если он придет, что вряд ли – он еще с прошлого года не протрезвел. – пояснила Снегурочка, затем забралась на баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из фляги.- Эй, мою флягу верни! – закричала Летяга и забралась следом.- С Новым Годом - раздался вдруг чей-то голос.- Это кто? – спросила Летяга и сделала глоток из фляги.- Это я, Бешенный Квадроцикл!- Детишки, налейте из фляжки Бешенному Квадроциклу – Распорядилась Баба Клава и тоже глотнула.- Так тут нет квадроцикла, - огляделся по сторонам Estellan.- Ну если появится – налейте.Летяга с Бабой Клавой чокнулись флягами.А Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power стали водить хоровод.- С Новым Годом - раздался вдруг чей-то голос.- Это кто? – спросила Летяга и сделала очередной глоток.- Это я, Психованный Троллейбус!- Детишки, налейте из фляжки Психованному Троллейбусу! – Распорядилась Баба Клава и тоже глотнула.- Так тут нет троллейбуса - огляделся по сторонам Estellan.- Ну если появится – налейте. И не отвлекайтесь, продолжайте водить хоровод.Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power продолжили водить хоровод и читать стишок:Маленькой елочке холодно зимой,Зае…Задолбалися тащить мы елочку домой,Много на елочке шариков цветных.Половина пиз.. Краденых, только пять моих.Будем вокруг елочки водить хоровод.Круто набухаемся мы на Новый Год!- Молодцы детишки – похвалила Баба Клава и они с Летягой глотнули из фляг.- С Новым Годом - раздался вдруг чей-то голос.- Это кто? – спросила Летяга и сделала очередной глоток.- Это я, Глупый Экскаватор!- Детишки, налейте из фляжки Глупому Экскаватору, – распорядилась Баба Клава и тоже глотнула.- Так тут нет экскаватора, - огляделся по сторонам Estellan.- Ну если появится – налейте.Тут Баба Клава не удержалась и упала с ветки.- Детишки, закиньте меня обратно. Подняться не могу – попросила она и опять глотнула.Все дружно подняли Бабу Клаву и стали закидывать на баобаб.В первый раз она чуть-чуть не долетела до ветки. Во второй – ударилась о ветку и упала обратно. В третий раз ее через баобаб перебросили. Получилось только с четвертого, и Баба Клава уселась рядом с Летягой. Они выпили.- С Новым Годом - раздался вдруг чей-то голос.- Это кто? – спросила Летяга и сделала очередной глоток.- Это я, Похотливая Электричка!- Иди отсюда, Похотливая Электричка! Ты детей плохому научишь, – закричала Баба Клава. – Детишки, не разговаривайте с Похотливой Электричкой!- Так тут нет электрички, - огляделся по сторонам Estellan.- Ушла уже - успокоились Летяга с Бабой Клавой и выпили еще.А детишки продолжили водить хоровод и читать стишок:Дед Мороз живёт в лесу,Возле старой ёлки.Поклоняются емуБарсуки и волки.От щедрот души холодной,На прокорм лесных зверей,Он морозит ночью тёмнойЗаблудившихся людей.- Молодцы детишки – похвалила Баба Клава, и они с Летягой глотнули из фляг.- С Новым Годом - раздался вдруг чей-то голос.- Это кто? – спросила Летяга и сделала очередной глоток.- Это я, Загадочный Холодильник- Иди отсюда, Загадочный Холодильник – Сказала Летяга – Не морозь меня!- Не морозь меня и Тыгдымского коня! – Добавила Баба Клава и тоже глотнула. – Детишки, прогоните холодильник.- Так тут нет холодильника, - огляделся по сторонам Estellan.- Шустрый какой. Уже убег. Детишки, а вы хорошо вели себя в прошлом году?- Плохо – честно сказала Kinigos – только Arhip вел себя хуже всех!- Молодцы – похвалила Баба Клава и они с Летягой глотнули в очередной раз. – Под елочкой для вас лежат подарки. На каждом написано имя, кому он. Разбирайте!- С Новым Годом - раздался вдруг чей-то голос.- Это кто? – спросила Летяга и сделала очередной глоток.- Это я, Тыгдымский Конь! Замерз.- Детишки, налейте из фляжки Тыгдымскому Коню, для сугреву. – Распорядилась Баба Клава и тоже глотнула.- Так тут нет Тыгдымского Коня – выглянул из-под елки Estellan.- Ну нет так нет. Все получили подарки?- Да, получили. Спасибо! – закричали все хором.- Только тут еще какой-то подарок. Канистра какая-то. Кому он? Написано «АИ-92». Это кто такой? – Спросил Архип.- А это праздничный фейерверк! Полейте из этой канистрочки елочку.- Сейчас…….Готово!Баба Клава достала охотничью спичку и зажгла ее, чиркнув по подошве валенка.- А теперь: Елочка – гори! – торжественно сказала она и бросила спичку вниз.- Ура!!! – закричали все.- И запомните детишки : Пьянству бой, но перед боем надо выпить! – сказали хором Летяга с Бабой Клавой, опять глотнули из фляг, обнялись, упали с ветки и крепко заснули.Светало...

Ключевые слова: Новый год елка хоровод фляжка авторская история

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