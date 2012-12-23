Keith Parkinson. Работы фантаста

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 21 Комментарии: 2 0 Сегодня, 11:17 by

Кит Паркинсон (Keith Parkinson) - знаменитый американский художник-фантаст, иллюстратор книг. Известен своими работами в жанрах научной фантастики и фэнтези. Кроме книг иллюстрировал компьютерные и настольные игры.Кит Паркинсон родился в 1958 году в городе Уэст-Ковина, Калифорния. После окончания Мичиганского университета и колледжа искусств в Кендале принял решение стать профессиональным иллюстраторам и полностью посвятить себя искусству рисунка и живописи. Его всегда привлекали фантастически жанры, как в литературе, так и в изобразительных искусствах, так что выбор тематики для своих работ был очевиден. Вскоре он стал создавать календари, а после стал иллюстратором компьютерных и настольных игр компании TSR. Кроме того, работал с другими известными фэнтези иллюстраторами - Джеффом Изли, Донато Джанкола.За свою жизнь Кит Паркинсон создал большое количество картин и рисунков, за что был оценен по достоинству и назван одним из лучших иллюстраторов в истории. Наиболее известны его работы к игре EverQuest, книгам Терри Брукса, Терри Гудкайнда и других писателей. В конце своей жизни Keith Parkinson страдал от лейкемии. В результате этой болезни он скончался в 2005 году, оставив после себя большое наследие и множество прекрасных работ, которые и сейчас используются для оформления книг и игр.Автор - blincov.

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