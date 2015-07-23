Игоша

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Фобоs Просмотров: 95 Комментарии: 9 +4 Вчера, 21:22 by

Весея – так звали героиню моего сегодняшнего рассказа. Потеряла родителей еще будучи ребенком. Через пять лет после ее рождения захворала мать. Знахарка, которую пригласили во имя спасения женщины, сказала, что нужна ей для лечения медвежья желчь. Семья жила не богато, поэтому нанять опытного охотника или купить данный ингредиент возможности не было.Решил отец Весеи, что сам добудет желчь и спасет жену. Охота на хозяина тайги и в нынешнее-то время дело не простое, а тогда, когда до изобретения первого огнестрельного оружия оставалось еще несколько сотен лет, и вовсе требовало идеальной зверобойской подготовки, потому как цена ошибки в этом опасном промысле - жизнь. К сожалению, отцу Весеи пришлось заплатить эту высокую цену. По роковому стечению обстоятельств, Ефиму попался еще молодой и полный сил, но уже матерый бурый, хотя вернее было бы сказать, что это Ефим попался ему. Судьба его была предрешена.Через несколько дней после гибели Ефима, его жена покинула этот мир. Так Весея осталась полной сиротой.Девочку взяла к себе на воспитание одна из деревенских семей. Несмотря на достаточно зрелый возраст супругов, своих детей у них не было, но этот факт никоим образом не делал ребенка более счастливым. С самого момента появления Весеи в ее новой семье, жизнь ее стала не легкой. Чем взрослей становилась девочка, тем больше обязанностей ложилось не ее хрупкие плечи. Вся работа по содержанию дома, огорода, хозяйства выполнялась девушкой. Помимо всего прочего, Весее нередко доставалось, почем зря, от ее деспотичных опекунов.Несмотря на каторжные условия жизни, с каждым годом девушка становилась все более миловидной и привлекательной. Сразу после ее совершеннолетия, многие деревенские семьи засылали сватов в дом опекунов Весеи. Многие родители хотели для своих сыновей красивую и трудолюбивую жену, а как раз именно такой и была героиня сегодняшней истории. Отчим и мачеха гнали всех сватов поганой метлой со двора, очень уж им не хотелось, лишаться безропотной служанки. Уйти самой Весее было некуда. Дом ее родителей опекуны продали сразу после того, как забрали к себе девочку.Однажды отчим начал открыто домогаться падчерицы, абсолютно не стесняясь присутствия своей супруги. Та, будто вовсе не замечая происходящего, сидела на лавке в углу избы, подперев голову рукой.Весея поняла, что защиты от мачехи не дождется. Она ударила подонка по лицу и попыталась убежать. Но он настиг ее у самых дверей, жестоко избил, а затем изнасиловал.Когда все закончилось, мачеха подошла к лежащей на полу девушке, несколько раз ударила ее ногой в живот со словами: «Ишь, что удумала, на кормильца руку подымать».После этого схватила падчерицу за волосы и выволокла из избы в сарай. Несколько часов девушка пролежала без сознания, когда очнулась, попыталась встать и ей это удалось. Она вышла в огород и побрела в сторону леса. Идти было трудно, каждый шаг отдавался ломотой в мышцах, голова невыносимо кружилась и болела.Она просто шла вперед, в лес, надеясь на то, что хищные звери положат конец ее страданиям. Как бы ни была противна жизнь, на самоубийство она лишиться не могла.Несколько дней, страдая от голода и жажды, она пробиралась через лес, питаясь ягодами. Чтобы попить собирала утреннюю росу. Вдруг ей посчастливилось наткнуться на родник. Весея вдоволь напилась воды, сил прибавилось. Она смыла с лица и рук засохшую кровь, двинулась вдоль лесного ручейка, источником которого являлся спасительный родник.Через несколько часов девушка вышла к лесному озеру. Июльское полуденное солнце нещадно пекло. Тело зудело от пота. Рубаха и волосы, перепачканные кровью, привлекали внимание мух. Весея вошла в воду, насколько это было возможно, отстирала одежду, разложила ее на солнце. Затем искупалась и вымыла волосы. Она оделась, села на берегу. Поджала колени к подбородку, уставившись на водную гладь. По щекам девушки побежали горячие слезинки. Она чувствовала сильную слабость и озноб, поняла, что захворала. Голод, стресс, ночевки в лесу на сырой траве сделали свое дело. Весея смирилась: «Ну что ж, так тому и быть, пусть на берегу этого прекрасного озера, прервется моя скорбная жизнь». Она легла на бок и закрыла глаза.