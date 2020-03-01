Откройте рот, скажите: "А"

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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:06

Parsifal Просмотров: 112 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 06:05 by

Юля Тарасова росла примерной девочкой. Но был у нее один грешок, который отбрасывал тень на образцовое поведение маленькой леди. Уж очень она любила различные сладости. Конфеты и шоколад предпочитала любой другой еде.Естественно, что при таком раскладе начались проблемы с зубами. Мама достаточно легкомысленно относилась к пристрастию дочери, потому как в виду волшебного метаболизма любовь к сахару не приводила к полноте. В то же время, все в доме Тарасовых почему-то забыли, что к семи годам некоторые из молочных зубов уже выпали, уступив место коренным красавцам. Те, в свою очередь, не были готовы к столь плотной бомбардировке различными десертами.Поэтому, когда утром первого мая Юля прибежала на кухню в слезах, жалуясь на зубную боль, родители, не ожидавшие такого поворота событий, побросали свои кофейные чашки и ринулись шерстить телефонный справочник в поисках работающего в праздничный день врача.В ту субботу, когда Евросоюз пополнился десятком новых членов, семейство Тарасовых суетливо обзванивало клиники в надежде услышать человеческий голос, а не насмешливые в своем безразличии гудки.Юля, тем временем, сидела на пуфике и уплетала "Кара-Кум", стараясь жевать на стороне, противоположной больному зубу. Это оказалось не так-то просто, потому как острая резь в правом верхнем углу челюсти, словно разгоревшийся костер, обдавала жаром всю ротовую полость. Любое касание пораженного кариесом зуба множило неприятные ощущения. Будто чувствуя мучения хозяйки, к девочке прибежал Жорик и принялся лизать ей ноги. Добродушный мопс утешительно похрюкивал, играя роль терапевта.Глядя на бесплодные попытки жены дозвонится до врача, глава семейства взял инициативу в свои руки. Выхватил "желтые страницы" у супруги и стал вдумчиво листать, водя пальцем по мелким строкам.- Я буду диктовать номера, а ты звонить. Так мы быстрее найдем то, что нам нужно, - сказал отец командным голосом.Мама Юли кивнула, а затем жалостливо посмотрела на дочурку. Та шмыгала носом, аккуратно складывая из плотного золотистого фантика бумажный самолетик.- Хватит уже конфеты жевать! - рявкнула женщина раздраженно. Девочка аж подскочила.- Действительно, зайка. Перестань, - ласково промолвил отец. - Сходи лучше зубы почисти как следует. Скоро к врачу поедем.Та неохотно встала и направилась в ванную. Сполоснула рот, выдавила пасту и широко улыбнулась. Движения щеткой вверх-вниз. Влево-вправо.- И здесь не отвечают! - послышался обескураженный женский голос. - Скольким мы уже успели позвонить?- Дюжине клиник.- Я, конечно, знала, что нашему городу далеко до областного центра, но чтобы настолько все было плохо... - она глубоко вздохнула. - Еще есть кто-нибудь?- Я надеялся, что "Дентастар" будет работать, но нет. Звонить больше некому.- Ты точно все внимательно посмотрел? А то я тебя знаю, можешь что-нибудь упустить.- Ну, давай вместе проверим.Тут отец Юли начал зачитывать вслух названиях всех клиник, до которых Тарасовы пытались достучаться. Бесконечные вариации одних и тех же узнаваемых словосочетаний слились в речитатив, который не смогла заглушить шумящая в раковине вода. Клубничный привкус пасты ранее казавшийся девочке очень приятным, сейчас вызывал тошноту. Ох уж эта дурацкая боль! Чем заслужила Юля себе такое наказание? Вроде и родителей слушала, и уроки делала, и пакостей никаких не совершала.