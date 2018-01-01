Художник создаёт жуткие модели огнестрельного оружия из костей животных

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:22 by

Художник Брюс Махалски (Bruce Mahalski) из Новой Зеландии собирает кости животных и изготавливает из них жуткие, реалистичные модели различного огнестрельного оружия, включая пистолет Кольта и автомат АК-47.Махалски начал собирать кости животных в юном возрасте. Его родители были учёными со своими собственными коллекциями, а путешествия по миру предоставили им возможность собрать много «интересного». В начале своей карьеры Махалски экспериментировал со многими путями самовыражения – фотографии, скульптуры, картины и даже трафаретная печать, но со временем он вернулся к тому, что всегда оставляло его неравнодушным – кости животных. В 2005 году он создал своё первое костяное оружие, а к 2010 году он уже был опытным художником по костям. Большинство работ Махалски отражают его интерес к огнестрельному оружию, а также тихоокеанскому и африканскому стилю резьбы. В работах можно найти кости различных животных, птиц и рыб, которые художник находит в своих краях. Его новейшее творение - полноразмерная реплика АК-47 из костей зайцев, горностаев, хорьков, овец, ястребов, фазанов, кенгуру, черепах, чёрных дроздов, серых джакасов, ежей, китовых птиц, чаек, настоящих дроздов, тюленей, котов и опоссумов, плюс из редкой кости на данный момент уже вымершего вида моа, которую художник нашёл в пещере. Реплика продалась за три с половиной тысячи долларов на аукционе.«Некоторым может показаться жутковатым то, что я собираю кусочки мёртвых животных, но для меня это не про смерть, а про жизнь, - пишет Махалски на своём сайте. - Я надеюсь, что обладание костью животного придаст мне немного их жизненных сил».Автор - Брюс Махалски.

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