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Страшные Арты

Художник Брайан Мерсер

Брайан Мерсе р (Brian Mercer)- художник, иллюстратор в стиле тёмной реальности. Большая часть его работ - это афиши для музыкальных коллективов в стиле металл и хард-рок, а также обложки для их альбомов. В своём деле он по-настоящему преуспел и находится на хорошем счету у музыкальных групп, которые заказывают ему создание качественных, тяжёлых иллюстраций, которые наполнены мистическими символами и самыми удивительными образами.

Брайан Мерсер стал увлекаться рисованием ещё в юношеские годы. Как утверждает сам художник, тогда он здорово злоупотреблял выпивкой и мог бы стать обычным безработным пьяницей, если бы не его брат Кевин, который указал ему на его необычный талант, он надоумил его заняться художественным ремеслом на профессиональной основе. Сегодня он известный в своей среде художник. Его работы украшают не только альбомы музыкальных групп и завлекают людей на предстоящие концерты, но и висят в домах тысяч подростков, увлекающихся тяжёлой музыкой. Стилистика его иллюстраций довольно характерна для данного жанра. Образы ужаса и страха, мистические и оккультные символы, некоторая доля сюрреализма и психоделики.

Художник Брайан Мерсер
Художник Брайан Мерсер
Художник Брайан Мерсер
Художник Брайан Мерсер
Художник Брайан Мерсер
Художник Брайан Мерсер
Художник Брайан Мерсер
Художник Брайан Мерсер
Художник Брайан Мерсер

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:09
Вчера, 19:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 35Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Брайан Мерсе р (Brian Mercer) художник психоделика сюрреализм иллюстратор тёмное искуство

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 19:52
0
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Комментариев: 7 377
Для своего жанра и своей ниши - действительно профессионально.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
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