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Страшные Арты

Работы Владимира Куша - одного из лучших русских сюрреалистов

Родился художник в Москве, где и получил художественное образование, но сюрреализм нашей стране был тогда не нужен, и Куш эмигрировал в США. В 1993 году бизнесмен из Франции, заметив талант художника, устроил его экспозицию в Гонконге, после которой автор стал по-настоящему знаменитым. Сейчас у художника 4 собственных галереи в США. Он признанный мастер сюрреализма.

Работы Владимира Куша - одного из лучших русских сюрреалистов
Работы Владимира Куша - одного из лучших русских сюрреалистов
Работы Владимира Куша - одного из лучших русских сюрреалистов
Работы Владимира Куша - одного из лучших русских сюрреалистов
Работы Владимира Куша - одного из лучших русских сюрреалистов
Работы Владимира Куша - одного из лучших русских сюрреалистов
Работы Владимира Куша - одного из лучших русских сюрреалистов
Работы Владимира Куша - одного из лучших русских сюрреалистов

Автор - Joker-6.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:26
Вчера, 22:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 36Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Владимир Куш художник искусство сюрреализм картины

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (107|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 315
Очень красиво и остроумно. Люблю такие вещи, где природа перекликается с человеком, а человек с природой. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 23:06
+2
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Репутация: (1757|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 056
Симпатично) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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