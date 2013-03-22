Здесь нужна свежая кровь!

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:51

Twilight666 Просмотров: 18 Комментарии: 1 0 Сегодня, 06:43 by

Ничего не предвещало беды в этот осенний зябкий день. В одной из квартиры города миллионника было тепло и уютно. По карнизу бренчал дождь, в кружке дымилось горячее какао, а в руках находилась замечательная книга - новый цикл фантастических рассказов польского писателя, Станислава Лема. В момент, когда я уже погрузился в неспешное повествование сюжета, мысленно находился в далеком будущем, на космическом корабле, где-то в перигелии Меркурия, вместе с главным героем рассказа – ловил остовы старых ракет, вдруг зазвонил телефон. Нет, не сигнал коммуникатора в космическом корабле, информирующем о метеоритах за кормой, а именно обычный сигнал мобильного телефона – входящий звонок. Взяв трубку, я вернулся в реальность и услышал голос сестры. Она находилась в другом часовом поясе, в другой стране по работе, и звонок в столь позднее время означал что-то сверхважное.- Привет, – услышал я её слегка сонный, но встревоженный голос.- Привет, сестренка, что случилось?- Ты помнишь дальних родственников по маминой линии, фамилия у них ещё была странная. Что-то на Вольф…- Волькенштейн, – подсказал я ей.- Точно, они самые. Так вот. Там оставался один дед. Или дядей маме он приходился, то ли ещё кем-то. Плохо разбираюсь в родственных связях. Но дед помер и оставил наследство – свой старинный дом, тебе, Андрей.- Мне?! – Крайне удивился я. – Мы ведь даже не знакомы были?- Да. Я тоже не понимаю, почему он выбрал именно тебя, хотя совершенно не знал. Но факт - есть факт. Но и это ещё не все.- Почему кажется, что следующий момент мне не понравится?- Подробность действительно странная, ты как чувствуешь. Дед завещал тебе свой старинный дом, а также сумму в 10 тысяч долларов в одном из государственных банков. Но получить ты её сможешь, если вступишь в наследство на родной земле деда и проживешь в его доме ровно месяц.- Десять тысяч баксов, ничего себе! Но что за странные условия? Неужели в завещании так и указанно?- Именно так, я сейчас тебе по почте скину подробности. По приезду тебя встретит поверенное лицо деда, которое будет следить за исполнением тобой условий проживания. Этот момент в наследстве также указан.- Поверенный? Охренеть, конечно, – не сдержался я и после секундной паузы продолжил. – И почему ты решила, что я туда поеду?- Ну, во-первых, братец, - твоя неуёмная тяга к приключениям. Во-вторых, сумма наследства, а я знаю, что деньги лишними не будут, тем более десятка тысяч долларов. А в-третьих, ты же, вроде, на удалённом подключении работаешь? Сейчас в каждом селе есть интернет.- В общем, ты все свела к деньгам, сделав из меня еврея, охочего до зеленых бумажек, - хмыкнул я ответ наигранно, так как мой скепсис действительно отступал. На смену ему приходили какой-то веселый азарт и предвкушение смены деятельности.- Ну и где находится это всё? – всё ещё слегка ворчливым голосом спросил я сестру.- Три километра от села «Пешково», Новосибирская область.Раздумья были недолгими. Мне хватило одних суток для ознакомления с ситуацией. Найти это село, а потом и полузаброшенную деревню поблизости и даже примерное расположение дома на онлайн картах в интернете. Узнать контакты проживания поверенного – у этого человека не было мобильного телефона, похоже, он был ещё более древним динозавром, нежели мой дальний покойный родственник. На руках был только его адрес, дом почти по соседству. Дальше рутина - собрать вещи, купить билет, рассчитать дорогу до села и деревни, снять побольше наличности и купить модем для выхода в интернет. Казалось, что моя сестра может ошибаться и в этом богом забытом месте нет не только банкоматов, но и ни одной WiFi-сети на ближайшие десятки километров.Село встретило меня пронзительным ледяным ветром, низкими свинцовыми тучами и мелкими холодными каплями дождя точно в лицо. Опустив капюшон куртки ниже на голову, я зашагал по направлению к сельской администрации. Небольшое прямоугольное здание, покосившееся крыльцо и крепкий усатый дедок на пороге затачивает лопату.