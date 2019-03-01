Наблюдение и наказание

Летяга Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:18 by

Юра прогуливался по привычным улицам после школы. Вновь задумался, как бы подойти к Эле и спросить, не согласится ли она сходить с ним куда-нибудь.Почему никак не мог решиться на такой, казалось бы, легкий поступок? Все просто: Юра ходил в девятый класс, а объект его обожания – в десятый. Для мальчишек в пятнадцатилетнем возрасте свойственно стесняться и бояться отказа. Но чаще их останавливает мысль о том, что могут опозориться в глазах окружающих.Из-за неуверенности в себе, Юра старался быть лучше всех в классе: зубрил точные науки, читал классику, что задавали по литературе, всегда писал первым лабораторные работы по химии. Одноклассники часто просили поделиться домашним заданием, и Юра наслаждался тем, что умнее их. Со снисходительной улыбкой делился тетрадями.Но не все учебные предметы давались легко: физкультура не требовала умственных усилий. Юра был щупленьким. Руки и ноги тоненькие, как палки. Откуда взяться в таком теле выносливости и силе, когда цель – быть умнее? Юра всегда психовал, когда проходило десять минут разминки – на большее его не хватало. Садился в углу на лавочку и ни с кем не разговаривал. Гордый. Неприятно, когда одноклассники посмеиваются над немощными попытками выполнить весь комплекс упражнений.Пройдя привычную половину пути от школы к дому, Юра заметил незнакомый магазин. Сколько раз ходил по одной и той же дороге – никогда не видел его. Немного настораживало, что еще утром на месте, где сейчас стояла «Лавка старьёвщика», находился пустырь. Уже как много лет заброшенный. Пройти мимо магазинчика казалось выше сил, и Юра нерешительно шагнул к дверям.Как только переступил порог, над головой звякнул колокольчик. К удивлению, в помещении никого не оказалось – ни посетителей, ни самого хозяина.Оглянувшись, увидел на стенах и прилавках магазина разные старые вещи - протертые, тусклые, запыленные.Словно боясь кого-то разбудить, Юра мягкой поступью прошел вперед, глядя по сторонам и присматриваясь к различным предметам. На стенах вразброс висело около десяти старинных часов - одни краше других. Иногда на глаза попадало холодное и огнестрельное оружие искусной работы. Было место и для картин с изображением странных существ, и для зеркал в необычных рамах, от которых трудно было оторвать взгляд.Подойдя к прилавку вплотную, Юра рассматривал то, что находилось под стеклом: всевозможные зажигалки, пепельницы, кружки, статуэтки. Но эти вещи не привлекали внимания.За разглядыванием старинных вещиц Юра не заметил, как напротив появилась высокая серая фигура.– Могу я вам чем-нибудь помочь? – послышался приятный баритон. Подняв глаза вверх, Юра увидел седовласого мужчину, на вид лет шестидесяти, в стареньком пиджаке, надетым поверх свитера. Он был на голову выше мальчишки, а на правом глазу находился монокль. Весь этот необычный образ дополняла модная в последнее время бородка.– Э… – обескураженный внешним видом продавца, только и смог «выдавить» из себя парень.– Хорошо. Оглядывайтесь. Если понадобится помощь, кликните, – улыбнулся эпатажный дед и скрылся за неприглядной дверью.«Странно, что я не заметил, как он вошел» – подумал Юра, глядя в спину удаляющемуся продавцу. Еще около десяти минут он рассматривал выставленный товар. Внимание надолго привлекли книги с интригующими названиями. Пусть Юра и не увлекался эзотерикой и психологией, но слова на книжных корешках вызвали интерес. «Как воспроизвести воспоминания до мельчайших подробностей», «Загляни в будущее», «Как познать свою душу», «Пойми суть вещей и станешь властелином мира», «Путеводитель по альтернативным мирам». Прочитав еще несколько названий, Юра остановил взгляд на заинтересовавшей его книге. Подойдя к месту покупателя, громко произнес:– Извините! Извините, пожалуйста, можно вас!