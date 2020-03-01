Монстры света

Estellan Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:08 by

Свет жесток.Если не вдаваться в метафизические рассуждения о дуализме нашего мира, то действительно жесток лишь свет. Темнота милостива. Она прячет нас от порождений тьмы, в то время как свет, наоборот, открывает их нам, а нас – им, оставляя беззащитными. Ведь если ты кого-то видишь, значит, и он может видеть тебя.Именно об этом я размышлял, рассматривая пейзаж за окном, не в силах поверить в то, что вижу.Наверное, в каждом городе, поселке, каждой деревне… на счет деревни – не уверен, а вот в каждом городе точно есть такой дом, про который говорят. Есть такой и у нас. Не знаю, из чего он сложен, но облицован дом зеленым камнем. Отполированный годами, солнцем, ветром и дождями, в солнечные дни он переливается и сверкает, словно отлитый из зеленого бутылочного стекла. Даже стекла в окнах, а это, пожалуй, единственный заброшенный дом во всем городе, у которого сохранились стекла в окнах, были какими-то зелеными.Про этот дом говорили. Говорили, что он единственный из всех заброшенных домов, а они окружали его плотным кольцом, занимая почти целый квартал, не разрушается. Говорили, что в его подвалах можно найти проход вниз, ведущий на многие метры под землю, соединяющийся с секретным тоннелем, ведущим прямо в Москву. Говорили, что иногда, в темные ночи, в его окнах то тут, то там, можно увидеть свет, не смотря на то, что к дому больше не шли провода, безжизненными змеями лежащие на земле. Странно, что их не растащили. Говорили, что все, что ты возьмешь из этого дома, заставит тебя вернуться туда, чтобы остаться навсегда в его стенах. Говорили, что бомжи и прочие асоциальные элементы стараются держаться от этого дома подальше.Говорили, что сквозь его окна можно увидеть другие миры и, если ты их увидел, чтобы вернуться, нужно зажмуриться, а еще лучше – завязать глаза и выбраться из этого дома на ощупь. Если этого не сделать, ты будешь всегда блуждать по лабиринту коридоров и никогда не найдешь выход. Но тут сложность в том, что с закрытыми глазами ты не увидишь тех, кто откроет на тебя охоту. И не сможешь защититься. Да. А еще говорили, что тех, кто там живет, можно увидеть лишь при свете. Они тоже увидят тебя, а при свете ты не сможешь от них спрятаться.Про происхождение самого дома тоже говорили. Говорили, что когда город стал к нему подступать, и начали строиться первые дома рядом, он уже стоял. Говорили, что он принадлежал безумному богачу, который и решил украсить свой дом таким странным камнем. Говорили, что богач был не чужд не только безумию, но и каким-то мрачным тайнам. Говорили, что он однажды просто пропал, слуги разбежались, а попытки соседей сжечь зеленый дом не принесли никаких результатов. Говорили, что уже при советах в этом доме пытались организовать школу, потом дом пионеров, потом еще что-то, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Невнятные записи о закрытии организаций ложились стопочкой на полку, пока здание, наконец, просто не забросили.К тому моменту, как мы с товарищем заинтересовались этой странной заброшкой, она стояла пустой уже добрых три десятка лет.Если остальные здания квартала выглядели просто серыми, разрушающимися и покосившимися, то это сверкало в лучах закатного осеннего солнца подобно леденцу. Поздняя осень – мое любимое время года, но здесь почему-то было жутко. Жутко, не смотря на то, что ветер гонял по брусчатке перед домом рыжие опавшие листья. А может, как раз поэтому. Этот шорох отражался от пустых стен и возвращался обратно подобием вкрадчивого шепота. Перед самим домом росло старое, какое-то скрученное дерево. Кажется, именно по его листве мы сейчас и шуршали в сторону входа, раззявленного темной, беззубой, но все равно устрашающей пастью.- Эй! Погоди, - товарищ отстал, достал из рюкзака фотоаппарат и принялся щелкать затвором.- Чего ты там застрял? – я обычно спокойно относился к его вывертам, но именно сегодня хотелось, чтобы он поторопился. Было ощущение, что если он задержится, то я передумаю и пойду обратно. Словно дом отгонял от себя людей, навевая на них липкую жуть.- Да пару фоток сделаю, - он отступил еще на несколько шагов назад, а дом… могу поклясться, что он вздохнул.Ветер завыл где-то наверху и рванул вниз, вырвавшись из раскрытых дверей, обдав меня ледяным порывом, так похожим на выдох. Листва на земле шарахнулась от входа, и я едва удержался от порыва сделать то же самое. Миха вздрогнул и убрал камеру обратно в рюкзак.