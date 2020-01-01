Частично любимые

johnny-max-cage Просмотров: 47 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:18 by

Частично любимые.Джек Смит был разочарован. Влюблён и разочарован. Он ещё раз оглядел свою большую фигуру в зеркале: могучий торс, крепкая мускулатура, высокий рост, бородатое лицо и волевой взгляд. Что ещё надо этой чёртовой красотке Нэнси Чикенз? Да, пусть он не загребает золотые слитки лопатой и не надевает белые воротнички, как высокопоставленный член Палаты Лордов. Да и на кой сдалось ему это болото, где каждый норовит под благовидным предлогом незаметно опустить свою руку в казну, озираясь по сторонам и делая при этом вид, что ничего не произошло? Честность – лучшая политика. А среди этих воров и крыс ему не место. Не для того Джеки рос и воспитывался, не для того.Да что говорить об этом теперь, когда счастье ускользнуло от Джека безвозвратно. Было почти перед носом, словно кусочек сыра, подразнив своим ароматом, а затем растворилось, не утолив голод и не оставив даже запаха. Конечно, Нэнси Чикенз горько обидела его, не объяснив причины своего ухода. Что таится в её белокурой головке? Почему он, Джек Смит, оказался не тем самым, избранным человеком её судьбы, который бы носил её хрупкое тело на могучих руках, а, в случае похищения Нэнси драконом, пошёл бы прямиком в пещеру и разорвал бы злодея на части голыми руками, а потом нежно обнял бы свою подружку, уложил бы её на мягкие, пуховые перины и… оставил бы после себя здоровое потомство – красивое как Нэнси и сильное, как он сам.Наверняка эта чертовка ушла к Дику Коллинзу, этому смазливому щёголю, сорящему направо и налево своими зелёными бумажками перед церковным сбродом по воскресениям. Да, свезло дураку по жизни, определённо свезло. Папаша уготовил тёплое местечко среди городских казначеев. Куры не клюют центы и доллары. А каким ветром занесло деньги в руки этому прощелыги – не всё ли равно? Главное, что они у него есть. И теперь у него есть Нэнси Чикенз. То-то.Всё-всё, абсолютно всё продаётся на этом рынке. На этом базаре, который издалека кажется волшебным садом с беседками, увешанными сказочным плющом и фонтанами с готическими фресками, а дорога к нему, будто бы освободилась от растаявшего снега, провозгласив начало весны, которая вот-вот взойдёт на пьедестал своими цветущими яблонями и грушами. Но вот заходишь в этот сад и попадаешь на ярмарку, где приходится торговаться, толкаться локтями, искать что-то очень нужное и по приемлемой цене, а затем, проворчав недовольно: “Да вы что, совсем офонарели?!” - убираться восвояси.Но вот невесёлые размышления Джека Смита прервал стук в дверь…Кто это явился в столь поздний час? Неужто Нэнси Чикенз вернулась? О да, он узнал её стук! Так могла стучаться в дверцу только Нэнси Чикенз, осторожно, тихо, но при этом игриво и легко.Джек встрепенулся и побежал открывать.Что-то вошло в дом. Это что-то перемещалось по полу, исключительно опираясь на руки и живот, словно было захвачено невидимой болотной трясиной. Джек остолбенел и не мог поверить своим глазам! К нему вернулась Нэнси. Вернее, это была только верхняя часть её тела. Она добралась до кресла и с трудом залезла на него.- Фуух… Насилу же я доползла до моего любимого Джека! – сказала половинка.- Тебя переехал поезд? Где вторая часть? – с ужасом вскричал Джеки Смит.- О, Джек… Давай не будем о грустном, – многозначительно ответила Нэнси Чикенз.

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