– Я здесь и весь внимание, – послышалось неожиданно из-за спины Юры.– Я могу полистать книгу? – инстинктивно отойдя от незнакомца, указал пальцем девятиклассник.– Да. Какую-то конкретно?– Э… ммм…, – засмущался Юра, – да, давайте я покажу.Подойдя к нужному стеклянному стеллажу, он ткнул пальцем в потертый переплет и продолжил:– Второй ряд сверху, третья книга справа.Продавец не спеша прошел за ним, достав ключи, открыл замочек и громче, чем обычно спросил:– Вам достать «Дневник Казановы. Как покорить сердце любой девушки»?Густо покраснев, Юра шатнулся к выходу. Но дед, словно не замечая реакции юноши, произнес:– Думаю, я могу показать вам экземпляр поинтереснее.Неожиданно даже для самого себя парень остановился. Простояв пару секунд, в ожидании развернулся к продавцу.– Подойди к прилавку. Сейчас я вынесу и покажу, – оживившись, сказал хозяин лавки и исчез за дверью.Мальчишка заглянул в свой кошелек, подсчитывая наличность и нерешительно направился к указанному месту.– У меня к вам вопрос, молодой человек. Скажите, вы хотите обратить внимание на себя какой-то конкретной девочки или научиться не бояться знакомиться с незнакомками? – пристально посмотрев на парня, спросил старик.– Ну… – замялся было Юра, но решив, что этот разговор не выйдет дальше стен магазина, решился, – есть в школе одна девочка, она на год старше меня. В общем, уже как полгода она перевелась к нам в школу, а я до сих пор с ней даже не познакомился. Она мне нравится, но я боюсь к ней подойти. Боюсь, что она откажется прогуляться, если я ей предложу. А еще я боюсь…– Ты многого боишься, как я понимаю, – перебил его дед. – Молодой человек, скоро наступит восьмое марта, и вы можете сделать ей подарок. Поверьте, это неплохой повод для знакомства.– Да как же? Я ведь боюсь с ней даже заговорить, а тут – вручить подарок. Тем более, от незнакомца такой жест будет выглядеть как-то странно.– А вы сделайте подарок ей анонимно.– Какой тогда смысл, если она не будет знать, кто сделал подарок?– О, поверьте, смысл есть и еще какой! Можно с вами на «ты»? – дождавшись кивка, дед продолжил: - Во-первых, ты ее заинтригуешь. Знаешь, как девочкам приятно, когда у них появляется тайный воздыхатель? Любопытство, особенно в школьном возрасте, их прямо «съедает».Во-вторых, твой подарок принесет тебе пользу.Продавец аккуратно достал из небольшой коробки что-то завернутое в газету. Он не спешил показывать вещь, а наблюдал, как парень с интересом и нетерпением наблюдает за его руками.– Вот. Смотри, – наконец дед раскрыл сверток.– Это же… – взяв в руки потенциальный подарок для Эли, Юра продолжил, – Это же карманное зеркало.На его лице можно было прочитать разочарование. Юра покрутил вещицу в руках еще несколько минут, но уже без интереса.– Держите, – отдал он зеркальце владельцу, – а что вы еще можете предложить?Хитро прищурившись, дед протянул вторую руку. В раскрытой ладони блеснуло второе зеркальце – точная копия первого.– И зачем мне они? – парень начинал раздражаться.– Взгляни в одно из них, – настаивал дед.Скорее из вежливости, мальчик выполнил просьбу. Увиденное Юру обескуражило. Из зеркала на него смотрело не собственное нахмуренное лицо, а улыбающийся хозяин лавки.– Одно зеркало ты оставляешь себе, другое – даришь той, что тебе нравится. Ты можешь наблюдать за ней сколько тебе захочется, пока она находится в видимости самого зеркала, – подтвердил догадку мальчика торговец.– Это, конечно, хорошо. Но ведь… это что же получается, я за ней подглядывать буду? Это же неприлично и низко. Я уж не знаю: законно ли это. К тому же, как мне поможет это зеркало расположить к себе Элю?– Значит, ее зовут Эля? – «посмаковав» имя, произнес старик. Его тон теперь неуловимо изменились – теперь дед не казался добродушным. Прищурившись и «надев» на лицо хищную улыбку, с легкой язвительностью он продолжил:– Вот только не нужно морализма. Думаешь, я не знаю, о чем мальчишки думают в твоем возрасте, когда гормоны бьют в… голову? Еще скажи, что ты никогда ни за кем не подглядывал и не получал от этого удовольствие. Что касается помощи зеркала. Объясню попроще. Знаешь что-нибудь про вымышленный эффект двадцать пятого кадра? Так вот, с этими зеркалами происходит нечто подобное, только это действительно работает. Когда твоя Эля будет смотреть в зеркало, то увидит лишь свое отражение. Но в подсознании у нее отложится твой образ. Не спрашивай, как это происходит – ты все равно не поймешь. Главное, запомни: чем дольше ты смотришь в свое зеркальце, а она в подаренное тобой – тем сильнее Эля привязывается к тебе.– Звучит неправдоподобно, – все-таки Юра был прагматиком.Увидев, что его недоверие не произвело никакого эффекта на продавца, парень продолжил:– Допустим, я вам поверил, чисто теоретически. В чем подвох? В цене? Или у этих зеркал есть какой-нибудь побочный эффект? И, вообще, кто Вы? Что это за магазин такой? Раньше я его не видел. Да буквально сегодня утром, когда я шел в школу этой же дорогой, на пустыре был лишь один мусор.Как такое возможно, что за время моих школьных уроков, тут не просто появилась эта ваша «Лавка старьёвщика», но и товар выглядит так, словно его не трогали сто лет… - вопросы посыпались как из рога изобилия.– Юра, ты слишком много задаешь вопросов, – прервал продавец парня.– А от-от-откуда вы знаете мое имя? Не припомню, чтобы я вам представлялся.– И снова вопросы. Ох, как же я быстро устаю от вас, детей… Итак, ты берешь зеркала или мы с тобой прощаемся? – мельком взглянув на настенные часы, устало спросил старик.– Сколько? – спустя секунду решился школьник.– Вот это уже деловой разговор, – улыбнувшись, ответил продавец. – А сколько ты за них сам предложишь?- Я от вас тоже уже устал, – вздохнул парень. – Денег у меня немного, что с ученика-то взять? Или вам моя душа нужна?– Душа? – прищуренный взгляд Юре не понравился. – Не нужна мне твоя душа. Нравишься ты мне и поэтому предлагаю обмен: я тебе оба зеркала, а ты мне… – на секунду задумался продавец, а потом резко добавил, – сочинение.– Какое такое сочинение? Почему обмен? – изумился школьник. – А деньги?– Деньги? Можешь считать, что зеркала – мой подарок тебе. Но ты мне напишешь прямо здесь и сейчас сочинение. А назовем мы его так, – поставив ногу на небольшую подставку и подняв, непонятно откуда взявшееся перо птицы, словно декламируя стихи великих поэтов, продолжил, – «Кто я такой»?– А откуда я знаю, кто Вы? – парень явно недопонял задачу.– В своем сочинении, Юра, ты будешь писать о себе. Не важно что и в какой форме, главное – раскрыть суть. Ты понял?– Кажется.Парень не стал задавать в этот раз вопросы, так как знал, что ответы едва ли прояснят ситуацию. Поэтому решил побыстрее взяться за дело, чтобы поскорее уйти из этого странного магазина.Юра был удивлен тем, что слова легко складывались во фразы, а фразы в предложения. Прошел какой-нибудь час – а текст был уже полностью готов. На написание школьного сочинения уходило в два, а то и в три раза больше времени.– Как я понимаю, ты справился, – мысли мальчика прервало появление старика. Он протянул Юре серую коробку и добавил. – Будь с ними аккуратнее.– И это все?