- Здравствуйте!- И тебе не хворать, – слегка склонил он голову на бок, внимательно наблюдая за мной. И как мне показалось лишь на миг, в его глазах застыли слезы?- Тут у вас по соседству, в лесу, деревня должна быть, не подскажите, где она?Очень тяжелый вздох и взгляд вниз, в пол, затем уже совсем хмурым голосом:- Зачем она тебе, внучок? Деревня «Пашково».- Пашково? Ого, как символично. Село Пешково, а деревня Пашково.- Ты это-то, тему-то не переводи, – построив предложение необычным образом, ответил мне дед.- У меня там дальний родственник живет, жил, вернее. Вот документы, – протянул я ему распечатанную бумагу, – мне нужно в наследство вступить.Вновь тяжелый вздох и, не глядя мне в глаза:- Ну, родственник, так родственник. Нам перечить не велено. Пойдем, ямщик тебя домчит до кромки леса, но дале нет нам ходу, к деревне он путь укажет, дальше ты сам.- Ямщик, ого.- Ямщик, он самый, – кивнул дед в знак согласия.Мы молча направились к нужному дому, и сколько я не пытался построить хоть какой-то диалог, собеседник отвечал лишь односложно, либо покачивал головой, отмалчиваясь. Наконец мы подошли к крайней от леса избе на центральной улице. Прямо перед домом за небольшим деревянным заборчиком фыркал породистый мерин, а рядом возле телеги суетился мужичок. Чуть моложе встретившего меня деда, по опухшему лицо было видно, что сильно пьющий, и эта печать алкоголя сильно придавала ему возраста.- Здоров буди, Харитоныч. Вот же, в наследство внук приехал. Надобно отвести.Мужичок замер и обернулся к нам. В начале смотрел недобрым взглядом, но потом, оттаяв, поздоровался и заверил старика, что всё будет сделано в лучшем виде.- Сейчас колесо доделаю и поедем, – проговорил он, смотря вслед удаляющемуся главе посада, потом обернулся ко мне. - Значит, наследство?- Да, именно- Ну, тогда ты не против, я маленькую чарочку приговорю прежде, не езжу трезвым в ту сторону. И домчу тебя в раз быстрее.- Да, пожалуйста, конечно, – смутился я, немного понимая в мыслях, что на этом пункте могу застрять надолго.Впрочем, мужичок, несмотря на свой изрядно помятый вид, делал все очень быстро. Выпил ту самую чарку – "мерзавчик" по-нашему, как отец называл стограммовый сосуд главного алкогольного напитка; крякнул и занюхнул рукавом, а потом взял деревянный молот и начал им прилаживать колесо. Все это смотрелось настолько нелепо, что хотелось диву даваться. Как будто попал в 16 или 17 век на Руси. Старинное звание "ямщик", телега и мерин, деревянный молот и идеально попадающий в образ истинного русского, этот самый мужичок. Прошло, наверное, минут десять и всё было готово к поездке.Мерин медленно двигался по раскисшей дороге, поскрипывала телега, колючий ветер пытался проникнуть под куртку, а дождь словно специально целился прямо в лицо, как капюшон не надвигай.- У погоста в дряхлом доме дед живёт, гробовщик, – вдруг прохрипел в мою сторону ямщик.- Что-что? – не расслышал я.- Если среди ночи он тебе попадётся, беги без огляду, – ответил мне мужичок и окончательно затих. Как не попытался далее его разговорить и получить какие-либо подробности по его фразам, в ответ было лишь хмурое молчание."Отличная поездочка, ничего не скажешь", – пронеслось у меня в мыслях. Впрочем, местный колорит также не добавлял оптимизма. Ужасная погода, деревья казалось тянут ко мне свои руки-сучья. А в кустах чудились разные монстры. Разыгравшееся воображение рисовало к ним дополнительные свирепые образы, отчего в итоге по коже побежали мурашки. Настроение испортилось окончательно.- Приехали, наследничек, – произнёс ямщик, вынув меня из своих страшных мыслей, остановил мерина. – Дальше мне ходу нет, один идешь. Вон туда, влево, и, видишь тропинку, по ней иди, не ошибешься, аккурат до деревни.Я слез с телеги и направился вглубь леса, отмечая, как поспешно ямщик начинает подгонять лошадь в обратный путь, попутно со страхом озираясь.Жуткий скрип деревьев, вой ветра в их кронах, все эти ощущения снова заставили воображение разыграться. Почему-то накатил приступ сильного страха. Никогда не верил в сверхъявственные штучки, призраков там и так далее. Но вот здесь, на краю земли...- Да что за твою мать! – Выругался себе под нос и, стиснув зубы, продолжил пробираться сквозь заросли по еле видимой тропинке. Внезапно лес расступился и каких-нибудь метрах трёхстах я увидел первые несколько домов и песчаную дорогу между ними. По этой самой дороге мне навстречу спешил молодой человек.- Добрый вечер, – проговорил он издалека.- Добрый, – ответил я, когда последний подошёл ближе.Молодой человек расплылся в улыбке и протянул мне свою руку.- Будем знакомы, Роман.- Андрей.- Какими судьбами к нам, Андрей?- Я по наследству, фамилия – Волькенштейн, – начал на ходу расстегивать рюкзак и доставать бумаги.- Будет тебе, – остановил мои действия Роман с улыбкой на лице. – Тут чужих не бывает, все по приглашению. Потом покажешь свои бумаги. Пойдём, отведу тебя к старосте деревни.Дом старосты оказался в середине деревни. Большой и крайне неказистый. Второй этаж был несоразмерной пристройкой к первому, к тому же доски были другого цвета. Мы с Романом зашли на крыльцо и постучали в оббитую дерматином дверь. Звук удара получился гулким и ухающим, но находящийся внутри нас услышал и пригласил войти.Старостой оказался древний старик, наверное, ещё старше деда из села Пешково. То, что сразу бросилось мне в глаза – у старосты не было седины. Словно выкрашенные черные волосы были аккуратно зализаны назад, длинная темная борода и цепкий, просто отталкивающий взгляд тёмных глаз в глубоких глазницах.- Это кто же у нас, Ромушка? – противным высоким голосом прошелестел он.- За наследством приехал – Волькенштейн.- А-а-а! - Старик будто обрадовался. – Аннушка, готовь отвар для гостя – обычай у нас такой, – пояснил он, глядя на меня.- Да, верно, - поддержал его Роман. - Мы - деревня старая, по обычаям живём. Не откажи в чести отвар попробовать, наш личный рецепт. Всех так встречаем, а рецепт из поколения в поколение передаётся.Откуда-то из другой комнаты вышла бледная высокая девушка с подносом и резной деревянной кружкой, из которой поднимался пар. Поставила её передо мной и удалилась с подносом обратно, не подняв глаз.- Пей, не дрейфь, – подбадривал дед. – Чуешь запах? На малине отвар и много других полезных растений.Его цепкие глаза сверлили меня до самой глубины души, а с другой стороны за мной с улыбкой наблюдал Роман. Деваться было некуда. Я пригубил напиток. На вкус он оказался очень сладким, слегка вязким, но терпимым для потребления.- Вкусно? – спросил Роман, тем временем переключившись на документы, которые я предварительно достал.- Да, очень необычный напиток, спасибо. Кстати, что у вас за история про гробовщика, к которому ночью нельзя приближаться, расскажите?На миг повисла тишина, староста и Роман замерли, а я почувствовал, как энергетика в комнате изменилась с приветливой на крайне враждебную, волосы на голове встали дыбом.- Кто вам такое рассказал? – спросил староста с натянутой улыбкой, которая не вязалась с темной злобой в его глазах.- Да это, ямщик, пока ехали, я думал легенда. Интересно стало.- Легенда. – Кивнул староста, не сводя с меня взгляда. Помедлил секунду и проговорил, - ну что там с документами, Ромушка?- Всё в порядке. Князев Андрей Игоревич. По маминой линии наследник по роду.- Ну и прекрасно, отведи тогда гостя в его дом и всё там покажи да расскажи, – старик всё ещё натянуто и противно улыбался, протянул мне руку.- Рад знакомству, Андрей Игоревич, добро пожаловать.- И я рад, – протянул руку в ответ и чуть не охнул от силы, с которой старик сжал мою ладонь. Несколько секунд длилось это прикосновение, но мне казалось, что прошлая целая вечность. Ладонь жгло и щипало, а выше запястья чувствительность и вовсе пропала.- Ну вот и ладно, – наконец отпустил мою руку старик. В этот же миг все болевые ощущения исчезли, осталось лишь неприятное покалывание в самой ладони. Гордость не позволила взглянуть на неё сразу же после рукопожатия. Выйдя на улицу вместе с Романом и вдохнув деревенский воздух после отвара, я сразу же забыл о своих неприятных ощущениях в руке, переключившись на другие. Тело вдруг свинцом налилось, навалилась резкая усталость, а на спину как будто повесили ещё с дюжину таких же рюкзаков. Передвигать ноги стало невыносимо сложно, и я еле двигался за своим провожатым, который участливо посматривал на меня, будто понимая, как же мне плохо.