- Хмм... смотри-ка, - мама указала на прямоугольник мелкого текста, затесавшегося между двумя рекламными объявлениями. - А вот туда мы еще не обращались.- Доктор А. П. Костляк, - с плохо скрываемым сомнением произнес глава семейства. Фамилия врача в его устах приобрела отталкивающий оттенок. - Детская стоматология. Без обеда и выходных.- То, что надо! - хлопнула в ладоши супруга. - Диктуй номер.- Пятьдесят шесть-сорок восемь-тринадцать."В сумме дают сто девяносто один", - подумал про себя мужчина. Посмотрел на висящий квартальный календарь с изображением авиалайнера.- Плохое число, - резюмировал он, но жена его не услышала.На том конце провода прервалась череда длинных гудков.- Алло, - раздался скрипучий голос какой-то старушки.- Здравствуйте, - радостно начала Юлина мама. - Это клиника доктора Костляка?- Именно так. А что случилось? - незнакомка, обрадованная звонком произнесла свой вопрос с притворной участливостью.- У дочки зуб болит, можно ли сегодня попасть к вам на прием?- Ну, разумеется. Позвольте только спросить, а ваше дитятко боится боли?Доктор Костляк, кем бы он ни был, открыл свое дело в очень неудачном месте. Его кабинет располагался в полуподвальном помещении, вход в которое примыкал к торцу неухоженной хрущевки, где почерневшие стыки между панелями образовывали клетчатое поле, пригодное для игры в гигантские крестики нолики.Дом, терпевший при себе стоматолога, находился в одном из неблагополучных районов города. Местный воздух отравлял целлюлозно-бумажный комбинат, по причине чего в округе часто пахло тухлыми яйцами.Нашли клинику не сразу. Ходили кругами минут пять, пока не обнаружили указатель, небрежно начерченный на соседнем доме. То была неаккуратная синяя стрелка, изображенная, очевидно, дрожащей рукой. А над ней поблескивала надпись: "Зубной вот там".Вывески не было. Костляк обходился неказистой табличкой с неровными буквами: "Здесь лечат зубы".- Ты уверена, что нам стоит туда идти? - спросил единственный мужчина в семействе у своей супруги.- А что ты предлагаешь? Чтобы Юля еще несколько дней страдала от боли? - сказав это, мать погладила дочь по голове. - Идем, моя кошечка. Если папа не хочет, пусть вернется к машине и подождет нас там.- Ну уж нет, я с вами пойду.Граница между вотчиной лекаря и окружающим миром пролегала на третьей ступеньке снизу. Именно с нее начиналась белоснежная кафельная плитка, которую казалось бы ничто не сможет никогда испачкать. Она выглядела до того безукоризненно и ослепительно, что при взгляде на нее у Юли зарябило в глазах.Зайдя внутрь, чета Тарасовых очутилась в скудно обставленном квадратном помещении, где помимо регистрационной стойки и гостевого диванчика не было ровным счетом ничего. Пожилая секретарша встала из-за стола и, приторно улыбаясь, заковыляла в сторону гостей. Это была почтенных лет женщина с высокой прической на манер "гибсоновских девушек" начала прошлого века. Несмотря на комичную походку, внешне она несла на себе отпечаток врожденного изящества, которое подчеркивал удачно подобранный вельветовый костюм ультрамаринового цвета.- Наконец-то! - промолвила она, демонстрируя оскал с идеально ровными, красивого цвета зубами. - Доктор уже заждался. - Старушка взяла Юлю за руку и повела к голубой двери, стоявшей прямо напротив выхода из клиники.- Простите, что опоздали, - начала оправдываться мама, догоняя секретаря. - Долго не могли вас найти.