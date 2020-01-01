Лучшая вечеринка в твоей жизни

Остался бы дома, смотрел сериал.

Не понимаю, о чем они все говорят

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В АД



Щенки “Вечеринка“



Женя ждал этого мгновения последние несколько месяцев. Наконец, они с Настей остались наедине. Он придвинулся к ней, положив руку на ее колено. Весь мир уменьшился до размеров небольшой комнаты. Настя отвела взгляд, смущенно улыбаясь. Женю распирало от внутреннего жара и желания. Он понимал, что осмелел только благодаря алкоголю, но уже не хотел останавливаться.Они должны были поцеловаться, но, когда юноша почувствовал вкус ее духов на своих губах, девушка внезапно затряслась, сползая с кровати на пол. Женя, опешил, не зная, что делать. Настя перекатывалась из стороны в сторону, заламывая руки и закатывая глаза. Изо рта потекла розоватая пена. Парень схватил девушку за плечи, постоянно повторяя ее имя. Начал звать на помощь. Несмотря на все его старания, Настя вырвалась и стала бормотать нечленораздельные звуки, которые вскоре перешли в какие-то завывания. Челюсть девушки начала увеличиваться в размерах, вытягиваясь вперед. Бедняжка перевернулась лицом вниз, судорожно царапая половицы. Женя ошарашено смотрел на вырез ее платья. Под лопатками что-то шевелилось. В испуге юноша отскочил к двери. Тем временем, Настя поднялась на корточки. Ее голова стала напоминать собачью. Зубы заострились, превратившись в клыки, а уши почернели, приобретя треугольную форму. Руки и ноги стремительно набирали мышечную массу, будто кто-то невидимый раздувал конечности с помощью насоса. Грудная клетка также расширялась, а из спины начали прорезаться кожистые крылья, покрытые узором красных прожилок.Жена хотел было завопить, да крик застрял у него в горле.

***

Поначалу Соколов не хотел отмечать экватор. Ну отучились они два с половиной года, впереди столько же. Что в этом особенного? Но Артему удалось его переубедить. Будучи главным заводилой на потоке, этот прожигатель жизни загорелся идеей оттянуться на каникулах как следует. Для этих целей предложил снять коттедж за городом. Буквально на пару ночей. Почти месяц обхаживал всех и каждого, уговаривая скинуться на аренду. Перспектива устроить типичную американскую тусовку многих воодушевила. Желающих набралось под две дюжины. Причем на призыв откликнулись не только завсегдатаи вписок и хмельных похождений, но и тихони, пожелавшие выйти из тени.Женя Соколов находился где-то посередке между этими двумя полюсами. Однако согласился пойти на вечеринку едва ли не последним. Деньги у парня водились, но он не торопился с ними расставаться, предпочитая копить на новый ноутбук. Решающим аргументом в пользу тусовки было присутствие Насти Кругловой, давней Жениной зазнобы, к которой он никак не мог подступиться. Учились они на одном факультете, но в разных группах. Чувство вспыхнуло в ту же минуту, когда Соколов впервые увидел девушку. Было в ней что-то исключительное. Какое-то загадочное очарование, чью природу невозможно постичь. Настя всегда выглядела задумчивой, отстраненной от всего. Женя находил ее удивительно похожей на девушку с ирисами из цветочного цикла Альфонса Мухи. Соколову ни разу не удавалось пересечь черту, отделяющую шапочное знакомство от приятельства или дружбы. Круглова постоянно от него ускользала. Виноватым здесь был прежде всего сам Женя, не отличающийся решительностью. Памятуя об этом, Артем вынудил Женю согласиться: \\“Возможно, другого шанса у тебя уже не будет\\“. Соколов с ним и не спорил.

