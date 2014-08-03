Художник Брайан Мерсер

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:09 by

Брайан Мерсе р (Brian Mercer)- художник, иллюстратор в стиле тёмной реальности. Большая часть его работ - это афиши для музыкальных коллективов в стиле металл и хард-рок, а также обложки для их альбомов. В своём деле он по-настоящему преуспел и находится на хорошем счету у музыкальных групп, которые заказывают ему создание качественных, тяжёлых иллюстраций, которые наполнены мистическими символами и самыми удивительными образами.Брайан Мерсер стал увлекаться рисованием ещё в юношеские годы. Как утверждает сам художник, тогда он здорово злоупотреблял выпивкой и мог бы стать обычным безработным пьяницей, если бы не его брат Кевин, который указал ему на его необычный талант, он надоумил его заняться художественным ремеслом на профессиональной основе. Сегодня он известный в своей среде художник. Его работы украшают не только альбомы музыкальных групп и завлекают людей на предстоящие концерты, но и висят в домах тысяч подростков, увлекающихся тяжёлой музыкой. Стилистика его иллюстраций довольно характерна для данного жанра. Образы ужаса и страха, мистические и оккультные символы, некоторая доля сюрреализма и психоделики.Автор - blincov.

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