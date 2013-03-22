Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Здесь нужна свежая кровь!

Ничего не предвещало беды в этот осенний зябкий день. В одной из квартиры города миллионника было тепло и уютно. По карнизу бренчал дождь, в кружке дымилось горячее какао, а в руках находилась замечательная книга - новый цикл фантастических рассказов польского писателя, Станислава Лема. В момент, когда я уже погрузился в неспешное повествование сюжета, мысленно находился в далеком будущем, на космическом корабле, где-то в перигелии Меркурия, вместе с главным героем рассказа – ловил остовы старых ракет, вдруг зазвонил телефон. Нет, не сигнал коммуникатора в космическом корабле, информирующем о метеоритах за кормой, а именно обычный сигнал мобильного телефона – входящий звонок. Взяв трубку, я вернулся в реальность и услышал голос сестры. Она находилась в другом часовом поясе, в другой стране по работе, и звонок в столь позднее время означал что-то сверхважное.

- Привет, – услышал я её слегка сонный, но встревоженный голос.

- Привет, сестренка, что случилось?

- Ты помнишь дальних родственников по маминой линии, фамилия у них ещё была странная. Что-то на Вольф…

- Волькенштейн, – подсказал я ей.

- Точно, они самые. Так вот. Там оставался один дед. Или дядей маме он приходился, то ли ещё кем-то. Плохо разбираюсь в родственных связях. Но дед помер и оставил наследство – свой старинный дом, тебе, Андрей.

- Мне?! – Крайне удивился я. – Мы ведь даже не знакомы были?

- Да. Я тоже не понимаю, почему он выбрал именно тебя, хотя совершенно не знал. Но факт - есть факт. Но и это ещё не все.

- Почему кажется, что следующий момент мне не понравится?

- Подробность действительно странная, ты как чувствуешь. Дед завещал тебе свой старинный дом, а также сумму в 10 тысяч долларов в одном из государственных банков. Но получить ты её сможешь, если вступишь в наследство на родной земле деда и проживешь в его доме ровно месяц.

- Десять тысяч баксов, ничего себе! Но что за странные условия? Неужели в завещании так и указанно?

- Именно так, я сейчас тебе по почте скину подробности. По приезду тебя встретит поверенное лицо деда, которое будет следить за исполнением тобой условий проживания. Этот момент в наследстве также указан.

- Поверенный? Охренеть, конечно, – не сдержался я и после секундной паузы продолжил. – И почему ты решила, что я туда поеду?

- Ну, во-первых, братец, - твоя неуёмная тяга к приключениям. Во-вторых, сумма наследства, а я знаю, что деньги лишними не будут, тем более десятка тысяч долларов. А в-третьих, ты же, вроде, на удалённом подключении работаешь? Сейчас в каждом селе есть интернет.

- В общем, ты все свела к деньгам, сделав из меня еврея, охочего до зеленых бумажек, - хмыкнул я ответ наигранно, так как мой скепсис действительно отступал. На смену ему приходили какой-то веселый азарт и предвкушение смены деятельности.

- Ну и где находится это всё? – всё ещё слегка ворчливым голосом спросил я сестру.

- Три километра от села «Пешково», Новосибирская область.

Раздумья были недолгими. Мне хватило одних суток для ознакомления с ситуацией. Найти это село, а потом и полузаброшенную деревню поблизости и даже примерное расположение дома на онлайн картах в интернете. Узнать контакты проживания поверенного – у этого человека не было мобильного телефона, похоже, он был ещё более древним динозавром, нежели мой дальний покойный родственник. На руках был только его адрес, дом почти по соседству. Дальше рутина - собрать вещи, купить билет, рассчитать дорогу до села и деревни, снять побольше наличности и купить модем для выхода в интернет. Казалось, что моя сестра может ошибаться и в этом богом забытом месте нет не только банкоматов, но и ни одной WiFi-сети на ближайшие десятки километров.

Село встретило меня пронзительным ледяным ветром, низкими свинцовыми тучами и мелкими холодными каплями дождя точно в лицо. Опустив капюшон куртки ниже на голову, я зашагал по направлению к сельской администрации. Небольшое прямоугольное здание, покосившееся крыльцо и крепкий усатый дедок на пороге затачивает лопату.

