Работы Владимира Куша - одного из лучших русских сюрреалистов

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 36 Комментарии: 2 +5 Вчера, 22:26 by

Родился художник в Москве, где и получил художественное образование, но сюрреализм нашей стране был тогда не нужен, и Куш эмигрировал в США. В 1993 году бизнесмен из Франции, заметив талант художника, устроил его экспозицию в Гонконге, после которой автор стал по-настоящему знаменитым. Сейчас у художника 4 собственных галереи в США. Он признанный мастер сюрреализма.Автор - Joker-6.

Ключевые слова: Владимир Куш художник искусство сюрреализм картины

Другие, подобные истории: