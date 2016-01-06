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Творческие истории

Память земли, или что видел Ванька?

Мальчишка


Ванька толком ещё и не проснулся, а Гришка, его старший брат, тащил его по сырой от дождя тропинке на рыбалку. На озеро, что в пяти километрах от деревни. Там и народу поменьше, и карась покрупнее.

- Ну, давай Ванька, догоняй, - ругался Гришка, - ну чего ты как не живой?

- Спать хочу, - едва поспевая, говорит Ванька

- Да какой спать, Вань. Ты же вчера весь мозг мне вынес, чтобы я тебя взял на рыбалку, а теперь ноешь. Давай догоняй. Самый клёв пропустим.

Гришка был старше своего младшего на пять лет. Он был для Ваньки и за брата, и за отца. Приглядывал за ним, а при необходимости и заступался, если кто обижал. Ванька очень любил и гордился своим братом за то, что он такой сильный и смелый.

- Ну давай, Ванька, немного осталось, - ругался Гришка.

Ванька очень старался не отставать от брата, но у него это плохо получалось. Расстояние между братьями становилось все больше и больше.

Впереди блеснуло огромным лезвием озеро. Солнышко показалось над горизонтом, разгоняя остатки тумана.

- Догоняй, - услышал Ванька крик брата.

Ванька остановился, наблюдая, как Гришка бежит к берегу озера.

- Уф, запыхался. Конечно догоню, куда я денусь, - садится на траву мальчишка, - отдохну немного и догоню.

И тут произошло невероятное. Произошло то, что здорово напугало Ваньку. Где-то совсем не далеко послышались выстрелы. Много выстрелов. Охотники так не стреляли. Ванька быстро поднялся, выискивая глазами тех, кто стреляет.

Ванька увидел как по полю бежит человек в военной форме. За солдатом бежали несколько человек одетых в одинаковую, другую военную форму, стреляя из автоматов. Два мотоцикла вот-вот нагонят человека в форме. И тут человек упал. Люди, которые за ним бежали, остановились, постояли немного и пошли назад, весело разговаривая не по-русски. Мотоциклы сделали несколько кругов вокруг лежащего солдата и тоже поехали в ту сторону, откуда приехали.

Наступила тишина. Перепуганный Ванька слышал как стучит его сердце.

Ванька, пересилив страх, решил сбегать и посмотреть, что за человек там лежит. Вдруг кто-то из знакомых. Он никак не мог понять, что случилось, и что он только что видел.

Ванька осторожно, затаив дыхание, подходил к человеку. Когда до солдата оставалось около десяти метров, тот пошевелился. Ванька подошёл ближе и увидел молодого парня в выцветшей от солнца форме времён Великой отечественной войны. Им в школе часто рассказывали о тех временах. Гимнастерка на груди солдата была красная от крови. Солдатик открыл глаза.

- Скажи мамке, что здесь я. Здесь меня убили, - прохрипел солдат и затих.

Ванька не помнил, как прибежал на берег озера и все рассказал брату, что он только что видел и слышал. Уже через минуту два брата бежали в сторону деревни.

Часа через четыре возле того места, где Ванька видел солдата, остановился УАЗик председателя.

- Где ты его видел? - спрашивает председатель Ваньку.

- Здесь, - показал Ванька

Председатель снял с головы фуражку.
- Ладно, разберемся. Поехали.

На следующий день, в том самом месте, где лежал солдатик, по словам Ваньки, рабочие откопали останки человека. Это был молодой солдат Советской армии, погибший летом 1942-го года. Так позже объявили специалисты. Ведь на фляжке, которая лежала рядом с останками, была выбита фамилия и часть, где служил погибший. Уже позже у солдатика нашли родственников. Захоронили останки с почестями на его Родине. Ну а Ванька? Ваньку жители стали уважать и жать руку при встрече. Ведь не каждому память земли покажет то, что показала мальчишке.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:16
Сегодня, 00:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 72Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Деревня озеро рыбалка видение война солдат просьба останки человека память земли

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:03
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Сильная история, поразило до глубины души. Спасибо, +.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
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