- Здравствуйте!

- И тебе не хворать, – слегка склонил он голову на бок, внимательно наблюдая за мной. И как мне показалось лишь на миг, в его глазах застыли слезы?

- Тут у вас по соседству, в лесу, деревня должна быть, не подскажите, где она?

Очень тяжелый вздох и взгляд вниз, в пол, затем уже совсем хмурым голосом:

- Зачем она тебе, внучок? Деревня «Пашково».

- Пашково? Ого, как символично. Село Пешково, а деревня Пашково.

- Ты это-то, тему-то не переводи, – построив предложение необычным образом, ответил мне дед.

- У меня там дальний родственник живет, жил, вернее. Вот документы, – протянул я ему распечатанную бумагу, – мне нужно в наследство вступить.

Вновь тяжелый вздох и, не глядя мне в глаза:

- Ну, родственник, так родственник. Нам перечить не велено. Пойдем, ямщик тебя домчит до кромки леса, но дале нет нам ходу, к деревне он путь укажет, дальше ты сам.

- Ямщик, ого.

- Ямщик, он самый, – кивнул дед в знак согласия.

Мы молча направились к нужному дому, и сколько я не пытался построить хоть какой-то диалог, собеседник отвечал лишь односложно, либо покачивал головой, отмалчиваясь. Наконец мы подошли к крайней от леса избе на центральной улице. Прямо перед домом за небольшим деревянным заборчиком фыркал породистый мерин, а рядом возле телеги суетился мужичок. Чуть моложе встретившего меня деда, по опухшему лицо было видно, что сильно пьющий, и эта печать алкоголя сильно придавала ему возраста.

- Здоров буди, Харитоныч. Вот же, в наследство внук приехал. Надобно отвести.

Мужичок замер и обернулся к нам. В начале смотрел недобрым взглядом, но потом, оттаяв, поздоровался и заверил старика, что всё будет сделано в лучшем виде.

- Сейчас колесо доделаю и поедем, – проговорил он, смотря вслед удаляющемуся главе посада, потом обернулся ко мне. - Значит, наследство?

- Да, именно

- Ну, тогда ты не против, я маленькую чарочку приговорю прежде, не езжу трезвым в ту сторону. И домчу тебя в раз быстрее.

- Да, пожалуйста, конечно, – смутился я, немного понимая в мыслях, что на этом пункте могу застрять надолго.

Впрочем, мужичок, несмотря на свой изрядно помятый вид, делал все очень быстро. Выпил ту самую чарку – "мерзавчик" по-нашему, как отец называл стограммовый сосуд главного алкогольного напитка; крякнул и занюхнул рукавом, а потом взял деревянный молот и начал им прилаживать колесо. Все это смотрелось настолько нелепо, что хотелось диву даваться. Как будто попал в 16 или 17 век на Руси. Старинное звание "ямщик", телега и мерин, деревянный молот и идеально попадающий в образ истинного русского, этот самый мужичок. Прошло, наверное, минут десять и всё было готово к поездке.

Мерин медленно двигался по раскисшей дороге, поскрипывала телега, колючий ветер пытался проникнуть под куртку, а дождь словно специально целился прямо в лицо, как капюшон не надвигай.

- У погоста в дряхлом доме дед живёт, гробовщик, – вдруг прохрипел в мою сторону ямщик.

- Что-что? – не расслышал я.

- Если среди ночи он тебе попадётся, беги без огляду, – ответил мне мужичок и окончательно затих. Как не попытался далее его разговорить и получить какие-либо подробности по его фразам, в ответ было лишь хмурое молчание.

"Отличная поездочка, ничего не скажешь", – пронеслось у меня в мыслях. Впрочем, местный колорит также не добавлял оптимизма. Ужасная погода, деревья казалось тянут ко мне свои руки-сучья. А в кустах чудились разные монстры. Разыгравшееся воображение рисовало к ним дополнительные свирепые образы, отчего в итоге по коже побежали мурашки. Настроение испортилось окончательно.

