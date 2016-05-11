Страх
- Не хочу я за печкой спать, - взмолился Кот Баюн, - там темно! А я темноты боюсь.
- А я не хочу, чтобы ты у меня в замке спал, - парировал Кощей, - но пока Яга в отъезде, ты живёшь у меня. По моим правилам. Она тебе что сказала?
- Слушаться тебя и не перечить, - проворчал Баюн, - и чтобы я со стола слез, не то она меня бубенцов лишит. Представляешь? Всерьёз думает, что у меня такой странный инструмент имеется. Если бы у меня вообще слух был, я бы на гармошке играть научился, это по мне.
Кощей с ехидным видом наклонился и зашептал Коту на ухо.
- Что?! - Баюн схватился за сердце, - изверги! Да кому такое в голову прийти могло?!
- Зато теперь спать за печкой не кажется таким страшным, да? - усмехнулся Кощей.
Баюн задумался.
- Всё равно, - сказал он, - а если Домовому не понравится, что я на его месте сплю?
- Домовых не бывает, - фыркнул Кощей, - сказки это всё, детей малых пугать.
- Очень интересно, - Кот запрыгнул на стол, - и тебя пугали?
- Давным-давно, - Кощей скинул Кота со стола, - я тогда маленький совсем был, меня несложно напугать было.
- А меня пугали собакой, - Баюн невозмутимо отряхнулся, - мол, буду плохо себя вести, она придёт и заберёт меня.
- Боялся?
- Ещё как! Как только собаку видел, сразу домой бежал. Очень боялся. А потом вырос и перестал на них внимание обращать. Да и они на меня тоже.
- А сейчас чего боишься? - заинтересованно спросил Кощей, наливая в миску молоко.
- Кроме темноты? - Баюн задумался. - Даже не знаю. Ничего, наверное, не боюсь.
- Даже Богатырей?
- А чего их бояться-то? Сказку прочитал, и они уже спят. Ну я их и это… Б-р-р! Кстати, вот чего я боюсь. Что на столб меня опять отправят и вновь придётся этой гадостью заниматься.
Кощей поставил миску перед Котом. Тот принюхался и из уважения сделал глоток.
- А Змей Горыныч ветра боится, - неожиданно заявил Кощей.
- Ветра? - Баюн подавился молоком. - В смысле, нелётной погоды?
- Нет, именно ветра. Боится, что он в пещеру задует и всю его коллекцию бабочек испортит.
- Странный страх. А, например, Водяной, чего боится? Воды?
- Нет. Он, как и положено, боится засухи.
- А Яга? - не унимался Баюн.
- Яга боится молодость и красоту потерять, - Кощей блаженно прикрыл глаза. - Хорошо, что ей это не грозит.
- Потому что дальше некуда?
Кощей посуровел.
- Думай, что говоришь, - велел он, - Яга отлично выглядит, молодо. А уж её красоту описать - слов не хватит. Однажды, всё-таки, соберусь да портрет её напишу.
- Кажется у меня ещё один страх появился, - вздохнул Баюн. - Ну а ты сам-то, чего боишься?
- Ничего не боюсь, - быстро ответил Кощей. - Я - самое великое Зло! Это меня все боятся!
- И всё же?
Кощей посмотрел по сторонам и зашептал Коту на ухо.
- Так ты же сказал, что их не бывает, - с насмешкой сказал Баюн. - А чего же тогда боишься?
- Детская травма, - серьёзно ответил Кощей, - часто пугали. Веришь ли, до того дошло, что они мне мерещиться начали!
- Надо же, - пробормотал Кот, глядя на печку, - какой кошмар.
- Вот-вот. Теперь вроде и знаю, что их нет, а всё равно страшно. Да и нет-нет образ из детства проскальзывает.
Баюн незаметно погрозил лапой Домовому. Тот испуганно спрыгнул за печку.
- Действительно травма, - Баюн понимающе кивнул, - но Домовых и правда не бывает. Это я тебе, как профессиональный житель печки говорю. Уж я бы заметил.
Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:54
Сегодня, 06:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 65Комментарии: 1
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