- Что в вашем отваре, алкоголь? – спросил я, чувствую себя как после крепкой выпивки.- Напиток полностью безалкогольный. Из питательных и полезных растений, по древнему рецепту. Кстати, вот мы и пришли, – указал он рукой вперед.Дом дальних родственников стоял на середине деревни. Двухэтажный деревянный особняк, очень хорошо сохранившийся, построенный без единого гвоздя. Резные ставни окон, причудливая вязь узоров на стенах тут и там. Тяжелая деревянная дверь с крыльца манила зайти, зайти и найти кровать, что угодно, и уснуть сейчас же!- Как отдохнешь и обустроишься, заходи ко мне. Покажу остальную деревню и со всеми познакомлю. Живу через два дома от тебя, вверх по улице. Дверь в дом открыта, – проговорил Роман и, хлопнув меня по плечу со спины, зашагал прочь.С трудом поднявшись по ступеням крыльца, я открыл дверь и, зайдя в холл, увидел вдали одну из комнат и то, что меня сейчас так манило. Старую дубовую кровать, заправленную светло-алым бельём. Дойдя до кровати, я из последних сил рухнул на неё и отрубился.Шаги в доме и полная темнота. Кто-то двигается от входа прямо к кровати. Тяжелые и страшные шаги, которые заставляют сердце пропускать удары.В этот момент хочется вскочить, включить свет, но я ведь не знаю, есть ли здесь освещение и выключатели? Тогда спрятаться под кроватью или в шкаф. В этом доме есть шкаф? Но эти шаги найдут меня везде. Где бы я не спрятался. Даже в городе теперь найдут. Хотя, мне уже не выбраться из этой деревни.Что-то рассекает воздух и кажется даже в темноте я вижу эту стремительную тень, через секунду ощущаю вспышку боли. Что-то со всего размаха вонзается в моё тело, пробивая грудную клетку насквозь.Вскакиваю с кровати весь в мокром поту.Это сон! Всего лишь страшный сон, да!Сердце выдаёт пулеметную очередь, и я весь потный, мокрый и липкий, словно после температуры. Снимаю куртку и через голову свитер, далее майка, которая все в крови! Паническая атака, ужас и дикий страх! Алый цвет резко растворяется. Снова вижу свою белоснежную, пропитанную потом майку и никаких следов крови.- Да что же это?! Галлюцинации?! Чем они меня вчера опоили?!Из приоткрытого окна, кажется, это кухня, доносится какой-то шум. Подхожу ближе и вижу следующую картину. Сгорбленная старая бабка в черном плаще держит в одной руке за ноги нескольких связанных живых кур, а в другой руке держит горящую палку, настоящий факел. Но огонь не может так ярко гореть на обычной древесине – это противоестественно! Перехватив мой взгляд, старуха улыбается противной беззубой улыбкой и подносит огонь к курам. Хочу отвернуться, но не могу, смотрю во все глаза на эту предсмертную агонию птиц до самого конца, пока она не сжигает их полностью. Бросив мертвые тушки, старуха направляется в сторону моего дома и вытягивает костлявую руку в мою сторону, ещё шире и ужаснее улыбаясь своим беззубым ртом.Просыпаюсь!- И это сон, что здесь творится?! – Выкрикнул в сердцах.Стук и в дверях показывается голова Романа:- Привет, Андрей. Ты чего кричишь, что-то случилось?- Случилось! Чем вы вчера меня напоили, сны этой ночью - просто жуть!- Обычный ягодный отвар, настойки питательных листьев, черемша, сахар. Тебе кошмары снились?- Да!- Ну, может, новое место и новые ощущения. Бывает. Ты, кстати, спал восемнадцать часов.- Сколько?! Восемнадцать?!- Да, вчера ты вечером приехал и отрубился, а сегодня уже новый день, почти полдень. Так как, прогуляться не хочешь, деревню нашу посмотреть?- Да, хочу. Только хорошо бы помыться сперва где-то. Есть у вас удобства тут?- У меня на огороде летний душ есть, воду только нагрел. И тепло сегодня, не замерзнешь. Бери нужные вещи и пойдём.Спустя пятнадцать минут все утренние ужасы остались позади. Роман заваривал самовар на шишках, а я нежился под теплыми струями. Теплыми и липкими, как же приятно понежиться в крови…Стоп, что?! Резко открываю глаза, сердце снова пропускает удар и заводится с удвоенной силой, а мысли и того хуже. Нет же, я стою под душем. Чистая и свежая вода, никакой крови! Что со мной происходит?! Никогда не страдал галлюцинациями! Чем же меня опоили?!