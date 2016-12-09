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Сказки

Девочка

- Вы чё, офигели что ли? - возмутилась девочка Саша, когда гуси-лебеди подхватили её и понесли в небо, - Не имеете права!

- Га, га, га, - ответили гуси-лебеди.

- Ясно всё с вами, - Саша невозмутимо скрестила руки, - Я буду жаловаться.

Спустя час полёта гуси-лебеди принесли девочку Сашу в избушку к Бабе-Яге.

- Что за беспредел, старая? - накинулась на неё Саша, - Статья 126, часть 2, пункты “а” и “д”. За такое по головке не погладят.

- Садись кудель прясть, - неуверенно предложила Баба-Яга.

- Я тебе щас спряду, - Саша погрозила Яге кулачком, - Скажи своим зверям, пусть несут меня домой.

- А отведай-ка кашки, девочка, - неожиданно ласково предложила Яга, - А я тебе пока баньку истоплю.

- Вымоешь-выпаришь, в печь посадишь, зажаришь и съешь? - деловито уточнила девочка Саша, - Может ещё и на костях поваляешься?

Баба-Яга ошарашенно молчала.

- Какое варварство, честное слово, - Саша возмущённо ходила туда-сюда, - Двадцать первый век на дворе, а она всё туда же. О смене профориентации не задумывались?

- Не задумывалась, - согласилась Яга и помотала головой, словно отгоняя кого, - Девочка. А ты кто?

- Я Саша, - ответила девочка, - И я вижу у вас серьёзные проблемы, в том числе и возрастные.

- Тебя, наверное, дома ждут, - оживилась Баба-Яга, - Родители скучают.

- Подождут ещё, - решительно ответила Саша, - Я пока осмотрюсь.

Она выглянула во двор и присвистнула.

- Ничего себе, бабуля. Почему собака во дворе не пристёгнута?

- Дык ить это, - Яга никак не могла прийти в себя, - Волк.

- Порода здесь значения не имеет, - Саша доставала из угла верёвку, - Собаку следует держать на привязи и точка.

Девочка Саша вышла во двор, подошла к Серому Волку и постучала того по носу.

- Сидеть, - сказала Саша.

Серый Волк, не понимая спросонья, что происходит, сел. Саша набросила ему на шею верёвку, другой конец привязала к столбу.

- Какого… - начал соображать Серый Волк.

- Цыц, - отрезала Саша.

Она вернулась в дом и строго посмотрела на Бабу-Ягу.

- Уж я найду на вас управу! Я…

Не успела девочка договорить, как её подхватили гуси-лебеди.

- Эээ! - воскликнула Саша, - Опять? Я же не закончила! Я жаловаться буду!

Но гуси-лебеди уже несли её в небо.

- И чтобы духу её здесь не было! - крикнула вслед Баба-Яга.




Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 19:14 by ЛетягаПросмотров: 14Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Баба Яга гуси-лебеди волк девочка не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 19:42
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 2 638
Нонче не разгуляешься)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:20
+1
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Группа: Комментаторы
Репутация: (885|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 674
joy сказочка прелесть! Саша напомнила небезывестную Машу. Только более продвинутую.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
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