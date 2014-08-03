Новое место работы

без даты.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Феномен страха Просмотров: 67 Комментарии: 1 +2 Вчера, 20:54 by

В 2018 году я ощутил серьезные сложности с финансами. Мне едва хватало денег снимать однокомнатную квартиру, платить за коммуналку и еду. О том, чтоб купить себе новые вещи – не было даже разговора. Точкой кипения стало увольнение с работы, якобы сокращение должности. Кидал свое резюме направо и налево, ходил по собеседованиям, и никто не хотел меня видеть в своих компаниях.Я решил рискнуть. В детский лагерь требовался охранник на постоянной основе. Зарплата была не высокой, однако не ниже, чем на моем предыдущем месте работы, но в придачу, в моем расположении был уютный блок прямо на КПП. Приехав в лагерь, осмотрев территорию и свое место работы, я понял, что цветной телевизор, маленький холодильник и кровать – это именно все те же вещи, что я использовал на протяжении своей жизни, большего мне и не надо. Но больше всего меня зацепило, что моим товарищем должен был стать пес, которого в съемной квартире, по понятным причинам, я завести не мог. Я получил восторг, когда его увидел, обычная дворняга с умными глазами и крепким телосложением. Звали его Ричи. В целом, все понравилось, но беспокоил только факт личной гигиены, ведь со сменщиком у нас была одна кровать, и белье в несезонное время явно не менялось. Кстати о сменщике. Обычный опрятный мужик лет пятидесяти, довольно-таки компанейский, более того, какая-то болезнь не позволяла дружить с рюмкой.Наступил ноябрь, и я с маленьким чемоданчиком заселился на место работы. Лагерь находился в углублении леса, в Киевской области. Территория немаленькая, но до условного Артека далеко. К лагерю ведет одна дорога, по которой можно дойти до ближайшего дачного городка, если протопать 6 километров, а потому в моем распоряжении была служебная пошарпанная «семерка». В каждом корпусе, в холле, со взглядом на входную дверь установлены видеокамеры. Такие же видеокамеры есть на спортивной площадке, столовой, актовом зале, КПП и летней эстраде. Комната видеонаблюдения находилась за дверью моего блока, но камеры стояли в режиме «записи», потому как начальство просило не выводить их без надобности на мониторы в целях экономии электроэнергии. Однако в моем блоке находился пульт видеокамер, который реагировал на движение. Этот режим включали только в несезонное время, когда в лагере не было ни детей, ни персонала. В целом, все очень обыденно и скучно.День за днем я проводил лежа у телевизора, читая книгу, решая кроссворды и играя со своим псом. Давил свой желудок роллтоном, а легкие – дешевыми сигаретами. Лагерь обходить я должен был три раза на день, следить, чтоб на территорию не проникали местные или животные. А такой случай был. Как-то раз на моей памяти, уже ближе к ночи, сработал датчик движения на камере в 5 корпусе. Взяв на поводок своего друга, приготовив на всякий случай травмат, я уверенным шагом подошел к холлу 5 корпуса. В тот момент я понял, что мой Ричи – трусливый пес, который поджал хвост и начал скулить, но я уверенным бравым голосом велел выходить из корпуса. Пацан 13 лет, весь в слезах, побледневший от страха, с трясущимися ногами спустился из входной двери. За ним его такой же товарищ. Очень слезно просили их не сдавать родителям, а тем более - не звонить в полицию. Отпоил чаем и, проведя отцовскую беседу, отвез их к поселку, не доезжая несколько сотен метров до их дома, и отпустил. Кстати, эти пацаны часто мне потом по ночам таскали различные DVD-диски с фильмами, а я им никогда не говорил, что даже в моей халупе такое старье, как DVD-плеер, не используется, жаль было огорчать их за доброе дело. Хорошие пацаны, но с Ричи не сдружились, не шел он к ним.