В воображении девушки поплыли какие-то мутные расплывчатые образы, откуда-то издалека слышались голоса, очень похожие на голоса ее настоящих родителей.Приоткрыв глаза, Весея непонимающе осмотрелась по сторонам. Она лежала на мягкой перине, в избе, ноздри наполнял приятный запах пищи.Вдруг скрипнула дверь, в дом вошел мужчина, она поняла это по шагам. Затем раздался приятный мужской голос.- Слава Трояну – очнулась. Я уж думал все.Весея, с трудом приподнялась, опершись на локоть правой руки, посмотрела на человека, заговорившего с ней. В избе стоял высокий широкоплечий мужчина с русыми волосами и бородой. Он не был стар. Аккуратно постриженная борода и усы придавали ему некой харизмы.Его голубые глаза по-доброму смотрели на девушку. Она не ощущала на себе такого взгляда с той самой поры, как умерли ее родители. Вдруг голова девушки закружилась, тело задрожало. Она была еще слишком слаба. Незнакомец быстро подошел к кровати, поправил подушку, оперев ее на спинку кровати, и помог девушке принять удобное положение.Он взял с печи кружку с отваром трав, поднес к губам Весеи и помог выпить. Затем налил в чашку ароматный бульон, судя по запаху, мясной. Изголодавшаяся девушка с жадностью его выпила.- Ну вот и хорошо, теперь точно на поправку пойдешь.И правда, молодой организм девушки быстро шел на поправку, она встала на ноги.Как оказалось, Данияр был промысловиком. Он был опытным охотником и рыболовом. Направившись на лесное озеро, наловить щучек да окуньков, а там они были особенно жирными, он и обнаружил погибающую девушку.Данияр жил один. Его жена умерла 2года назад от чахотки. За полтора года совместной жизни детей они так и не нажили. Около года он места себе не находил, потом понял, что жить в избе, где они вместе с супругой жили, ему не под силу. Все о ней напоминает.Он отыскал живописное место в нескольких верстах от деревни, срубил новую избу.Весея тоже рассказала свою печальную историю, ничего не утаивая, начиная со смерти родителей и заканчивая тем самым моментом, когда потеряла сознание на берегу озера.Данияр предложил ей остаться у него, нет, не в качестве жены. Хоть она ему и приглянулась, он не решался предложить ей замужество, понимал, что пережитые ей события травмировали ее душу. Он решил, что она станет женой только тогда, когда сама будет к этому готова. Данияр сказал, что подолгу бывает на промысле, и если бы кто-то приглядывал за домом, пока его нет, он был бы очень рад.Для девушки, которой просто некуда было идти – это стало подарком судьбы. Казалось, что у Весеи выросли крылья. Она с огромным удовольствием выполняла женские обязанности в доме. К любым делам, требующим мужской руки, Данияр ей притрагиваться запретил.Однажды Весея почувствовала себя нехорошо. Она побледнела, ее рвало, было видно, что ее мучает слабость.Данияр запряг лошадь и помчался в деревню, где раньше жил. Вскоре он вернулся со знахаркой. Она осмотрела девушку, сказала, что беспокоиться не о чем, у беременных такое бывает. Данияр отблагодарил ведунью целой корзинкой рыбы и солонины. Повез обратно.Весея рыдала. Не могло быть сомнений, что плод, зреющий в ее чреве – это результат жестокого изнасилования отчимом. Скоро вернулся Данияр, она начала уговаривать его попросить ведунью помочь ей избавиться от ребенка. Ведь это противоестественно, говорила она, что в ней зреет этот плод. Она не сможет его полюбить, ведь он будет напоминать ей о том, что она больше 10 лет провела в аду.На что Данияр ответил: «Разве это дитя вложило похотливые мысли в голову твоего отчима, разве может ребенок выбирать родителей и то, как он будет зачат? Почему же ты хочешь казнить его за грехи, которых он не совершал, лишить его материнской любви и возможности увидеть белый свет?»Он немного помолчал, девушка плакала навзрыд…- Ты можешь во всем на меня положиться. Я никогда не брошу и не предам, ни тебя, ни дитя, которое ты носишь под сердцем.Весея обняла его могучую шею и зарыдала еще сильней. Он гладил ее по волосам, по его щеке пробежала скупая мужская слеза.Данияр старался не оставлять Весею надолго. Добывал именно столько, сколько им было нужно чтобы прожить. Прошло несколько месяцев, зима подходила к концу. Весея должна была разродиться через 2 месяца.К Данияру приехали крестьяне из отдаленной деревни. Стали просить о помощи. Говорили, мол, в окрестностях их деревни шатун появился. В лесу жрать нечего, так он деревню тиранит, скотину рвет. Двоих деревенских задрал, которые пытались свое подворье отстоять.