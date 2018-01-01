Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Художник создаёт жуткие модели огнестрельного оружия из костей животных

Художник Брюс Махалски (Bruce Mahalski) из Новой Зеландии собирает кости животных и изготавливает из них жуткие, реалистичные модели различного огнестрельного оружия, включая пистолет Кольта и автомат АК-47.

Художник создаёт жуткие модели огнестрельного оружия из костей животных

Махалски начал собирать кости животных в юном возрасте. Его родители были учёными со своими собственными коллекциями, а путешествия по миру предоставили им возможность собрать много «интересного». В начале своей карьеры Махалски экспериментировал со многими путями самовыражения – фотографии, скульптуры, картины и даже трафаретная печать, но со временем он вернулся к тому, что всегда оставляло его неравнодушным – кости животных. В 2005 году он создал своё первое костяное оружие, а к 2010 году он уже был опытным художником по костям. Большинство работ Махалски отражают его интерес к огнестрельному оружию, а также тихоокеанскому и африканскому стилю резьбы. В работах можно найти кости различных животных, птиц и рыб, которые художник находит в своих краях. Его новейшее творение - полноразмерная реплика АК-47 из костей зайцев, горностаев, хорьков, овец, ястребов, фазанов, кенгуру, черепах, чёрных дроздов, серых джакасов, ежей, китовых птиц, чаек, настоящих дроздов, тюленей, котов и опоссумов, плюс из редкой кости на данный момент уже вымершего вида моа, которую художник нашёл в пещере. Реплика продалась за три с половиной тысячи долларов на аукционе.

Художник создаёт жуткие модели огнестрельного оружия из костей животных

«Некоторым может показаться жутковатым то, что я собираю кусочки мёртвых животных, но для меня это не про смерть, а про жизнь, - пишет Махалски на своём сайте. - Я надеюсь, что обладание костью животного придаст мне немного их жизненных сил».

Художник создаёт жуткие модели огнестрельного оружия из костей животных
Художник создаёт жуткие модели огнестрельного оружия из костей животных

Автор - Брюс Махалски.
Источник 1.
Источник 2.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:23
Сегодня, 17:22 by Сделано_в_СССРПросмотров: 15Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Необычное оружие художники кости

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.