- Приехали, наследничек, – произнёс ямщик, вынув меня из своих страшных мыслей, остановил мерина. – Дальше мне ходу нет, один идешь. Вон туда, влево, и, видишь тропинку, по ней иди, не ошибешься, аккурат до деревни.

Я слез с телеги и направился вглубь леса, отмечая, как поспешно ямщик начинает подгонять лошадь в обратный путь, попутно со страхом озираясь.

Жуткий скрип деревьев, вой ветра в их кронах, все эти ощущения снова заставили воображение разыграться. Почему-то накатил приступ сильного страха. Никогда не верил в сверхъявственные штучки, призраков там и так далее. Но вот здесь, на краю земли...

- Да что за твою мать! – Выругался себе под нос и, стиснув зубы, продолжил пробираться сквозь заросли по еле видимой тропинке. Внезапно лес расступился и каких-нибудь метрах трёхстах я увидел первые несколько домов и песчаную дорогу между ними. По этой самой дороге мне навстречу спешил молодой человек.

- Добрый вечер, – проговорил он издалека.

- Добрый, – ответил я, когда последний подошёл ближе.

Молодой человек расплылся в улыбке и протянул мне свою руку.

- Будем знакомы, Роман.

- Андрей.

- Какими судьбами к нам, Андрей?

- Я по наследству, фамилия – Волькенштейн, – начал на ходу расстегивать рюкзак и доставать бумаги.

- Будет тебе, – остановил мои действия Роман с улыбкой на лице. – Тут чужих не бывает, все по приглашению. Потом покажешь свои бумаги. Пойдём, отведу тебя к старосте деревни.

Дом старосты оказался в середине деревни. Большой и крайне неказистый. Второй этаж был несоразмерной пристройкой к первому, к тому же доски были другого цвета. Мы с Романом зашли на крыльцо и постучали в оббитую дерматином дверь. Звук удара получился гулким и ухающим, но находящийся внутри нас услышал и пригласил войти.

Старостой оказался древний старик, наверное, ещё старше деда из села Пешково. То, что сразу бросилось мне в глаза – у старосты не было седины. Словно выкрашенные черные волосы были аккуратно зализаны назад, длинная темная борода и цепкий, просто отталкивающий взгляд тёмных глаз в глубоких глазницах.

- Это кто же у нас, Ромушка? – противным высоким голосом прошелестел он.

- За наследством приехал – Волькенштейн.

- А-а-а! - Старик будто обрадовался. – Аннушка, готовь отвар для гостя – обычай у нас такой, – пояснил он, глядя на меня.

- Да, верно, - поддержал его Роман. - Мы - деревня старая, по обычаям живём. Не откажи в чести отвар попробовать, наш личный рецепт. Всех так встречаем, а рецепт из поколения в поколение передаётся.

Откуда-то из другой комнаты вышла бледная высокая девушка с подносом и резной деревянной кружкой, из которой поднимался пар. Поставила её передо мной и удалилась с подносом обратно, не подняв глаз.

- Пей, не дрейфь, – подбадривал дед. – Чуешь запах? На малине отвар и много других полезных растений.

Его цепкие глаза сверлили меня до самой глубины души, а с другой стороны за мной с улыбкой наблюдал Роман. Деваться было некуда. Я пригубил напиток. На вкус он оказался очень сладким, слегка вязким, но терпимым для потребления.

- Вкусно? – спросил Роман, тем временем переключившись на документы, которые я предварительно достал.

- Да, очень необычный напиток, спасибо. Кстати, что у вас за история про гробовщика, к которому ночью нельзя приближаться, расскажите?

На миг повисла тишина, староста и Роман замерли, а я почувствовал, как энергетика в комнате изменилась с приветливой на крайне враждебную, волосы на голове встали дыбом.

- Кто вам такое рассказал? – спросил староста с натянутой улыбкой, которая не вязалась с темной злобой в его глазах.

- Да это, ямщик, пока ехали, я думал легенда. Интересно стало.

