Работы Владимира Куша - одного из лучших русских сюрреалистов

Работы Владимира Куша - одного из лучших русских сюрреалистовРодился художник в Москве, где и получил художественное образование, но сюрреализм нашей стране был тогда не нужен, и Куш эмигрировал в США. В 1993 году бизнесмен из Франции, заметив талант художника, устроил его экспозицию в Гонконге, после которой автор стал по-настоящему знаменитым. Сейчас у художника 4 собственных галереи в США. Он признанный мастер сюрреализма.
Автор - Joker-6.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:26
Вчера, 22:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 36Комментарии: 2
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