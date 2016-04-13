Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Заказ

Пару лет назад знакомый заказал себе амулет-подвеску "клык зверя" или "коготь зверя" точно не помню, но такие подвески по сей день являются достаточно модным товаром. А знакомый делал заказ не из мистических обережных целей, а для понтов. Мол, клык или коготь хищника - круто. В общем, оплатил, дождался доставки и напялил на себя. Сколько уж он в ней ходил не знаю, но встретив его недавно, подвески этой на нем я не увидела. Спросила: "Посеял мечту-то свою или надоела?" Рассказал он, что после того, как надел на себя эту штуку, странное что-то происходить стало. Какие-то раны на теле стали появляться, царапины. Всех врачей обегал. Источник царапин искал, хотя че искать... домашних животных нет, а напороться на что-то острое можно пару раз и то случайно. Обратил внимание, что новые царапины и раны утром появляются. Страстной девушки нет - один живет, сам себя царапать не может т.к. ногти обстригает коротко. Стал думать на подвеску, но царапины не только в области шеи и груди, да и края на подвеске закруглены и обработаны. В добавок ко всему сниться всякая чушь стала - кровь, вопли звериные, будто ему самому зубы и ногти живьем выдирают, просыпался в холодном поту. Украшение снял от греха. Только после всего этого задумался, чего стоит такая красота.
Пыталась выведать сайт, где такие штуки продают, но он забыл уже - давно было. Сам же амулет был повторно продан.
Задалась вопросом, хватило бы у меня смелости, зная эту историю, купить ту самую подвеску?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:16
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:16 by Юлия РысьПросмотров: 161Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Клык коготь амулет авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Стаська
Сегодня, 09:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (157|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 465
Плюс! Страшное дело... Все может быть. Лично я очень боюсь такие подвески-омулеты.
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.