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Творческие истории

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Баба Яга распахнула дверцу холодильника и задумчиво хмыкнула. На завядшем пучке укропа лежала записка: "даже вешаться тут стыдно. мышь". Смяв бумажку, Яга заглянула в морозилку. В центре лежал одинокий пельмень, кажется, с мухоморами.

— Маловато будет, — пробурчала Яга, — придётся опять фастфуд заказывать.

Катнув по блюдечку огрызок от яблока, Яга набрала знакомый номер.

— Служба доставки Кощей.еда приветствует вас!

— Заказ примите, — мрачно буркнула Яга, — салат "Мухомор" с курицей, сет роллов с жабой и пиццу "Василиса" на тонком тесте.

— Пить что-нибудь будете?

— Квас-колу без сахара.

— Это ваш сотый заказ и вам положен бонус от Кощей.еда. Мы положим вам в заказ порцию крылышек "Гуси-лебеди".

— А! Ещё, — встрепенулась Яга, — курьера мне Ивашку, и пожирнее, пожалуйста.

Из блюдечка послышался нервный кашель.

— Яга Горыновна, мы на вас никаких Ивашек не напасёмся.

— Ой, да ладно вам, — Яга нахмурилась, — Ну, съела одного-двух, ничего страшного. Вы всё равно студентов нанимаете, кто их там считает.

— Ваш заказ принят, ожидайте, пожалуйста.

Пока курьер катился через лес на самокате, Яга быстро устроила генеральную уборку. А то стыдно будет, — приедет курьер, а у неё паутина пыльная, кот посреди избы валяется и печь не топлена.

— Избушка, избушка, — позвонили в домофон, — повернись ко мне подъездом, к лесу мусоропроводом.

— Парадной, — проворчала Яга, — мы к Питеру относимся, а не к Москве.

В дверь постучали.

— Заказ примите!

— Заходи милок, заходи. Ой! — Яга даже присела от неожиданности.

Курьером оказалась рыжая девчушка с косичками.

— А почему не Ивашку прислали?

— Простите, Ивашки кончились. Все на заказах.

Яга вздохнула. Есть девиц она не любила: косметика вызывала изжогу, а уговаривать сесть на лопату приходилось по три часа.

— Ну, давай вытаскивай, что там у тебя.

— Салат "Мухомор", сет роллов, пицца на тонком тесте.

— А бонус где? Мне крылышки обещали!

— Сейчас-сейчас...

Яга присмотрелась к курьерше и вдруг схватила её за руку.

— Ты чего такая грустная? Обидел кто?

Девчонка вдруг расплакалась.

— Меня парень бро-о-о-осил!

— Вот горе ты моё. Как зовут?

— Марьюшка...

— Знаю я, как твоему горю помочь. Садись и слушай...

Выпроводив через час девчонку с бутылкой "приворотного" зелья и активным психологическим настроем, Яга посмотрела на еду и скривилась. Пицца остыла, а роллов уже не хотелось.

— Тьфу, еда басурманская!

Яга собралась и отправилась в гости к Лешему. У него, справного хозяина и солидного мужчины, всегда была и кастрюля борща, и пюрешка с котлетами, и компот. Жаль живёт далеко и Ягу считает исключительно другом.

— Френдзонщик, — ворчала Яга, заводя ступу, — так бы и стукнула чем-нибудь тяжёлым.

Но тарелка борща, это тарелка борща. А Лешего она обязательно соблазнит. Потом. Если опять не объестся котлетами.


(с)Александр «Котобус» Горбов из книги "Таблетка от понедельника"

Сегодня, 09:55 by ЛетягаПросмотров: 103Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Доставка пицца роллы борщ котлеты рассказявка

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 13:25
0
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Репутация: (1078|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 194
Отличный позитивчик! Баба яга в своем формате, но сомневаюсь, что соблазнит лешего, разве что приворотным зельем угостит. Плюс++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 15:08
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 2 613
Просто волшебно-чудесно! smile "Есть девиц она не любила: косметика вызывала изжогу, а уговаривать сесть на лопату приходилось по три часа...." Буду долго смеяться))). Спасибо огромное,+++++++++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
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