- Ого! Да тут сквозняк.- Да ты что? – я поморщился и попытался плотнее закутаться в куртку. – Идем?Товарищ кивнул. Пришлось подавить малодушное желание передумать и сбежать.Что-то с этим домом определенно было не так. Он не был похож на остальные заброшки. Они обычно были пустыми. Именно пустыми. А тут я ощущал себя так, словно вламываюсь в чей-то дом, воспользовавшись отсутствием хозяев, и чувствовал загривком, что хозяевам это самоуправство явно не понравится.Внутри было темно. Удивительно темно, учитывая то, что солнце еще не успело сесть и заливало светом площадку перед домом, фасад и, по идее, должно светить в окна. Даже попадающие в дверной проем, косые лучи истаивали буквально в десятке сантиметров за порогом, нарушая законы физики… или оптики. В этой области я не очень силен.К счастью, мы, как тертые перцы, догадались запастись фонарями, с запасом, предчувствуя, что, возможно, в этом доме нам придется заночевать.Нет, мы не особо верили тому, что об этом доме говорили. Слишком многие и слишком о многом говорят. А нам, как людям рациональным, гораздо интересней увидеть все своими глазами.Пройдя внутрь, мы оказались в холле. Наверное, когда-то тут все было весьма шикарно и помпезно, сейчас же былая красота осталась лишь намеком в труднодоступных местах, до которых не добрались ушлые человеческие ручонки. Признаться, я все ждал, когда же двери за спиной захлопнуться, заперев нас внутри. Но секунды текли друг за другом, и ничего не происходило. Через пару минут я расслабился, огляделся, водя лучом мощного фонаря вокруг. Ничего особенного. Угадывалось казенное прошлое этого здания. Стены и колонны, поддерживающие второй этаж, частично побелены, частично выкрашены угнетающей синей краской. Краска бликовала под лучом, не позволяя толком присмотреться. По полу шуршали сухие листья, частично от ветра, частично под нашими ногами. В дальнем от входа конце холла присутствовала лестница наверх. Внизу же, по обе стороны были коридоры, уводящие куда-то в темноту.- Куда пойдем? – я посветил сначала в один коридор, потом в другой, потом на лестницу.- Да, наверное, как обычно, сверху вниз. Доберемся до чердака, если он здесь есть, и закончим здесь, на первом этаже, - неутомимым тамагочи Миха потопал в сторону лестницы. Я зачем-то оглянулся на дверь, но все же потянулся за товарищем. И почему у меня ощущение, что мы делаем ошибку?Если судить чисто с практической точки зрения, здание еще вполне можно было бы отреставрировать. Стены, лестница, полы, все сохранилось почти идеально. Нигде ничего не скрипело, не шуршало, не отваливалось. Что лишь усилило ощущение того, что дом на самом деле жилой.Поднявшись на третий этаж, мы снова осмотрелись. Планировка все та же. Центральная лестница, небольшая площадка у нее и два коридора, уводящих во тьму. Если судить по пейзажу за окном, которое удачно располагалось возле лестницы, на улице окончательно стемнело. Странно. Неужели мы так долго поднимались?Теперь предстояло решить, куда же двигать дальше, в поисках прохода на чердак? Подбросив монетку, мы выбрали правый коридор и углубились в темноту. Темнота не очень хотела нас принимать, она казалась липкой, густой, двигаться в ней было тяжело. Дойдя до конца коридора, мы уткнулись в стену.Решив, что проход на чердак в другом коридоре, Миха предложил осмотреться здесь, раз уж мы тут оказались. Толкнул первую же дверь и прошел в открывшееся помещение.- Эй, да тут в самом деле когда-то была школа. Тут парты!- Парты? – я хотел, было, тоже потаращиться на древние парты, но внезапно мое внимание привлекло нечто иное.Луч моего фонаря падал на стену. Неровности на ней сначала просто бликовали, потом появилась в этих бликах некая закономерность. А еще через пару секунд мне захотелось себя ущипнуть. Потому, что в луче моего фонаря на стене разворачивалась сцена, прямо как в фильме. Я видел себя, в круге света, а за моей спиной поднималось, разворачивая кожистые крылья и распахивая когтистые лапы нечто. Нечто огромное. Вот, оно сделало шаг вперед, другой, третий, протянуло лапу, явно намериваясь схватить меня за плечо.Резко развернувшись, я махнул лучом света по коридору, но за спиной никого не было. Уф-ф… показалось? Снова посветил на стену, но на этот раз на ней ничего не было.- Ты где там? – донесся голос Михи, который и не догадывался о том, какая упитанная белочка меня только что посетила.