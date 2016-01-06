Однажды она вернулась

Летяга Просмотров: 151 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 08:49 by

— Выбирай быстрее, не менжуйся. Мне еще товар разобрать надо.Когда я мечтала переехать в деревню, я и думать забыла о сельских магазинах. Зачем о них думать? Основные товары там будут, а большего и не надо.Сейчас, глядя на то, как продавщица голой рукой, без перчатки или хотя бы пакета, раскладывает пирожные, я поняла: нужно было об этом подумать. При том, что пирожные я вообще не ем.— Килограмм гречки, пожалуйста. И банку тушенки. А рыба охлажденная есть?— Замороженный минтай.— Тогда только гречку и тушенку. Спасибо.Не то, чтобы все было так уж ужасно... Просто отвыкла я от такого тона, от того, что продавец мне "тыкает", от скудного выбора продуктов. Ну, ничего. Я приехала сюда отдыхать, и я отдохну. Мне просто нужна тишина, лес... или пение птиц, закаты и рассветы. А скоропортящееся я просто не буду здесь покупать. Переживу.В магазин вошла женщина с ребенком (который тут же прилип к витрине с шоколадками), за ними седая старуха в тряпье. Сразу стало тесно, а от старухи еще и воняло.— Милая, дай булочку хлеба, - старуха выговаривала слова как-то странно, словно с непонятным акцентом, -— И молочка. Доня кушать хочет...Продавщица, с непередаваемой брезгливостью на лице подала ей продукты и принялась пересчитывать мелочь, которую старуха рассыпала по прилавку.Старуха была не в себе, это точно. Глаза блуждали, не в силах сфокусироваться, на губах играла улыбка дурочки. Она взяла свои покупки и поковыляла к выходу. Когда проходила мимо меня (я отшатнулась от смрада), неожиданно вздрогнула.— Заходи к нам в гости, доня рада будет, - сказала старуха, обнажая в улыбке десны. И вышла.— Фух, - сказала продавщица, - Подождите, окно открою.— Вы только к ней не ходите ни в коем случае, - женщина прижимала к себе ребенка и в упор смотрела на меня, — Она по всякому звать будет. Даже не думайте к ней идти.А я стояла, словно в прострации, забыв, что я вообще хотела сделать. Так, продукты купила, а дальше...Я вышла из магазина.— Не ходите ни в коем случае! - крикнула женщина.Странные тут люди.Но поселок достаточно близко к городу, при этом здесь прекрасный лес, электричество, более-менее нормальная дорога... Одно лето можно прожить, причём с удовольствием. И без общения с местными...Прошло три прекрасных дня. Я просыпалась, когда хотела; завтракала чем хотела; шла гулять.Репелент от комаров, бутылка воды в рюкзак. И еще - дань прогрессу- наушник, негромко читающий мне аудиокниги. Благодать. Даже за такой короткий срок я почувствовала, что жизнь налаживается, а эмоциональное выгорание отодвигается. Пока еще медленно. Но процесс пошел...На четвертый день я снова встретила эту ужасную старуху. Она шла мне навстречу по дороге от озера. Я деликатно пыталась ее обрулить, но она словно специально кидалась мне навстречу.— Доня тебя ждет, я сказала ей про тебя. Она обещала не обижать тебя. Приходи, доня ждет... Ну, придешь? Нам с краю, ты сразу увидишь, только наш дом с краю, один такой, приходи в гости... Доня очень тебя ждет.Я встречала сумасшедших. С детства помню, жила у нас в доме похожая старуха, только та еще и нечистоты в окно выливала. Бывает...— И подарок возьми, от дони! - неожиданно старуха подлетела ко мне и что-то сунула в ладонь.Я отвращением оглядела "подарок". Лоскут красно-черной клетчатой ткани, весьма грязный. Я тут же бросила его на землю и полезла в рюкзак за влажными салфетками. А старуха уже ковыляла вперед и на меня больше не бросила ни взгляда.В эту ночь мне снился темный лес. Даже не так. Черный лес. Будто я иду по нему, спотыкаюсь о корни, постоянно падаю. И мне очень-очень обидно. И так темно, и ничего не видно...А потом появилась девушка. Она сказала мне:— Теперь ты знаешь, где мой дом.А меня сковал ужас, потому что я увидела, что ноги у девушки лошадиные. Я заорала и проснулась.