***

Нащупал позади себя дверную ручку. Впопыхах не сразу сообразил, в какую сторону поворачивать. Секунду спустя очутился в коридоре и побежал в сторону лестницы. В доме гремела музыка. “После каждой вечеринки я умираю“, — во всю голосил Крис Корнер. Из соседней спальни высунулся пьяный товарищ со спущенными штанами. “Никак не могу найти толчок“, — промямлил он, прислонившись к стене. Соколов его проигнорировал. Ноги уносили его быстрее, чем он успевал анализировать происходящее.Вцепившись в перила, Женя слетел вниз, но, не рассчитав прыжок, споткнулся на последних трех ступеньках и рухнул на пол, приземлившись локтем на ковер, испачканный чей-то рвотой. Из гостиной доносился странный шум, непохожий на электронные сэмплы.— Чувак, ты живой? — кто-то тряхнул Женю за плечо. В испуге тот дернулся, но как оказалось напрасно. Это был Артем.— Там, там — начал он, указывая пальцем наверх.— Надо сваливать отсюда немедленно. Случилось что-то очень странное, — пытаясь перекричать музыку, друг помог Соколову встать.— На… На… Настя, она. Ты не поверишь, но…— Превратилась в какую-то мерзкую тварь? — Артем схватил Женю за предплечье, увлекая за собой. В эту же минуту к ним подоспело еще несколько ребят. Все как один бледные, с ошарашенными лицами.— Это какой-то кошмар! — хныкала девушка, в которой Женя узнал старосту своей группы, Вику. Тушь растеклась по лицу, поделив ее милое личико на три части.— Боюсь, что через главный вход нам не выбраться. И ежу понятно, что эти монстры не будут с нами церемониться, — сказал Артем, подгоняя друзей.

***

При организации вечеринок подобного масштаба “алкогольный" вопрос решается чуть ли не в первую очередь. Студенты — народ преимущественно небогатый, поэтому всегда приходится искать компромиссное решение, несильно обременяющее общий кошелек. Тут Артему пришла помощь с неожиданной стороны. Одногруппник Пруденсио Торрико, прибывший из Сарагосы по обмену, предложил свои услуги. Обещал достать несколько канистр дешевой испанской водки. “Yo conozco a alguien que podr? a ayudarnos“[1], — загадочно произнес он. Сумма, которую просил Пруденсио, более чем устраивала компанию. Помимо огненной воды хотелось раздобыть и пива. Но это было куда легче. Сошлись на том, что каждый принесет столько, сколько в силах будет взять.Коттедж, на который пал выбор, располагался в сорока километрах от города. Это был двухэтажный дом, обшитый сайдингом. Владельцем оказался какой-то баловень судьбы, коренастый модник, представившийся Мишей. Он называл свой коттедж не иначе как “шале“, а при разговоре имел привычку поправлять волосы без надобности. Дом этого Миши замыкал улицу, служащую единственной артерией здешнего поселка. Вокруг — куча строящихся участков. Те, кого можно было бы называть соседями, проживали в ста метрах от “шале“. Артем обрадовался этой новости, потому как понимал, что некому будет жаловаться на возможный шум. Миша, словно прочитавший мысли юноши, в этот самый момент добавил: “Здесь кроме сосен некому слушать вашу музыку“. Студент виновато улыбнулся.

***

Происходящее напоминало дурной сон. Соколов слышал слова Артема, но их смысл до него не доходил. Следуя какому-то первобытному инстинкту, он бежал с остальными неведомо куда. Позади слышалось то ли лаянье, то ли клокотание. Женя боялся обернуться. Оказавшись на кухне, ребята принялись рыскать по шкафчикам и полкам в поисках любой утвари, которая могла бы сгодиться в качестве оружия. Лишь бывший Настин кавалер стоял как истукан, беспомощно хлопая глазами.— Жэка, не тупи! — крикнули Соколову. Тут на выручку неожиданно подоспел Дима, никогда не отличавшийся твердым характером и инициативностью. Он влепил парнишке пощечину и буркнул: "Ты сдохнуть что ли хочешь?“ Оплеуха подействовала отрезвляюще.— Мы все умрем! — задыхалась в истерике подружка Вики Анжела.— Без паники, — коротко отрезал Артем. Нам нужно просто добраться до какого-нибудь окна и все.— И все? — заорала Вика. — До соседей побежишь?— Куда угодно. Лишь бы подальше отсюда.— Снаружи минус семнадцать. У нас ни курток, ничего.— К черту куртки, — сказал Дима. — Уж лучше замерзнуть, — и секунду спустя добавил. - Нет, но вы видели, что они с Семой сделали?— Давай не будем… — прервал его Артем. — Предлагаю рвануть через холл, обогнуть лестницу и сразу забежать в ближайшую комнату. Там по-любому есть окно. Выберемся, а дальше видно будет.— У Саши есть машина, — вмешалась Анжела, всхлипывая. — Мы могли бы на ней уехать.— Самая умная? А ты знаешь, где ключи от его “Пассата“? Скорее всего в джинсах. Если хочешь вернуться туда и попытать счастья найти ключи, флаг тебе в руки. Лучше на своих двоих.— Он прав, Анжела, — одобрительно закивал Дима. — Нам не стоит рисковать. Они должно быть еще едят, поэтому нужно идти.