- Ну, это не мудрено, - холодно отрезала пожилая женщина. - Вы только не мешайте. Наш врач - человек занятой, поэтому каждая секунда на счету.- Постойте, но вы даже не дали надеть ей бахилы! - возмутился отец.- Ничего страшного. Она наденет их прямо в кабинете.После этих слов старушка втолкнула растерявшуюся девочку в комнату, оставшись наедине с ее родителями.- Аристарх Петрович о ней позаботится. Присядьте, пожалуйста, - продолжила она, развернувшись к встревоженным визитерам. - Может, чаю или кофе?- Нет, спасибо. - ответил за двоих Юлин папа.- От кофе я бы не отказалась, - встряла жена.- Это очень хорошая идея, - одобрительно закивала секретарша. - У нас тут есть настоящая колумбийская арабика. Напиток богов! Я, кстати, не представилась. Зовут Меня Зинаида Аркадьевна. Клиника у нас небольшая, но, поверьте, Аристарх Петрович свое дело знает. Ваша дочь в надежных руках.Юля попала в узкий, тускло освещенный коридор, который вел к комнате, залитой желтым светом. По правую руку от девочки стояла корзина с бахилами. Помня о том, что врачу без них нельзя, сладкоежка аккуратно развернула синие мешочки и натянула их на сандалии.- Идиии ккоо мнее, мойййаааа ненагляднаяяя. Не бойсиа, - бархатный баритон донесся до ушей Юли, но расслышала она в нем не доброту, а нетерпение. Она осторожно пошла на свет. На десятом шаге ее встретил высокий мужчина в белом халате. Его рот был спрятан за маской.- Ну, привет, красавица. Пойдеееммммм, ты сяяяядешшшшь в моеееее креслоо и рассккккажеееешь мнее, что с тобой приключилоооось. - Голос дрожал. Складывалось впечатление, что говорил он не соединяя слова в предложения, а удерживая на языке связку звуков, готовых разбежаться в разные стороны. Ему стоило больших усилий создавать иллюзию того, что изъяснялся он правильно и нормально.Не нравился девочке этот тип. Он выглядел великаном, а манера речи выдавала в нем человека, задумавшего какое-то недоброе дело. Поразительно, но именно в эти минуты Юля позабыла о том, что, собственно, привело ее сюда. Зубная боль напрочь вылетела из головы. Все сразу рукой сняло.- Ну жееее, ты чего стоиишшшь? - доктор жестом пригласил сладкоежку войти в кабинет. Заметив, что Юля мешкает, дантист добавил. - Разве ты хочешь огорчить мамочку? Она сильно разозлится, если узнаееееет, что ты плохо себя ведеееешшшь.Что-то заставило Юлю послушаться Аристарха Петровича. Следуя за ним, она уселась в кресло. Доктор Костляк натянул перчатки и настроил свет. Его руки отличались чрезвычайно длинными и тонкими пальцами.- На что жалуеммммсиааа, принцесса? - ласково произнес он, уставившись своими серо-зелеными глазами на сконфуженное лицо девочки.Зинаида Аркадьевна принесла кофе. Аромат напитка распространился по всему вестибюлю, если можно было назвать таковым это несуразное помещение. Хоть отец Юли и отнекивался поначалу от угощения, устоять все-таки не смог. На пару с женой он потягивал крепкий кофе, в то время как секретарша куда-то удалилась.- Не похоже это место на стоматологический кабинет.- А ты чего хотел? Чтобы кругом были плакаты с клыком в разрезе и рекламой лекарств против периодонтита?- Просто, мы даже врача не видели, - полушепотом сказал Тарасов.- Ой, успокойся. Ты вот вечно такой, Саша. Доктор, он на то и доктор, чтобы не тебе глаза мозолить, а людей лечить.Терпкий напиток приятно согревал нутро. Только сейчас глава семейства заметил, что в клинике Костляка было очень холодно. Как-то даже морозно.- То ли это из чашки пар идет, то ли из моего рта... Может где-то сквозняк? Не пойму, почему меня охватил озноб.