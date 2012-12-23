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Страшные Арты

Keith Parkinson. Работы фантаста

Кит Паркинсон (Keith Parkinson) - знаменитый американский художник-фантаст, иллюстратор книг. Известен своими работами в жанрах научной фантастики и фэнтези. Кроме книг иллюстрировал компьютерные и настольные игры.

Кит Паркинсон родился в 1958 году в городе Уэст-Ковина, Калифорния. После окончания Мичиганского университета и колледжа искусств в Кендале принял решение стать профессиональным иллюстраторам и полностью посвятить себя искусству рисунка и живописи. Его всегда привлекали фантастически жанры, как в литературе, так и в изобразительных искусствах, так что выбор тематики для своих работ был очевиден. Вскоре он стал создавать календари, а после стал иллюстратором компьютерных и настольных игр компании TSR. Кроме того, работал с другими известными фэнтези иллюстраторами - Джеффом Изли, Донато Джанкола.

За свою жизнь Кит Паркинсон создал большое количество картин и рисунков, за что был оценен по достоинству и назван одним из лучших иллюстраторов в истории. Наиболее известны его работы к игре EverQuest, книгам Терри Брукса, Терри Гудкайнда и других писателей. В конце своей жизни Keith Parkinson страдал от лейкемии. В результате этой болезни он скончался в 2005 году, оставив после себя большое наследие и множество прекрасных работ, которые и сейчас используются для оформления книг и игр.

Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста
Keith Parkinson. Работы фантаста

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:17
Сегодня, 11:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 21Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Кит Паркинсон (Keith Parkinson) художник иллюстратор фэнтези фантастика

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Комментарии

#1 написал: qqq666
Сегодня, 12:47
0
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 116
Комментариев: 1 788
классные зарисовки плюс +
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#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:10
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1867|0)
Публикаций: 863
Комментариев: 7 415
Цитата: qqq666
классные зарисовки плюс +

...плюс кто то уже съел....а зарисовки действительно хороши! blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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