***

Добирались до коттеджа двумя путями. Меньшинство в лице нескольких девчонок подвез на своем Фольксвагене Саша Тихонов. Остальным пришлось полчаса трястись в электричке, а после идти минут десять пешком вдоль проселочной дороги. Артем и Пруденсио, прибывшие на место раньше всех, встречали гостей так, будто дом принадлежал только им. Отовсюду звучала музыка, а стол ломился от разнообразных закусок. Башни из пластиковых стаканчиков возвышались над сваленными в кучу пачками чипсов. Близ них стояли пивные банки, сбившиеся в причудливые алюминиевые острова.Центром всеобщего притяжения стал длинный диван, умещавший восемь человек. Вокруг него то тут, то там расселись прочие ребята. Кто занял свободное кресло, а кто расположился на полу.Женя изначально хотел сесть рядом с Настей, но в итоге оказался прямо напротив девушки. Это его даже обрадовало, ведь он мог украдкой ею любоваться. Как бывает в больших разношерстных компаниях, беседа сначала не задалась. Ей не хватало цельности. Каждый придерживался привычного круга общения, особо не выглядывая за его пределы. Однако “Хайнекен“ и игра в “Мафию" всех растормошили. Смех, подобно бисеру, рассыпавшемуся на лестнице, заполнил дом. Распускались бутоны улыбок, а робкие голоса, наконец, приобрели нотки игривости, а где-то даже развязности. Фразы теряли вес, слетая с языков потоком бесконечных и уморительных историй, которые были слишком смешны, чтобы быть выдумкой.Соколов смеялся вместе со всеми, периодически пересекаясь взглядом с Настей. В одну из игровых сессий, именно они вдвоем оказались пресловутой мафией. Чувство сообщничества немного сблизило их. Немой диалог глазами, кокетливые жесты и атмосфера общего веселья сделали свое дело.

***

Первым побежал Артем, вооружившись топором для рубки мяса. Следом рванули Дима и Вика с ножами в руках. Не отставал и Женя, мертвой хваткой вцепившийся в скалку. Когда неудачливые тусовщики оказались возле лестницы, их ждал сюрприз. Собакоголовая особь с крыльями, как у летучей мыши, выломала перила на втором этаже и, подлетев к потолку, издала мерзкий протяжный крик. Соколов знал, что это была Настя. С ее лап капала кровь, принадлежащая, очевидно, Ромке, на которого Женя наткнулся в момент своего побега. На секунду вопль твари заглушил музыку. В следующее мгновение монстр бросился к Артему. Тот, не прекращая бег, резанул воздух, повернувшись к существу лицом. Лезвие оказалось в нескольких сантиметрах от морды страшилища. Однако второго шанса у парня не появилось. Настя вцепилась когтистыми лапами в голову Артему и оторвала ее с той легкостью, с какой отделяют одну виноградину от грозди. Обезглавленное тело рухнуло на дощатый пол, окропляя доски багровым ручьем.Дима оцепенел от ужаса. В его спину врезалась Вика. Они стояли перед тварью, что бодро размахивала крыльями, будто гигантская бабочка. Анжела, взвизгнув, свернула в сторону гостиной, за что поплатилась жизнью. Ее встретили два чудища, отозвавшихся на Настин клич. Две мерзких горгульи с кожей пунцового цвета. Они, как по команде, набросились на девушку. Занятые Анжелой, собакоголовые упустили из внимания Соколова, который взбежал по лестнице, словно желая вернуться к тому месту, с которого началась для него вся эта история.К Диме, тем временем, вернулось самообладание. Размахивая ножом, юноша пытался спугнуть монстра. Настя пятилась назад, скалясь и брызгая кровавой слюной. Но отступала она недолго. Увернувшись от очередного удара, прыгнула на Диму, зайдя со стороны его свободной руки. Ухватившись за плечо, швырнула парня к стенке. Видя, что тварь увлеклась Димой, Вика юркнула в пространство между лестницей и чудовищем. Перепрыгнула через обезглавленный труп и ворвалась в комнату. Не прошло и двух секунд, как она уже поворачивала ручку окна, залезая на подоконник. В лицо ударил морозный воздух. Слыша рев за своей спиной, Вика нырнула во тьму.

