Способность предвидения моего друга Валеры

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:31

Helldog Просмотров: 312 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 15:31 by

Хочу рассказать мистическую историю про моего друга Валеру. Очень хороший человек, каждый день ходит в церковь, никогда не кричит и не разговаривает грубо, всегда готов доброе дело для кого-то сделать. Но есть у этого человека дар, который Валера считает проклятием, хотя это не так, как ему кажется. Он обладает небольшой способностью, которая заключается в том, что он может чувствовать людей и вещи.Например, когда он один раз взял мой телефон, то сказал, чтобы я был аккуратен, так как могу уронить его в воду. И действительно, так и было, я случайно уронил его в воду, когда с остальными друзьями мы плыли на яхте.Валера обладал этим неким даром ещё с детства. Он говорил, что например, возьмёт в руки вещь и узнаёт откуда она или чувствует, когда она может сломаться или испортиться. Я сначала не знал, почему Валера считает этот дар проклятием. Оказывается, когда Валера был маленьким, его отец купил машину - новую, хорошую. Валера посмотрел на неё и почувствовал, что долго она у них не продержится в целом состоянии и разобьётся. Будучи мальчиком пяти лет, он сказал отцу, чтобы не ездил на этой машине и не возил никого.Отец подумал, что сын шутит и сказал шутливо:— Конечно, не буду ездить, зачем машина нужна, почему на ней только ездить можно, я в ней буду теперь старые бочки хранить.Валера, как ребёнок, поверил отцу и пошёл играть. В один прекрасный день, когда отец мальчика поехал на работу, Валера не заметил, как отец посадил в машину и маму, чтобы по дороге высадить около пекарни (его мать там работала). Когда родители переезжали через реку, отец как-то случайно съехал с дороги и врезался в дерево на большой скорости. Оба погибли, а машина полностью разбилась. Валера был в не себя от горя, он даже разговаривать потом перестал. Но через некоторое время всё прошло, мальчик вырос хорошим человеком, стал работать в церкви и успевать давать уроки игры на саксофоне.Валера считает свой дар проклятием, возможно, из-за этого случая с его родителям. Хотя причём тут он, ведь он наоборот хотел остановить. Валера же говорит обратное, что из-за вот этого проклятого предчувствия его родители и разбились. Странно, почему он так считает.Автор: Игоша Курдушов.

Ключевые слова: Друг способности дар

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