– Практически. Перед использованием, необходимо просто произнести фразу: «Свет мой, зеркальце, скажи, да мне Элю покажи», – увидев расширившиеся глаза парня, дед рассмеялся. – Видел бы ты себя, Юра. Да шучу я, шучу. Достаточно подарить одно зеркальце девушке и самому чаще смотреться во второе. Не важно какое ты отдашь ей, так что, не перепутаешь. Ну а там дело за малым: через недельку можешь спокойно подходить к Эле и знакомиться с ней. Только не вздумай сразу же признаваться ей, что это ты – тот таинственный ухажер, подаривший ей зеркальце. Отпугнешь, – со знанием дела произнес старик. – Вот прогуляетесь, пообщаетесь, а там уже можешь и сказать, дескать, подарок твой.Мальчик ожидал, что дед еще что-то добавит, но слова напутствия, очевидно, оказались последними.– Спасибо за зеркала. Я пойду? – неуверенно замялся Юра.Продавец молча подошел к входной двери и открыл ее. Парень вышел из магазина, а обернувшись, сказал:– До свидания.– Прощай, – как-то грустно ответил седой мужчина.***– Эля, к тебе пришли! – крикнула своей дочери, мать.– Иду! – вылезая в выходной день из постели, девочка принялась быстро одеваться, параллельно бурча под нос, – Принесла же кого-то нелегкая. Еще и с утра, когда все нормальные спят.– Кто там, мам? – выходя из комнаты спросила Эля.– Курьер. Принес тебе цветы, – улыбаясь, сказала мать.Девочка, услышав мамины слова, сорвалась на бег и уже через секунду стояла в дверях и расписывалась за доставку.Закрыв дверь, окончательно проснувшаяся и радостная девушка, побежала в свою спальню в обнимку с букетом ароматных розовых роз. К цветам прилагалась записка, аккуратно вложенная между бутонами:«Эти цветы меркнут на фоне того, что ты увидишь в подарке. С 8 марта.»Только потом, после прочтения надписи, она обратила внимание на то, что в букете было еще кое-что. Серебристая коробочка, размером десять на десять сантиметров. Эля раскрыла ее и обнаружила красивое зеркальце. Подарок был удивительно кстати: как раз вчера какой-то младшеклассник, пробегая мимо, выбил у нее из рук пудреницу. И тут на тебе – новое зеркальце. Ну как новое, деревянная овальная рамка с незамысловатыми узорами окаймляла непрозрачное стекло. Из-за потертостей казалось, словно этому зеркальцу уже лет сто, если не больше. Но это-то и придавало вещице своеобразный шарм и загадочность.***В первый раз смотреть в зеркальце было боязно. Юра знал, что девушка не может его видеть, но волнение его не угасало. Да и то, что он может смотреть на девушку, а она видит в зеркале лишь себя - казалось запретным и пугающим. А еще заманчивым. Он впервые видел Элю так близко!Как же Юра был рад, что его объект обожания не убрала зеркальце в сумочку, а прислонила его к стене, благодаря чему, девятиклассник мог обозревать всю комнату. Парень еще не раз обратит внимание на такое приятное «совпадение», но со временем привыкнет к подобным необычностям. Да, старик оказался прав. Это истинное удовольствие - подглядывать в замочную скважину, особенно, когда она размером куда больше, чем проем для ключа.Теперь парня не интересовало ничего, кроме нового зеркала. Точнее того, что в нем отображалось.***Прошла неделя, как Юра подарил Эле зеркальце. Их частые «встречи» перестали удивлять и пугать его.С каждым днем Эля из «зазеркалья» нравилась ему все больше. Ему нравилась ее фигура. Нравилось, как она танцевала перед зеркалом, изображая из себя певицу. Юра наслаждался, когда девушка наносила макияж или позировала, примеряя новый наряд.Хотя их разделяла зеркальная гладь, Эля казалась Юре очень близкой. Он не мог слышать ее разговоров, но по телодвижениям и мимике мог понять, о чем она думает.Юрий не успел заметить, как ритуал ежедневного наблюдения стал для него таким же обыденным и необходимым, как прием пищи или чистка зубов. Он увлекался процессом сильнее, чем заядлые курильщики табаком.Школьник списывал все на банальную привязанность и чувства к девушке. Но как-то Эля позабыла зеркальце у одноклассницы. В тот день парню открылось, что ему важна не конкретная девочка, а именно подглядывание за кем-нибудь. Тело Эли - всего лишь оболочка. Красивый фантик, под которым спряталась конфета не в его вкусе. И, вообще, испытывает ли он к ней чувства?Он решил проверить свои наблюдения, поэтому не изменил своим прежним намерениям и подошел к десятикласснице на перемене после шестого урока. На удивление, он уже не боялся заговорить с ней. «Переболел» влюбленностью.– Привет, Эля? – без тени стеснение спросил Юра.– Привет, – кокетливый взгляд из-под ресниц.– Разреши, провожу тебя сегодня до дому? – неужели действительно он осмелился это произнести.– Почему бы и нет, – легкая улыбка тронула губы девушки.Вот и все. Так просто. Оказалось так просто подойти, просто заговорить и просто добиться своего. Юра ликовал.***К последнему звонку, многие школьники так и не перестали удивляться, что же Эля нашла в Юре. Он был холоден к ней, как русская зима. Она липла к нему, как муха к меду. Прошло почти два с половиной месяца, как они начали встречаться. Если для Эли девятиклассник был чуть ли не богом, то Юра воспринимал бедную девочку, как куклу. Он с ней иногда «играл», но быстро терял интерес.Юре откровенно наскучили эти отношения, опостылела эта игра в любовь. Стоило бы все прекратить, но жалко было дуреху. Все эти слезливые прощания, долгие выяснения отношений. Юре претила мысль об этом.Это было, пожалуй, единственное обстоятельство, которое омрачало жизнь. В остальном все складывалась более чем удачно. Мало что в характере юноши напоминало о прошлой застенчивости и нерешительности. Это был уверенный в себе, чуть нагловатый подросток, лицо которого практически ничего не выражало, словно на нем не было ни единой мимической мышцы. Учеба отошла на второй план, а отметки стали абсолютно незначимы.Вечерами Юра неизменно оставался наедине с зеркалом и предавался любимому занятию. Он смотрел и любовался происходящим «по ту сторону». Ему нравилось быть невидимым зрителем, но не участником чьей-то жизни.Парень так и не признался Эле, что это он подарил ей зеркальце восьмого марта. Да и к чему? Эла и так была безумно влюблена. Настолько, что даже не особенно расстроилась, когда Юра сообщил, «что случайно разбил зеркальце» - она готова была простить ему любой промах. Зато зеркало нашло себе новую владелицу – ею стала симпатичная соседка Эли, которая давно нравилась Юре.***За два года учебы в старших классах зеркало «перекочевало» уже тридцать раз из рук в руки, ни у кого надолго не задерживаясь. Совсем скоро Юре становилось скучно, он быстро «пресыщался» чужой жизнью. Последняя девушка, у которой был его подарок, ему надоела уже через две недели.Иногда ему казалось: вот она та «самая», на которой он хотел бы остановиться. Она та, кто избавит его от навязчивого вуайеризма. Но через пару недель «новая игрушка» уже не казалась ему такой интересной.Он без всякого зазрения совести уходил от очередной пассии. Некоторым, удачливым удавалось за месяц-другой избавиться от странного наваждения и возвратиться к привычной жизни. Эле повезло меньше – свою влюбленность она так и не смогла перебороть. Из улыбчивой и жизнерадостной девушки она превратилась в незаметную тень. Но интересовало ли это Юру? Отнюдь.***Еще при поступлении, он договорился с комендантом общежития за двойную плату снимать всю комнату под предлогом, чтобы ему не мешали учиться. Своим привычкам он не собирался изменять.