- Иду, - пришлось отозваться хотя бы для того, чтобы услышать и собственный голос. В самом деле показалось? А может…Нет. Думать обо всяких «может» не хотелось. Глюк, он на то и глюк, что не происходит в самом деле. Это, должно быть, просто отозвались на взвинченных нервах все те россказни, что я об этом месте слышал.В одном Миха был прав. Это действительно было похоже на старый класс. Некогда выставленные ровными рядами, сейчас парты были разбросаны по помещению хаотично. На стене сохранилась доска, стол учителя, даже мел у доски остался цел. Чем Миха уже воспользовался и изобразил на доске фразу о том, что мы тут были, умудрившись уложиться в три буквы. Я снова поморщился. Лучше не оставлять следов, если не хочешь, чтобы тебя по ним нашли. Так. Стоп. А давно я стал настолько суеверным?- Что тут еще интересного? – остановившись у одной из парт, сгрузил на нее фонарь и рюкзак. Выудил из рюкзака бутылку с водой, сделал несколько глоткой. Вода отчетливо пахла металлом. Фу, блин. Больше эту марку брать не буду.- Да больше ничего. Школьный журнал, пара учебников, несколько тетрадей, но, зацени, чернильница. Сто лет таких не видел.- И не увидишь. Наш мир давно перешел на шариковые ручки, маркеры и прочие рапитографы.- Ну, значит, наш мир изрядно деградировал и многое потерял, - Миха принялся запихивать в свой рюкзак пузырек темного стекла. Ну и зачем она тебе?В любом случае, делать здесь все равно больше было нечего. У нас еще с полдесятка дверей в этом коридоре, которые можно проверить, столько же во втором, а под нами еще два этажа. Стоять на месте тупо скучно, холодно и почему-то невыразимо жутко. Невольно в памяти всплыло то, что я успел увидеть на стене в коридоре. Нет. Это просто игра света.Выбравшись из класса, мы направились к соседней двери. Именно в тот момент в здании раздалось потрескивание, явно приближаясь к нам. Я замер, прислушиваясь.- Что… - договорить я не успел, прямо над головой загорелась лампочка. Невольно задрав головы, рассматривая сей феномен в здании, давно отключенном от сети, то, что мы здесь не одни, мы поняли не сразу и лишь по тому, что третий издал приглушенный рык.Буквально в паре шагов, над нами возвышалось нечто. Нечто было огромным, мы ему едва достали бы макушками до груди, имело крылья, я бы сказал, что кожистые, если бы они не выглядели голыми костями, скрепленными пленками с ошметками мяса. Помимо крыльев у существа имелись пятипалые верхние конечности, череп, не похожий ни на человеческий, ни на… ни одно знакомое мне животное не имело такого черепа, человеческий торс, и ноги… лапы? Можно было бы сказать точнее, если бы оно имело шкуру. Сейчас же оно выглядело так, словно шкуру с него сняли, только на макушке моталось нечто, чему за такой короткий отрезок времени я не сумел подобрать определения.Оно шумно втянуло воздух, словно принюхиваясь, и сделало шаг вперед, взмахнув одной из лап. Не в силах пошевелиться, я мог лишь наблюдать, краем сознания улавливая, что удар явно предназначался мне. Замахивалось оно правой лапой, а с этой стороны как раз оказался я. Успел подумать о том, что дни мои закончатся совсем не так, как планировалось.И тут свет погас. Удара не последовало.- Ш-ш-ш… что это было? – раздалось сбоку. Луч михиного фонаря метался по коридору, как припадочный.Мой фонарь до этого был опущен. Теперь, когда я его поднял, он тоже скользнул вдоль стен, разгоняя сгустки темноты. Существа, монстра, чем бы оно ни было, здесь не было.Выждав еще несколько мгновений, чтобы колени перестали подгибаться, я сделал несколько шагов по коридору. Кроме нас двоих, здесь и сейчас больше никого не было.- Не знаю, - постепенно вернулась и речь, хоть голос еще немного подрагивал. – Не знаю. Может… нам показалось?- Ага. Обоим одновременно. Обычный такой, среднестатистический глюк. Здесь в самом деле был свет?- Здесь не может быть света, Миха, - отметив про себя, что крылатый стоял именно там, где я его видел тогда, в круге света на стене, я прошелся до конца коридора и пощелкал выключателем. – Видишь? Здесь сто лет нет электричества.- Тогда…- Мих, я предлагаю тихонько собрать монатки и убраться отсюда. Как ты на это смотришь?Товарищ несколько раз кивнул и, обойдя по широкой дуге то место, где стояло чудовище, направился ко мне. Нет. Я не верю в монстров. Но об этом лучше будет подумать после того, как мы отсюда выберемся.

Ключевые слова: Дом свет темнота существо авторская история

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