- Легенда. – Кивнул староста, не сводя с меня взгляда. Помедлил секунду и проговорил, - ну что там с документами, Ромушка?

- Всё в порядке. Князев Андрей Игоревич. По маминой линии наследник по роду.

- Ну и прекрасно, отведи тогда гостя в его дом и всё там покажи да расскажи, – старик всё ещё натянуто и противно улыбался, протянул мне руку.

- Рад знакомству, Андрей Игоревич, добро пожаловать.

- И я рад, – протянул руку в ответ и чуть не охнул от силы, с которой старик сжал мою ладонь. Несколько секунд длилось это прикосновение, но мне казалось, что прошлая целая вечность. Ладонь жгло и щипало, а выше запястья чувствительность и вовсе пропала.

- Ну вот и ладно, – наконец отпустил мою руку старик. В этот же миг все болевые ощущения исчезли, осталось лишь неприятное покалывание в самой ладони. Гордость не позволила взглянуть на неё сразу же после рукопожатия. Выйдя на улицу вместе с Романом и вдохнув деревенский воздух после отвара, я сразу же забыл о своих неприятных ощущениях в руке, переключившись на другие. Тело вдруг свинцом налилось, навалилась резкая усталость, а на спину как будто повесили ещё с дюжину таких же рюкзаков. Передвигать ноги стало невыносимо сложно, и я еле двигался за своим провожатым, который участливо посматривал на меня, будто понимая, как же мне плохо.

- Что в вашем отваре, алкоголь? – спросил я, чувствую себя как после крепкой выпивки.

- Напиток полностью безалкогольный. Из питательных и полезных растений, по древнему рецепту. Кстати, вот мы и пришли, – указал он рукой вперед.

Дом дальних родственников стоял на середине деревни. Двухэтажный деревянный особняк, очень хорошо сохранившийся, построенный без единого гвоздя. Резные ставни окон, причудливая вязь узоров на стенах тут и там. Тяжелая деревянная дверь с крыльца манила зайти, зайти и найти кровать, что угодно, и уснуть сейчас же!

- Как отдохнешь и обустроишься, заходи ко мне. Покажу остальную деревню и со всеми познакомлю. Живу через два дома от тебя, вверх по улице. Дверь в дом открыта, – проговорил Роман и, хлопнув меня по плечу со спины, зашагал прочь.

С трудом поднявшись по ступеням крыльца, я открыл дверь и, зайдя в холл, увидел вдали одну из комнат и то, что меня сейчас так манило. Старую дубовую кровать, заправленную светло-алым бельём. Дойдя до кровати, я из последних сил рухнул на неё и отрубился.

Шаги в доме и полная темнота. Кто-то двигается от входа прямо к кровати. Тяжелые и страшные шаги, которые заставляют сердце пропускать удары.

В этот момент хочется вскочить, включить свет, но я ведь не знаю, есть ли здесь освещение и выключатели? Тогда спрятаться под кроватью или в шкаф. В этом доме есть шкаф? Но эти шаги найдут меня везде. Где бы я не спрятался. Даже в городе теперь найдут. Хотя, мне уже не выбраться из этой деревни.

Что-то рассекает воздух и кажется даже в темноте я вижу эту стремительную тень, через секунду ощущаю вспышку боли. Что-то со всего размаха вонзается в моё тело, пробивая грудную клетку насквозь.

Вскакиваю с кровати весь в мокром поту.

Это сон! Всего лишь страшный сон, да!

Сердце выдаёт пулеметную очередь, и я весь потный, мокрый и липкий, словно после температуры. Снимаю куртку и через голову свитер, далее майка, которая все в крови! Паническая атака, ужас и дикий страх! Алый цвет резко растворяется. Снова вижу свою белоснежную, пропитанную потом майку и никаких следов крови.

- Да что же это?! Галлюцинации?! Чем они меня вчера опоили?!

