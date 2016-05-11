Страх

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 65 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:54 by

- Не хочу я за печкой спать, - взмолился Кот Баюн, - там темно! А я темноты боюсь.- А я не хочу, чтобы ты у меня в замке спал, - парировал Кощей, - но пока Яга в отъезде, ты живёшь у меня. По моим правилам. Она тебе что сказала?- Слушаться тебя и не перечить, - проворчал Баюн, - и чтобы я со стола слез, не то она меня бубенцов лишит. Представляешь? Всерьёз думает, что у меня такой странный инструмент имеется. Если бы у меня вообще слух был, я бы на гармошке играть научился, это по мне.Кощей с ехидным видом наклонился и зашептал Коту на ухо.- Что?! - Баюн схватился за сердце, - изверги! Да кому такое в голову прийти могло?!- Зато теперь спать за печкой не кажется таким страшным, да? - усмехнулся Кощей.Баюн задумался.- Всё равно, - сказал он, - а если Домовому не понравится, что я на его месте сплю?- Домовых не бывает, - фыркнул Кощей, - сказки это всё, детей малых пугать.- Очень интересно, - Кот запрыгнул на стол, - и тебя пугали?- Давным-давно, - Кощей скинул Кота со стола, - я тогда маленький совсем был, меня несложно напугать было.- А меня пугали собакой, - Баюн невозмутимо отряхнулся, - мол, буду плохо себя вести, она придёт и заберёт меня.- Боялся?- Ещё как! Как только собаку видел, сразу домой бежал. Очень боялся. А потом вырос и перестал на них внимание обращать. Да и они на меня тоже.- А сейчас чего боишься? - заинтересованно спросил Кощей, наливая в миску молоко.- Кроме темноты? - Баюн задумался. - Даже не знаю. Ничего, наверное, не боюсь.- Даже Богатырей?- А чего их бояться-то? Сказку прочитал, и они уже спят. Ну я их и это… Б-р-р! Кстати, вот чего я боюсь. Что на столб меня опять отправят и вновь придётся этой гадостью заниматься.Кощей поставил миску перед Котом. Тот принюхался и из уважения сделал глоток.- А Змей Горыныч ветра боится, - неожиданно заявил Кощей.- Ветра? - Баюн подавился молоком. - В смысле, нелётной погоды?- Нет, именно ветра. Боится, что он в пещеру задует и всю его коллекцию бабочек испортит.- Странный страх. А, например, Водяной, чего боится? Воды?- Нет. Он, как и положено, боится засухи.- А Яга? - не унимался Баюн.- Яга боится молодость и красоту потерять, - Кощей блаженно прикрыл глаза. - Хорошо, что ей это не грозит.- Потому что дальше некуда?Кощей посуровел.- Думай, что говоришь, - велел он, - Яга отлично выглядит, молодо. А уж её красоту описать - слов не хватит. Однажды, всё-таки, соберусь да портрет её напишу.- Кажется у меня ещё один страх появился, - вздохнул Баюн. - Ну а ты сам-то, чего боишься?- Ничего не боюсь, - быстро ответил Кощей. - Я - самое великое Зло! Это меня все боятся!- И всё же?Кощей посмотрел по сторонам и зашептал Коту на ухо.- Так ты же сказал, что их не бывает, - с насмешкой сказал Баюн. - А чего же тогда боишься?- Детская травма, - серьёзно ответил Кощей, - часто пугали. Веришь ли, до того дошло, что они мне мерещиться начали!- Надо же, - пробормотал Кот, глядя на печку, - какой кошмар.- Вот-вот. Теперь вроде и знаю, что их нет, а всё равно страшно. Да и нет-нет образ из детства проскальзывает.Баюн незаметно погрозил лапой Домовому. Тот испуганно спрыгнул за печку.- Действительно травма, - Баюн понимающе кивнул, - но Домовых и правда не бывает. Это я тебе, как профессиональный житель печки говорю. Уж я бы заметил.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Баюн Кощей печка страх домовой детская травма не такая сказка

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