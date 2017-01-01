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Страшилки

"Четыре сыра"

"Четыре сыра" доставили на удивление быстро, хотя обычно приходилось ждать минут сорок, а в этот раз заказ пришел спустя десять минут.
Курьер, принесший заказ, выглядел как-то странно. Его довольно толстое тело в красной рубашке болталось словно желе. Глаза немного косили, а зубы, когда он открыл рот, оказались темно-коричневого цвета.
На замечание этих мелочей у Олега ушло буквально секунд пятнадцать-двадцать – примерно столько времени необходимо, чтобы расплатиться с доставщиком и принять заказ с дежурными "спасибо" и "приятного аппетита".
- Сейчас мы проводим акцию. Скидка в пятнадцать процентов на следующий заказ, если вы порекомендуете другу нашу пиццерию, - добавил курьер, обнажая зубы, и голос его показался Олегу слегка булькающим (букву "п" он произносил как "б", а слова странно растягивал).
"Да-да, конечно. А теперь до свидания, потому что я умираю от голода", - так подумал Олег, но вслух ничего не произнес, потому что курьер (такой ловкий и быстрый!) уже оказался на лестничном пролете этажом ниже.

Олег закрыл дверь, принес пиццу в зал, положил на журнальный столик и уселся на диван. Желудок зарычал. Добро пожаловать к столу! Олег снял крышку, распространяя запах по квартире.
Он схватил большой сырный треугольник и вскрикнул от боли. Пицца была настолько горячей, что обожгла пальцы. Но он все же откусил небольшой кусок, прежде чем бросил "Четыре сыра" обратно в коробку, а затем ощутил странные чувства. Как будто тепло разлилось по венам, а желудок благодарно заурчал. Кушать подано.

Олег подумал, что единственным недостатком пиццы было полное отсутствие в ней мяса. Какой же он дурак! Нужно было заказать "Мясную"! У него в голове даже пронеслась мысль, что можно бы сделать новый заказ, но тут же появилась идея получше.
Он встал, пошел на кухню, открыл морозилку, достал оттуда замороженную курицу в кульке и сунул в микроволновку на режим разморозки. Посмотрел на курицу, крутящуюся по часовой стрелке. По телевизору началась реклама букмекерской конторы. Стоп!
Олег выключил микроволновку. "Нечего мотать электричество!" - подумал он и засмеялся. А в следующий момент, когда пришел в себя, уже держал в руках разорванный мокрый кулек, а в рот как будто высыпали ведро со льдом.
"Куда же делась курица, инспектор?" - пронеслось в голове. И Олег снова рассмеялся. А живот зарычал сильнее. Не помешает добавка. Это точно.
Олег кинул кулек на пол, вернулся в зал и принялся за пиццу, изредка поглядывая на экран телевизора.

Остановился он только на третьем куске, когда почувствовал, что во рту у него ужасное пекло. Казалось, пицца не остывала, а с каждой минутой становилась только горячее. Олег даже подумал, что у него вот-вот может отвалиться язык. Но ведь она чертовски вкусная!
Олег заметил на дне коробки какую-то бумажку. Он взял ее в руки. Пиццерия "Самоед", а ниже девиз: "Не останется ни крошки". Еще был указан номер с комментарием: "Было бы неплохо получить скидку, ты так не думаешь?". Олег согласился, взял в руки телефон, но номер не набрал. Он почувствовал снова тягу к мясному. Черт! В следующий раз обязательно заказывай "Мясную"! Зубы во рту стучали друг о друга, требуя мяса. Желудок зарычал. Олег взял очередной треугольник (какой горячий!) и принялся жадно жевать с такой злостью, словно он в чем-то виноват. Он так яростно молол зубами, что сразу не заметил боли в руке. Он остановился только тогда, когда услышал звук чего-то хрустящего у себя во рту. И закричал. Он опустил глаза вниз и посмотрел на свою ладонь. На указательном и среднем пальцах недоставало по одной фаланге, а зубы безжалостно дробили кости, а когда закончили, горло непроизвольно сжалось, и Олег проглотил кусочек самого себя. Но зато он почувствовал, что желудку очень понравилось это мясо. Он замурлыкал, приговаривая: "Неплохо было бы еще".
И действительно, Олег проголодался. Нужно обязательно мясо. Срочно. Зубы скора снова начнут сжиматься сами собой. Но сначала – скидка в пятнадцать процентов.

Антон, ответив на телефонный звонок, сразу почувствовал неладное. Голос у Олега был какой-то напряженный, и он все время чавкал.
- Какая пиццерия? Первый раз о такой слышу.
- Да запиши номер скорее! – Олег жевал что-то.
Что-то хрустящее. "Наверное, Кириешки", - подумал Антон.
- Ладно, диктуй.
Продиктовав номер, Олег добавил:
- И еще! – хруст становился все громче, а чавканье только усилилось. – Закажи "Мясную"! Обязательно закажи "Мясную"!
Скоро из телефонной трубки доносился только хруст, чавканье, а потом и они прекратились.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:23
Причина: Изменен раздел
Вчера, 22:23 by ExtraHypeПросмотров: 253Комментарии: 0
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Ключевые слова: Пицца голод еда мясо авторская история

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