Наскоро домываюсь, вытираюсь махровым полотенцем, одеваюсь и иду к Роману с серьезным намерением поговорить. Последний уже подготовил самовар – от него поднимается приятный дымок, на столе стоит дивный торт, судя по всему, сделанный собственными руками. И много других разных вкусностей.- Ого, торт собственноручный? – задаю разряжающий вопрос в надежде переключиться далее на интересующий меня вопрос с отваром.- Ага, супруга сделала. Аннушка, выйди познакомиться с гостем.Из дома выходит та самая высокая и слегка бледная девушка.- Да мы же знакомы, она мне вчера отвар приносила, когда я знакомился со старостой.- Со старостой, - удивлённо спросил Роман, глядя на меня.- Ну да, ваш староста. Такой дед с зализанными темными волосами. Я ещё удивился, что седины у него нет.Хозяин дома внимательно и настороженно посмотрел на меня. Повисло неловкое молчание.- Что? – не выдержал я.- Ну, как бы тебе сказать, староста у нас - я. А того, кого ты описываешь, - у нас таких нет.- Как нет?! Ты прикалываешься?!- Да, вот так - нет, Андрей. Ты себя нормально чувствуешь? На вот, выпей чай, полегчает.Выбиваю кружку у него из рук:- Пошёл ты со своим чаем, что за бред здесь происходит?!- Как ты неаккуратен, – качает головой хозяин дома, глядя на осколки, потом на меня. – Налить новый? – приветливая улыбка и дикая злоба глаз, будто прожигает взглядом.Не дождавшись ответа, резко встаю и под пристальным взглядом Романа ухожу к дому своего родственника. Пара минут, а дом никак не приближается.Черт, тут идти 2 минуты, а я иду пять. Что за нахрен?!За спиной вдруг хриплый неприятный смех. Оборачиваюсь. Метрах в трехстах на дороге стоит та самая бабка в черном, которая жгла кур. Она протягивает костлявые пальцы в мою сторону и вновь улыбается беззубым, непропорционально большим ртом. Паника и ужас, перехожу на бег, но старуха за спиной также начинает двигаться за мной и она… плывёт над дорогой, парит в паре сантиметров над ней, будто настоящий призрак. По ушам бьёт противный визгливый смех.Просыпаюсь в холодном поту в доме родственника.- Снова сон?! Что здесь сон, а что - явь?! Я уже потерялся в этой круговерти! Нахрен мне ваш выигрыш и наследство, нужно скорее убираться отсюда!Включив фонарик на мобильном устройстве, нахожу свой рюкзак и куртку, надеваю и чувствую дикую боль в правой ладони. Переворачиваю руку и вижу точно в центре - перевернутая пятиконечная звезда, будто выжженная. Знак дьявола! Рисунок пульсирует и проявляется с каждой минутой всё отчетливее. Первая мысль: выберусь, отрежу себе эту руку и никогда не буду вспоминать!Куртка и рюкзак сквозь боль и бегом из этого ада! Убраться, выбраться, сбежать!Из-за туч появляется огромная полная луна, освещая дорогу."Отлично, так намного лучше. Потому что, включив фонарик на мобильном устройстве, могу привлечь к себе внимание!"Пять минут в дороге, деревья расступаются, и я снова вижу ту самую деревню. Да как такое может быть?! Я в темноте перепутал направление?! От GPS тоже никакого толка, устройство не может определить направление и нулевой приём сотового сигнала. Тогда так: захожу в лес, минута вперед и резко в любую из сторон под углом в девяносто градусов. Без разницы куда, лишь бы подальше от этих мест!Делаю все в точности по плану, но спустя пять минут снова оказываюсь возле деревни. Ещё попытка и ещё, снова и снова в лес. В эту ночь я проделал не менее двадцати попыток выбраться, чередуя смену направлений, не желая сдаваться, но каждый раз выходил в одну и ту же точку. Отчаявшись, очередной раз выйдя из леса, я попросту упал на колени и расплакался от ужаса и эмоционального напряжения. Просидел так полчаса или час, а может и больше."Значит, остаётся только одно - идти сквозь эту деревню", - пришла поздняя мысль, осознание которой далось с огромным трудом. Было безумно страшно идти в том направлении, но другого выхода не было. Собрав все оставшиеся силы, остатки решимости, двинулся по направлению к деревне.