Но это все прелюдия, наверное, уже немного замучил вас. Первые вожатые должны были заехать в средине декабря на пересменку и готовить корпуса к заезду детей, который планировался на 28 число. Все началось 10 декабря. Ближе к полуночи сработал датчик в самом дальнем, 8 корпусе. Уже готовясь идти на разведку, решил перевести видеокамеру корпуса в онлайн режим. Все было в тумане, не было видно, что происходит внутри. Подождав минуту-вторую, меня уже начало напрягать, что датчик движения не потухал. Решив пойти на разведку, когда я открывал дверь из блока, я заметил, что датчик уже не горит. Еще раз взглянул на камеру, и перед моим носом загорелся датчик движения в 7 корпусе. Перевожу в онлайн режим – картина та же: густой туман. Сыграв наперед, я перевел камеру 6 корпуса в режим онлайн и внимательно наблюдал. Тухнет 7 корпус. И в этот момент срабатывает сразу два датчика – 6, 5 корпуса, и экран в секунду заплывает туманом, за которым не видно ничего. Секунд через 15 все датчики тухнут. Тишина. Я открыл рот от удивления, но при этом уверенно закрыл дверь в свой блок изнутри.Успокоился окончательно примерно через полчаса и решил все-таки проверить территорию. Да, двери в вышеуказанные корпуса были открыты, но следов присутствия посторонних лиц обнаружено не было. Снег лежал ровно, пес вел себя спокойно, а значит, случилось нечто необычное либо с этим лагерем, либо с моей фантазией. Долго обдумывал этот эпизод и пересматривал записи с камер, но логичного объяснения найти не смог, ведь ветер не прошелся бы аккуратно по дальней половине лагеря, при этом забыв навестить остальные корпуса, да и камеры после моего прихода показывали уже без тумана.Через несколько часов разбудили пацаны, от чего я чуть не поседел. Крепко выругавшись матом, я узнал, что они любят по ночам убегать от предков и получать этим своим действием порцию экстрима. И только в эту ночь я решил впервые спросить, что они искали в лагере, ведь в это время там стоит только пустая мебель. На что услышал следующую историю:Пацаны это рассказывали с юношеским энтузиазмом, а я, впервые в своей жизни, почувствовал, что такое, когда кровь стынет в жилах. Дальше пацаны начали обсуждать разные темы, но я их уже не слышал. Я пытался взять себя в руки. Где-то только после обеда я решил сходить в 5 корпус, где действительно нашел заколоченную дверь в подвал. Вернувшись в свой блок, я позвонил начальнику:- Семеныч, привет.- Здоров, – с безразличием ответил начальник.- Слушай, никогда тебя не спрашивал, а где я могу найти ключи от подвалов корпусов?- А зачем они тебе?А ведь действительно, зачем мне были ключи от подвалов, я как-то об этом даже не подумал. Начал выдумывать, но понял, что это у меня не очень хорошо получается.- Да хочется все знать о лагере, о каждом уголке, ко всему у меня есть доступ, а вот в подвальные помещения попасть не могу.- Давай на чистоту, о каком корпусе идет речь?- Семеныч, мне надо доступ в 5 корпус.- 5 корпус не работает ни для детей, ни для вожатых, ни для персонала. Не лезь туда, хорошего ничего не найдешь. Забудь просто о его существовании, скоро его будут сносить. Работай и не задавай глупых вопросов. Хорошего дня.Вот тут мне захотелось уехать из лагеря и вернуться к своей прошлой жизни. Страх граничил с любопытством, вырабатывая необыкновенные чувства. Созвонившись со своим сменщиком, я не узнал ничего нового, тот, как оказалось, спит как убитый и не обращает внимания на пульты. А мне уже было не до сна. Но, на удивление, ночь прошла спокойно, и ближе к двум часам я уже сопел на кровати.После смен моего коллеги, я вернулся на рабочее место. До приезда вожатых оставалась неделя. Пять дней я ждал чего-то необычного, но день за днем мое любопытство не увенчивалось успехом. Утром шестого дня позвонил мой сменщик и сказал, что залег с высокой температурой, и чтоб я уже встретил вожатых, а он потом отработает вместо меня.Я уже засыпал, как мои глаза максимально открылись, и чувство невероятной тревоги окутало мое сознание. Горел датчик движения 8 корпуса. Клянусь Богом, я знал, что происходит, и не хотел переводить камеру в режим онлайн. Я подошел к двери и проверил прочность замка, и закрыл занавески на окне, с перебитым дыханием наблюдая за пультом датчиков движения. Алгоритм повторялся. После 8, 7 и 6 корпусов наконец-то загорелся датчик пятого. Я не помню, глотал ли я слюну, моргал ли я глазами, я просто начал пялиться на пульт, боясь отвести от него взгляд. По ощущениям, прошло минут 40, прежде чем погас датчик 5 корпуса. Не успел я прийти в себя, как липкий страх ударил с новой силой.