За окном моросил дождик. Гулять возможности не было, да и не хотелось. Я листала бумажные книги, которые взяла с собой, и пила чай. Настроения совсем не было, в голову лезла одна дурь. И послевкусие страшного сна витало в воздухе.Где-то в обед в калитку постучали.Я вышла, накинув дождевик. Передо мной стояла та женщина, из магазина.— Меня зовут Катя. Можно с вами поговорить?Я махнула рукой - мол, заходите.Катя вошла в дом, пригладила мокрые волосы. Обычная деревенская женщина, лет под сорок.— Я сейчас скажу... Но знайте, что я не брежу. Я понимаю, для вас это очень странно. Попытайтесь поверить.Я вопросительно подняла бровь.— Вам нужно срочно уехать.— С чего это?— По всей деревне видели следы копыт.— Копыта в деревне? Удивительно! - с сарказмом сказала я. А в глубине души зазвенел крошечный колокольчик.— Она ищет вас. И не нашла только потому что слепая. Но найдет. Всегда находит.— Кто?..— Дочка Зухры.— Вы с ума сошли? Копыта, дочки... Вам так скучно?Катя постояла молча, разглядывая пол. Потом криво улыбнулась:— Конечно, не верите. Дайте я кое-что расскажу.Зухра потеряла свою дочку давно, лет 30 назад. Пошли в лес гулять... И пропала девочка. Искали ее тогда, искали все. Я эту девочку, Гульнару, знала. Мы играли иногда вместе. И когда она пропала, сильно плакала... Так ее и не нашли. Ни одежды, ничего. Болот здесь нет, животных диких тоже. Зухра от горя с ума сошла, муж от нее уехал.И представьте, прошло 20 лет. Бежит Зухра по улице:— Нашлась доня, нашлась!Дурочка, сумасшедшая, что взять. Никто и внимания не обратил. Только потом многие видели, как из дома по вечерам выходит слепая женщина, а Зухра ее Гульнарой зовет. И с тех пор, стали появляться после дождя следы копыт. Но скотина не ходит по чужим огородам, не стоит под окнами. Не заходит в дом. А ведь и в домах следы видели! И где они появлялись - там горе. Или с ума кто сойдет, или помрет...Все наши дома освящали, батюшку звали. После этого пропали следы, хотя слепую иногда видели возле дома Зухры. И клялись, что у нее из под юбки копыта торчат.А сейчас вы приехали и следы эти появились. Уезжайте немедленно. Лучше дома посмейтесь над глупыми деревенскими .Я молчала. Сердце колошматило, а перед глазами стояла девушка из сна.— Автобус сегодня не ходит...— У Сергея, хозяина магазина, машина есть. Попросите его.Катя ушла. А я лихорадочно собирала вещи. Черт бы побрал эту деревню... Да, может я суеверная дура... Но подумаю об этом дома.Сергей согласился меня везти, но что-то случилось с машиной, и он провозился с ремонтом почти до вечера. Выезжали когда солнце садилось.По дороге я болтала с Сергеем, просто рот не затыкался (видимо от страха). Играла музыка. Сергей рассказывал что-то про закупки продуктов.Вдруг музыка резко оборвалась.— Здесь радио не ловит, - Сергей равнодушно посмотрел на магнитолу, а потом в зеркало заднего вида.— Господи Исусе!И дал газу, как только мог. Я обернулась - ничего не увидела.— Сергей, не гоните так, вы что!Но тот словно закаменел, вцепился в руль и не шевелился.— Сергей!!!И тут я увидела. Напротив водительского окна бежала девушка. А мы неслись под 150 км/час. Девушка бежала легко, без напряга, улыбалась (я видела это четко!). А потом в машину полетели удары - тяжелые, словно копытом.Сергей начал в голос молиться. Я не знаю молитв, но стала повторять за ним, хотя губы еле шевелились. Девушка начала отставать. А потом удары раздались на крыше машины.— Господи, дай выбраться!.. - заорал и Сергей и все резко стихло. Заиграло радио. До города ехали молча. Ни слова не проронили.— Почему вы не уедете из деревни? - спросила я, уже вытаскивая свои чемоданы возле подъезда.— Разве она отпустит? - мужчина криво улыбнулся. Я хотела спросить "Кто?" и передумала.— Не приезжайте к нам больше никогда. Не надо. Однажды она вернулась. Было очень плохо. Боюсь, теперь будет также.Я кивнула. Вошла в подъезд, в лифт, поднялась... Возле квартиры был след от копыта. Господи, помоги мне.Автор - portulakis.

Ключевые слова: Деревня старуха сумасшествие слепая копыта

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