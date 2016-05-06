Доставка

Летяга Просмотров: 103 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 09:55 by

Баба Яга распахнула дверцу холодильника и задумчиво хмыкнула. На завядшем пучке укропа лежала записка: "даже вешаться тут стыдно. мышь". Смяв бумажку, Яга заглянула в морозилку. В центре лежал одинокий пельмень, кажется, с мухоморами.— Маловато будет, — пробурчала Яга, — придётся опять фастфуд заказывать.Катнув по блюдечку огрызок от яблока, Яга набрала знакомый номер.— Служба доставки Кощей.еда приветствует вас!— Заказ примите, — мрачно буркнула Яга, — салат "Мухомор" с курицей, сет роллов с жабой и пиццу "Василиса" на тонком тесте.— Пить что-нибудь будете?— Квас-колу без сахара.— Это ваш сотый заказ и вам положен бонус от Кощей.еда. Мы положим вам в заказ порцию крылышек "Гуси-лебеди".— А! Ещё, — встрепенулась Яга, — курьера мне Ивашку, и пожирнее, пожалуйста.Из блюдечка послышался нервный кашель.— Яга Горыновна, мы на вас никаких Ивашек не напасёмся.— Ой, да ладно вам, — Яга нахмурилась, — Ну, съела одного-двух, ничего страшного. Вы всё равно студентов нанимаете, кто их там считает.— Ваш заказ принят, ожидайте, пожалуйста.Пока курьер катился через лес на самокате, Яга быстро устроила генеральную уборку. А то стыдно будет, — приедет курьер, а у неё паутина пыльная, кот посреди избы валяется и печь не топлена.— Избушка, избушка, — позвонили в домофон, — повернись ко мне подъездом, к лесу мусоропроводом.— Парадной, — проворчала Яга, — мы к Питеру относимся, а не к Москве.В дверь постучали.— Заказ примите!— Заходи милок, заходи. Ой! — Яга даже присела от неожиданности.Курьером оказалась рыжая девчушка с косичками.— А почему не Ивашку прислали?— Простите, Ивашки кончились. Все на заказах.Яга вздохнула. Есть девиц она не любила: косметика вызывала изжогу, а уговаривать сесть на лопату приходилось по три часа.— Ну, давай вытаскивай, что там у тебя.— Салат "Мухомор", сет роллов, пицца на тонком тесте.— А бонус где? Мне крылышки обещали!— Сейчас-сейчас...Яга присмотрелась к курьерше и вдруг схватила её за руку.— Ты чего такая грустная? Обидел кто?Девчонка вдруг расплакалась.— Меня парень бро-о-о-осил!— Вот горе ты моё. Как зовут?— Марьюшка...— Знаю я, как твоему горю помочь. Садись и слушай...Выпроводив через час девчонку с бутылкой "приворотного" зелья и активным психологическим настроем, Яга посмотрела на еду и скривилась. Пицца остыла, а роллов уже не хотелось.— Тьфу, еда басурманская!Яга собралась и отправилась в гости к Лешему. У него, справного хозяина и солидного мужчины, всегда была и кастрюля борща, и пюрешка с котлетами, и компот. Жаль живёт далеко и Ягу считает исключительно другом.— Френдзонщик, — ворчала Яга, заводя ступу, — так бы и стукнула чем-нибудь тяжёлым.Но тарелка борща, это тарелка борща. А Лешего она обязательно соблазнит. Потом. Если опять не объестся котлетами.(с)Александр «Котобус» Горбов из книги "Таблетка от понедельника"

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