Загорелся датчик 4 корпуса. Что бы то ни было, но оно пошло дальше в сторону КПП. В этот момент я пожалел, что не нахожусь сейчас в Киеве в тесной однушке, зато в полном спокойствии. Гаснет 4 корпус. Включается третий. Боясь, что меня «это» заметит, я решил выключить свет, светились только маячки камер, которых снаружи увидеть невозможно. Я услышал, как за окном начал лаять мой пес. Я все прекрасно понимал, но боялся пошевелиться. 3 корпус тухнет. Тишина. Лай собаки. Через минуту он уже скулил в ненормальном тоне и, по стукам в стенку своего блока, я понял, что он забивается в угол. Я до сих пор прошу прощения перед ним, что не додумался в ту ночь запустить его в уютный блок. Бедный Ричи скулил несколько секунд с такой громкостью, будто бы… я не хочу даже описывать, будто что с ним делали, но этот визг я не забуду никогда. После чего наступила тишина. Гробовая. Знаете, я даже не слышал своего дыхания и, будучи в и так уже тяжелом состоянии, я увидел, что потухли все маячки. Значит, «оно» ушло.Мне было все равно выплатят мне деньги за эти смены или нет, я просто с утра собрался валить с этого места подальше. Ричи лежал как ни в чем не бывало, но не реагировал ни на то, что я его звал, ни на еду, что я насыпал. На поводке я увидел четкие отпечатки зубов, видимо, пес пытался вырваться в ту ночь всеми возможными средствами. Я погладил Ричи, собрал шмотки, отправил СМС своему начальнику, который, кстати, мне даже не перезвонил, и уехал в Киев.***Вчера мне позвонил мой сменщик. Весь год я пытался обходить эту историю стороной, да и некому мне было ей поделиться. Я не скажу, что я забыл или успокоился, нет, напротив, я начал курить в несколько раз больше, я начал выпивать как опытный алкоголик, ведь только такое состояние позволяло мне уснуть, не думая о той злополучной ночи. О Ричи, которого я не впустил к себе, о долбанном пульте с датчиками камер, об этой твари, что бродила, как ни в чем не бывало, по территории лагеря. А самое страшное, что я до сих пор думал, что было бы, если бы «оно» пошло дальше, если бы «оно» заметило свет внутри моего блока. А быть может «оно» искало не меня? День за днем одни и те же мысли, день за днем одни и те же размышления и затянутая депрессия.И знаете, что такое, когда человеку, находящемуся на грани срыва, режут последнее нервное окончание? Мой сменщик был явно взбудоражен, так как не мог говорить четко и уверенно, как он разговаривал раньше. Он мне поведал уже давно знакомую историю о непонятно распахнутых дверях в пустом лагере, о сдуревшем пульте с датчиками камер. Но сегодня с утра он обнаружил царапины на наружной стороне двери и решил позвонить мне.Я не знал, сколько я протяну с таким образом жизни, ведь эта история залегла камнем в моей душе, и я решил ехать туда, чтоб «очиститься». Сменщику я рассказал о странностях, но в подробности с историей удушья пионера не вдавался, потому что я бы сам себе не поверил, если бы не пережил. Единственное, что я предложил ему, так это не включать свет в блоке, если такое повторится, и чтоб его новый пес ночевал с ним внутри блока, а не снаружи. А сам сообщил, что у меня есть некое дело, в которое попросил не вмешиваться и дать мне свободу действий, а так же пообещал рассказать ему все после того, как сделаю «дело».Я взял топор со щита охраны и направился в забитый наглухо пятый корпус. Здание уже готовилось к сносу, и вроде как запланировано это действие было на весну. Пара ударов топором в район замка, и входная дверь открылась. С дверью в подвал пришлось побороться, ведь забита она была в несколько слоев деревяшек. Наконец-то, спустя полчаса долбления, я выбиваю ногой дверь в подвал, и теперь перед нами нету никаких преград. Думаете, сейчас начнется рассказ о костях, о призраках, о невыносимом холоде? Нет, ничего кроме сырости я не ощутил. Уже собравшись уходить, я заметил в углу смятую тетрадку, что застряла между стеной и деревянным ограждением. Почерк был корявым, многие слова было сложно разобрать, но я смог прочитать все.Я не заметил, сколько прошло времени с момента прочтения этого дневника. В себя меня привел мой сменщик, который бил меня по щекам. Что за ужас я только что прочитал? Неужели история, которую мне рассказали ребята, и в правду была, но только немного искаженная? Сменщик сказал, что я уже полчаса сижу не шевелясь, потому решил не сдержать свое обещание о полной свободе и привести меня в чувство. Теперь он требовал от меня объяснений. Он не просто меня трусил, а буквально колошматил меня изнутри, чтоб я хоть немного пришел в чувство.