Из приоткрытого окна, кажется, это кухня, доносится какой-то шум. Подхожу ближе и вижу следующую картину. Сгорбленная старая бабка в черном плаще держит в одной руке за ноги нескольких связанных живых кур, а в другой руке держит горящую палку, настоящий факел. Но огонь не может так ярко гореть на обычной древесине – это противоестественно! Перехватив мой взгляд, старуха улыбается противной беззубой улыбкой и подносит огонь к курам. Хочу отвернуться, но не могу, смотрю во все глаза на эту предсмертную агонию птиц до самого конца, пока она не сжигает их полностью. Бросив мертвые тушки, старуха направляется в сторону моего дома и вытягивает костлявую руку в мою сторону, ещё шире и ужаснее улыбаясь своим беззубым ртом.

Просыпаюсь!

- И это сон, что здесь творится?! – Выкрикнул в сердцах.

Стук и в дверях показывается голова Романа:

- Привет, Андрей. Ты чего кричишь, что-то случилось?

- Случилось! Чем вы вчера меня напоили, сны этой ночью - просто жуть!

- Обычный ягодный отвар, настойки питательных листьев, черемша, сахар. Тебе кошмары снились?

- Да!

- Ну, может, новое место и новые ощущения. Бывает. Ты, кстати, спал восемнадцать часов.

- Сколько?! Восемнадцать?!

- Да, вчера ты вечером приехал и отрубился, а сегодня уже новый день, почти полдень. Так как, прогуляться не хочешь, деревню нашу посмотреть?

- Да, хочу. Только хорошо бы помыться сперва где-то. Есть у вас удобства тут?

- У меня на огороде летний душ есть, воду только нагрел. И тепло сегодня, не замерзнешь. Бери нужные вещи и пойдём.

Спустя пятнадцать минут все утренние ужасы остались позади. Роман заваривал самовар на шишках, а я нежился под теплыми струями. Теплыми и липкими, как же приятно понежиться в крови…

Стоп, что?! Резко открываю глаза, сердце снова пропускает удар и заводится с удвоенной силой, а мысли и того хуже. Нет же, я стою под душем. Чистая и свежая вода, никакой крови! Что со мной происходит?! Никогда не страдал галлюцинациями! Чем же меня опоили?!

Наскоро домываюсь, вытираюсь махровым полотенцем, одеваюсь и иду к Роману с серьезным намерением поговорить. Последний уже подготовил самовар – от него поднимается приятный дымок, на столе стоит дивный торт, судя по всему, сделанный собственными руками. И много других разных вкусностей.

- Ого, торт собственноручный? – задаю разряжающий вопрос в надежде переключиться далее на интересующий меня вопрос с отваром.

- Ага, супруга сделала. Аннушка, выйди познакомиться с гостем.

Из дома выходит та самая высокая и слегка бледная девушка.

- Да мы же знакомы, она мне вчера отвар приносила, когда я знакомился со старостой.

- Со старостой, - удивлённо спросил Роман, глядя на меня.

- Ну да, ваш староста. Такой дед с зализанными темными волосами. Я ещё удивился, что седины у него нет.

Хозяин дома внимательно и настороженно посмотрел на меня. Повисло неловкое молчание.

- Что? – не выдержал я.

- Ну, как бы тебе сказать, староста у нас - я. А того, кого ты описываешь, - у нас таких нет.

- Как нет?! Ты прикалываешься?!

- Да, вот так - нет, Андрей. Ты себя нормально чувствуешь? На вот, выпей чай, полегчает.

Выбиваю кружку у него из рук:

- Пошёл ты со своим чаем, что за бред здесь происходит?!

- Как ты неаккуратен, – качает головой хозяин дома, глядя на осколки, потом на меня. – Налить новый? – приветливая улыбка и дикая злоба глаз, будто прожигает взглядом.

Не дождавшись ответа, резко встаю и под пристальным взглядом Романа ухожу к дому своего родственника. Пара минут, а дом никак не приближается.

Черт, тут идти 2 минуты, а я иду пять. Что за нахрен?!

За спиной вдруг хриплый неприятный смех. Оборачиваюсь. Метрах в трехстах на дороге стоит та самая бабка в черном, которая жгла кур. Она протягивает костлявые пальцы в мою сторону и вновь улыбается беззубым, непропорционально большим ртом. Паника и ужас, перехожу на бег, но старуха за спиной также начинает двигаться за мной и она… плывёт над дорогой, парит в паре сантиметров над ней, будто настоящий призрак. По ушам бьёт противный визгливый смех.

