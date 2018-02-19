Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Способность предвидения моего друга Валеры

Хочу рассказать мистическую историю про моего друга Валеру. Очень хороший человек, каждый день ходит в церковь, никогда не кричит и не разговаривает грубо, всегда готов доброе дело для кого-то сделать. Но есть у этого человека дар, который Валера считает проклятием, хотя это не так, как ему кажется. Он обладает небольшой способностью, которая заключается в том, что он может чувствовать людей и вещи.

Например, когда он один раз взял мой телефон, то сказал, чтобы я был аккуратен, так как могу уронить его в воду. И действительно, так и было, я случайно уронил его в воду, когда с остальными друзьями мы плыли на яхте.

Валера обладал этим неким даром ещё с детства. Он говорил, что например, возьмёт в руки вещь и узнаёт откуда она или чувствует, когда она может сломаться или испортиться. Я сначала не знал, почему Валера считает этот дар проклятием. Оказывается, когда Валера был маленьким, его отец купил машину - новую, хорошую. Валера посмотрел на неё и почувствовал, что долго она у них не продержится в целом состоянии и разобьётся. Будучи мальчиком пяти лет, он сказал отцу, чтобы не ездил на этой машине и не возил никого.

Отец подумал, что сын шутит и сказал шутливо:

— Конечно, не буду ездить, зачем машина нужна, почему на ней только ездить можно, я в ней буду теперь старые бочки хранить.

Валера, как ребёнок, поверил отцу и пошёл играть. В один прекрасный день, когда отец мальчика поехал на работу, Валера не заметил, как отец посадил в машину и маму, чтобы по дороге высадить около пекарни (его мать там работала). Когда родители переезжали через реку, отец как-то случайно съехал с дороги и врезался в дерево на большой скорости. Оба погибли, а машина полностью разбилась. Валера был в не себя от горя, он даже разговаривать потом перестал. Но через некоторое время всё прошло, мальчик вырос хорошим человеком, стал работать в церкви и успевать давать уроки игры на саксофоне.

Валера считает свой дар проклятием, возможно, из-за этого случая с его родителям. Хотя причём тут он, ведь он наоборот хотел остановить. Валера же говорит обратное, что из-за вот этого проклятого предчувствия его родители и разбились. Странно, почему он так считает.

Автор: Игоша Курдушов.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:31
Сегодня, 15:31 by HelldogПросмотров: 312Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Друг способности дар

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Shimoro
Сегодня, 15:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 24
Без комментариев confounded +
Зарегистрирован: 19.02.2018
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:42
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1818|0)
Публикаций: 809
Комментариев: 7 265
Какое же это проклятие, это просто дар предвидения и всё. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                       
#3 написал: фергю сон
Сегодня, 18:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 425
Предчувствие это талант, который может еще не раз пригодиться на поле боя.
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.