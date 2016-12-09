Девочка

Летяга Просмотров: 14 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 19:14 by

- Вы чё, офигели что ли? - возмутилась девочка Саша, когда гуси-лебеди подхватили её и понесли в небо, - Не имеете права!- Га, га, га, - ответили гуси-лебеди.- Ясно всё с вами, - Саша невозмутимо скрестила руки, - Я буду жаловаться.Спустя час полёта гуси-лебеди принесли девочку Сашу в избушку к Бабе-Яге.- Что за беспредел, старая? - накинулась на неё Саша, - Статья 126, часть 2, пункты “а” и “д”. За такое по головке не погладят.- Садись кудель прясть, - неуверенно предложила Баба-Яга.- Я тебе щас спряду, - Саша погрозила Яге кулачком, - Скажи своим зверям, пусть несут меня домой.- А отведай-ка кашки, девочка, - неожиданно ласково предложила Яга, - А я тебе пока баньку истоплю.- Вымоешь-выпаришь, в печь посадишь, зажаришь и съешь? - деловито уточнила девочка Саша, - Может ещё и на костях поваляешься?Баба-Яга ошарашенно молчала.- Какое варварство, честное слово, - Саша возмущённо ходила туда-сюда, - Двадцать первый век на дворе, а она всё туда же. О смене профориентации не задумывались?- Не задумывалась, - согласилась Яга и помотала головой, словно отгоняя кого, - Девочка. А ты кто?- Я Саша, - ответила девочка, - И я вижу у вас серьёзные проблемы, в том числе и возрастные.- Тебя, наверное, дома ждут, - оживилась Баба-Яга, - Родители скучают.- Подождут ещё, - решительно ответила Саша, - Я пока осмотрюсь.Она выглянула во двор и присвистнула.- Ничего себе, бабуля. Почему собака во дворе не пристёгнута?- Дык ить это, - Яга никак не могла прийти в себя, - Волк.- Порода здесь значения не имеет, - Саша доставала из угла верёвку, - Собаку следует держать на привязи и точка.Девочка Саша вышла во двор, подошла к Серому Волку и постучала того по носу.- Сидеть, - сказала Саша.Серый Волк, не понимая спросонья, что происходит, сел. Саша набросила ему на шею верёвку, другой конец привязала к столбу.- Какого… - начал соображать Серый Волк.- Цыц, - отрезала Саша.Она вернулась в дом и строго посмотрела на Бабу-Ягу.- Уж я найду на вас управу! Я…Не успела девочка договорить, как её подхватили гуси-лебеди.- Эээ! - воскликнула Саша, - Опять? Я же не закончила! Я жаловаться буду!Но гуси-лебеди уже несли её в небо.- И чтобы духу её здесь не было! - крикнула вслед Баба-Яга.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Баба Яга гуси-лебеди волк девочка не такая сказка

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