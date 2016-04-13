Заказ

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

Юлия Рысь Просмотров: 161 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 08:16 by

Пару лет назад знакомый заказал себе амулет-подвеску "клык зверя" или "коготь зверя" точно не помню, но такие подвески по сей день являются достаточно модным товаром. А знакомый делал заказ не из мистических обережных целей, а для понтов. Мол, клык или коготь хищника - круто. В общем, оплатил, дождался доставки и напялил на себя. Сколько уж он в ней ходил не знаю, но встретив его недавно, подвески этой на нем я не увидела. Спросила: "Посеял мечту-то свою или надоела?" Рассказал он, что после того, как надел на себя эту штуку, странное что-то происходить стало. Какие-то раны на теле стали появляться, царапины. Всех врачей обегал. Источник царапин искал, хотя че искать... домашних животных нет, а напороться на что-то острое можно пару раз и то случайно. Обратил внимание, что новые царапины и раны утром появляются. Страстной девушки нет - один живет, сам себя царапать не может т.к. ногти обстригает коротко. Стал думать на подвеску, но царапины не только в области шеи и груди, да и края на подвеске закруглены и обработаны. В добавок ко всему сниться всякая чушь стала - кровь, вопли звериные, будто ему самому зубы и ногти живьем выдирают, просыпался в холодном поту. Украшение снял от греха. Только после всего этого задумался, чего стоит такая красота.Пыталась выведать сайт, где такие штуки продают, но он забыл уже - давно было. Сам же амулет был повторно продан.Задалась вопросом, хватило бы у меня смелости, зная эту историю, купить ту самую подвеску?

Ключевые слова: Клык коготь амулет авторская история

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