- Ты чего? Наоборот, в вестибюле очень жарко, - ответила женщина, стягивая шейный платок. - У тебя, случаем, не температура?- Говорю тебе, здесь холодно. Я бы не отказался от свитера или теплой куртки.Мужчина глядел в чашку, пожирал глазами колебание черной жидкости. В голове мутнело. Со всех сторон зазвучала музыка. Назойливый саксофонный вскрик, повторяющийся бесчисленное число раз как на заевшей пластинке.- Ты это слышишь?- Ооо... да, - пролепетала мама в сладкой истоме. - Такая красивая мелодия. И как они угадали мою страсть к испанской гитаре?- Что? Какая ... - слова стали забываться. Язык вдруг отяжелел. Стал неповоротливым, словно перемещался сквозь особо плотную субстанцию, которая пресекала любые попытки оказать сопротивление.Лицо супруги вдруг вытянулось до размеров клюва аиста-марабу. Это было уморительно, но смешинка, застряв в горле, лишь царапала его стенки.- Мне кажется или ты стал апельсином? - хихикала женщина. - Никогда не замечала, насколько у тебя огромный нос. Особенно по меркам цитрусовых. А какие у тебя ноздри! Они так широко раздуваются! В них могла бы поместиться целая братия зайцев. Как представлю тебя с ними, смеяться хочется. Ха-ха! Ха-ха!Смех. Вскоре он вытеснил все прочие слова. Всякую произнесенную чепуху. Остался лишь изматывающий хохот, переходящий в истерику. Он сотрясал всю комнату. И только один человек в ней не смеялся.- Да, зубик твой нужно лечиииить, - заключил врач, отложив зеркало с инструментом. - Значит, я сейчаааас сделаю тебе небольшоооой укооооол, а потом мы заплоооомбируууууем дырку. Боишься укооооолов?Девочка помотала головой.- Какая смелайа! В таком случае, не будем мешшшшшкать. Однако я должен тебя предупредииить, - голос Аристарха Петровича приобрел серьезные оттенки. - Ты ведь обещаешь не плакааать, когда я буду лечить твой зубик?- Угу.- Точно?- Да!- У доктора просто аллергииииия. Знаешь, что такое аллергииииия?- Не-а.- Это когда нашему телу что-то особенно не нравится. У одного аллергииииия на шум пылесоса, у другого на морковный салаааат с чеснокоооомммм. А у меня на девичьи слезыыы. - Опять в реплику мужчины вкралась подозрительная дрожь. Отдельные звуки будто бы не поспевали за произнесенными словами, создавая короткое эхо.Юля удивленно посмотрела на стоматолога.- Да-да. Когда слышу девичий плаааатч, чувствую соленый запах ваших слеееез, становлюсь сам не своооой. Очень страдайууу. - Костляк тяжело вздохнул. - Ты ведь не хочешь, чтобы доктор страдал?- Нет.- Вот и славно! Обещаешь не плакать?- Обещаю.Мгновение спустя Аристарх Петрович подготовил инъекцию обезболивающего. Надавил на поршень шприца и ввел препарат в десну.- Пройдет минут пять-сееееемь, и ты почувствуееешшшь легкий холодооок в правой части рта. Затем верхняя губа онемеет. Зубик болеть большеее не будеееет. Ты, главное, не бойся. Все идет по планууууу.Однако ни через пять, ни через десять минут ничего из обещанного не случилось. Юля по прежнему чувствовала каждый свой зуб и не испытывала никаких ощущений, которые хотя бы с натяжкой можно было бы назвать "заморозкой".- Я ничего особого не чувствую.- Прошлоооо уже достааааточноооо врееееемени, девочка. Пора приступаааааать за работу.- Но, ничего не происходит!- Этого не может быыыыть, - ехидно отметил доктор. - Мало того, что ты сладкоежка, ты еще и врунишшшшккааа.- Но я не лгу, зубик все еще болит.- Все пройдет с минуууты на минутууууу.- Но...- Открывай рот, - рявкнул врач, запуская бормашину.