Делать нечего, людей нужно выручать. Он сказал Весее, что вернется настолько быстро, насколько это возможно, но при любом раскладе займет это все не меньше недели. Попросил не переживать за него, заверяя, что он свое дело знает.Весея все восприняла как знак. Будто права она была, и рождение этого ребенка принесет им только беды. Не зря боги Данияра из дома увели, время они ей дали, чтобы все исправить. Она собрала корзину продуктов и отправилась к ведунье в деревню. Знахарка сказала, что срок уже большой и тяжкий грех детоубийства она на душу брать не собирается. Весея умоляла ей помочь, ползала на коленях. Тогда ведунья дала ей какое-то варево. Сказала выпить перед сном, и к утру она ребенка скинет, заодно честно предупредив женщину, что она может и умереть вместе с плодом. Да, и еще одно сказала знахарка:- Перед тем как ребенка похоронить, не забудь ему имя дать или большая беда может случиться.Весея вернулась домой. На закате выпила варево, полученное от ведуньи, ночь была тяжелой. Живот будто окаменел, ее мучили адские боли, бросало то в жар, то в холод. К утру вся постель была мокрой от пота и крови. Откинув одеяло, она увидела его. Весь синий и скрюченный, приоткрыв ротик, будто пытаясь кричать, на постели лежал мертвый семимесячный ребенок.Весея сильно ослабла от потери крови, но она привыкла к трудностям. Собрав все силы, она разожгла костер на заранее расчищенном от снега месте. Затем вырыла могилку, похоронила малыша.Через несколько дней вернулся Данияр. Она не сказала ему правды – солгала, будто поскользнулась на крыльце, упала и ударилась животом. После этого начались преждевременные роды, ребенок родился мертвым.Данияр клял себя за то, что оставил ее одну. Говорил, что он виноват. Она, испытывая муки совести, убеждала его в обратном, говорила, что на все воля богов.Со временем все проходит и радость, и горе. С тех пор прошло несколько лет, Данияр и Весея уже жили как муж и жена. Да вот только ребенка им боги не давали. Но однажды женщина поняла, что ее молитвы Роду и Ладе не прошли даром. Она вновь беременна, и в этот раз уже желанным ребенком. Счастью супругов не было границ. Однажды Данияру понадобилось уехать на промысел на пару суток. За окном стояли теплые осенние деньки. До родов жене оставалось чуть меньше трех месяцев. Чувствовала она себя хорошо, волноваться было не о чем.Ночью Весея проснулась от странных звуков, словно по полу избы что-то ползает. Она открыла глаза, повернула голову в сторону с которой раздавался звук. Напротив ее кровати сидело какое-то существо. В темноте разглядеть не удавалось, а встать и зажечь лучину женщине не хватало смелости. Существо было небольшим, размером с младенца. В темноте отчетливо были видны два его горящих глаза. Оно источало явную угрозу. Вдруг оно начало издавать какие-то звуки, напоминающие шепот, но слов было не разобрать. После этого Весея почувствовала себя нехорошо. С каждым новым звуком этого шепота она слабела, словно сама жизнь уходила из нее. Перед глазами все поплыло, она лишилась чувств. Проснувшись утром, женщина испытывала сильную слабость и дрожь во всем теле, голова кружилась. Она надеялась на то, что ночью это все ей привиделось, и это был всего лишь страшный сон. Данияр должен был вернуться только на следующий день. С наступлением вечера женщина на несколько раз проверила, чтобы все двери были плотно закрыты. Но, тем не менее, ночью ситуация повторилась. Напротив ее кровати вновь появилось непонятное существо, издающее непонятный шепот, в темноте горели его глаза. Разве что, в этот раз оно было больше размером, и шептало чуть громче. Но слов все равно было не разобрать.На следующий день Данияр обнаружил супругу в крайне плачевном состоянии. Она была мертвецки бледной, вокруг глаз темные круги, кожа порыта холодным липким потом. Силы покинули ее, она не могла даже встать. Жаловалась на невыносимые боли внизу живота. Он во всю прыть помчался за знахаркой. Вернулись они крайне быстро. Ведунья осмотрела Весею, сказала, что плод умер. Нужно срочно извлечь его из чрева матери, иначе она тоже умрет. Знахарка потребовала у Данияра ведро прокипяченной воды и чистые простыни или полотенца, после чего приказала убираться из избы. Затем она достала какой-то инструмент, похожий на крюк. Прокалила его в огне и, дав остыть, начала по частям извлекать тельце ребенка из матери.