Просыпаюсь в холодном поту в доме родственника.

- Снова сон?! Что здесь сон, а что - явь?! Я уже потерялся в этой круговерти! Нахрен мне ваш выигрыш и наследство, нужно скорее убираться отсюда!

Включив фонарик на мобильном устройстве, нахожу свой рюкзак и куртку, надеваю и чувствую дикую боль в правой ладони. Переворачиваю руку и вижу точно в центре - перевернутая пятиконечная звезда, будто выжженная. Знак дьявола! Рисунок пульсирует и проявляется с каждой минутой всё отчетливее. Первая мысль: выберусь, отрежу себе эту руку и никогда не буду вспоминать!

Куртка и рюкзак сквозь боль и бегом из этого ада! Убраться, выбраться, сбежать!

Из-за туч появляется огромная полная луна, освещая дорогу.

"Отлично, так намного лучше. Потому что, включив фонарик на мобильном устройстве, могу привлечь к себе внимание!"

Пять минут в дороге, деревья расступаются, и я снова вижу ту самую деревню. Да как такое может быть?! Я в темноте перепутал направление?! От GPS тоже никакого толка, устройство не может определить направление и нулевой приём сотового сигнала. Тогда так: захожу в лес, минута вперед и резко в любую из сторон под углом в девяносто градусов. Без разницы куда, лишь бы подальше от этих мест!

Делаю все в точности по плану, но спустя пять минут снова оказываюсь возле деревни. Ещё попытка и ещё, снова и снова в лес. В эту ночь я проделал не менее двадцати попыток выбраться, чередуя смену направлений, не желая сдаваться, но каждый раз выходил в одну и ту же точку. Отчаявшись, очередной раз выйдя из леса, я попросту упал на колени и расплакался от ужаса и эмоционального напряжения. Просидел так полчаса или час, а может и больше.

"Значит, остаётся только одно - идти сквозь эту деревню", - пришла поздняя мысль, осознание которой далось с огромным трудом. Было безумно страшно идти в том направлении, но другого выхода не было. Собрав все оставшиеся силы, остатки решимости, двинулся по направлению к деревне.

Как только прошёл границу первого дома, там, где начиналась улица, будто изменилось что-то. Подул лёгкий, но очень холодный ветерок. В воздухе появилась лёгкая дымка, которая окутала луну, сделав её ещё более зловещей. На грани чувствительности слуха вдруг удалось услышать чей-то невнятный шепот, словно читающий зловещее заклинание. Звезда на руке снова запульсировала неприятной болью. Едва удавалось сдержать зубную дрожь. Она возникала то ли от ужаса, то ли от лёгкого пронизывающего холода. В почти полной тишине, не считая шепота, этот звук зубов был непозволительной роскошью, разносясь на несколько метров вокруг. Дом слева и справа, ещё один и ещё, всё ближе к концу деревни. А за домами справа и слева, ощущение, что тоже кто-то двигается, медленно и осторожно, с интересом наблюдая за мной, облизываясь.

Наконец я достиг края деревни, и дорога круто повернула влево, а в нескольких метрах далее, точно за погостом, показалось небольшое древнее кладбище. С десяток закрытых гробов, медленно снующие по территории тени, и на середине зависший над землей старик. Тот самый староста с чёрными зализанными волосами. Руки разведены в разные стороны, ноги вместе, и призрачное красное свечение его глаз. Он смотрел точно на меня.

- Теперь ты наш, – уловил я шепот, который донес ветер, и следом пульсация в ладони, все сильнее и сильнее, нестерпимая боль.

Падаю на колени, почти теряя контроль над своим телом. В гаснущем сознании проносятся последние мысли: "Что-то по латыни резко он сказал, гробы открылись в темноте. В сторону мою рукой он указал и тени двинулись ко мне."

На крыльцо сельской администрации вышел крепкий усатый дедок, но тут же с ужасом попятился, увидев улыбавшегося мужчину, смотрящего на него немигающими взглядом.