***

После игры в мафию обстановка стала более неформальной. Пруденсио, весело шепелявя, предложил всем, наконец, отведать испанской огненной воды. Пойло лилось рекой, то смешиваясь с колой, то искрясь в стаканчиках в незамутненном чистом виде. Забористая водка быстро развязала языки, сократив дистанцию даже между теми, кто плохо ладил друг с другом. Некоторые от дегустации иберийского напитка отказались, кто наотрез, а кто лишь временно. Причины были самые разные. Никто и не думал, что это решение переведет одних в разряд охотников, а других в число их потенциальных жертв. Единственный раз Настя уступила стадному инстинкту. Хлебнула крепкого коктейля, брезгливо поморщилась, но все же допила. По телу разлилось приятное тепло. За одним стаканом последовал второй. А на третьем конопатый Соколов вдруг показался Насте Кругловой необыкновенно симпатичным. Он был чертовски мил, а его робость очаровывала.Когда они поднялись наверх, под предлогом поговорить вдали от шумной музыки, ничего не предвещало беды. Но потом Пруденсио, вливший в себя едва ли не пол-литра своего пойла, изогнулся в каком-то кособоком танце, а затем упал на ковер, будто бы мучаясь от тысячи кусачих муравьев, ползающих по его телу. Он стенал под всеобщее ржание, но, когда стало ясно, что это не шутка и не розыгрыш, уже другой студентик, звавшийся Сергеем, начал трястись, стекая с кресла вниз. Еще миг, и уже каждый, кто попробовал испанскую водку, трясся в конвульсиях, ударяясь об пол. А дальше самым трезвым из компании представился шанс увидеть рождение диковинных монстров.

***

Прыгая из окна второго этажа, Дима не думал о последствиях. Надеялся, что сугроб смягчит падение. Так оно и вышло. Он шагнул в колючую январскую черноту без промедления. Снег принял юношу в свои объятия, словно желая съесть его. Вынырнув, Соколов выполз на ровное место и заставил себя встать. Примерно в двадцати метрах от него, спотыкаясь, неслась Вика. Он хотел окликнуть ее, но решил не рисковать. Потащился следом. Ноги вязли в глубоком снегу. И если поначалу бежать было легко, то вскоре усталость дала о себе знать. Каждый шаг отзывался болью.Нагнав Вику, Женя уговорил ее остановиться. Только сейчас они осмелились посмотреть назад. Их никто не преследовал. Дом в конце улицы выглядел неприметно. Ничего не выдавало в нем пристанище мерзких инфернальных тварей. Из открытых окон было слышно, как затухает очередная веселая песня.— Как думаешь, нам это снится? — спросил Соколов девушку.Вика не ответила. Тяжело дыша, она глядела на коттедж, а падающие на лоб снежинки таяли, образуя алмазные струйки, вычерчивающие невидимые узоры на покрасневшем лице. Наступила тишина. Но век ее был короток. Истошный вопль прорезал ночное безмолвие, вспарывая небосвод.Женя зажмурился, надеясь, что, открыв глаза, он окажется где-нибудь в другом месте, где-нибудь подальше от этого кошмара. Но, разомкнув веки, он увидел лишь силуэт крылатого существа, которое стремительно приближалось к нему сквозь морозную ночь. Это была Настя. Она жаждала его любви.[1] — Я знаю кое-кого, кто мог бы нам помочь (пер. с исп.)