Когда все было кончено, знахарка спросила, произошло ли что-то странное за последние дни. Весея все ей рассказала.-Значит, несколько лет наза, ты ослушалась меня и не дала имени ребенку, прежде чем его похоронить.Весея закрыла глаза, по ее щекам побежали слезы.Знахарка продолжила: «Ребенок, которого несколько лет назад ты лишила жизни и закопала в землю, не дав имени, превратился в злобную тварь – Игоша. Он питается жизненной энергией и кровью беременных женщин. Забрав жизненную энергию своего брата и большую часть твоей, он стал невероятно могущественным. Сегодня он вернется за тобой, и никто не сможет тебя защитить».Женщина зарыдала: «Я так виновата перед ними. Перед детьми, которым не суждено было увидеть белый свет из-за моей глупости, перед мужем, который пережил столько горя из-за меня. Лютая смерть – это достойная награда для меня за содеянное, и я приму ее как должное».- Ну что ж, мне пора, - сказала знахарка. - Я сделала все, что от меня зависело. Дальше тебе решать, но помни, все, кто окажется рядом с тобой в эту ночь - умрут.Ведунья вышла из дома и сказала Данияру, что супруга жива и зовет его к себе. Он вошел в избу, подошел к постели жены, присел на край. Данияр взял ее маленькие бледные ручки в свои горячие ладони. Так они провели в полной тишине несколько минут. Затем Весея все ему рассказала, как выпросила у знахарки отраву для ребенка, и про то, что случилось в предыдущие две ночи. Она надеялась, что после этого муж возненавидит ее, вышвырнет из избы, подыхать на улице, или отправится куда-нибудь в кабак и уйдет в запой. Ее надежды не оправдались, он простил и, зарыдав, сжал ее в своих объятьях.Она поняла, что ей вновь придется солгать. Солгать на смертном одре человеку, который только что простил ей страшный грех, но это лишь для того, что бы спасти его жизнь.- Милый, ты можешь спасти меня, если сегодня ночью возложишь дары к идолу Рода и попросишь у него пощады для грешной супруги.- Конечно, я сделаю все, что потребуется, - сказал он.- Ну, отправляйся же к идолу и моли за меня всю ночь, до восхода солнца.Он ушел. Весея радовалась, что ей удалось спровадить мужа и тем самым спасти его от гнева Игоши, который придет сегодня ночью, чтобы собрать свою кровавую жатву.Наступила ночь. Погода была безоблачной, полная луна ярко светила в окно. Он вошел в комнату. В этот раз он не скрывался в темных углах и не насылал морок. Он гордо показывал себя во всей красе. Сказать, что Игоша был ужасен или отвратителен – это все равно, что не сказать ничего.Местами серое, местами синюшное тело, источающее ужасную трупную вонь. Полусгнившая плоть, обвисающая лохмотьями с костей, огромные светящиеся глаза и малиновые губы, облепленные розовой легочной пеной. Рот непропорционально огромный, из которого торчали желтые клыки. Уцелевшие участки плоти были покрыты многочисленными язвами, из которых сочилась гнойно-сукровичная жижа. За ним волочился послед, прикрепленный пуповиной к его раздутому пузу.Он подошел к смертному одру матери. Облизал свою морду огромным фиолетовым языком, похожим на щупальце осьминога, и запрыгнул ей на грудь, плотно сдавив грудную клетку, своими бедрами.Весее представилась прекрасная возможность оценить плоды своей ошибки. Но как бы то ни было, нужно отдать должное выдержке этой молодой женщины, которая не лишилась сознания и рассудка при виде этого существа. Она подняла руки и коснулась его склизкого вонючего тела.Мать прижала к себе некогда погубленное ею дитя и зарыдала.- Прости меня сыночек, прости за то, что убила и сделала братоубийцей, я так виновата перед тобой, прости, если сможешь.Весея была абсолютно искренней, она не просила пощады, она просила прощения. Она отпустила его из объятий и сказала: «Нарекаю тебя именем Святозар, а теперь делай, что должно, и уходи на вечный покой».Он замахнулся своей лапой, выпустив из пальцев острые, как бритва когти и полоснул ее по шее. Горячая кровь со свистом ударила из разорванных артерий. Игоша, широко раскрывая свою огромную пасть, с жадностью ловил брызги крови, бьющие фонтаном из горла Весеи. Вдосталь напившись, он поднял свою окровавленную морду. Тревожным эхом прозвучал над лесом ужасающий рев Игоши…

Ключевые слова: Игоша дух славянская мифология авторская история

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