И вот он студенческий экватор! За плечами два с половиной года скучных лекций и интересных ночей. Юра любил ночь. Она всегда была честна. Именно ночью начиналась настоящая жизнь, где люди снимали маски и переставали играть свои выученные роли, быть приторно-вежливыми, тошнотворно скромными и до неприличия приличными.В низких поступках была своя «высота». Однажды, Юрий стал свидетелем случайного убийства и это принесло ему незабываемое наслаждение. Быстро среагировав и забрав с места преступления свою «замочную скважину», возвращаясь домой, он уже строил новые планы по применению зеркальца. После того случая, ему было мало конфликтов и интимной жизни владельцев зеркала. Он хотел крови. Много крови.***Три месяца спустя.В очередной раз, когда Юра выследил и подложил под дверь «ночной бабочки» подарок, он возвращался домой через улицу, на которой находилась музыкальная академия. Услышав еле доносившиеся звуки струнного инструмента через окно, парень заглянул в него. Там сидела в обнимку с виолончелью девушка. Не сказать, что она была очень красивой, но его внимание привлекло лицо исполнительницы. Это была «открытая книга», выражающая гамму истинных чувств. Это было интересно. Это захватывало.Давно с Юрой не случалось ничего подобного. «Неужели это Она?» - такая мысль у него проносилась в голове около года назад, но тогда хватило и 5 дней, чтобы «остыть» от очередной девушки. Он понял, что хочет наблюдать за ней каждый день.Юра был терпеливым. Эта черта характера у него выработалась за те года, что ему приходилось скрывать от окружающих свою настоящую сущность. Через два дня, под предлогом, что ошибся квартирой, парень забрал свое зеркальце и снова использовал уже привычный «подарочный метод», чтобы вручить его незнакомке.***Услышав звонок в дверь, Лиза открыла ее и увидела на пороге цветы и красивую коробочку. В коридоре никого не было….Уже на протяжении недели Юра смотрел на девушку. Его одновременно и бесило, и радовало то, что она оказалась не такой любительницей смотреться в зеркало, как многие девчонки. Если раза три в день Лиза заглядывала в новую «игрушку» - уже было хорошо. Юра пропускал лекции, любуясь изяществом движений рук виолончелистки, ее «танцами» во время игры и мимикой.Просто наблюдать за девушкой становилось все тяжелее. Томление снедало Юрия, и он решил действовать. Но его ждал неожиданный поворот. Девушка не только не захотела с ним знакомиться, но и посмотрела на него таким взглядом, словно он… не бог, каким ощущал себя с появления необычных зеркал. Он уже забыл, что такое отказ. Взяв себя в руки, он принял свое поражение, но решил попробовать еще раз.***– Да что же это такое? – зайдя в свой класс, начала нервно снимать с себя пальто Лиза.– Что, опять он? – удивилась однокурсница.– Да. Уже в пятый раз этот тип подходит ко мне знакомиться. Маньяк какой-то. Я уже боюсь выходить на улицу одна, как вспомню его невозмутимое каменное лицо и эти глаза… брр, в дрожь бросает.– Слушай, так может ты будешь кого просить провожать тебя домой? Вон, Витьку-саксофониста или Игорька-гобоиста. Или вот что… дома у меня есть шокер. Мне он без надобности, а тебе может пригодиться.– Нуу…– Ладно, не думай. Я решила. Завтра принесу.Подружка сдержала свое обещание, и теперь Лиза была «вооружена и очень опасна». По крайней мере ей так казалось.В тот же вечер Лизе представилась возможность воспользоваться шокером. По пути из магазина девушке повстречался навязчивый и пугающий Юрий. В этот раз он ждал ее не на улице, а на лестничном пролете, этажом ниже ее квартиры. Парень не стал ничего говорить, лишь улыбнулся. По-своему. По-особенному.В бессознательной попытке защититься девушке выхватила шокер, но юноша перехватил ее кисть. Буквально секунда девушке потребовалось на то, чтобы осознать, что ее держат лишь за руку, а тело свободно. Лиза со злостью толкнула Юру. Тот в свободном падении преодолел всего один лестничный пролет, но этого оказалось достаточно.Неестественно вывернутая шея и застывший взгляд на выпавшем из кармана парня зеркальце – все говорило о том, что ему едва ли чем-то можно помочь. Лиза не плакала, не кричала, а лишь продолжала стоять, уставившись на незнакомца.Разве у умерших может быть такой осмысленное выражение глаз? Она не спеша спускалась, все так же не отрывая взгляд от лица Юрия. Приблизившись к бездыханному парню, она проследила за направлением его глаз. На полу у головы лежало зеркальце в деревянной раме – абсолютная копия ее собственного. Точно желая в этом убедиться, она подобрала зеркало и увидела… увидела вместо отражения свою спальню.С девушки как рукой сняло недавний шок. Лиза бросилась к своей квартире. Вбегая в комнату, увидела свой «экземпляр» вещицы и взяла его в руки. Так и есть – идентичны.Оба зеркала отражали ее бледное лицо, только в одном – она поймала свой взгляд, а во втором – ее глаза смотрели в сторону. Еще немного пошевелив зеркальцем Юры, студентка окончательно удостоверилась в своих догадках: этот парень за ней наблюдал. После чего с криком выбросила оба зеркала в окно, желая никогда больше их не увидеть.***Странно одетый мужчина с моноклем на правом глазу наклонился, чтобы подобрать треснувшие карманные зеркала. Засунув их в пиджак, он неторопливым шагом пошел вдоль улицы.Когда он пришел в свой «магазин», бережно выложил на стол содержимое карманов, аккуратно достал две папки, ручку и сел на стул. Развернув к себе зеркала, Главный Экспериментатор Третьей Наземной Лаборатории провел своим моноклем над разбившейся поверхностью парного визуально-адаптационного гипноустройства ПВАГУ №668791. Прямо на глазах трещины начали затягиваться и стекло вернулось в свой первозданный вид. После, на одно из зеркал «продавец» положил монокль, который расширился, принял форму рамки и высветил цифры и слова.Открыв красную папку, мужчина достал «Дело №3412», в правом углу которого, находилась фотография Юры. Экспериментатор записывал:«Объект Сальников Юрий Николаевич умер 27 апреля 2019 года.Владел парным визуально-адаптационным гипноустройством ПВАГУ №668791 с 1 марта 2014 года.Время использования: 5 лет 1 месяц 26 дней.»Просмотрев данные, отображающиеся на его универсальном монокле, он продолжил заполнять документ.Спустя час, седовласый мужчина вложил написанный отчет в «дело», как раз сверху результатов анализа сочинения Юры.Поменяв папки, он раскрыл перед собой желтую.– Так-так, значит тебя зовут Лиза? – Нарушил тишину мягкий низкий голос. Лицо девушки смотрело с фотографии прямо в глаза деду.Ему редко попадались люди, имеющие, своего рода, иммунитет к внушению. Перематывая видеозаписи на ПВАГУ за последние двенадцать дней, «лавочник» пришел к выводу, что у виолончелистки сильнее развито не визуальное восприятие, а слуховое. На основе своего заключения, он начал работать над созданием нового гипноустройства.***Год спустя.– Кто там?– Это курьер.– Секундочку... Я Вас слушаю.– Вы Елизавета Щерина?– Да.– Вам цветы и подарок. Распишитесь.– Спасибо.Закрыв дверь, она сходила на кухню, поставила там цветы. А когда раскрыла коробку, в ней лежали большая ракушка, которая еле помещалась в двух ее ладонях, и записка:«Лиза, наслаждайтесь не только красотою этого подарка, но и звуками моря, сохранившимися в нем на века.»Девушка приставила к уху ракушку, закрыла глаза и услышала приятный, обволакивающий шум прибоя.Автор: Ramoa.

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