Хотелось выпить стакан, но почему-то я себе впервые за год отказал. После выкуренной сигареты, я рассказал ему историю о мамаше и удушенном мальчике, прочитал ему дневник, рассказал о своих прошлогодних приключениях на посту охранника. Мой напарник молча все слушал, не подавая ни удивления, ни улыбки. Спустя пару минут, единственное, что он спросил, так это то, от кого я узнал о такой истории, ведь кроме меня той зимой никого не было на территории. Естественно, поведал я и о визите двух местных пацанов, которые часто навещали меня. В этот момент мой напарник слегка нахмурился.- Ты вообще понимаешь, что после одного бреда я не могу воспринимать второй? – сказал он.- Какой второй бред? – ответил я.- Ну как тебе сказать… Дачный городок через 6 километров на то и дачный, что зимой кроме охранников наподобие нас, никого не обитает. Ближайший поселок с жилыми домами находится в 25 километрах, но зимой через лес среди ночи никакие бы пацаны, будь они даже в самом спортивном телосложении, не ходили бы к тебе.Мы решили ехать к охраннику дачного поселка. Хороший взрослый дядька, который поведал, что более 15 лет занимает эту должность. Да, он вспомнил год пропажи мальчика.- Я был одним из волонтеров, что прочесывали лес, в поисках пропажи. Мы тогда обходили весь лес вдоль и поперек. Тогда был как раз сезон, и дачный городок был забит людьми. Мы тогда все были как один, и никто не оставался дома в те дни. Все искали. Но не нашли. Ближе к концу августа поиски прекратили, а мальчика признали «пропавшим без вести». Сердце мамы мальчика тогда действительно не выдержало потери сына. Но это было не самым ужасным, что случилось в том году с тем лагерем.Охранник сглотнул слюну. Затянул очередную тягу и продолжил.- Пацанов вроде бы звали Максим и Игорь. Их родители, как раз, таки жили в нашем дачном городке. Именно они закинули беднягу в подвал. Вроде как один из них был влюблен в девчонку, которая выбрала другого. Второй друг ему помог. Они нормальные ребята были, я не думаю, что они хотели причинить серьезный вред. Я видел, как они истерично рыдали и клялись, что они закинули третьего именно в тот подвал. В подвал, который обыскали вдоль и поперек, наверное, все пылинки были изучены следователями. Но в подвале никого не оказалось. Пацанов затаскали по различным следственным комитетам, брали сто раз показания. Так вот, пацаны ни единожды вырывались в лагерь в поисках пропавшего, они все время хотели найти узника. Охранники лагеря, что работали в том году, уже знали их в лицо и не подпускали никого к злополучному корпусу. Со временем парни ссутулились, стали закрытыми. С ними работали психологи. Но это не помогло. То ли электричкой, то ли такси, они в декабре добрались до нашего леса и прям в нем повесились. Никогда не забуду ту картину, ведь именно я давал показания самым первым. Не пережили того, что натворили. В общем, ужас…И тут меня максимально кинуло в дрожь. Бледные лица. Визг собаки. В первый визит камеру я не проверял. Дневник. Два парня, что закинули третьего в подвал. Два парня, которых я обнаружил в 5 корпусе. Два парня, что что-то или кого-то искали.Я предложил сменщику бросать эту работу и валить куда подальше, на что он мне ответил, что не боится этой чертовщины и никогда не поверит в что-то подобное. Мы с ним попили чаю, и я отправился домой. Всю дорогу пытался сложить все карты, и было очень страшно поверить, что парней, которых я видел так часто, уже 11 лет как не было в живых.Со сменщиком я созвонился через несколько дней, и он сказал, что в ту ночь повторилась эта же ситуация, но маячок засветился на 5 корпусе и потух. Больше маячок камер не гулял сам по себе, и уже несколько дней по ночам в лагере полная тишина, и даже пес не лает. Ну не боится человек всякой чертовщины, ну это же хорошо.А я вот почти 10 дней не пью. И реально нету даже желания. Курить нравится, а пить не хочется. Да, и еще я чувствую себя неким героем. Почему? Вчера я решил перечитать дневник того мальчика. Так вот, хотите верьте, хотите нет, а там появилась новая запись все тем же корявым почерком.

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