Как только прошёл границу первого дома, там, где начиналась улица, будто изменилось что-то. Подул лёгкий, но очень холодный ветерок. В воздухе появилась лёгкая дымка, которая окутала луну, сделав её ещё более зловещей. На грани чувствительности слуха вдруг удалось услышать чей-то невнятный шепот, словно читающий зловещее заклинание. Звезда на руке снова запульсировала неприятной болью. Едва удавалось сдержать зубную дрожь. Она возникала то ли от ужаса, то ли от лёгкого пронизывающего холода. В почти полной тишине, не считая шепота, этот звук зубов был непозволительной роскошью, разносясь на несколько метров вокруг. Дом слева и справа, ещё один и ещё, всё ближе к концу деревни. А за домами справа и слева, ощущение, что тоже кто-то двигается, медленно и осторожно, с интересом наблюдая за мной, облизываясь.Наконец я достиг края деревни, и дорога круто повернула влево, а в нескольких метрах далее, точно за погостом, показалось небольшое древнее кладбище. С десяток закрытых гробов, медленно снующие по территории тени, и на середине зависший над землей старик. Тот самый староста с чёрными зализанными волосами. Руки разведены в разные стороны, ноги вместе, и призрачное красное свечение его глаз. Он смотрел точно на меня.- Теперь ты наш, – уловил я шепот, который донес ветер, и следом пульсация в ладони, все сильнее и сильнее, нестерпимая боль.Падаю на колени, почти теряя контроль над своим телом. В гаснущем сознании проносятся последние мысли: "Что-то по латыни резко он сказал, гробы открылись в темноте. В сторону мою рукой он указал и тени двинулись ко мне."На крыльцо сельской администрации вышел крепкий усатый дедок, но тут же с ужасом попятился, увидев улыбавшегося мужчину, смотрящего на него немигающими взглядом.- Роман!- Здравствуйте, отец! – Улыбнулся мужчина старику.- Я повторял тебе много раз, ты не мой сын. Ты убил его и захватил его тело. И у нас была договоренность. Мы выполняем свою часть сделки, а вы не выходите далее ваших владений.- Была, не спорю. Но кто-то нарушил уговор, понимаешь? А нарушить уговор с демоном, значит нужно искупить долг кровью. – Роман подошёл вплотную к старику и нагнулся к его левому уху, прошептал с улыбкой и наслаждением. – Посмотри направо, тебе понравится это, обещаю.Нехотя старик повернул голову и ужаснулся. На огромном обугленном кресте был распят ямщик. Он был ещё жив и с ужасом смотрел во все глаза на своего руководителя. Рот его был заткнут тряпкой, а возле его лица, стоя на нижней перекладине, держась одной рукой за крест, а в другой держа молоток, находился тот самый парень Андрей, который несколько дней назад приезжал за наследством. Только в глазах этого парня теперь не было больше ничего человеческого. Размахнувшись, он изо всех сил нанёс удар по голове ямщика, ещё, ещё, ещё и ещё. Потом довольный собой спрыгнул на землю и растворился в воздухе.- Найди нового исполнителя, отец. Не самому же тебе возить к нам жертв. Да и кстати, как видишь, о твоём родственнике я позаботился. Ну, ты видел только, как Андрей славно управляется с молотком. Твой дом ему очень понравился. Обещаю также позаботиться и о его сестренке. – Роман улыбнулся и в тот же миг с диким оскалом зверя оказался лицом напротив лица старика, низким нечеловеческим голосом проговорил, - но, если ты ещё раз сглупишь, в оплату пойдут твои внуки. Сожру их у тебя на глазах!Старик яростно закивал головой, подтверждая, что больше никогда не подведёт, по его щекам скатывались слезы ужаса.- Ну вот и славно! - Снова мило улыбнулся молодой человек и, насвистывая похоронный марш, направился в сторону леса.Где-то в другой стране на электронный адрес сестры Андрея пришло сообщение.«Привет, сестренка! Я воспользовался твоим советом и совершил путешествие за наследством. Дом отлично сохранился, тут такая милая и замечательная деревенька, очень добрые и отзывчивые люди. Здесь нужна свежая кровь! Возьми отпуск и приезжай в гости, без возражений! Деревня Пашково – рай на земле.Целую, жду.»

Ключевые слова: Деревня наследство демоны старик староста старуха дом авторская история

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