- Роман!

- Здравствуйте, отец! – Улыбнулся мужчина старику.

- Я повторял тебе много раз, ты не мой сын. Ты убил его и захватил его тело. И у нас была договоренность. Мы выполняем свою часть сделки, а вы не выходите далее ваших владений.

- Была, не спорю. Но кто-то нарушил уговор, понимаешь? А нарушить уговор с демоном, значит нужно искупить долг кровью. – Роман подошёл вплотную к старику и нагнулся к его левому уху, прошептал с улыбкой и наслаждением. – Посмотри направо, тебе понравится это, обещаю.

Нехотя старик повернул голову и ужаснулся. На огромном обугленном кресте был распят ямщик. Он был ещё жив и с ужасом смотрел во все глаза на своего руководителя. Рот его был заткнут тряпкой, а возле его лица, стоя на нижней перекладине, держась одной рукой за крест, а в другой держа молоток, находился тот самый парень Андрей, который несколько дней назад приезжал за наследством. Только в глазах этого парня теперь не было больше ничего человеческого. Размахнувшись, он изо всех сил нанёс удар по голове ямщика, ещё, ещё, ещё и ещё. Потом довольный собой спрыгнул на землю и растворился в воздухе.

- Найди нового исполнителя, отец. Не самому же тебе возить к нам жертв. Да и кстати, как видишь, о твоём родственнике я позаботился. Ну, ты видел только, как Андрей славно управляется с молотком. Твой дом ему очень понравился. Обещаю также позаботиться и о его сестренке. – Роман улыбнулся и в тот же миг с диким оскалом зверя оказался лицом напротив лица старика, низким нечеловеческим голосом проговорил, - но, если ты ещё раз сглупишь, в оплату пойдут твои внуки. Сожру их у тебя на глазах!

Старик яростно закивал головой, подтверждая, что больше никогда не подведёт, по его щекам скатывались слезы ужаса.

- Ну вот и славно! - Снова мило улыбнулся молодой человек и, насвистывая похоронный марш, направился в сторону леса.

Где-то в другой стране на электронный адрес сестры Андрея пришло сообщение.

«Привет, сестренка! Я воспользовался твоим советом и совершил путешествие за наследством. Дом отлично сохранился, тут такая милая и замечательная деревенька, очень добрые и отзывчивые люди. Здесь нужна свежая кровь! Возьми отпуск и приезжай в гости, без возражений! Деревня Пашково – рай на земле.

Целую, жду.»


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:51
Сегодня, 06:43 by Twilight666Просмотров: 18Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Деревня наследство демоны старик староста старуха дом авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Elfin
Сегодня, 06:49
0
Группа: Редакторы
Репутация: (32|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 383
Не совсем поняла вот этот отрывок текста
Нехотя старик повернул голову и ужаснулся. На огромном обугленном кресте был распят ямщик. Он был ещё жив и с ужасом смотрел во все глаза на своего руководителя. Рот его был заткнут тряпкой, а возле его лица, стоя на нижней перекладине, держась одной рукой за крест, а в другой держа молоток, находился тот самый парень Андрей, который несколько дней назад приезжал за наследством. Только в глазах этого парня теперь не было больше ничего человеческого. Размахнувшись, он изо всех сил нанёс удар по голове ямщика, ещё, ещё, ещё и ещё. Потом довольный собой спрыгнул на землю и растворился в воздухе.
Разве Андреем звали не главного героя, от лица которого велось повествование? Почему теперь он говорит о себе в третьем лице?
В целом идея неплохая. Печалит сам стиль написания - до ужаса простой, много диалогов, простые предложения, сами герои не раскрыты, поэтому и не хочется им сопереживать. Что за старуха, летающая над землей, поджигающая куриц? Кто такой, все-таки, Роман? Почему у ГГ на руке появилась пентаграмма и почему сперва старик с темными волосами предстал как староста, а потом стал жалким? Короче, есть куда автору расти над собой. За эту историю пока оценку не поставлю.
Зарегистрирован: 22.03.2013
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.