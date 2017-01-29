Кто это был?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:46

Анека Просмотров: 294 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:45 by

На тот момент мне было лет двенадцать. Мама отравила меня в гости к бабушке и дедушке на лето. Они тоже живут в городе, только другом.В тот день мои бабушка и дед поехали помогать с переездом своей младшей дочери (моей тете). Я осталась одна в квартире. Время было примерно 12:00. Кто-то позвонил в дверь. Я открыла сначала дверь квартиры (за ней уже коридорчик и основная дверь в подъезд), спрашиваю:- Кто там?Молчат. Я просила еще пару раз, а в ответ снова тишина. "Ну, ладно", - подумала я.Закрываю дверь, как в этот момент зазвонил городской телефон (именно в тот момент, когда я закрыла дверь). Поднимаю трубку, а на том конце провода слышу звуки, словно дрова горят - треск. И голос не мужчины и не женщины, не бабушка и не дедушка. Этот голос был как будто и вовсе не человека... И он говорит мне:- Девочка, открой дверь.- Кто это? - спрашиваю.Он снова повторяет, не отвечая на мой вопрос:- Девочка, открой дверь. Как тебя зовут?Я испугалась и положила трубку, но в этот же момент снова позвонили в дверь. Потом такая же ерунда - никто не отвечает. И снова звонок на городской телефон, тот же человек с непонятным голосом (только уже злой какой-то и пугающий) начал злобно требовать открыть ему дверь и спрашивать мое имя. Естественно, я знатно испугалась и снова положила трубку. Сразу позвонила дедушке и рассказала ему (он оставил новый номер тети). Сказал, что скоро приедет.Позже я решила почитать журналы, которые оставила тетя (она любила модные журналы, что, естественно, меня радовало). Потом начались какие-то шумы в комнате, где бабушка читала намаз, как будто кто-то шуршит. Сказать, что было страшно - ничего не сказать.Пришли мои. Когда я все рассказала им, они сказали, что, скорее всего, это брат меня разыгрывал, а он отрицал и даже заплакал, что ему не верят.Позже, когда мы выросли, я спросила у него про этот случай, он ли тогда надо мной прикалывался, на что он сказал: "Нет, я тогда еще сказал правду. Меня не было дворе, играли в футбол в другом районе".Вот так вот. Как вы думаете, что это было тогда?С возрастом, вспомнив все истории, ощущение у меня такое, что на меня охотились.

Ключевые слова: Звонок дверь голос шипение треск авторская история

Другие, подобные истории: