Женщина-сова. Глава I.

Vaudevillain Просмотров: 31 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 18:06 by

- Мама, меня серьезно беспокоит Брайан.Мать замерла, перестав нарезать морковку. Она удивленно посмотрела на меня поверх очков.- Наш Брайан? - на всякий случай уточнила она.- Нет, соседский! Мам, с братом что-то неладное происходит.Она ничего не ответила, намекая на то, что за таким заявлением должны следовать аргументы. За что люблю свою маман — она никогда не устраивает истерик на пустом месте, ко всему подходя обстоятельно и спокойно. Чтобы вывести ее из себя, наверное, нужно что-нибудь взорвать прямо в комнате...- Мелкий болтает во сне. Временами даже кричит. Вчера я шла в туалет мимо его комнаты, и услышала, как он пытается кого-то прогнать. Я даже сама немного испугалась, и заглянула внутрь. Лежит себе в кровати с закрытыми глазами, руками отмахиваясь от кого-то. Пришлось посидеть с ним немного...Мама нахмурилась:- Он уже вышел из того возраста, когда верят в бабаек. Может, насмотрелся чего перед сном? Богом клянусь, современные мультики не рассчитаны на детей...Она вдруг вспомнила, что на доске перед ней лежит недоразделанный овощ, и вернулась к готовке.Может быть. Может быть, это всего-лишь детские фантазии или пугалка из зомбоящика. Только Брайан всегда был на редкость смелым пацаном. Когда все окружающие дети боялись чудища в шкафу, он решительно выключал ночник, приговаривая: «Пусть только попробует со мной закуситься!» Брат всегда заступался за более слабых детей, и вообще мечтал стать космонавтом, альпинистом или, на худой конец, дрессировщиком бенгальских тигров. Вся его комната была увешана рисунками с супер-героями собственного производства... но в этом ночном крике было столько отчаянья. Рука прилипла к его холодному мокрому лбу, когда я потянулась проверить температуру. У меня за всю жизнь было два или три кошмара, от которых просыпаешься в поту, а тут — шестилетний шкет.- Мне он говорит, что ничего не помнит. Может... показать его психологу? - я с надеждой посмотрела на мать.И едва успела поймать ее презрительную ухмылку. Маман не особо доверяет мозгоправам, считая их немногим лучше, чем шарлатаны-экстрасенсы. Психиатрия — не медицина, уверена она. С расстройством ее отца, вызванным, как она говорит, застарелым алкоголизмом, не смогли справиться никакие доктора. Однажды он просто исчез, и вся семья, пусть и тоскливо, но вздохнула с облегчением. Моя мама не пьет, и с меня взяла обещание, что я никогда не возьму ни капли алкоголя в рот.Морковка отправилась в казанок, вместе с луком-пореем и другой зеленью. В кухне вкусно пахло домашним жарким из курицы с овощами...Но на фоне этого теплого, уютного чувства почему-то маячило что-то уродливое, что-то слегка не в фокусе...- Хорошо, завтра мне как раз забирать его табель из школы, зайдем к психологу, - мать прожевала какой-то невидимый кусок, борясь с собой. Здоровье Брайана было важнее, а залечить она его не позволит.- Отлично! - я хлопнула себя по коленям. - Чем раньше из него вытащат эту дурь, тем лучше! Пойду позову засранца на ужин.- Милдред! - мать сделала страшные глаза.Я показала ей язык. Нужно поддерживать имидж старшей сестры, да и джазу мой неугомонный братец задавал нам частенько.- Вот Пинки, вот и Брейн, вот Пинки, вот и Брейн! Что творишь, Брейн? - я плюхнулась на диван. Брат рисовал что-то, сидя за журнальным столиком.- Ну ты и старая. Никто уже давно не смотрит этот мультик. - пробурчал Брайан.Избитая шутка про Брайан-Брейн(«мозг») ему порядком надоела. Да и вообще, в последнее время мелкий был не в духе. Под его глазами залегли тени. Работа с психологом ничего не давала — домики рисовались идиллические, планы на будущее были радужные, отца брат не помнил и не особо сокрушался об его отсутствии. Животных любил до одури, но, т.к. был натурой безответственной, на мольбы купить щеночка мать стойко держала оборону. Она знала, кому придется мыть, выгуливать и лечить этого Спупи. В общем, мой братец по всем признаком был здоровой шестилеткой. Если бы не проблемы со сном...- Рисуешь приключения очередного Капитана Гватемала? - попыталась перевести тему разговора я.Щеки брата покраснели. Он как-то даже весь нахохлился:- Капитан Куба, бестолочь! Моего супергероя зовут Капитан Куба... и, нет, я рисую не его. Я придумываю злодея.Стараясь не заржать в голос, я округлила глаза:- Ой, ну я же старая, вот и с памятью беда. Что там у тебя за злодей? Повелитель всех продавцов-консультантов, Ультра-Менеджер? - предательский смех подпирал к горлу.- Сама посмотри! - он сунул мне под нос листок бумаги.На темном фоне, едва от него отделимая, парила женская голова. Хотя, не знаю, можно ли с уверенностью сказать, что это была именно женщина. Однако, лицо было остреньким, треугольным, с кривым разрезом огромного рта. Самой выдающейся частью лица были глаза — огромные желтые глаза. Картинка получилась настолько выразительной, что, казалось, чудище вот-вот издаст противный старушечий клекот и захлопает своими жуткими глазищами. Мне стало не по себе. Брайан никогда не рисовал ничего страшнее аллигаторов и динозавров, а теперь на меня смотрела японская девочка из колодца.- И как ты назовешь это страхолюдище? - как можно более бодро спросила я.- Женщина-сова. Ну, как женщина-кошка, - задумчиво протянул брат.Я засмеялась.- А мышей она тоже целиком глотать будет, как сова?Брат помрачнел. Разговор явно перетек не в то русло.- Бестолочь она бестолочь и есть. Она выслеживает ночью зазевавшихся прохожих своими светящимися глазами, и налетает на них. Вжух! И откусила голову!Он вскочил на диван и раскинул руки, как крылья. Я хотела что-то сказать, как вдруг вспомнила...Не ходите ночьюНа прогулку, детки:Пропадете точно -Когти очень метки.Раз — и покатиласьЧья-то голова,Нынче будет сытойЖенщина-сова.Дед раскачивался в своем скрипучем кресле, напевая эту простенькую, но жуткую песенку. Взгляд его был на тысячи миль, будто он вспоминал что-то из далекого прошлого. Но ведь... когда он пропал, Брайан еще не родился. Он никак не мог услышать от деда про кровожадную тетку.По моей спине пробежали мурашки. Что происходит в этой чертовой семье?На улице было ветрено. За моим окном шумел листвой раскидистый дуб. Раньше меня успокаивал этот звук, помогая заснуть, но сейчас в каждом шорохе мерещилось что-то. Словно все тени в доме враз сделались темнее. Тайком от матери я поставила в комнату Брайана вебкамеру в коробке. Меня одолевала какая-то абсолютно иррациональная идея, что я смогу поймать на камеру...кого? Или что? Героиню детского стишка? Подкроватного монстра?Ох, и влетит же мне от матери, если она узнает...За окном что-то заскрипело. Я инстинктивно напряглась. Звук был сильно похож на царапанье больших когтей по дереву... Нет, ерунда, просто дерево скрипнуло веткой по стеклу.Вдруг в комнате брата раздался какой-то стук. Будто что-то глухо упало на пол. Я схватилась за телефон, судорожно запуская приложение с камерой. Изображение было так себе, оно состояло по большей части из каких-то непонятных шумов и пикселей. Однако, рядом с кроватью Брайана отчетливо вырисовывалось ЭТО.Тень, высокая, плотная и одновременно состоящая из каких-то подвижных частиц. Словно некто высокий навис над кроватью ребенка. Я увидела поднимающуюся вверх руку... и, что было дури, ломанулась в комнату брата.Дверь распахнулась, я ввалилась в комнату, готовая рвать и метать. Едва уловила в темноте какое-то стремительное движение. Над кроватью Брайана никто не нависал. Мой взгляд стал перемещаться дальше по комнате. Пол, стены, мебель, легкий бардак, отодвинутая от окна шторка. Что-то странное за окном. Я почти что усилием воли заставила глаза сфокусироваться.Дрожащий лунный свет на несколько секунд выхватил из массы веток фигуру. Я никогда бы не поверила, что мозгу достаточно такого короткого времени, чтобы запомнить столько деталей, но это существо я смогу описать, наверное, и в глубокой старости. На ветке сидела, подобрав колени, тощая женщина. Пальцы ее рук и ног были неестественно удлинены, а оканчивались они белесыми острыми когтями. Причем не такими, какие носят инстаграмные уточки. Нет, это были острые, загнутые когти животного. Изумительно чистые, как будто чудовище сделало маникюр, прежде, чем наведаться в гости. Кожа была настолько белой, что, казалось, опалесцировала в лунном свете. Черные, немного всклокоченные, волосы опускались до самой ветки. Но самым гипнотическим в этом всем были глаза — желтые, с узкими зрачками, как у какой-нибудь полярной совы или кошки. Я была уверена, что они мерцают в темноте. Эти глаза смотрели внимательно и изучающе, будто их обладательница ждала чего-то. Секунда. Громкий щелчок. И на ветке уже никого не было.У меня затряслись ноги. Либо я сошла с ума, либо за Брайаном охотится кошмарная тварь. Брайан!Я бросилась к кровати брата. Мелкий громко сопел, брови его сошлись на переносице. Он снова боролся с кошмарами, не открывая глаз. Я села рядом с ним, погладила по голове. Он пробурчал что-то во сне. Теперь я знаю, с чем ты воюешь, братишка, но от этого совсем не легче.Я не поставила трансляцию с камеры на запись. Дура, могла хотя бы настроить сохранение в облако. Никто не поверит в то, что моего братца по ночам выслеживает демон. Что же нам теперь делать?..

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