Едва сверло дотронулось до разрушенной эмали, как Юля закричала. Шум работающего инструмента проник в уши, заполняя голову назойливым жужжанием. Нестерпимая боль, угнездившаяся в зубе, распространилась по всему телу. Спина девочки мгновенно взмокла от пота. Из глаз брызнули слезы. Рука Аристарха Петровича дернулась и лишь чудом не задела щеку. Он тут же прекратил процедуру.- Что я говорил по поводу слееееез?Из-за ватных тампонов во рту Юля не могла ответить что-то вразумительное. Лишь виновато промычала.- Ладно. Продолжаааааем. Я поооооока чувствую себя нормааааально. Но если ты опять заревешь, то мне станет не по себе. Ты разве хочешь, чтобы твоему доктору было плохо?Вновь заработала бормашина. Девочка не хотела открывать рот, но Костляк свободной рукой разжал ее челюсть. Юле оставалось лишь подчиниться. Второй подход не принес результата. Беззащитная сладкоежка расплакалась еще сильнее.- Как же ты мне надоееееела, маленькая дриааань! - закипел Аристарх Петрович, тяжело дыша. - Ты сама не ведаешь, что творишь!Юля не слушала. Она тихо всхлипывала, зажмурив глаза.- Да уж, все без толкууу. Знаешшшшь, почему я не люблю девичий плаааатч?Он приблизился к девочке вплотную.- А вот почему! - резким движением руки сорвал с себя маску. Взору предстало странное лицо, где вместо одного большого рта под носогубными складками располагался десяток крошечных пастей, растянувшихся по всей нижней части анфаса от уха до уха. В каждом из них виднелись кривые остроконечные зубы, цветом напоминавшие сливочное масло.Теперь стало понятно откуда эта причудливая манера выражаться. Эти дрожащие звуки в каждом слове. Сложно научиться синхронно говорить таким большим количеством ртов.- Александр Сергеевич! Александр Сергеевич! - Сашу Тарасова кто-то дернул за плечо. Очнувшись, он увидел сморщенное лицо Зинаиды Аркадьевны.- Что такое? - сонно произнес Юлин папа.- Странное дело, но вы с супругой уснули. Я, конечно, наслышана о том, что кофе на всех влияет по разному, но чтобы от бодрящего напитка могло так разморить - это нонсенс.Старушка рассмеялась.Жена Саши смущенно глядела по сторонам, подавляя зевоту.- Действительно, так необычно. Мы не доставили вам хлопот?- Что вы! Это все ерунда. За те полчаса, что вы дремали, я успела подготовить все документы.- Ой, спасибо большое, Зинаида Аркадьевна.- Да это Аристарху Петровичу спасибо. Он настоящий профессионал. Замечательный юрист и знаток своего дела.- Не сомневаемся. У него безукоризненная репутация, - подхватил Тарасов.- К сожалению, он не сможет с вами попрощаться, так как уже ушел через запасный выход. Встреча с элитным клиентом, сами понимаете.- Конечно.- Но вы не переживайте. По всем интересующим вопросам, он остается на связи. Вот образцы исковых заявлений со всеми приложениями. - Зинаида Аркадьевна передала увесистую пачку бумаг. - Простите за ожидание. Аристарх Петрович трижды проверяет каждый документ, выходящий из-под его пера. Отдал бы вам все лично, но долг зовет.- Сердечно благодарим вас. Ничего страшного! Мы уже столько раз обсуждали с Аристархом Петровичем все детали. Спасибо большое!- Ой, не стоит. Главное сейчас - это прижать ваших непутевых соседей, по чьей вине вам пришлось делать ремонт потолка.- Я уверен, что победа в наших руках.- Ваш энтузиазм заразителен, Александр Сергеевич, - старушка лукаво улыбнулась, провожая гостей к выходу.- Всего доброго, Зинаида Аркадьевна!Тарасовы покинули адвокатский кабинет Костляка А.П. и неспешно направились к машине, воодушевленно обсуждая предстоящую судебную тяжбу по делу, которого никогда не было.

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